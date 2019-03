Trump’s 34 Billionen Dollar Defizit und Schuldenbombe

von Dr. Jack Rasmus – http://www.globalresearch.ca

Übersetzung LZ

Diese Woche veröffentlichte Trump sein neuestes Budget für das Geschäftsjahr 2019-20. Es erfordert 2,7 Billionen Dollar bei verschiedenen Kürzungen der Sozialausgaben im Laufe des Jahrzehnts, darunter 872 Milliarden Dollar bei den Kürzungen der Ausgaben für Medicare, Social Security, Disability; weitere 327 Milliarden Dollar bei Lebensmittelgutscheinen, Wohnungsbauförderung und Medicaid; weitere 200 Milliarden Dollar bei den Kürzungen der Studentenkredite; und Hunderte von Milliarden mehr bei Kürzungen in den Bereichen Bildung, staatliche Arbeiterrenten und Fonds, um das EPA und andere Regierungsbehörden zu betreiben.

Kein Wunder, mit den 2,7 Billionen Dollar an Kürzungen für Sozialprogramme werden die Ausgaben für das Militär und Verteidigungsprogramme wie Heimatschutz, Grenzmauern, Veteranen, Polizei und Programme wie Schulgutscheine finanzieren werden.

Natürlich ist der Haushaltsvorschlag bei der Einreichung beim US-Repräsentantenhaus „tot“, das nach der US-Verfassung alle Ausgabenrechnungen genehmigen muss. Aber halte nicht den Atem an. Trump kann jetzt eine Hintertür bei diesem verfassungsmäßigen Hindernis haben und schließlich einen Weg finden seinen Haushalt durchzubringen, zumindest teilweise, um seine militärischen Ausgabenpläne zu finanzieren.

Trump’s Nationaler Notstand ‚Workaround‘ & der Haushalt

Es sollte nicht vergessen werden, Trump hat gerade seinen „nationalen Notstand“ angeordnet, um seine mexikanische Grenzmauer zu bauen, indem er Gelder ohne Zustimmung des Kongresses aus anderen Quellen im US-Haushalt umleitet – d.h. einen klaren Verstoß gegen die US-Verfassung begeht. Diese „nationale Notstandserklärung“ wird mit ziemlicher Sicherheit von seinem derzeit ergänzten US Supreme Court vor dem Ende der ersten Amtszeit von Trump genehmigt werden. Nach der Genehmigung erlaubt der Präzedenzfall Trump, die Aktion zu wiederholen, vielleicht in noch größerem Umfang. Was hindert ihn also daran, den gleichen nationalen Notfallpräzedenzfall zu nutzen, um in Zukunft andere Mittel von Sozialprogrammen auf das Militär und die Verteidigung umzulenken, wie er es in diesem jüngsten Haushalt eindeutig vorschlägt?

Einige Liberale und Demokraten können erklären, dass er das nie tun kann. Aber sie sagten dasselbe über seine nationale Notstandserklärung zur Finanzierung seiner Mauer, und er erklärte sie trotzdem. Er wird weiterhin alte Regeln und sogar verfassungsmäßige Normen innerhalb der Regierung untergraben und zerstören. Die nationale Notstandserklärung über die Finanzierung seiner Mauer gab ihm den Fuß in die Tür. Wird das Oberste Gericht ihm schließlich erlauben, sie in Zukunft ganz zu öffnen? Man sollte sich nicht allzu sehr über diesen Präsidenten wundern, der sich wenig um die demokratischen Rechten und Institutionen kümmert und sie nicht respektiert.

Wir haben jetzt einen Präzedenzfall bei der nationalen Notstandserklärung. Was hindert ihn also daran, noch mehr Mittel aus Sozialprogrammen in den Bereich Krieg, Verteidigung und Militär zu transferieren? Mit anderen Worten, einen guten Teil seiner vorgeschlagenen zusätzlichen 2,7 Billionen Dollar für das Pentagon auszugeben und die Mittel einfach von Medicare, Sozialversicherung, Bildung, etc. wegzunehmen? Die Kontrolle der Mehrheit der Demokratischen Partei über das Repräsentantenhaus der USA kann sich weigern, Gesetze zur Genehmigung von Trumps 2,7 Billionen Dollar Budgetwechsel zum Militär und zur Verteidigung zu erlassen. Aber der Präzedenzfall existiert jetzt und erlaubt es ihm, es zu tun. Trump ist bestrebt, das zu bekommen, was er will, zu seiner rechten Basis zu gehen und sich wiederwählen zu lassen. Er kümmert sich wenig um demokratische Normen oder bürgerliche Freiheiten. Unterschätzen Sie nicht seine Bereitschaft, diese Freiheiten zu zerschlagen und diese Normen zu untergraben.

So beunruhigend die Politik des zukünftigen US-Haushaltsprozesses auch sein mag, die Ökonomie des Trump-Haushalts 2019-2020 ist jedoch ernster. Es stellt einen Trend dar, der sich fortsetzen wird, unabhängig davon, ob der Haushalt kurz- oder langfristig durch eine nationale Notstandserklärung verabschiedet wird oder nicht.

Die 34 Billionen Dollar Staatsverschuldung

Unabhängig davon, ob Trumps Budget verabschiedet wird oder nicht, stellt seine Finanzpolitik (Steuern und Ausgaben) bereits eine schnellere Eskalation der US-Defizite und damit der Schulden dar.

Während Trumps ersten zwei Jahren im Amt haben die Defizite der US-Regierung die Staatsverschuldung bereits um 3 Billionen Dollar nach oben getrieben: Ende 2016, als Trump sein Amt antrat, betrug die US-Nationalschuld 19,5 Billionen Dollar. Heute sind es 22,5 Billionen Dollar. Er hat also bereits 3 Billionen Dollar hinzugefügt, eine schnellere Rate pro Jahr der Schuldenakkumulation als unter sogar seinen Vorgängern, George Bush und Barack Obama.

Das Treasury Advisory Committee, ein langjähriger Ausschuss privater Experten, die das US-Finanzministerium regelmäßig beraten, warnte das US-Finanzministerium kürzlich davor, in den nächsten zehn Jahren 12 Billionen Dollar mehr US-Finanzbonds, -Wechsel und -Wertpapiere verkaufen zu müssen, wenn die USA die 1 Billion Dollar plus Defizite jedes Jahr finanzieren wollen, die jetzt in den nächsten zehn Jahren, 2018-2028, anstehen.

Das sind 12 Billionen Dollar zusätzlich zu den aktuellen 22,5 Billionen Dollar Staatsschulden! Das sind 34 Billionen Dollar Staatsschulden bis 2028! Laut der Forschung des Congressional Budget Office werden diese 34 Billionen Dollar Staatsverschuldung bis 2028 zu nicht weniger als 900 Milliarden Dollar pro Jahr allein an Zinszahlungen auf die Schulden führen – eine etwa Verdreifachung der Zinszahlungen, die auch aus zukünftigen US-Budgets kommen müssen, zusätzlich zu den eskalierenden Steuersenkungen und Kriegsverteidigungsausgaben.

Wie wird die US-Regierung solche eskalierenden Zinsen bezahlen, da sie weiterhin die Steuern für Unternehmen, Investoren und Wohlhabende senkt und gleichzeitig die Kriegs- und Verteidigungsausgaben weiter erhöht?

20 Jahre Beschleunigung des nationalen Defizits und der Verschuldung

Das wachsende Defizit-Schuldenproblem der US-Regierung begann jedoch nicht mit Trump. Er repräsentiert nur die weitere Beschleunigung der Defizit-Schulden-Krise.

Trumps eskalierende Defizite und Schulden werden von zwei Hauptursachen angetrieben: Steuersenkung und Erhöhung der Verteidigungsausgaben. Aber das ist nur eine Fortsetzung desselben unter Bush-Obama.

Studien zeigen, dass Steuerausfälle mindestens 60% des US-Defizits ausmachen. Weitere 20% sind auf eskalierende Verteidigungsausgaben zurückzuführen, insbesondere auf den „Off-Budget“, so genannte „Overseas Contingency Operations“ (OCO), die für direkte Kriegsausgaben verwendet werden. Das OCO ist zusätzlich zum offiziellen Budget des Pentagons, das jetzt auf 750 Milliarden Dollar unter Trump’s letztem Budgetvorschlag steigen soll.

Das eigentliche US-Verteidigungsbudget beinhaltet daher das 750-Milliarden-Dollar-Pentagon-Gesetz sowie die direkten Kriegsausgaben des OCO. Die gesamten Ausgaben für Verteidigung und Krieg beinhalten auch zusätzliche „Verteidigungs“-ausgaben für die Heimatsicherheit und für die wachsenden verdeckten Militärausgaben des CIA, der NSA und des US-Außenministeriums für ihre „privaten“ Armeen und den Einsatz von Spezialeinheiten. Es schließt auch Ausgaben für Veteranenleistungen und Militärrenten ein, und für die Kosten des Treibstoffs, der vom Militär verwendet wird, was im Budget der US-Energiebehörde angegeben ist, nicht im Budget des Pentagons. Fügen Sie noch mehr „Verteidigungs“-ausgaben“ für Atomwaffen hinzu, die dem Haushalt der Atomenergiebehörde in Rechnung gestellt werden. Und vergessen wir nicht die $50-$75 Milliarden pro Jahr im US-Black Budget, das die zukünftigen geheimen militärischen Waffen und Technologien finanziert, die nie irgendwo im offiziellen US-Budgetdokument auftauchen und die nur eine Handvoll Kongressführer sowohl der republikanischen als auch der demokratischen Parteien kennen.

Kurz gesagt, das US-Verteidigungsbudget liegt weit über 1 Billion Dollar pro Jahr und steigt um Hunderte von Milliarden pro Jahr mehr unter Trump.

Allein die US-Kriege im Nahen Osten seit 2001 haben die USA nach verschiedenen Schätzungen mindestens 6 Billionen Dollar gekostet. Aber noch mehr als Kriege zu den inzwischen ausgeweiteten nationalen Defiziten und Schulden trägt die chronische und beschleunigte Steuersenkung bei, die seit 2001 sowohl unter republikanischen als auch unter demokratischen Präsidenten und Kongressen stattfindet – rund 80% davon gingen an Unternehmen, Investoren und die Haushalte der reichsten 1% .

Der Bush-Obama $14 Billionen Defizit-Schulden-Eskalation

Als George Bush 2001 sein Amt antrat, betrug die Staatsverschuldung 5,6 Billionen Dollar. Als er ging, waren es etwa 10 Billionen Dollar. Eine Verdoppelung. Als Obama 2016 sein Amt aufgab, war es auf 19,6 Billionen Dollar gestiegen. Noch eine Verdoppelung. (Unter Trump’s ersten zwei Jahren ist es um weitere 3 Billionen Dollar gestiegen). Auf eine US-Staatsverschuldung von 22,5 Billionen Dollar heute.

Unter George W. Bush’s 8 Jahren im Amt, belief sich die Steuersenkung auf mehr als 4 Billionen Dollar. Auch die Verteidigungs- und Kriegsausgaben wurden um mehrere Billionen erhöht. Die Kriege im Nahen Osten stellen das erste Mal in der Geschichte der USA dar, dass die USA Steuern senken und gleichzeitig die Kriegsausgaben erhöhen. In allen vorangegangenen Kriegen wurde die Besteuerung angehoben, um zur Finanzierung der Kriegsausgaben beizutragen. Nicht mehr.

Obama senkte 2009 im Rahmen seines ersten Konjunkturprogramms 2009 weitere 300 Milliarden Dollar an Steuern. Er verlängerte dann die Bush Steuersenkungen, die 2010 auslaufen sollen, um zwei weitere Jahre im Jahr 2011-12 – zu einem Preis von weiteren 900 Milliarden Dollar. Er schlug ferner vor, und der Kongress verabschiedete weitere 806 Milliarden Dollar an Steuersenkungen für Unternehmen, da die wirtschaftliche Erholung in den USA 2010 ins Stocken geriet. Obama schloss dann im Januar 2013 ein Abkommen mit den Republikanern, um die Bush-Steuersenkungen von 2001-08 um eine weiteres ganzes Jahrzehnt zu verlängern – was während Obamas zweiter Amtszeit weitere 2 Billionen Dollar kostete (und 5 Billionen Dollar in den nächsten zehn Jahren, 2013-2023). So wurden 2 Billionen Dollar von diesen weiteren 5 Billionen Dollar auf Obamas Uhr von 2013-16 als Teil des 2013 abgeschlossenen „Fiscal Cliff“-Vertrags ausgezahlt, dem er mit den Republikanern zugestimmt hatte.

So haben sowohl Bush als auch Obama die Steuern um jeweils etwa 4 Billionen Dollar gesenkt, auf insgesamt 8 Billionen Dollar. Und die langfristigen Kosten der Ausgaben für den Verteidigung und Krieg stiegen um 6 Billionen Dollar unter beiden.

Trump’s Defizit-Schuldenbeitrag 2017-18



Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Bush-Obama 2001-2016 für zusammengenommen 6 Billionen Dollar an Ausgabenerhöhungen für Krieg und Verteidigung sowie für ihre kumulierten 8 Billionen Dollar an Steuersenkungen etwa für den Anstieg der Verschuldung des US-Bundesdefizits um 14 Billionen Dollar verantwortlich sind, d.h. von 5,6 Billionen Dollar an Staatsschulden im Jahr 2000 auf 19,5 Billionen Dollar bis Ende 2016.

Zu diesen Schulden hat Trump in den ersten zwei Jahren seiner Amtszeit weitere 3 Billionen Dollar hinzugefügt, was der aktuellen US-Staatsverschuldung von 22,5 Billionen Dollar entspricht.

Hier sieht man, wie Trump 3 Billionen Dollar Schulden in nur zwei Jahren hinzugefügt hat:

Im Januar 2018 sorgte die Trump Steuersenkung für eine Steuerermäßigung von 4,5 Billionen Dollar im nächsten Jahrzehnt, 2018-2028, die sich an Unternehmen, multinationale Konzerne, wohlhabende Haushalte und Investoren richtete. Allein die multinationalen US-Konzerne erhielten fast die Hälfte dieser 4,5 Billionen Dollar.

Also, wozu führte diese Politik Trumps 2018 (und die anhaltenden Steuersenkungen von Bush-Obama)? Mehrere Bank Research Abteilungen im Jahr 2018 schätzen, dass allein im Jahr 2018, dem ersten Jahr der Steuersenkungen von Trump, die Unternehmensgewinne des S&P 500 aufgrund der Steuersenkungen um nicht weniger als 22% gesteigert wurden. Der Gesamtgewinn von S&P 500 stieg 2018 um 27%. So sorgten Trump’s Steuersenkungen für den größten Schub im Ergebnis.

Kein Wunder, denn mit 1,3 Billionen Dollar bei Aktienrückkäufen von Unternehmen und Dividendenausschüttungen, die auch 2018 stattfanden, stiegen die US-Aktienmärkte weiter an und ließen im Februar und November Korrekturen zu, die sonst den Börsenboom beendet hätten.

Aber ab diesem Jahr, 2019, wird die Mittelschicht anfangen, für diese Steuersenkungen für die Reichen zu bezahlen. Bereits jetzt sind die Steuererstattungen für den durchschnittlichen Haushalt um 17% gesunken, so die Berichte. Die Mittelschicht wird bis 2028 1,5 Billionen Dollar an höheren Steuern zahlen, da die Steuererhöhung bis 2022 ernsthaft beginnt.

Weitere 1,5 Billionen Dollar an absurden Annahmen der Trump-Administration über das US-Wirtschaftswachstum im nächsten Jahrzehnt sollen die 4,5 Billionen Dollar der Trump an Steuersenkungen für die Reichen und ihre Unternehmen um weitere 1,5 Billionen Dollar reduzieren. So erhalten wir die offiziell berichteten Kosten von nur 1,5 Billionen Dollar für Trumps Steuersenkungen 2018. Aber die offiziell berichteten Kosten von nur “ $1.5 Billionen durch Trump’s 2018 Steuersenkungen beruhen allein auf Schätzungen und Vertuschungen“. Corporate America, Investoren und die wohlhabenden 1% erhalten tatsächlich 4,5 Billionen Dollar, während der Rest von uns ab 2019 1,5 Billionen Dollar zahlt, und Trump geht dabei von absurden Schätzungen des Wirtschaftswachstums in den nächsten zehn Jahren aus.

Die Steuersenkungen Trumps von 2018 haben die Einnahmen der US-Regierung im Jahr 2018 um rund 500 Milliarden Dollar reduziert. Fügen Sie weitere $.5 Billionen pro Jahr aus der Bush-Obama Ära an Steuersenkungen hinzu, die auf 2017-18 übertragen werden, weitere $.4 Billionen für Trump-Kriege und andere Ausgabenerhöhungen während seiner ersten zwei Jahre und mehr als $.6 Billionen für Zinszahlungen auf die Schuld – und die Gesamtsumme beträgt weitere $3 Billionen, die der nationalen Schuld während Trumps der ersten zwei Jahre hinzugefügt werden.

So fügten Bush-Obama 14 Billionen Dollar zu den 5,6 Billionen Dollar Schulden im Jahr 2000 hinzu. Und Trump fügt bisher weitere 3 Billionen Dollar hinzu. Das ergibt die 17 Billionen Dollar Erhöhung zu den 5,6 Billionen Dollar Staatsschulden.[1]

Und jetzt, nach Angaben des Treasury Advisory Committee, können wir erwarten, dass im kommenden Jahrzehnt weitere 12 Billionen Dollar an Schulden zu den Staatsschulden hinzukommen – um uns die 34 Billionen Dollar und 900 Milliarden Dollar pro Jahr allein an Zinslasten für diese Schulden zu bescheren!

Gesamte US-Schulden: 2019

Aber es wird schlimmer als weitere 12 Billionen Dollar. Die heutigen 22,5 Billionen Dollar, die auf 34 Billionen Dollar steigen, sind nur die Staatsschulden der USA. Die Gesamtverschuldung der USA umfasst Staats- und Kommunalverschuldung, Haushaltsverschuldung, Unternehmensanleihen und gewerbliche und industrielle Kreditverbindlichkeiten, Schulden der Zentralbank und Schulden der Regierungsbehörden (GSEs).

Screenshot von der US National Debt Clock: Echtzeit (ab 14. März, 01:50 UTC)

Haushaltsschulden betragen jetzt 13,5 Billionen Dollar und steigen schnell für Studentenkredite, Autokredite, Kreditkarten und andere Ratenkredite. Im Jahr 2018 betrug die Staats- und Kommunalverschuldung 3,16 Billionen Dollar und stieg ebenfalls an. Die Schulden von Unternehmensanleihen belaufen sich heute auf mehr als 9 Billionen Dollar – zwei Drittel davon gelten als „Schrott“ und qualitativ minderwertige BBB-Investmentgrade-Anleihen, von denen ein Großteil in der nächsten Rezession wahrscheinlich ausfallen wird. Dazu kommen noch andere Formen von Geschäftskrediten, Commercial Paper und dergleichen. Die Bilanz der Federal Reserve Bank ist auch eine Form der Verschuldung, die 4 Billionen Dollar beträgt und nach Angaben der Fed kürzlich nicht weiter reduziert wird. Andere staatliche Wohnungsbaugesellschaften, wie Fannie Mae, fügen Hunderte von Milliarden mehr an US-Schulden hinzu. All dies macht mehr als 30 Billionen Dollar mehr an US-Schulden aus.

Fügt man diese anderen Formen der Verschuldung zu den Staatsschulden von 22,5 Billionen Dollar hinzu, so steigt die Gesamtverschuldung in den USA leicht auf rund 53 Billionen Dollar. Und fügen Sie die weiteren 12 Billionen Dollar zusätzliche Staatsschulden am Horizont und weitere Erhöhungen anderer Formen der Verschuldung hinzu, und die Gesamtverschuldung der USA könnte bis 2028 leicht über 70 Billionen Dollar liegen. Die vom CBO angenommenen Zinslasten von 900 Milliarden Dollar pro Jahr könnten daher tatsächlich zu niedrig sein.

Wer bezahlt die Schulden und an wen?

An wen gehen die verschiedenen Fremdkapitalzinsen? An die Reichen und ihre Unternehmen, die die USA und Unternehmensanleihen kaufen und die Kreditkarten, Autokredite und Hypotheken ausgeben; an ihre Banken, die ihre Schulden bei der Zentralbank der US-Notenbank während der Finanzkrise und Rezessionen abladen; an wohlhabende Investoren, die Staats- und Agenturanleihen kaufen; an wohlhabende Aktionäre, die seit 2009 jährlich 1 Billion Dollar an Dividendenausschüttungen und Kapitalgewinnen aus Aktienrückkäufen erhalten haben, die größtenteils durch die Erhöhung von Unternehmensanleihen ermöglicht wurden; und an wohlhabende Haushalte und Unternehmen, die die Steuersenkungen erhalten, die das Defizit und die Schulden verursachen.

Es wird erwartet, dass sich ihr „Zinseinkommen“ im Laufe des nächsten Jahrzehnts weiter beschleunigen wird, wodurch sich der Trend zur Einkommensungleichheit, der die USA jetzt plagt und sich verschärft, weiter verschärfen werden.

Die Politik, die den schuldenbasierten Einkommenstransfer seit 2001 beschleunigt, hat sich seit 2000 erweitert und vertieft, sowohl im republikanischen als auch im demokratischen System, von Bush bis Obama, und beschleunigt sich jetzt noch schneller unter Trump.

Für Verbraucher- und Haushaltsschulden zahlt die Arbeiterklasse-Mittelklasse eindeutig die meisten Zinsen auf die Schulden – über Hypothek, Auto, Studenten- und Kreditkarten, steigende staatliche und lokale Steuern, mehr Bundessteuern, die für die Trump Steuersenkungen zu zahlen sind, etc. Die Bundesregierung – und damit der Steuerzahler – zahlen die Zinsen für die Staatsschulden. Die Gläubiger und Eigentümer der Schulden ernten die Vorteile, jetzt in Höhe von Billionen von Dollar jährlich.

Der Trump-Haushalt schlägt vor, den Anteil der US-Regierung an der Gesamtverschuldung zu bezahlen, indem die Kosten für die Finanzierung der Ausgaben für Militärverteidigung und Steuersenkungen – die mehr Defizit und Schulden verursachen – auf die Haushalte übertragen werden, die keine Investoren und Geschäftsinhaber sind. Aber ob Trump sein Budget genehmigt bekommt oder nicht, ist irrelevant. Die Defizite und Schulden werden sich dennoch weiter beschleunigen.

Und wenn er es schafft, einen Teil der Kosten durch die Ausweitung seiner nationalen Notfallregel auf die US-Ausgaben im Allgemeinen und nicht nur auf seine Grenzmauer zu verlagern, werden die wirtschaftlichen Folgen natürlich noch schlimmer sein.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf der Blog-Seite des Autors veröffentlicht: Jack Rasmus.

Wirtschaftskrisen im Vergleich: 1929 mit 2008 und dem nächsten Jahr

Jack Rasmus ist Autor des bald erscheinenden Buches „Die Plage des Neoliberalismus“: US-Wirtschaftspolitik von Reagan bis Trump“, Clarity Press, im kommenden Sommer 2019, und „Central Bankers at the End of Their Ropes“: Geldpolitik und die bevorstehende Depression“, Clarity Press, August 2017. Er bloggt auf jackrasmus.com und moderiert die wöchentliche Radiosendung Alternative Visions im Progressive Radio Network. Seine Website ist http://kyklosproductions.com und twittert unter @drjackrasmus. Er ist ein regelmäßiger Mitarbeiter von Global Research.

Hinweis

Konservative argumentieren, dass dies eine steigende Verschuldung der Sozialprogrammausgaben wie Sozialversicherung und Krankenversicherung ausschließt. Aber diese Programme werden nicht aus dem US-Budget finanziert (mit Ausnahme des Programms für verschreibungspflichtige Medikamente für ältere Menschen). Sie haben ihre eigene Steuerbasis, die Lohnsteuer. Was ist mit dem Rettungspaket 2008-09? Die Banken wurden von der Federal Reserve und nicht vom Kongress gerettet. Und die Kosten für die Erhöhung der Ausgaben für Sozialprogramme nach 2008-2011 wurden durch eine Senkung der Sozialausgaben um 1,5 Billionen Dollar ausgeglichen, die im August 2011 begann und die danach effektiv Kürzungen der Verteidigungsausgaben freistellte.

https://www.globalresearch.ca/trumps-34-trillion-deficit-debt-bomb/5671420

Werbeanzeigen