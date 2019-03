City of London: Die schockierende Studie – Kein Mainstream-Medienoutlet wagt eine Veröffentlichung

von Robert Woodward – http://www.globalresearch.ca

Vor fünf Monaten wurde im Oktober letzten Jahres eine sehr wichtige und sehr glaubwürdige Studie veröffentlicht. Sie wurde von allen Mainstream-Medien völlig ignoriert. Niemand nutzte die Gelegenheit, die atemberaubenden Enthüllungen zu veröffentlichen, aus Angst davor, was passieren könnte, wenn sie es tun würden. Der Bericht hat unangenehme politische Folgen für die Regierung – tatsächlich sind sowohl Labour als auch Tory von der Aufdeckung dieses gewaltigen Verbrechens betroffen.

Am 5. Oktober wurde der SPERI-Bericht 2018 veröffentlicht. Das Sheffield Political Economy Research Institute hat einige erstaunliche Aussagen gemacht. In seinem ersten Absatz hieß es, dass –

„(dieser Bericht) legt nahe, dass die Gesamtkosten des verlorenen Wachstumspotenzials für das Vereinigte Königreich, die durch zu viel Finanzierungen zwischen 1995 und 2015 verursacht wurden, in der Größenordnung von 4.500 Mrd. £ liegen. Diese Gesamtzahl entspricht etwa 2,5 Jahren des durchschnittlichen BIP im gesamten Zeitraum.“

Um diese Aussage in einen Zusammenhang zu bringen, müssen wir sie ein wenig dekonstruieren. Wir sprechen von 4,5 Billionen Pfund über zwei Jahrzehnte. Das sind 225 Milliarden Pfund pro Jahr.

Jedes Jahr saugt der Bank- und Finanzdienstleistungssektor in der City of London der britischen Wirtschaft das Äquivalent von 160 Prozent der gesamten Staatsausgaben für die gesamte Gesundheitsversorgung einschließlich des NHS oder 100 Prozent für den Sozialschutz, einschließlich aller Rentenzahlungen pro Jahr, oder 700 Prozent für öffentliche Ordnung und Sicherheit oder 230 Prozent für Bildung ab.

Weiterhin stellt diese Geldsumme das Äquivalent von £67.500 an Vermögensverlusten für jede Person im Land dar.

Der SPERI-Bericht gliedert in laufende Verluste und Verluste auf, die durch die von Banken geführte Finanzkrise 2008 entstanden sind. Der Bericht sagt, dass es –

„die erste numerische Schätzung für das Ausmaß der Schäden bereitstellt, die durch das Wachstum des britischen Finanzsektors über eine nützliche Größe hinaus verursacht werden. Von den 4.500 Mrd. £ Verlust an Wirtschaftsleistung entfallen 2.700 Mrd. £ auf die fehlerhafte Bereitstellung von Ressourcen, bei der Ressourcen, Fähigkeiten und Investitionen von produktiveren nichtfinanziellen Aktivitäten in die Finanzierung umgeleitet werden. Die anderen 1.800 Milliarden Pfund stammen aus der Bankenkrise 2008.“

Nachrichtenberichte sagen uns, dass die Finanzkrise die britische Wirtschaft etwa 500 Milliarden Pfund gekostet hat. Einige sagen mehr, andere weniger. Kein einziger, nirgendwo hat erklärt, dass es die Wirtschaft im ersten Jahrzehnt 1,8 Billionen Pfund kostete. Und das ist noch nicht alles.

Interessanterweise beträgt die britische Staatsverschuldung fast genau 1,8 Billionen Pfund. Das sind etwa 86 Prozent des gesamten BIP und die Bedienung dieser Schulden in Form von Zinszahlungen beläuft sich nun auf rund 48 Milliarden Pfund, was etwa 4% des BIP oder 8% des britischen Staatssteuereinkommens entspricht.

Der professorale Verantwortliche für politische Ökonomie bei SPERI ist Professor Andrew Baker. Er sagte zu den Ergebnissen der Studie:

„Für das Vereinigte Königreich sind die Zahlen bedeutsam und deuten auf ein tiefes Problem der Fehleinschätzung und der Verdrängung hin. Die britische Wirtschaftsstrategie in einer Welt nach dem Ausstieg muss die Bewältigung dieser Aufgabe zur zentralen Herausforderung machen und erkennen, dass in Bezug auf die Finanzen mehr manchmal weniger sein kann und weniger mehr sein könnte.“

Die Beweise in diesem Bericht unterstützen auch die Vorstellung, dass das Vereinigte Königreich unter einer Art „Finanzfluch“ leidet – einer Entwicklung der finanziellen Überabhängigkeit, die eine Verdrängung aus anderen Sektoren, wie dem verarbeitenden Gewerbe, und eine Verzerrung der sozialen Beziehungen, der Geographie und der Politik mit sich bringt. In Wirklichkeit hat der Bankensektor durch mangelnde staatliche Regulierung die Möglichkeit erhalten, als Quelle der Vermögensbildung, d.h. der Extraktion, für die Menschen zu fungieren, die sie an der Macht halten.

Die Tory-Partei ist bei weitem am meisten schuldig, da die Regierung von Tony Blair nichts getan hat, um das zu mildern, was wirklich als das bezeichnet werden sollte, was es ist – Verbrechen gegen diesen Nationalstaat. Das ist Diebstahl, das ist Betrug.

Die Beweise für die Schwäche der Regierung waren nicht weniger deutlich als bei der aktuellen PM Theresa May. Die Entscheidung der Regierung, ihr Finanzdienstleistungsgesetz zurückzuziehen, zeigt bestenfalls, wer im Parlament das Sagen hat. Im schlimmsten Fall deutet dies auf Korruption auf höchster Ebene hin. Und es besteht kein Zweifel daran, wer das Sagen hat. Die Menschen, die die Tories in erster Linie weitgehend finanzieren – The City of London.

Ein erst gestern veröffentlichter Guardian-Artikel sagt uns alles, was wir über die Durchsetzung dieses Gesetzes über Finanzdienstleistungen in seinem ersten Absatz wissen müssen.

„Anstatt einen kleinen Schritt nach vorne für die Steuergerechtigkeit zu akzeptieren, einen von einer parteiübergreifenden Koalition unterstützten Schritt, ließen die Minister eine von sechs wichtigen Rechtsvorschriften fallen, die bis Ende März als Teil eines Brexit-Sicherheitsnetzes ohne Handelsverträge verabschiedet werden mussten. Es ist ein Zeichen von Theresa Mays Schwäche im Amt, dass der Gesetzentwurf nicht in der von der Regierung gewünschten Form verabschiedet werden konnte, und eine klare Demonstration, dass das Großkapital in der Führung der Konservativen Partei weiterhin das sagen hat“.

Hier haben wir Beweise dafür, dass sogar der Brexit im Interesse der City of London manipuliert wird.

Wir haben in TruePublica endlos über den britischen Waschsalon geschrieben – das Zentrum der Geldwäsche der Welt. Der Herausgeber hier, verschiedene Journalisten und Mitarbeiter sowie Global Justice zum Tax Justice Network haben nach einer Finanzregulierung geschrien, weil der Bankensektor Großbritannien, seinen Perspektiven und seinem Platz in der Welt ernsthaft schadet. Der Leiter der National Crime Agency warnt Jahr für Jahr vor den wirtschaftlichen und politischen Gefahren, die die industrielle Finanzkriminalität für Großbritannien darstellt.

Und doch wurden die britische Wirtschaft und das gescheiterte Steuersystem in den letzten etwa 40 Jahren völlig neu gestaltet, um den Interessen der Reichen zu dienen, die ihren Reichtum ausgelagert haben, um ihn daran zu hindern, einen Beitrag zum Land seiner Entstehung zu leisten. Niemand scheint jedoch bereit zu sein, die schiere Macht der City of London in Frage zu stellen. Die Nichtveröffentlichung des SPERI-Berichts durch die Mainstream-Medien, der die Realitäten dieses monumentalen Verbrechens offenbart, ist sicherlich ein Beweis dafür.

Transparency International ist nur eine von vielen Organisationen, die dem Kapital Schutz gewähren. Der jährliche Corruption Perceptions Index berechnet, dass Großbritannien einen Wert von 80 von 100 hat und damit eines der am wenigsten korrupten Länder der Welt ist. In der Tat steht es an 11. Stelle. Ich habe dieses Ranking immer wieder in Frage gestellt, da Großbritannien einer der führenden Geldwäscher für Terrorismusfinanzierung, Menschen- und anderem Handel, Drogen, Waffen und alle Arten von abscheulichen Verbrechen überall auf der Welt ist. Ich traf TI sogar in London, aber alles, woran sie interessiert waren, war, meine Informationsquellen kennenzulernen.

Die Quadratmeile bildet ihre eigenen Regeln, ihre eigenen Gesetze und hat sogar eine eigene Polizei. Es ist, wie wir bereits 2016 geschrieben haben, das Epizentrum der globalen kriminellen Szene. Viele kennen die Macht der City of London nicht. Die meisten Menschen wissen nicht, wie die demokratischen Prinzipien Großbritanniens in Frage gestellt werden, wenn es um seine globalen Finanzoperationen geht.



Ein (City of London) „Wächter“ sitzt am Hochsitz des Parlaments und ist ihr offizieller Lobbyist, der an der machtvollen Stelle direkt neben dem Sprecher des Hauses sitzt, der „beauftragt ist, den Status der Stadt zu erhalten und zu verbessern und dafür zu sorgen, dass ihre bestehenden Rechte gewahrt werden“. Die Aufgabe besteht darin, die Ordnung aufrechtzuerhalten und politische Meinungsverschiedenheiten, die gegen die Stadt entstehen könnten, aufzuspüren.

Die Square Mile ist eine Drehscheibe, die Londoner Bankiers, Buchhalter und Anwälte dabei unterstützt, einen steuerfreien Weg für die reichsten Menschen der Welt zu schaffen, ihr Vermögen unter britischem Management zu verstecken, jedoch ohne eine angemessene Regulierungsaufsicht. Großbritannien hat sich konsequent gegen fast alle Reformvorschläge der EU gewehrt und sein Vetorecht genutzt, um den Status quo fortzusetzen. Die britischen kronabhängigen Territorien sind heute die ersten Ansprechpartner für Banken, bei denen fast ein Drittel aller globalen Offshore-Finanzdienstleistungen für Gebietsfremde erbracht werden.

Im Jahr 2012 war bekannt, dass etwa 32 Billionen Dollar in Offshore-Zentren auf der ganzen Welt verstreut waren. Das globale BIP lag 2018 bei etwas über 80 Billionen Dollar – dies gibt eine Art Ausblick in das Ausmaß von all dem.

Dieser Bericht und einer des Tax Justice Network berechnet auch, dass die Finanzkriminalität und die Kosten, die durch die Aufnahme eines überdimensionalen Finanzsektors entstehen, für das Vereinigte Königreich mehr als doppelt so hoch sind wie für die USA. Es ist kein Wunder, dass Amerika ein Handelsabkommen mit Großbritannien abschließen will – es würde zusätzliche Möglichkeiten für seine eigenen Finanzkriminalität schaffen.

Ein Bericht der Bank of England macht deutlich, was der Bankensektor mit seinem Geld macht. Nur 3,5 Prozent aller Unternehmenskredite britischer Banken gingen 2017 an das britische verarbeitende Gewerbe, während 60 Prozent aller Kredite an die Finanzbranche gingen, d.h. an Finanzintermediäre, die Gelder zwischen Kreditgebern und Kreditnehmern leiten.

Nach einer Stellungnahme zum STERI-Bericht gefragt, sagte John Christensen, ein Direktor des Tax Justice Network:

„Dieser neue Beweis stürzt die eingefahrene Orthodoxie, dass das, was gut für die City of London ist, gut für den Rest Großbritanniens sein muss. Seit Jahrzehnten verursachen die Interessen der City einen Finanzfluch für die britische Wirtschaft, indem sie den Wechselkurs erhöhen, das Wachstum der Produktionssektoren verlangsamen und die Regierungen zur Deregulierung der Finanzdienstleistungen auffordern, was direkt zur Bankenkrise 2008 führte. Die britische Produktivität ist dramatisch hinter den meisten EU-Mitgliedstaaten zurückgeblieben, und die Überschuldung von Haushalten und Unternehmen bremst das Wachstum“.

Und wie viele gesagt haben, auch wir selbst, wenn Brexit ein Hilfeschrei der Zurückgelassenen war, dann wird sich nichts ändern. Er sollte die Macht und das Fehlverhalten der politischen und finanziellen Klasse beenden. Es besteht nun der starke Verdacht, dass der Brexit, weit davon entfernt, diesen Aufruf zu beantworten, durch die bevorstehende Lockerung der Vorschriften tatsächlich gestärkt wird. Der Brexit wird es für alle nur noch schlimmer machen – außer für die ganz wenigen, die überhaupt die Macht innehaben, zu denen eindeutig nicht Theresa May oder ihre gelähmte und inkompetente Regierung gehören.

