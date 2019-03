aufstehen: Ludger Volmer packt aus und offenbart die politischen Differenzen

V orweg für unsere jüngeren Leser und davon haben wir zum Glück reichlich: Ludger Volmer ist ein ehemaliger Berufspolitiker der GRÜNEN. Er war von 1998 bis 2002 Staatsminister im Auswärtigen Amt und somit mitverantwortlich für die deutsche Beteiligung am völkerrechtswidrigen NATO-Krieg gegen Jugoslawien.

Heute gilt Volmer als “linker” Kritiker innerhalb seiner Partei, so äusserte er vergangenes Jahr: „Den GRÜNEN heute geht es nicht mehr um die Bekämpfung struktureller Armut, sondern um die Verschönerung des bürgerlichen Lebens.”

Am Dienstag veröffentlichte Ludger Volmer nun seine Abrechnung mit den Führungsstrukturen der Sammlungsbe-wegung #aufstehen [ ] (weiterführende Links in den Fussnoten), zu deren Initiatoren er August/September 2018 gehörte.

Bereits vergangene Woche rechnete der Unternehmer und Schlossherr Florian Ernst Kirner (Prinz Chaos) mit #aufstehen ab und sprach von „politischem Betrug” und einer „abstoßenden Erfahrung”. [ ]

Herr Kirner ist für seine Intrigen, Ausgrenzungen und Spaltungsaktivitäten in der Friedensbewegung und verschiedenen Medienprojekten bekannt, ein bekennender Trotzkist und strammer “No Nation, No Border” Systemlinker. Überall wo Kirner auftaucht, hinterlässt er eine Spur der Verwüstung, dabei verfährt er stets nach demselben Muster: Den „politischem Betrug” welchen Kirner der Sammlungsbewegung #aufstehen attestiert, praktiziert er selbst in Vollendung.

An der Seite des Berufspolitikers Marco Bülow, bis November 2018 Mitglied der Hartz IV- und NATO-Partei SPD, organisierte Kirner vergangenen Monat einen sog. Aktionscampus, welcher vorgeblich zur Selbstermächtigung der #aufstehen-Basis beitragen sollte.

Rund 170 Plätze standen nach Auskunft der Veranstalter für Vertreter der Basisgruppen zur Verfügung und Kirner kommunizierte in sozialen Medien, dass es sich um ein „offenes Konferenzformat” und nicht um einen „Exerzierplatz zur Befehlsausgabe” von oben handeln würde. Tatsächlich nahmen dann aber weniger als 100 Interessierte teil, weil Bülow und Kirner im Vorfeld eine penible Selektion der Teilnehmer nach privatem Gutdünken vornahmen. Trotz Anmeldung wurden die grössten #aufstehen-Basisgruppen schlichtweg ausgegrenzt.

Soviel also zum Thema politischer Betrug.

Während das Schlitzohr Kirner genau weiss, was er tut, spricht aus Volmers Beitrag die ungeschminkte Naivität des, der Basis entrückten, Berufspolitikers. Und so geben Volmers Einlassungen, wenn auch eher unfreiwillig, beredtes Zeugnis von der inhaltlich-politischen Gemengelage in der oberen #aufstehen-Etage.

#aufstehen besteht aus 3 politisch divergierenden Blöcken

Ludger Volmer beginnt seinen Artikel mit der Feststellung: „Der Rücktritt von Sahra Wagenknecht am 9. März hat die Auflösung des politischen Vorstands der Sammlungsbewegung Aufstehen nicht eingeleitet, sondern besiegelt. Bereits Wochen zuvor, am 21. Februar haben wir – Marco Bülow, Ludger Volmer, Sabrina Hofmann, Hendrik Auhagen – als Vorstandskollegen durch ein Memo intern im Vorstand Alarm geschlagen.

Es ging um die Blockade unserer Arbeit durch den Trägerverein von Aufstehen und seine Beauftragten sowie die massive Denunzierung und Beleidigung von Mitgliedern des Vorstandes und Arbeitsausschusses durch Mitarbeiter, die für technische Aufgaben (Website, Mail-Adressen) zuständig waren.”

Würde Volmer nicht nur Mainstreammedien konsumieren, sondern gelegentlich auch mal einen Blick in Die Rote Fahne werfen, dann wäre ihm nicht entgangen, dass wir die internen Probleme und illegalen Machenschaften bei #aufstehen bereits direkt ab dem ersten Monat, September 2018 immer wieder thematisiert hatten. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Verantwortlich für das Scheitern der #aufstehen-Leitungs-strukturen macht Ludger Volmer den Trägerverein, der juristisch ein eigenständiger Verein ist und nicht dasselbe wie die Sammlungsbewegung #aufstehen. Die 160.000 #aufstehen-Mitglieder/Interessierte sind NICHT Mitglied des Trägervereins geworden, den die meisten nicht einmal kennen. Und auch Sahra Wagenknecht selbst ist nicht Mitglied des Trägervereins.

Und so führt auch Volmer aus: „… wurde von allen Seiten betont, dass der Trägerverein lediglich eine dienende Funktion habe, nämlich der Bewegung den Status eines Rechtssubjektes zu geben und Fundraising zu betreiben.”

Und Volmer weiter: „Sahra Wagenknechts Rückzug kam faktisch einer Bestätigung für die eigenmächtigen Manöver des Trägervereins gleich, auch wenn sie eher getriebene als treibende Kraft war. (…)

Statt durch Selbstorganisation der Basis von unten soll die Regionalisierung durch Kader von oben strukturiert werden. Die Bewegung soll erstarken, zugleich aber darf sie keine Konkurrenz zur Partei Die Linke werden. Faktisch wird Aufstehen so von einer Sammlungsbewegung mit Äquidistanz zu allen Parteien zur Vorfeldorganisation einer Strömung der Linkspartei.”

Was Ludger Volmer bei all diesem formalen Kompetenzgerangel nicht auf dem Schirm hat, sind die Details der klandestinen Manipulationen innerhalb der Sammlungsbewegung, wie diese bereits von Anfang an zutage traten, u.a. durch die Liquidierung von Basisgruppen, die sich von unten gebildet hatten.

Bereits in den ersten Monaten wurden ohne Rücksicht auf Verluste so zigtausende Interessierte faktisch ausgegrenzt und zu Karteileichen degradiert.

Und hierbei ist besonders hervorzuheben, dass der von Volmer skizzierte Frontverlauf so nicht stimmt, denn diese Zersetzungsarbeit ging sowohl von antideutschen Linkspartei-Angestellten, als auch der antideutschen Bülow-Kirner-Gruppe aus.

Diese beiden divergierenden politischen Gruppen bedienten sich gleichermaßen unlauterer Mittel, im Bestreben ihre politische Dominanz in der Sammlungsbewegung durchzusetzen.

Die von Volmer und anderen vorgetragene Kritik richtet sich denn auch nicht prinzipiell gegen die Selbstermächtigungen der Berufspolitiker, die nicht einmal Vertreter von Basisgruppen sind, sondern lediglich für oder gegen das Obsiegen der einen oder anderen Fraktion.

Die anhaltende Auseinandersetzung dieser beiden Lager spiegelt den politischen Alltagsbetrieb der involvierten Berufspolitiker wieder. Das ist der Politikstil, den diese Leute kennen, etwas anderes haben sie nicht gelernt.

Zudem ist diese Konfrontation Ausdruck der Frontstellung innerhalb der gesellschaftlichen Linken, zwischen Systemlinken und sozialistischen Positionen. Das für Aussenstehende skurril anmutende Personenkarussell verdeckt den Blick auf die eigentlichen, relevanten politischen Inhalte.

Als dritter Block in dieser ménage à trois muss die Basis selbst genannt werden und hier als grösste und aktivste Basisgruppe die #aufstehen Rote Fahne Gruppe (RFG).

Während die Titanen der kommerziellen Politik der selbsternannten Führungsstrukturen in der Auseinandersetzung miteinander beschäftigt waren und schliesslich der Grossteil der 160.000 mittlerweile frustriert das Handtuch geworfen hat, hat die RFG konsequent an der Mobilisierung der Basis gearbeitet.

Bereits zum 22. September 2018 mobilisierte die RFG zur ersten Demonstration mit #aufstehen-Beteiligung, dem Internationalen Tag des Friedens in Dresden – Frieden schaffen, Raus aus der NATO! Die RFG mobilisierte unter anderem ebenfalls zum 03.11.2018 in Leipzig und den mit je rund 1.000 Teilnehmern grössten #aufstehen-Demonstrationen, am 09.11.2018 und am 16.02.2019 jeweils in Berlin.