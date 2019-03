Vermögenskonzentration treibt einen neuen globalen Imperialismus voran

von Peter Phillips – http://www.globalresearch.ca

Regimewechsel im Irak und in Libyen, Syriens Krieg, Venezuelas Krise, Sanktionen gegen Kuba, den Iran, Russland und Nordkorea sind Ausdruck eines neuen globalen Imperialismus, der von einem Kern kapitalistischer Nationen zur Unterstützung von Billionen von Dollar an konzentriertem Anlagevermögen durchgesetzt wurde. Diese neue Weltordnung des Massenkapitals ist zu einem totalitären Imperium der Ungleichheit und Unterdrückung geworden.

Die globalen 1%, bestehend aus über 36 Millionen Millionären und 2.400 Milliardären, legen ihr überschüssiges Kapital bei Investmentmanagementfirmen wie BlackRock und J.P Morgan Chase an. Die siebzehn führenden dieser Billionen-Dollar-Investmentfirmen kontrollierten 2017 41,1 Billionen Dollar. Diese Unternehmen sind alle durch Investitionen miteinander verbunden und werden von nur 199 Personen verwaltet, die entscheiden, wie und wo globales Kapital investiert wird. Ihr größtes Problem ist, dass sie mehr Kapital haben, als es sichere Investitionsmöglichkeiten gibt, was zu riskanten spekulativen Investitionen, erhöhten Kriegsausgaben, der Privatisierung des öffentlichen Bereichs und dem Druck, neue Investitionsmöglichkeiten durch politische Regimewechsel zu eröffnen, führt.

Machteliten zur Unterstützung von Kapitalinvestitionen sind gemeinsam in ein System des obligatorischen Wachstums eingebettet. Wenn das Kapital nicht weiter expandiert, führt dies zu einer wirtschaftlichen Stagnation, die zu Depressionen, Bankenpleiten, Währungseinbrüchen und Massenarbeitslosigkeit führen kann. Der Kapitalismus ist ein Wirtschaftssystem, das sich zwangsläufig durch Kontraktionen, Rezessionen und Depressionen anpasst.

Die Machteliten sind in einem Netz von erzwungenem Wachstum gefangen, das ein kontinuierliches globales Management und die Bildung neuer und ständig wachsender Kapitalanlagemöglichkeiten erfordert. Diese erzwungene Expansion wird zu einem weltweit manifesten Schicksal, das die totale Kapitalherrschaft in allen Regionen der Erde und darüber hinaus anstrebt.

Sechzig Prozent der 199 wichtigsten globalen Machtelitenmanager stammen aus den USA, wobei Menschen aus zwanzig kapitalistischen Nationen das Gleichgewicht abrunden. Diese Machtelitenmanager und die damit verbundenen Ein-Prozent-Manager nehmen aktiv an globalen Politikgruppen und Regierungen teil. Sie sind Berater des IWF, der Welthandelsorganisation, der Weltbank, der Internationalen Bank für Zahlungsausgleich, des Federal Reserve Board, der G-7 und der G-20. Die meisten nehmen am Weltwirtschaftsforum teil. Die globalen Machteliten engagieren sich aktiv in privaten internationalen Politikvereinen wie dem Rat der Dreißig, der Trilateralen Kommission und dem Atlantikrat. Viele der globalen Eliten der USA sind Mitglieder des Council on Foreign Relations und des Business Roundtable in den USA. Das wichtigste Thema für diese Machteliten ist der Schutz von Kapitalanlagen, die Versicherung des Inkassos und die Schaffung von Möglichkeiten für weitere Erträge.

Die globale Machtelite ist sich ihrer Existenz als zahlenmäßige Minderheit im riesigen Meer der verarmten Menschheit bewusst. Rund 80% der Weltbevölkerung leben von weniger als zehn Dollar pro Tag und die Hälfte von weniger als drei Dollar pro Tag. Konzentriertes globales Kapital wird zur verbindlichen institutionellen Ausrichtung, die transnationale Kapitalisten in einen zentralisierten globalen Imperialismus bringt, der von Weltwirtschafts- und Handelsinstitutionen unterstützt und durch das US/NATO-Militärimperium geschützt wird. Diese Konzentration des Reichtums führt zu einer Krise der Menschheit, in der Armut, Krieg, Hunger, Massenentfremdung, Medienpropaganda und Umweltzerstörung ein Niveau erreicht haben, das die Zukunft der Menschheit bedroht.

Die Idee unabhängiger, sich selbst regierender Nationalstaaten wird in den traditionellen liberalen kapitalistischen Volkswirtschaften seit langem als unantastbar angesehen. Die Globalisierung hat jedoch neue Anforderungen an den Kapitalismus gestellt, die transnationale Mechanismen zur Unterstützung eines anhaltenden Kapitalwachstums erfordern, das zunehmend über die Grenzen der einzelnen Staaten hinausgeht. Die Finanzkrise des Jahres 2008 war eine Bestätigung des bedrohten globalen Kapitalsystems. Diese Bedrohungen fördern die völlige Aufgabe der nationalstaatlichen Rechte und die Bildung eines globalen Imperialismus, der die neuen Anforderungen der Weltordnung an den Schutz des transnationalen Kapitals widerspiegelt.

Institutionen in kapitalistischen Ländern, darunter Ministerien, Verteidigungskräfte, Geheimdienste, Justiz, Universitäten und Parlamente, erkennen in unterschiedlichem Maße an, dass die übergeordneten Forderungen des transnationalen Kapitalverkehrs über die Grenzen von Nationalstaaten hinausgehen. Die daraus resultierende weltweite Reichweite motiviert eine neue Form des globalen Imperialismus, die sich in Koalitionen von kapitalistischen Kernländern zeigt, die sich an vergangenen und gegenwärtigen Bemühungen um einen Regimewechsel durch Sanktionen, verdeckte Aktionen, Kooperationen und Krieg mit nicht kooperierenden Nationen – Iran, Irak, Syrien, Libyen, Venezuela, Kuba, Nordkorea und Russland – beteiligen.

Der Putschversuch in Venezuela zeigt die Angleichung der transnationalen kapitalunterstützenden Staaten an die Elitetruppen, die sich gegen Maduros sozialistische Präsidentschaft stellen. Hier ist ein neuer globaler Imperialismus am Werk, wodurch die Souveränität Venezuelas offen durch eine kapitalimperiale Weltordnung untergraben wird, die nicht nur die Kontrolle über das Öl Venezuelas anstrebt, sondern auch eine volle Chance für weitreichende Investitionen durch ein neues Regime.

Die weit verbreitete Ablehnung des demokratisch gewählten Präsidenten von Venezuela in den Unternehmensmedien zeigt, dass diese Medien im Besitz von Ideologen der globalen Machtelite sind und von diesen kontrolliert werden. Die Unternehmensmedien sind heute hoch konzentriert und voll international. Ihr Hauptziel ist die Förderung von Produktverkauf und prokapitalistischer Propaganda durch die psychologische Kontrolle menschlicher Wünsche, Emotionen, Überzeugungen, Ängste und Werte. Unternehmensmedien tun dies, indem sie Gefühle und Erkenntnisse von Menschen weltweit manipulieren und Unterhaltung als Ablenkung für globale Ungleichheit fördern.

Die Anerkennung des globalen Imperialismus als Ausdruck eines konzentrierten Reichtums, der von einigen hundert Menschen verwaltet wird, ist für demokratische humanitäre Aktivisten von größter Bedeutung. Wir müssen auf der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte aufbauen und den globalen Imperialismus und seine faschistischen Regierungen, Medienpropaganda und Reichsarmeen herausfordern.

Peter Phillips ist Professor für politische Soziologie an der Sonoma State University. Giants: The Global Power Elite, 2018, ist sein 18. Buch erschienen bei Seven Stories Press. Er unterrichtet in Politischer Soziologie, Machtsoziologie, Mediensoziologie, Soziologie der Verschwörung und investigativer Soziologie. Von 1996 bis 2010 war er Direktor des Project Censored und von 2003 bis 2017 Präsident der Media Freedom Foundation.

Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG).

https://www.globalresearch.ca/wealth-concentration-drives-new-global-imperialism/5671426

