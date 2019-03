Israel verbietet arabischen Parteien und liberalem Kandidaten die Teilnahme an bevorstehenden Wahlen

von Kathryn Shihadah – http://www.mintpressnews.com

Übersetzung LZ

In Israel wurden zwei palästinensische politische Parteien und ein liberales jüdisches Parteimitglied von der Kandidatur für die Wahl am 9. April ausgeschlossen; unterdessen wird ein radikaler jüdischer Kandidat nicht ausgeschlossen, auch nachdem der israelische Generalstaatsanwalt ein Verbot empfohlen hatte.

Die Washington Post berichtete, dass das israelische Wahlkomitee beschlossen hat, zwei palästinensische Parteien und einen liberalen jüdischen, pro-palästinensischen Kandidaten von der Teilnahme an den Wahlen im nächsten Monat auszuschließen.

Gleichzeitig sprach sich der Ausschuss trotz der Empfehlung des israelischen Generalstaatsanwalts, ihn zu suspendieren, für die Teilnahme an der Wahl von einem rechtsextremen Kandidaten aus.

Die palästinensischen Parteien Ra’am (Vereinigte Arabische Liste) und Balad sowie der jüdische Kandidat Ofer Cassif, der auf dem größtenteils palästinensischen Hadash-Ta’al-Ticket lief, wurden aufgrund von Petitionen von Rechtsfraktionen, darunter Likud, der Partei von Premierminister Benjamin Netanyahu, entfernt – Petitionen, die der israelische Generalstaatsanwalt abgelehnt hatte.

Der Ra’am/Balad-Block, der seine Plattform als „die demokratischste politische Plattform – ein Staat aller seiner Bürger“ bezeichnet, hatte erwartet, dass er etwa fünf der 120 Sitze in der Knesset erringen würde.

Die Fraktion von Cassif wird von einem ihrer Mitglieder als „eine demokratische arabische Liste, die versucht, die arabische Gesellschaft mit Würde und Verantwortung zu vertreten“ bezeichnet.

Der rechte Kandidat, Michael Ben Ari, dessen Name auf dem Wahlzettel bleibt, ist Teil der Partei Otzma Yehudit („Jüdische Macht“), zu der auch die Schüler von Rabbi Meir Kahane gehören. Kahanes Partei, Kach, wurde 1988 in Israel verboten und gilt in den USA als terroristische Organisation.

Diese beiden Entscheidungen, die beide den Empfehlungen des israelischen Generalstaatsanwalts zuwiderliefen, wurden von den israelisch-palästinensischen Führern scharf kritisiert.

„Die Entscheidung, die Liste zu disqualifizieren, ist eine politische, rassistische und populistische Entscheidung, die darauf abzielt, der politischen Vertretung der arabischen Bürger einen Schlag zu versetzen. Es ist keine Überraschung, dass eine Gruppe rassistischer Parteien, die keine Araber in der Knesset sehen wollen, uns ins Visier nimmt. Balad ist eine Liste, die eine demokratische Plattform darstellt und sich für die Gleichberechtigung einsetzt.“

Warum das Verbot?

In der Sitzung des israelischen Zentralen Wahlausschusses, in der das Verbot beschlossen wurde, wurden die beiden Parteien und auch der Kandidat Cassif beschuldigt, „entweder Ansichten zur Unterstützung des Terrors zu äußern oder das Recht Israels, als jüdischer Staat zu existieren, abzulehnen“.

Laut Ha’aretz verglich Cassif Israel und die israelischen Streitkräfte mit dem Nazi-Regime – eine Anklage, die er nicht leugnete, sondern als „Metapher“ erklärte.

In einem kürzlich erschienenen Interview bezeichnete Cassif die israelische Politik gegenüber Palästinensern auch als „schleichenden Völkermord“.

Der Balad-Ra’am-Partei wurde vorgeworfen, „Israel als jüdischen Staat eliminieren zu wollen und den gewalttätigen palästinensischen Widerstand und die Hisbollah zu unterstützen, und die meisten ihrer Mitglieder sind Anhänger und Unterstützer des Terrors“, Behauptungen, die der Generalstaatsanwalt als unbeweisbar abtat.

In Israel gilt die Bekundung der Unterstützung der Hamas, des demokratisch gewählten Regierungsorgans von Gaza, als „unterstützender Terror“ und ist ein hinreichender Grund dafür, dass eine Partei oder Person von der Wahl ausgeschlossen wird.

Ebenso führt die Feststellung, dass Israel „kein jüdischer und demokratischer Staat“ ist, zum Verbot.

Premierminister Netanyahu erklärte zu der Entscheidung: „Wer den Terrorismus unterstützt, wird nicht in der israelischen Knesset sein!“

Netanyahu hat kürzlich einen Deal mit der Jewish Power Party abgeschlossen, der dieser extremistischen – und in den USA terroristischen – Gruppe wahrscheinlich einen Sitz in der Knesset verschaffen wird.

Ayman Odeh, Führer der Hadash-Partei, fand es ironisch, dass „Kahanisten, die glauben, dass Israel nur für die Juden sein sollte und dass die arabische Bevölkerung gewaltsam vertrieben werden sollte, jetzt als legitim angesehen werden, während diejenigen, die für den Frieden eintreten, nicht für die Knesset kandidieren dürfen“.

Was kommt als nächstes?

Der israelische Oberste Gerichtshof wird sich mit dem Fall der beiden Parteien und Cassifs nächste Woche befassen. In der Vergangenheit hat das Gericht solche Verbote aufgehoben.

Unterdessen erkennen palästinensische Politiker an, dass die palästinensischen Bürger Israels seit einem halben Jahrhundert ausgegrenzt, sind aber zwiegespalten. Einerseits ermöglicht die Zulassung zur Wahl, den Staat weiterhin als „Demokratie“ zu bezeichnen, andererseits garantiert die Unterstützung der Tradition des Boykotts von Wahlen als Protest gegen die Normalisierung der Besatzung eine geringe Repräsentanz in der Regierung.

Ein palästinensisch-israelischer Kandidat, Heba Yazbak, erklärte: „Was heute in Israel passiert, ist sehr gefährlich, wir befürchten, dass wir uns durch die kommende Regierung noch mehr von diesem Land ausgeschlossen fühlen werden“.

Titelbild: Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu gestikuliert, während er eine Erklärung in der Residenz des Premierministers in Jerusalem am 28. Februar 2019 abgibt. Sebastian Scheiner | AP

Kathryn Shihadah schreibt für If Americans Knew, sie bloggt auch im Palestine Home.

Quelle | IAK

https://www.mintpressnews.com/israel-bans-arab-parties-and-liberal-candidate-from-coming-elections/256120/

Werbeanzeigen