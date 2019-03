von Liane Kilinc

Liebe PdL,

hiermit erkläre ich, Liane Kilinc, mit sofortiger Wirkung meinen Austritt aus der Partei DIE LINKEN.

Es reicht.

Bleiben wir nur bei den aktuellen Ereignissen:

Einen Aufschrei gegen den erneuten Völkerrechtsbruch des imperialistischen Bündnisses, jetzt gegen die Bolivarische Republik Venezuela, hat es nicht gegeben. Machen wir uns nichts vor – ein Beschluss nach dem Parteitag, der ist wie in die Ecke geflüstert, das Gewissen beruhigen, ohne damit aufzufallen, während die Bundesregierung die Putschbestrebungen derart kackdreist fördert, dass ihr Botschafter zu Recht nach Hause geschickt wurde.

Das ist nicht die antifaschistische und antiimperialistische, nicht die antikapitalistische Haltung, für die ich einmal glaubte, in der Linkspartei am richtigen Platz zu sein.

Das ist nicht mehr die Haltung, die mich wie viele DDR-Bürger prägte, die der Linkspartei, trotz großer Bauchschmerzen, über Jahre die Treue gehalten haben.

Wer ernsthaft behauptet, an der Seite der Unterdrückten, Ausgebeuteten, Entrechteten zu stehen, für die Verlierer von „Wiedervereinigung“, Neoliberalismus und Krise zu kämpfen, der weiß, dass es Erscheinungen des Widerstands und der Massenstimmungen gibt, zu denen man nur eindeutig „Ja“ oder „Nein“ sagen kann – da wird für alle schlagartig sichtbar, auf welcher Seite man wirklich steht.

Ohne umhüllende Phrasen. Aber der sofort fällige Aufruf zur Solidarität mit den Gelbwesten ist von der Linkspartei ebenso wenig gekommen, wie der für Venezuela. Schlimmer noch: Wer die Forderungen der Gelbwesten kennt, weiß, dass sie sich ebenso gegen Macron wie gegen die antisoziale Diktatur der EU richten und damit auch gegen den Griff des deutschen Raubritterkapitalismus auf die Nachbarländer.

Solidarität ist hier tatsächlich ein notwendiger Akt des proletarischen Internationalismus. Die Linkspartei bekräftigte nun ihr „Ja“ zur EU – und zeigte ein für alle Mal, auf welcher Seite sie steht, wenn es drauf ankommt. Da ist es konsequent und logisch, dass auf dieser Grundlage niemals eine Solidarisierung mit dem Kampf der französischen Werktätigen erfolgen kann.

Ebenso konsequent, dass das erste Gebot der Stunde für eine deutsche Friedenspolitik, die ihrer historischen Verantwortung bewusst wäre, von Parteitag zu Parteitag ignoriert wird: Wir erlebten gerade den zweiten Parteitag in Folge, auf dem ein Antrag zu „Frieden mit Russland“ abgebügelt wurde.

Hiermit stellt sich die Partei sogar außerhalb der gemäßigteren, bürgerlichen Teile der Friedensbewegung. Und zwar rechts davon. Auf der Transatlantikbrücke.

Dass das keine Ausrutscher sind, bewies die skandalöse Einladung von US-Botschafter Grenell zum Neujahrsempfang der Partei. Von dem Aufschrei, der daraufhin zu vernehmen war, hörte man in der Partei selber nichts. So etwas kann nur eine Partei zustande bringen, der offenbar gleichgültig geworden ist, wie sie nach außen hin wahrgenommen wird. Was zählt, ist allenfalls, wie sie von möglichen Koalitionspartnern wahrgenommen wird. Es ist kein Geheimnis, dass diese sich nur im Lager der Kriegstreiber befinden können. Wenn vorauseilender Gehorsam sich jetzt schon so auswirkt, wie sollte es erst sein, wenn die Partei wirklich einmal in einer Regierung wäre?

Wenn wir von der Linkspartei also keine eindeutigen Positionierungen gegen die neue NATO-Ostfront unter deutscher Beteiligung, direkt an der russischen Grenze, erwarten können, ebenso wenig zur Kündig des INF-Vertrages durch die USA, so brauchen wir erst gar nicht länger zu warten auf einen aktiven Kampf für die Beendigung des Kriegs im Jemen, und schon gar nicht für die Beendigung des Kriegs, den die von Faschisten durchsetzte Putschregierung der Ukraine gegen die eigene Bevölkerung führt.

Ich selber bin in der Solidarität für den Donbass, und zwar in der humanitären Hilfe, aktiv. Durch meine Partei habe ich keine politische Unterstützung für diese notwendige, mühsame Tätigkeit erfahren.

Ich bin ein sehr politischer Mensch – wie könnte es anders sein, in der DDR wurden wir erzogen zur politischen Einordnung der Auseinandersetzungen dieser Welt in einen größeren Zusammenhang.

Stattdessen wird an dem Mythos einer „Annexion“ der Krim durch Russland festgehalten – obwohl jeder Kundige weiß, dass das reine Propagandasprache ist, um mit dem unzutreffenden Begriff „Annexion“ zu suggerieren, dass jederzeit eine kriegerische Intervention gerechtfertigt wäre.

Allein diese in der Partei immer noch benutzte Wortwahl ist schon Kriegshetze.

Angesichts dieses Versagens in den politischen Grundfragen, das die Linkspartei mehr und mehr auf die Seite der Herrschenden treibt, bekommt die Kommunalpolitik immer deutlicher den Charakter einer wirkungslosen Alibiveranstaltung.

Sie wird von den Bürgern schlicht und einfach nicht mehr verstanden, weil sie nur noch die Isolierung des Parteiapparats von ihren wirklichen Problemen zum Ausdruck bringt. Was soll denn bitte den Brandenburgern mit einer sinnentleerten Losung wie „Herz statt Hetze“ noch mitgeteilt werden?

Von einer Partei, die nicht mal mehr zu Demos gegen Hartz IV aufruft?

Ich weiß, dass all diese verhängnisvollen Orientierungen von vielen Mitgliedern der Basis nicht geteilt werden. Sie glauben immer noch, dass man das Nützliche im Schädlichen noch stärken könne, oder es immer wieder versuchen müsse. Sie glauben immer noch, es könne in ihr darum gerungen werden, dass diese Partei, die die DDR als Unrechtsstaat diffamiert, zu einer echten Interessensvertreterin der Werktätigen und der unterworfenen Bevölkerung der DDR – hier trifft das Wort „Annexion“ übrigens tatsächlich zu! – gemacht werden könnte.

Sie halten daran fest, weil sie längst mit dem Rücken zur Wand stehen. Sie erfahren sich nicht in dieser kapitalistischen Welt als machtlos, sondern bereits innerhalb der eigenen Partei.

Es ist Zeit, aus diesen Illusionen zu treten. Zwischen der Einladung von Grenell und den Beschlüssen und Nicht-Beschlüssen des Europa-Parteitags wurden alle roten Linien überschritten, innerhalb derer der Kampf um die Zukunft dieser Partei noch im Sinne der Arbeiterklasse aussichtsreich erscheinen konnte. Außerhalb der Partei wird das längst wahrgenommen: Die nächsten Wahlen werden die Quittung präsentieren.

Da hilft kein Geschrei über einen „Rechtsruck“ mehr, nachdem die Wähler durch die neoliberale Politik der Linkspartei selber dorthin getrieben wurden.

Allerdings ist die Frage, die viele sich nun stellen, berechtigt: Was soll es eigentlich „Rechteres“ geben, als eine Politik der konsequente Abwälzung der Krisenlasten auf die breite Bevölkerung, die mit dem Instrument EU die Rechnung an die europäischen Nachbarvölker weiterreicht, eine Politik, die mit Verbleib in der NATO und in der EU in immer rasantere Kriegsvorbereitung und Aufrüstung sowie zu einem konsequenten Demokratieabbau führt, der in Frankreich schon die Ausmaße des Bürgerkriegs eines EU-Staates gegen seine eigene Bevölkerung angenommen hat – was soll denn eigentlich noch „Rechteres“ in Vorbereitung sein als diese aktuelle Politik der Herrschenden, der ihr bei jeder Gelegenheit euer Ja und Amen gebt?

Offenbar hat meine ehemalige Partei, die ich nun verlasse, aus dem Schicksal der SPD nichts gelernt. Sie muss diesen Weg wohl erst bis zum bitteren Ende gehen.

Um für den Frieden zu kämpfen kann ich nicht in der LINKEN sein, denn die hat sich ja nicht erst seit Bonn von allen friedenspolitischen Grundsätzen verabschiedet!

Die Linkspartei hat sich ein EU-freundliches Programm gegeben, darin enthalten sind auch viele richtige Einzelforderungen. Ihre Umsetzung im Rahmen der EU ist allerdings illusorisch. Was übrig bleibt, ist also ein Einknicken gegenüber einem zentralen Moment der Machtstrategie des deutschen Monopolkapitals.

Mit Links hat das alles nichts mehr zu tun! Sozialistische Ansätze sind in dieser Partei nicht mehr zu finden.

… und was hat die PdL und die von ihr gesteuerte Friedensbewegung dazu zu sagen, dass die Panzer von da aus zur Vorbereitung eines NATO-Krieges an die russische Grenze rollen?

Wo ruft sie zu Blockade- oder wenigstens Protestaktionen auf? Die Nato entlädt in Bremerhaven hunderte Panzer und weiteres Kriegsgerät, es ist Teil der Nato-Operation Atlantic Resolve.

„und dann stimmt ihr gestern einem Gesetz zu, dass die Polizei mit Handgranaten ausrüstet… gegen die eigene Bevölkerung!

Und ihr redet vom Unrechtsstaat DDR, da wäre so etwas nie durchgegangen…“

Wandlitz, 14.03.2019

