„Das Licht ist aus!“ Haben Trump und seine Neocons einen Plan aus der Bush-Ära recycelt, um Venezuelas Stromnetz lahmzulegen ?

von Whitney Webb – http://www.mintpressnews.com

Übersetzung LZ

Auch wenn die venezolanische Regierung den jüngsten Stromausfall auf die von den USA geführte „Sabotage“ zurückführte, haben die USA seit langem einen Plan in der Schublade, um das zivile Stromnetz von feindlichen Nationen ins Visier zu nehmen.

Fast vier Tage lang war ein Großteil Venezuelas ohne Strom und brachte die umkämpfte Wirtschaft des Landes fast zum Erliegen. Obwohl der Strom nun wieder da ist, bewirkte der Ausfall, dass die US-Administration und Politiker die venezolanische Regierung für die Krise verantwortlich machten, während die Regierung in Caracas die USA beschuldigte, „Sabotage“ zu betreiben und Cyberangriffe auf ihr ziviles Stromnetz zu starten sowie Saboteure in Venezuela zu beschäftigen.

Obwohl viele Mainstream-Medien die offizielle Reaktion der US-Regierung wiedergaben, sind einige Journalisten aus dem Rudel verschwunden. Ein bemerkenswertes Beispiel ist Kalev Leetaru, der in Forbes schrieb, dass „die Vereinigten Staaten, die aus der Ferne in das Stromnetz ihres [Venezuelas] eingriffen, tatsächlich sehr realistisch sind“.

Leetaru stellte auch fest, dass „das Timing eines solchen Ausfalls in einem Moment des gesellschaftlichen Umbruchs in einer Weise erfolgt, das die gegenwärtige Regierung delegitimiert, ebenso wie sich eine Regierung im Wartestand als bereitwillige Alternative tatsächlich eine der Taktiken ist“, die er zuvor in einem Artikel aus dem Jahr 2015 untersucht hatte, der hybride Kriegstaktiken der US-Regierung beschreibt, „um einen Gegner vor einer konventionellen Invasion zu schwächen oder einen Übergang zu einer vom Ausland eingesetzten Regierung gewaltsam und unbezweifelbar herbeizuführen“.

Zusätzlich zu den Behauptungen von Leetaru haben andere die Beteiligung der US-Regierung geltend gemacht, nachdem der US-Senator Marco Rubio (R-FL), der tief in Trumps Venezuela-Politik verwickelt ist, offenbar vorher gewusst hatte, dass die Blackouts auftreten würden, wenn er nur drei Minuten nach ihrem Beginn über sie twitterte.

Während mehrere Journalisten darauf hingewiesen haben, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Trump-Administration für den Blackout verantwortlich war, sehr hoch ist, haben nur wenige – wenn überhaupt – darauf hingewiesen, dass die USA seit langem weit entwickelte Pläne haben, die den Einsatz von Cyberangriffen zum Angriff auf kritische Stromnetzinfrastrukturen in Ländern vorsehen, die von Washington für einen Regimewechsel vorgesehen sind.

Der bekannteste Plan dieser Art, bekannt unter dem Codenamen „Nitro Zeus“, wurde ursprünglich unter der Regierung George W. Bush erstellt und bezog sich auf den Iran. Mit so vielen ehemaligen Bush-Leuten, die jetzt in der Trump-Administration das Sagen haben, insbesondere bei ihrer Venezuela-Politik, scheint die potenzielle Rückkehr eines „Nitro Zeus“-Virus, diesmal auf Venezuela zugeschnitten, zunehmend wahrscheinlich zu sein.

Ein kleiner Hammer, der zu verwenden ist, wenn große Hämmer nicht geeignet sind.



Der „Nitro Zeus“-Plan wurde erstmals in einem in der New York Times veröffentlichten Exposé vom November 2016 vorgestellt, das ihn als „ausgeklügelten Plan“ bezeichnete, der für den Einsatz gegen den Iran geschaffen wurde, da die Verhandlungen über sein Atomprogramm scheiterten. Dieses Programm zielte ab auf „die Luftabwehr des Iran, Kommunikationssysteme und wichtige Teile seines Stromnetzes“. Auf seinem Höhepunkt „bezog es Tausende von amerikanischem Militär- und Geheimdienstpersonal ein“ und soll zigmillionen von Dollar gekostet haben. Das Programm bezog sowohl die Tailored Access Operations Unit der National Security Agency als auch das U.S. Cyber Command mit ein.

Die Ausführung dieses Programm wurde verschoben, als der Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) beschlossen wurde, obwohl die Entscheidung der Trump-Administration, sich einseitig aus dem Deal zurückzuziehen, einige dazu veranlasst hat, zu fragen, ob die Trump-Administration eine Wiederbelebung des Programms in Betracht gezogen hat. Während sie es vielleicht nicht für den Einsatz gegen den Iran wiederbelebt haben, haben sie es stattdessen vielleicht in Venezuela getan, da die venezolanische Regierung behauptet, dass ein US-Cyberattacke für einen Großteil des jüngsten Stromausfalls des Landes verantwortlich ist.

In der Tat bemerkte Leetaru in seinem kürzlich erschienenen Forbes-Artikel, dass „angesichts der langjährigen Besorgnis der US-Regierung über die Regierung Venezuelas wahrscheinlich ist, dass die USA bereits eine starke Präsenz im nationalen Infrastrukturnetz des Landes aufrechterhalten“, so wie es beim Iran im Zusammenhang mit dem Nitro-Zeus-Programm vor seiner öffentlichen Offenbarung vor drei Jahren der Fall war.

Das Nitro Zeus-Programm ist nicht annähernd so bekannt wie sein Verwandter, das Stuxnet-Virus, das von den USA und Israel gemeinsam entwickelt wurde und dazu diente, iranische Software anzugreifen, die Urananreicherungszentren kontrolliert. Doch Nitro Zeus ist trotz seines relativen Fehlens von Infamie aus mehreren Gründen bemerkenswert. Erstens, es „brachte ihn [U.S. Cyberwarfare] auf ein neues Niveau“, so ein ehemaliger Regierungsmitarbeiter, der an dem von der Times zitierten Projekt beteiligt war. Denn vor Nitro Zeus „hatten die USA noch nie einen kombinierten Cyber- und Bodenangriffsplan in dieser Größenordnung aufgestellt“, und auch, weil die Durchführung des Programms „erhebliche Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung hätte, insbesondere wenn die Vereinigten Staaten große Teile des Stromnetzes und der Kommunikationsnetze des Landes lahmlegen müssten“.

Ein weiterer Grund, warum Nitro Zeus bemerkenswert ist, besonders im Hinblick auf die Bemühungen der USA, sich in Venezuela einzumischen, ist das Motiv für seine Schaffung. Obwohl Nitro Zeus das „riesige und enorm komplexe“ Programm wurde, das von der Times während der Obama-Administration detailliert beschrieben wurde, hatten die Arbeiten an dem Programm tatsächlich während der George W. Bush-Administration begonnen. Laut einem Bericht in der Daily Beast hatte Bush Nitro Zeus als „eine notwendige taktische Alternative angesehen, nachdem der Irak-Krieg die Chancen, eine weitere Invasion im Nahen Osten zu starten, sabotiert hatte“. Mit anderen Worten, nachdem das Debakel des Irakkriegs es den USA erschwert hatte, einseitige militärische Interventionen zu starten, entschied sich die Bush-Administration für die Entwicklung „nicht-kinetischer“ militärischer Werkzeuge, die es vermeiden würden, die US-Bevölkerung und die US-Verbündeten im Ausland zu verärgern.

Außerdem, wie Tyler Rogoway bei Foxtrot Alpha schrieb:

„Programme wie Nitro Zeus können für synergistische Effekte eingesetzt werden, so dass das Militär des Ziellandes blind und taub wird und die Bevölkerung leidet. Und all das kann man haben, ohne jemals eine Bombe zu werfen und kann sogar mit irgendeinem Vorwand plausiblen bestritten werden.“

Dies, so Rogoway, habe dazu geführt, dass solche Programme „immer mehr zu einer tragfähigen Alternative zu traditionellen Angriffsformen geworden sind“, da die USA ihre Beteiligung leugnen und potenzielle diplomatische Rückschläge vermeiden können, und weil sie nicht nur für das Militär eines Landes, sondern auch für seine Zivilbevölkerung verheerende Folgen haben können.

Die Logik hinter der Wahrscheinlichkeit einer US-Cyber-Sabotage.

Während „Nitro Zeus“ nie auf den Iran losgelassen wurde, ist es wahrscheinlich, dass das Programm ähnliche Angriffspläne auf die Stromnetze anderer gegnerischer Nationen beinhaltet hat, da es einen Präzedenzfall geschaffen hat. Wie die Times in ihrem Nitro Zeus Exposé betonte:

„Das Militär der Vereinigten Staaten entwickelt Notfallpläne für alle möglichen Konflikte, wie z.B. einen nordkoreanischen Angriff auf den Süden, Verluste von Atomwaffen in Südasien oder Aufstände in Afrika oder Lateinamerika. Die meisten bleiben in der Schublade und werden alle paar Jahre aktualisiert.“

Dieser Punkt wurde von Rogoway erweitert, der bemerkte:

„Nitro Zeus ist höchstwahrscheinlich einer von einer ganzen Reihe von Plänen, potenzielle Feinde mit Cyberwaffen anzugreifen. Es gibt sicherlich Pläne für alle potenziellen Gegner Amerikas, und einige werden wahrscheinlich viel aufwendiger und tödlicher sein als alles, was bisher bekannt wurde.“



Es gibt mehr als ein paar Anzeichen dafür, dass viele der aggressiveren „Notfallpläne“ an die Spitze der Toolbox der Trump-Administration gerückt sind. Zum Beispiel sind wichtige ehemalige Bush-Leute, die jetzt in der Trump-Administration sind, insbesondere John Bolton und Elliot Abrams, bekannt für ihre aggressive Haltung und ihre Bereitschaft, eine extreme Politik zu fördern, die auf Gegner abzielen, sogar eine solche, die Dutzende von unschuldigen Zivilisten schädigt oder tötet. So dürften Stimmen wie die im Obama State Department und im National Security Council, die vor den potenziellen negativen Auswirkungen eines Nitro Zeus Blackouts auf Zivilisten gewarnt hatten, kaum Einfluss auf Bolton und Abrams haben, die eine überragende Rolle bei der Gestaltung der Venezuela-Politik der Regierung spielen.

Darüber hinaus würde ein solcher Plan von Bolton und Abrams als wertvoll angesehen werden, so wie Bush Nitro Zeus schätzte, nachdem ihm nach der Irak-Katastrophe die Hände gebunden waren. In Bezug auf Venezuela sind Bolton und Abrams ebenfalls die Hände gebunden, wenn es um militärische Aktionen geht, da militärische Interventionen jeglicher Art von den Verbündeten der USA in Lateinamerika und anderswo heftig abgelehnt wurden. Nicht nur das, sondern Abrams‘ bevorzugte Taktik, Aufständischen Waffen als „humanitäre Hilfe“ zu liefern, ist ebenfalls gescheitert und hat die aggressiven Maßnahmen, die von der Regierung ergriffen werden können, eingeschränkt.

Da es nicht möglich war, eine militärische Intervention zu starten – weder offen noch verdeckt – wäre eine Nitro Zeus Cyberattacke wahrscheinlich ein Spitzenkandidat für einen nächsten Schritt gewesen, nachdem der gescheiterte Stunt der „humanitären Hilfe“ und die Ablehnung jeglicher Art von militärischer Intervention durch die lateinamerikanischen Verbündeten der USA gescheitert war.

Darüber hinaus teilen viele der Verantwortlichen für die Schaffung des Nitro Zeus-Programms Verbindungen mit Neokonservativen, die in der Trump-Administration einflussreich sind. So ist Keith Alexander – der zu Beginn des Nitro Zeus-Programms und für einen Großteil seiner Entwicklung NSA-Direktor war – heute CEO seiner neuen Cybersicherheitsberatung IronNet Cybersecurity. Jack Keane, ein eifriger General im Ruhestand, den Trump genug schätzte, um ihm die Position des Verteidigungsministers anzubieten, saß neben Alexander im Vorstand von IronNet, ein Angebot, das Keane ablehnte. Keane ist ein enger Mitarbeiter der neokonservativen Kagan-Familie und ist derzeit Vorsitzender des Institute for the Study of War, das von Kimberly Kagan gegründet und von führenden US-Waffenunternehmen finanziert wird.

Da die Kriegshetzer aus der Bushzeit jetzt die Venezuela-Politik von Trump bestimmen, scheint es immer wahrscheinlicher, dass Bemühungen zur Wiederbelebung des Nitro-Zeus-Programms aus der Bush/Obama-Zeit stattgefunden haben. Da es ein so riesiges und komplexes Programm bereits in Buchform gibt und es wahrscheinlich Ausgliederungsprogramme gibt, die in den letzten zehn Jahren entwickelt wurden, war es wahrscheinlich der einfachste Weg für eine weitere „aggressive“, von den USA unterstützte Maßnahme, die sich gegen die venezolanische Regierung richtet.

Wenn die USA jedoch einen Cyberangriff auf das Stromnetz Venezuelas durchführen würden, wären es nicht die mächtigen Neokonservativen in der Regierung, die letztlich schuld wären, da nur der US-Präsident einen offensiven Cyberangriff genehmigen kann. So war es Präsident Donald Trump, der den Befehl gab, die zivile Machtinfrastruktur Venezuelas anzugreifen, eine seltsame Sache für jemanden der behauptet, so sehr für das venezolanische Volk zu sorgen.

Titelbild: Verwandte eines Patienten gehen in den abgedunkelten Saal einer Klinik, wobei eine Kerze den Weg erleuchtet, während eines Stromausfalls in Caracas, Venezuela, 7. März 2019. Ein Stromausfall ließ einen Großteil Venezuelas im Dunkeln liegen, was einer der größten Stromausfälle bialang zu sein schien. Ariana Cubillos | AP

Whitney Webb ist eine Journalistin von MintPress News mit Sitz in Chile. Sie hat für mehrere unabhängige Medien gearbeitet, darunter Global Research, EcoWatch, das Ron Paul Institute und 21st Century Wire, unter anderem. Sie hat mehrere Radio- und Fernsehauftritte absolviert und ist 2019 Gewinnerin des Serena Shim Award for Uncompised Integrity in Journalism.

https://www.mintpressnews.com/did-the-us-recycle-a-bush-era-plan-to-take-out-venezuelas-power-grid/256113/?utm_source=Stay+Informed%3A+Sign+Up+For+Our+Daily+Newsletter&utm_campaign=b03493b8b4-EMAIL_CAMPAIGN_2018_01_17_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_51e062931b-b03493b8b4-108597709

