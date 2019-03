Erdogans Regierung in Panik wegen der Gefahr von Wahlniederlagen

von Kadri Gursel – http://www.al-monitor.com

Bild: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wendet sich während einer Kundgebung für die bevorstehenden Kommunalwahlen in Istanbul, Türkei, am 12. März 2019 an seine Anhänger.

Die Kampagne der Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan für die Kommunalwahlen am 31. März wird als die polarisierendste Kampagne mit der virulentesten und beleidigendsten Rhetorik in die Geschichte eingehen, die die Türkei unter der Herrschaft der Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) erlebt hat. In keiner Wahl zuvor hat die Regierung Religion und religionsbasierte Polarisierung so unverhohlen eingesetzt. Die Kampagne war auch durch beispiellose Drohungen gegen Oppositionsführer und Kandidaten sowie durch die offensichtliche Absicht gekennzeichnet, Wahlergebnisse nicht zu akzeptieren. Regierungssprecher haben praktisch um die Delegitimierung der Opposition gekämpft und versucht, ihre Basis intakt zu halten, indem sie die Wähler mit einem dämonisierten Porträt politischer Gegner erschreckten. Die Hauptursache für dieses außergewöhnliche politische Syndrom ist der Sturz der Türkei in die wirtschaftliche Rezession, die zusammen mit steigenden Lebenshaltungskosten und steigender Arbeitslosigkeit das Gespenst einer AKP, die die Wahlen in den Großstädten verliert, ins Leben gerufen hat.

Das Syndrom erreichte seinen Höhepunkt nach den Moscheenmassakern vom 15. März in Christchurch, Neuseeland, die die gröbste Ausbeutung der Religion und die religiös bedingte Polarisierung markierten, die die Türkei je im Wahlkampf gesehen hat.

Anlässlich einer Kundgebung in der nordwestlichen Stadt Tekirdag einen Tag nach dem Massaker zeigte Erdogan auf die am Veranstaltungsort errichtete Großleinwand und sagte: „Lasst uns das sehen. Es ist wichtig.“ Es folgten Aufnahmen von den Moscheenangriffen, die der Angreifer selbst mit einem Livestream aufgenommen hatte.

Als nächstes kam Kemal Kilicdaroglu, Chef der Republikanischen Volkspartei (CHP), der wichtigsten Oppositionspartei und Seniorpartner der Nation Alliance, die der Hauptherausforderer der Regierungspartei bei den Wahlen ist. Kilicdaroglu hatte das Massaker bereits an diesem Tag verurteilt. „Ein schweres terroristisches Verbrechen wurde gegen die Menschheit begangen. Wir rufen die westlichen Länder auf, ihre Pflichten zu erfüllen“, sagte er vor einem Treffen in Jalowa am 15. März.

Erdogans Publikum in Tekirdag wurde jedoch nur ein Ausschnitt aus Kilicdaroglus Rede gezeigt, in der er sagte: „Sicherlich muss man sich auch die muslimische Welt ansehen. Wir müssen anerkennen, wie sich die Menschen gegenseitig wegen des Islam abschlachten. Der Terrorismus aus der muslimischen Welt….“ An diesem Punkt ertönte Erdogan und brüllte: „Sieh dir diesen frechen Mann an! „Terrorismus, der aus der muslimischen Welt kommt“, sagt er!“

Das Publikum konnte Kilicdaroglu sagen hören: „Auch die muslimische Welt sollte sich hinsetzen und nachdenken“, bevor Erdogan den wichtigsten Oppositionsführer weiter angriff. „Sieh dir das an! Was ist aus der Welt geworden? Eine Person, die sich soweit verirrt hat, um zu behaupten, dass die muslimische Welt die Quelle des Terrorismus sei, betreibt Politik in diesem Land. Herr Kemal, Sie haben weder die Autorität noch die Kompetenz, zu behaupten, dass die muslimische Welt die Quelle des Terrorismus ist“, sagte Erdogan und fügte hinzu: „Wir müssen verstehen, was für eine große Sünde es ist, überhaupt für diesen Mann zu stimmen, der die Umma als die Quelle des Terrorismus ansieht. Er wird am 31. März zur Rechenschaft gezogen werden.“

So nutzte Erdogan das Blutbad in Neuseeland als „religiöse Rechtfertigung“, um die Wähler aufzufordern, die Nationale Allianz zu meiden.

Die anhaltende Nutzung der Religion im Wahlkampf ist auf lokaler Ebene auf die Spitze getrieben worden, wobei einige AKP-Mitglieder behaupteten, dass die Abstimmung über Erdogan die Tore des Himmels öffnen würde. In der südöstlichen Provinz Sanliurfa, einer konservativen Hochburg, sagte Mustafa Goktas, ein Anwärter der AKP für das Bürgermeisteramt im Bezirk Eyyyubiye, auf einer Wahlversammlung am 16. März: „Wählt AKP und Erdogan am 31. März. Sobald Sie für Erdogan stimmen, haben Sie den Schlüssel zum Himmel in der Tasche. Das sollten Sie wissen.“

In einer weiteren Wahlversammlung in der gleichen Provinz am 3. März sagte der AKP-Abgeordnete Mehmet Kasim Gulpinar seinem Publikum, dass „Allah den AKP-Wählern am Jüngsten Tag keine Fragen stellen wird„.

Erdogan hat auch eine bedrohliche Sprache gegen führende Oppositionelle verwendet und gleichzeitig starke Hinweise fallen gelassen, dass er geneigt ist, Wahlergebnisse nicht anzuerkennen, die ihm nicht gefallen.

Mansur Yavas von der CHP, der Kandidat der Nationalen Alliance für den Oberbürgermeister von Ankara, der in allen Meinungsumfragen führt, war eines der Hauptangriffsziele von Erdogan. Erstens behaupteten Berichte in regierungsfreundlichen Medien am 8. März, dass Yavas 2015 wegen eines „gefälschten Schuldscheins“ verklagt worden sei und den Fall verloren habe. In einer Fernsehsendung 10 Tage später wurde Erdogan gebeten, sich zu diesem Thema zu äußern. „Die Dokumente, die aufgetaucht sind, und die Entscheidung der Justiz über Herrn Yavas sind nichts, was ignoriert werden kann“, sagte er. „Obwohl [Yavas] bei den Wahlen kandidieren konnte, werden diese Dinge der Nation nach den Wahlen zur Kenntnis kommen, und dann wird er nicht nur einen hohen Preis zahlen, sondern auch die Bewohner Ankaras dazu bringen, auch einen Preis zu zahlen.“

Erdogans Bemerkungen können kaum als etwas anderes verstanden werden, als eine Andeutung, dass Yavas, selbst wenn er gewinnt, wegen der Verurteilung zur „Fälschung“ per Gesetz aus dem Amt entlassen und durch einen von der Regierung ernannten Treuhänder ersetzt würde.

Unterdessen wurde General Aksener, der Vorsitzende der „Guten Partei“, der Juniorpartnerin der Nationalen Alliance, vom Präsidenten mit dem Gefängnis gedroht. „Einige verbringen derzeit Zeit im Gefängnis. Man könnte das gleiche Schicksal erleiden“, sagte Erdogan am 9. März und bezog sich auf Aksener.

Die bedrohliche Sprache ist nicht auf Erdogan beschränkt und erstreckt sich auf die Provinzorganisation der AKP. Nehmen wir zum Beispiel die Ausführungen des Provinzvorsitzenden der AKP in Kutahya, die nicht nur Oppositionswähler verunglimpfen und bedrohen, sondern auch Gewalt gegen die Opposition dulden. „Das böse Bündnis, das böse Bündnis oder derjenige, der am 31. März zusammenkommt und Politik gegen die Werte dieser Nation macht, wird keine Chance haben, auf diese Straßen und in diese Nachbarschaften zu gehen“, sagte Ali Cetinbas den AKP-Anhängern am 10. März.

Um den wachsenden Druck der Wirtschaftskrise auszugleichen, haben Regierungsmitglieder versucht, die Opposition als Verbündete terroristischer Gruppen darzustellen. Innenminister Suleyman Soylu zum Beispiel behauptete in einer Rede vom 11. März in Aydin, dass, wenn die von der AKP geführte Volksallianz bei den Wahlen schwächer abschneide, „sie am 1. April am nächsten Morgen unschuldigen Sechsjährigen die Waffen [sogar] geben und Regierungsgebäude durchsuchen werden“. Er forderte die Wähler auf, „Kilicdaroglu nicht mit Siegesrufen in [lokale Gemeinden] eintreten zu lassen“, denn „er kommt als trojanisches Pferd hierher und bringt Vertreter der PKK mit“.

Außenminister Mevlut Cavusoglu seinerseits behauptete, dass die Kandidaten der Nationalen Allianz Anhänger terroristischer Organisationen von der PKK bis zu radikalen linken Gruppen seien. „Du bist im Bündnis mit der PKK, dem FETO, der DHKP-C, dem TIKKO und allen möglichen Terroristen, Separatisten und Verrätern da draußen. Ist das Nationalismus?“ fragte er am 4. März in der Provinz Hatay an der syrischen Grenze. Der Minister behauptete auch, dass die Opposition den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad unterstützte und fügte hinzu: „Sie haben nichts mit Nationalismus und Nation zu tun“.

All diese Beispiele zeigen, dass die Regierung trotz ihrer unbestrittenen Kontrolle über die Medien, die öffentlichen Gelder und das gesamte staatliche Establishment, insbesondere die Justiz, von Panik ergriffen ist, Großstädte unter den erschütternden Auswirkungen der Wirtschaftskrise zu verlieren, mit der Angst, die die repressive Neigung ihrer politischen Kultur wie nie zuvor in Erscheinung tritt.

Kadri Gursel ist Kolumnist für Al-Monitor’s Turkey Pulse. Seine Schwerpunkte sind die türkische Außenpolitik, internationale Angelegenheiten, Pressefreiheit und die kurdische Frage der Türkei sowie der sich entwickelnde politische Islam der Türkei und seine nationalen und regionalen Auswirkungen. Von Mai 2016 bis September 2018 schrieb er eine Kolumne für die türkische Tageszeitung Cumhuriyet und von 2007 bis Juli 2015 für die Tageszeitung Milliyet. Von 1993 bis 1997 arbeitete Gursel auch für die Agence France-Presse. Während seiner Zeit bei der AFP wurde er 1995 von kurdischen Militanten entführt. In seinem Buch „Dağdakiler“ („Die aus den Bergen“) erzählte er von seinen Missgeschicken durch die PKK. Auf Twitter: @KadriGursel

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/03/turkey-erdogan-and-government-in-panic-over-elections.html?utm_campaign=20190321&utm_source=sailthru&utm_medium=email&utm_term=Daily%20Newsletter

