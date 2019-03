Das Venezuela-Medien-Spektakel und die Realität vor Ort

von Paul Cochrane – https://einarschlereth.blogspot.com

Aus dem Englischen: Einar Schlereth

Die britischen Foto-Journalisten Alan Gignoux und der venzolanische Journalistin/Filmemacherin Carolina Graterol aus London fuhren nach Venzuela für 1 Monat, um einen Dokumentärfilm zu drehen für einen größeren TV-Kanal. Sie sprachen mit dem Journalisten Paul Cochrane über die Darstellung Venezuelas in den Mainstream-Medien verglichen mit ihren Erfahrungen vor Ort.

Paul Cochran (PC): Was tun sie in Venezuela, wie lang sind sie schon hier und wo waren sie?

Gignoux (AG): Wir kamen im Juni 2018 für einen Monat, um einen Doku-Film zu drehen; ich darf jetzt noch nicht den Kanal nennen, aber der Film wird bald gesendet. Wir besuchten die Hauptstadt Caracas, Mérida (in den Anden), Cumaná (an der Küste) und Ciudad Guayana (nahe der Mündung des Orinoco-Flusses).

PC: Wie fanden sie Venezuela im Vergleich mit dem, was ihr in den Westmedien seht?

Carolina Graerol (CG): Ich in Journalistin, ich habe Familie in Venezuela und ich wusste, dass die Realität sehr verschieden von dem ist, was die Medien darstellen, und dennoch war ich überrascht. Das erste, was wir bemerkten, war der Mangel an Armut. Alan wollte obdachlose und arme Menschen auf der Straße filmen. Ich habe heute Morgen in London drei Leute gesehen, die tief geschlafen haben, aber in Venezuela konnten wir keine finden, in Großstädten oder Städten. Wir wollten sie interviewen, aber wir konnten sie nicht finden. Es geht um multidisziplinäre Programme der Regierung, bei denen die Sozialdienste daran arbeiten, Kinder von der Straße zu holen oder in ihre Familien zurückzubringen. Das Programm läuft schon seit langem, aber ich hatte nicht gewusst, wie effektiv es ist.

PC: Alan, was hat dich überrascht?

AG: Wir müssen realistisch sein. Die Dinge sehen verschlissen und verbraucht aus. Es gibt Essen, es gibt private Restaurants und Cafés sind geöffnet, und man konnte spüren, wie die Wirtschaftskrise begann, aber die Armut ist nicht so schlimm wie das, was ich in Brasilien oder Kolumbien gesehen habe, wo es viele Straßenkinder gibt. Venezuela scheint kein Obdachlosenproblem zu haben, und die Favelas haben fließendes Wasser und Strom. Die extreme Armut schien nicht so schlimm wie in anderen südamerikanischen Ländern. Die Leute sagten mir, bevor ich ging, sollte ich mir Sorgen um die Kriminalität machen, aber wir arbeiteten mit einer Dame aus El Salvador zusammen, und sie sagte, Venezuela sei gar nichts im Vergleich zu ihrem Land, wo es Sicherheitskräfte mit Maschinengewehren außerhalb von Cafés gibt. Sie sagte auch, dass viele venezolanische Kriminelle verschwunden sind, da es nicht viel zu rauben gibt; in Argentinien, Chile oder wo auch immer gäbe es mehr Beute.

PC: Wie haben sich die US-Sanktionen auf die Venezolaner ausgewirkt?

CG: Essen ist teuer, aber die Leute kaufen Dinge, sogar mit dem Zehnfachen ihres Gehalts. Aufgrund der Inflation müssen Sie mehrere Kartenzahlungen tätigen, da die Maschine nicht eine so hohe Transaktion auf einmal durchführen würde. Die Regierung hat ein System geschaffen, die Lokalen Komitees für Produktion und Versorgung (bekannt unter dem spanischen Akronym CLAP), das die Menschen, 6 Millionen Familien, jeden Monat mit einem Karton Lebensmittel versorgt. Die Idee der Regierung war es, private Verteilnetze, Horten und Knappheit zu umgehen. Unsere Assistentin stammte aus einem Mittelstandsgebiet in Caracas, und sie war die einzige Chavista dort, aber die Leute kamen zusammen und schufen ein CLAP-System mit einem Karton und 19 Produkten. Es sei denn, du hast ein riesiges Gehalt oder Geld von außerhalb, dann musst du andere Wege nutzen, um dich selbst zu ernähren. Die Speisekammern der Menschen waren voll, als sie begannen, Vorräte für Notfälle aufzubauen. Die Menschen haben abgenommen, ich schätze, viele Erwachsene 10 bis 15 Kilo. Als ich das letzte Mal vor drei Jahren in Venezuela war, fand ich viele fettleibige Menschen, wie in den USA, aufgrund von übermäßigem Essen, aber diesmal waren die Menschen eine gute Größe, und niemand stirbt an Hunger oder Unterernährung.

PC: Was essen die Venezuelaner also?

CG: Eine vegetarische Ernährung. Die Leute entschuldigten sich, da sie uns kein Fleisch, sondern Gemüse, Linsen und schwarze Bohnen anbieten konnten. So war jeder gezwungen, sich vegetarisch zu ernähren, und vielleicht war die Hauptbeanstandung, dass die Leute kein Fleisch mehr essen konnten, wie sie es früher getan haben. Die Situation ist nicht so ernst. Bevor Hugo Chavez an die Macht kam, hatte Venezuela 40% kritische Armut bei 80% Armut, aber diese Quote sank auf 27%, und vor der Krise gab es nur 6 oder 7% kritische Armut. Jeder erhält Hilfe von der Regierung.

PC: Dann ist also Nahrung das Hauptproblem?

CG: Der eigentliche Angriff auf die Wirtschaft betrifft die Lebensmittel. Wenn Sie Hyperinflation haben, steigt alles im Preis, aber Nahrung ist die Hauptquelle der Ausgabe geworden, weil dieses die Variable ist, die im Preis auf exorbitante Niveaus steigt. Rechnungen wie Wasser, Strom, öffentliche Verkehrsmittel sind nicht so stark gestiegen und machen einen kleinen Prozentsatz der Familienausgaben aus. Deshalb sind die Verzerrungen in der Wirtschaft nicht durch innere, sondern durch externe Faktoren verursacht, sonst hätte alles steigen sollen, egal was es ist.

PC: Alan, hast du abgenommen in Venezuela?

AG: AG: Nein! Was mich überrascht hat, war, wie viele Menschen ihr eigenes Gemüse anbauen. Es ist ein bisschen wie in Russland, wo jeder eine Datscha hat. Venezuela ist tropisch, so dass es einfach ist, Produkte anzubauen. Mangobäume sind überall, so dass du eine Mango auswählen kannst, wann immer du willst.

PC: Die Krise, die wir täglich lesen, ist also in erster Linie auf die Sanktionen der USA zurückzuführen?

CG: Die Sanktionen haben das Land getroffen. Ich will fair sein. Ich denke, die Regierung hat nur langsam auf die Richtung reagiert, in die das Land gedrängt wurde. Es war wahrscheinlich keine gute Idee, in den letzten fünf Jahren 70 Milliarden Dollar an Auslandsverschuldung abzuzahlen. Meiner Meinung nach hat (Präsident Nicolas) Maduro beschlossen, die Auslandsverschuldung zu honorieren, weil er der Meinung war, dass dies der richtige Weg ist, um unsere Verpflichtungen zu erfüllen, aber gleichzeitig hat dieser Wirtschaftskrieg auch im Inneren begonnen und im Äußeren und hat die internationalen Darlehen blockiert.

Die Regierung hätte auch gegen Kolumbien vorgehen müssen und nicht an der Grenze zu Venezuela über hundert Wechselstuben zulassen dürfen. Diese Wechselstuben erodierten die Währung, da sie unterschiedliche Wechselkurse verwendeten, und das trug zur Abwertung des Bolivars bei. Ich denke, sie hätten die Regierung Santos (Juan Manuel) anprangern sollen. Wenn Kolumbien sagt, dass venezolanisches Öl, das seine Grenze überschreitet, Schmuggelware ist, warum nicht Währung? Denken Sie daran, dass die größte Industrie in Kolumbien Kokain – der Drogenhandel – ist, und er ist exponentiell gewachsen, so dass sie einen übermäßigen Betrag an US-Dollar haben und diese waschen müssen, was die venezolanische Währung belastet hat. Es handelt sich um eine induzierte Hyperinflation. Auch in Miami hat die venezolanische Oligarchie vor etwa 12 Jahren eine Website namens DolarToday eingerichtet, um die venezolanische Wirtschaft zu zerstören.

PC: Was ist euch sonst noch aufgefallen?

CG: Die Leute lächeln immer noch und machen Witze über die Situation, was ich unglaublich finde. Die Leute sind bereit zu teilen, und wir waren in einigen heiklen Situationen, wie z.B. wenn unser Auto nachts kaputt ging.

AG: Alle sagen, dass man in Venezuela nicht nachts fahren sollte. Wir waren auf der Straße und dachten, wir hätten nur noch eine halbe Stunde Zeit, was könnte da schon schief gehen? Dann brannte ein Transformator durch. Ich dachte, ich würde einen venezolanischen Alptraum bekommen – nachts mitten im Nirgendwo auf einer dunklen Straße festzusitzen. Wer würde dich jemals finden?

CG: Da es keine Lichter gab, mussten wir unsere Telefone benutzen, um große Lastwagen wissen zu lassen, dass wir auf der Straße waren.

AG: Wir haben so getan, als wäre ich taub, da ich mit meinem spanischen Akzent nicht als Venezolanerin durchgehen konnte. Also, ein wirklich alter alter Pickup hält an, und die Insassen sahen ziemlich sauer aus, aber sie waren sehr nett und brachten uns zu einer Tankstelle.

CG: Ich habe dir gesagt, Alan, du bist nicht in den USA hier wirst du nicht erschossen!

AG: Ich war mit drei Frauen mit Geld zusammen, ich dachte, ich werde erschossen, aber es ist alles in Ordnung, und sie dachten, ich sei taub.

CG: Uns wurde gesagt, wir könnten in einem Laden schlafen, aber wir schliefen stattdessen im Auto, und es war in Ordnung.

PC: Was ist mit den Stromausfällen, die das Land heimgesucht haben?

CG: Bei Stromausfällen erzählten die Leute Geschichten, spielten Musik oder gingen hinaus und sprachen auf der Straße. Es war ein Paradies, keine Fernseher, Smartphones, sondern echter menschlicher Kontakt. Die Leute kochen zusammen. Tagsüber spielen sie Brettspiele, Dominosteine und Kinder haben Spaß. Menschen mit Kindern sind möglicherweise gestresster, besonders wenn man in einem Hochhaus lebt, als ob man keinen Strom, kein Wasser hätte. Deshalb haben die USA das Stromnetz angegriffen, da es in Caracas – einer Stadt mit 10 Millionen Einwohnern – kein Wasser gibt. Glücklicherweise gibt es in der Stadt Brunnen mit sauberem Wasser, so dass die Leute Schlange stehen, um es dort zu holen.

PC: Es gab also eine echte Diskrepanz zwischen dem Bild, das ihr in Venezuela erlebt habt, und der Realität?

AG: Sicher, es gibt Warteschlangen für Öl, aber die Menschen sterben nicht an Hunger und, wie gesagt, die Armut ist nicht annähernd so groß wie in Brasilien. Ich würde nicht sagen, eine harte Diktatur, die Menschen waren offen und kritisierten die Regierung und die USA, aber auch Chavez und Maduro. Die Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) hat zugegeben, dass sie schlechte wirtschaftliche Entscheidungen getroffen haben. Ich dachte, es wäre repressiver, und das war es nicht. Die Menschen hatten keine Angst davor, sich zu äußern. Ich denke, die Venezuelaner geben den Amerikanern mehr Schuld an der Situation als Maduro.

PC: Was halten Sie von dem Tohuwabohu im Februar, als die Hilfe der USA und Kanadas durch Venezuela blockiert wird?

AG: Es war ein trojanisches Pferd, eine gute Möglichkeit, die USA reinzulassen, und warum internationale Agenturen nicht bereit waren, sich an dem Plan zu beteiligen. Stattdessen gab es chinesische und russische Hilfe.

CG: Es gibt nicht das Chaos, das US und Trump erwartet haben. (Oppositionsführer und selbsternannter Präsident Juan) Guaidó ist der meistgehasste Mann in Venezuela. Er muss im Luxushotel in La Mercedes, einem teuren Viertel von Caracas, übernachten. Sie haben dort Strom, was vorbereitet wurde mit gekauften Generatoren. Deshalb ist Guaidó dorthin gegangen und hat für sich und seine Familie eine ganze Etage eines Luxushotels gemietet. Während die Menschen leiden, probiert Guaidó Anzüge für seine bevorstehende Reise nach Europa an. Es ist eine Parallelwelt.

AG: Du denkst, dass Guaidó scheitern wird?

CG: Die Venezolaner machen mit seinem Namen so viele Witze, da es ein Wort gibt, das auf Spanisch ähnlich für blöde ist – Guevon. Und schauen Sie sich die Demonstration in La Mercedes an, die neulich (12. März) stattfand, die Menge hat sich nicht gezeigt. Es wird zu einem Witz im Land. Je mehr die Europäer und die USA ihn zum Präsidenten machen, desto bizarrer wird die Situation, denn Guaidó ist nicht Präsident von Venezuela! Interessanterweise hat Chavez vorhergesagt, was heute passiert, er hat darüber geschrieben, also gehen die Leute zurück zu seinen Werken und lesen ihn wieder.

PC: Es gibt viel Material über die Geschichte des amerikanischen Imperialismus in Südamerika, um solche Vorhersagen zu treffen, auch in jüngster Zeit die Kanadier und ihre Minengesellschaften in Paraguay, Honduras und jetzt Guaidó.

CG: Genau. Schauen Sie sich Chile 1973 an, was mit den Sandinisten in El Salvador, in Guatemala, passiert ist.

Es ist eine gut erprobte Strategie, eine Wirtschaft zu zerstören, die externe Kräfte nutzt, um die Preise für Lieferungen und Produkte zu erhöhen. Wenn Sie einen solchen Zyklus haben, explodiert er.

Mit Hife von DeepL.translator übersetzt.

Alan Gignoux ist Fotojournalist mit einem besonderen Fokus auf gesellschaftspolitische und ökologische Themen. Alans Arbeit wurde unter anderem in der New York Times, CNN Traveller, The Independent, Reuters und World Photography News veröffentlicht (www.gignouxphotos.com).

Carolina Graterol ist eine venezolanische Journalistin, Filmemacherin und Künstlerin (www.carolinagraterol.com). Sie hat für den BBC World Service (Spanisch) und Telesur gearbeitet. Sie produziert „A Letter from Venezuela“ (2019).

