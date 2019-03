Panischer Macron ernennt neuen, brutaleren Polizeichef, Gewalt geht weiter.

von https://russia-insider.com

Die Gelben Westen kommen bekanntlich samstags heraus auf die Straße. Aber in letzter Zeit sind die Proteste in Frankreich häufiger geworden. Diese Woche haben 40 Prozent der Grundschullehrer im Rahmen des „Dienstag der Wut“ einen bundesweiten Streik durchgeführt. Die Demonstranten ließen sich nicht von der Drohung des Premierministers abschrecken, Geldstrafen gegen Unruhestifter zu verhängen und alle Demonstrationen zu verbieten, die die Behörden für radikal halten. Er kündigte auch an, dass Proteste auf den Champs Elysees in Paris und in den Stadtzentren von Bordeaux und Toulouse verboten sind… alles Orte, an denen sie am sichtbarsten wären.

Die streikenden Lehrer und Schüler in Toulouse versuchten zu verhindern, dass das Gymnasium geschlossen wurde. Die Polizei benutzte Pfeffergas und Schlagstöcke gegen Frauen. Zwei Erdölraffinerien wurden in dieser Nacht blockiert. Präsident Macron stand das Wasser bis zum Hals. Nach den Samstagsunruhen musste er seinen Skiurlaub in den Pyrenäen unterbrechen und nach Paris zurückkehren.

Emmanuel Macron: „Es gibt Menschen, die wissen gar nicht, warum sie auf die Straße gegangen sind, außer dass sie alles zerstören wollen. Wir haben beschlossen, das System der öffentlichen Ordnung als Reaktion auf die Proteste zu ändern.“

Aber die Mehrheit auf den Straßen sind gewöhnliche Menschen….. Es sind Fluglotsen, Ärzte, Studenten, Transportarbeiter.

„Die gelben Westen bestehen immer noch. Es gibt zwar einige, die Gewalt anwenden, aber es wird nur im Fernsehen gezeigt.“

Heute ist es friedlich, aber der Präsident hat die Beherrschung verloren und den Polizeichef der Hauptstadt, Michel Delpuech, wegen der Unruhen am Samstag entlassen. Die Regierung fordert, dass der neue Häuptling noch härtere Maßnahmen ergreifen sollte, einschließlich der Verwendung von Elektroschockergranaten, die mit Fragmenten Schaden anrichten können.

Premierminister Edouard Philippe: „Wir werden jede Demo auflösen. Ich habe darum gebeten, das System der Arbeit der Strafverfolgungsbehörden zu ändern, indem ich ihnen mehr Befugnisse übertragen habe und neue Geräte wie Drohnen, Videoüberwachung zur Durchführung von Manövern und Verhaftungen und andere Geräte eingeführt habe.“

Es gibt Tausende von Festgenommenen und Verwundeten durch die Verwendung von Gummigeschossen, Tränengas und Elektroschockgranaten. Die Demonstranten und Offiziellen können immer noch keinen Dialog aufnehmen. Als Reaktion auf Märsche und Forderungen nach Lohnerhöhungen, Steuersenkungen werden neue Verbote eingeführt. Man kann verhaftet werden, weil man sich bei Kundgebungen das Gesicht bedeckt. Kundgebungen auf den Champs Elysees werden verboten, weil sie Touristen stören. Übrigens, der Touristenverkehr ist um 60% gesunken. Kunden von Luxusboutiquen und Restaurants werden ebenfalls durch das Verbot geschützt. Einige Lokale sind noch geschlossen, andere werden gerade renoviert.

Der Schaden durch die Proteste wird auf 170 Millionen Euro geschätzt. Diese Zahl berücksichtigt nicht die Imageverluste und Gewinnverluste der französischen Hauptstadt. Die Konfrontation zwischen den gelben Westen und den Behörden steht vor einer neuen Runde von Gewalt. Keiner von ihnen wird den Kampf aufgeben.

