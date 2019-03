Europa driftet auseinander

von Ein politischer Junkie – http://viableopposition.blogspot.com

Während die meisten Länder der Welt weitgehend ignorieren, was in Europa geschieht (mit Ausnahme von Brexit und den Gilettes-Jaune-Protesten im Vereinigten Königreich bzw. in Frankreich), besteht kein Zweifel daran, dass die Union unter Druck steht und dass seit den Schuldenkrisen der PIIGS-Regierungen in der Zeit nach der Rezession sehr wenige der Probleme gelöst wurden. In diesem Beitrag möchte ich untersuchen, wie Europa zunehmend zu einer Union der Ungleichgewichte geworden ist, da das wirtschaftliche Schicksal der Mitgliedstaaten voneinander abweicht.

Beginnen wir mit dieser Karte, die das BIP pro Kopf (in aktuellen US-Dollar) zeigt:

Hier sind die vier wichtigsten Nationen, gemessen am BIP pro Kopf:

Luxemburg – $104.103

Schweiz – $80.190

Norwegen – $75.505

Irland – $69.331

Im Gegensatz dazu finden wir Kroatien bei 13.924 $, Polen bei 13.812 $, Ungarn bei 14.225 $ und Lettland bei 15.594 $.

Die Europäische Union verfügt über eine Politik, die die wirtschaftliche Divergenz bekämpfen soll, indem sie den Reichtum von reicheren zu ärmeren Nationen umverteilt. Laut dieser Veröffentlichung der Weltbank ist ein Markenzeichen der EU-Politik der Umverteilungscharakter von Steuer- und Leistungssystemen, die darauf abzielen, Armut und Ungleichheit in den EU-Ländern zu verringern und allen ihren Bürgern Zugang zu annähernd gleichen Sozialprogrammen einschließlich Renten zu verschaffen.

Tatsächlich ist dies nicht besonders der Fall. Wie Sie dieser Grafik entnehmen können, ist das BIP im Kaufkraftstandard (gemessen am Volumen des BIP jeder Nation und geteilt durch die Kaufkraftparität der Nation, die Preisniveauunterschiede zwischen den Nationen beseitigt) pro Einwohner für die osteuropäischen Nationen im Allgemeinen sowie für Italien, Spanien und Portugal im Vergleich der Daten von 2004 bis 2014 niedrig geblieben:

Hier ist ein Balkendiagramm, das die gleichen Informationen zeigt, die bis Juni 2018 aktuell waren, was deutlich zeigt, dass das BIP in Kaufkraftstandards in der EU stark variiert:

Schließlich gibt es hier Liniendiagramme für mehrere europäische Länder, die zeigen, wie sich das BIP in Kaufkraftstandards im Laufe der Zeit verändert hat:

1.) Deutschland:

2.) Spanien:

3.) Italien:

4.) Portugal:

5.) Griechenland:

6.) Vereinigtes Königreich:

Da Irland einer der Schuldübertreter der europäischen Schuldenkrise war, lassen Sie uns einen Blick auf die Grafik werfen, die zeigt, wie sich die wirtschaftliche Situation Irlands verbessert hat:

Es wird sehr deutlich, dass in Europa wirtschaftliche Unterschiede bestehen, wobei die nordeuropäischen Nationen wirtschaftlich stärker werden, während ihre Pendants im Süden auch mit dem Umverteilungsmandat der Europäischen Union wirtschaftlich schwächer werden.

Obwohl es dank der massiven Rettungsbemühungen Anfang der 2010er Jahre keine aktuelle Schuldenkrise für Europa gibt, ist es offensichtlich, dass es zwei Europa gibt: die Besitzenden und die Nicht-Besitzenden, eine Situation, die es der Union der Ungleichen erschweren wird, diese zu erhalten. Im Laufe der Zeit scheint es, dass die Mitgliedstaaten der EU eher unter wirtschaftlichen Divergenzen als unter wirtschaftlicher Konvergenz leiden, einem der Ziele der Vereinigung europäischer Staaten überhaupt.

