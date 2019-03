Was ISIS hinter sich gelassen hat: Ein Bericht aus Idlib, Syriens letzter Front

von Andre Vltchek – http://www.mintpressnews.com

Übersetzung LZ

Der investigative Journalist Andre Vltchek bereiste die Ruinen von Idlib, Syrien und dem Umland, um die Verwüstung durch ISIS zu sehen und mit den Bewohnern über die Zukunft zu sprechen.

Für eine Weile sind alle Waffen verstummt. Ich bin in der Nähe von Idlib, der letzten Hochburg der Terroristen in Syrien. Das Gebiet, in dem sich die tödlichsten regierungsfeindlichen Kämpfer, von denen die meisten mit saudischer, katarischer und westlicher „Hilfe“ aus der Türkei nach Syrien gebracht wurden, buchstäblich versteckt haben, bereit für den letzten Showdown.

Erst gestern fielen Mörsergranaten auf Dörfer in der Nähe der unsichtbaren Frontlinie und trennten Regierungstruppen und die Terroristen der Al Nusra Front. Vorgestern haben zwei Explosionen die Erde erschüttert, nur ein paar Meter von dem entfernt, wo wir jetzt stehen.

Sie nennen es einen Waffenstillstand. Aber das ist es nicht. Es ist einseitig. Genauer gesagt: Die syrische Armee wartet geduldig. Ihre Kanonen zielen auf die Positionen des Feindes, aber die Befehle aus Damaskus sind klar: Nicht feuern.

Der Feind hat keine Skrupel. Er provoziert, endlos. Er feuert und bombardiert, wahllos. Er tötet. Entlang der Frontlinie sind bereits Tausende von Häusern zerstört. Nichts bleibt verschont: Wohngebiete, Sporthallen, sogar Bäckereien. Es gibt eine festgelegte Routine: Angriffe der Terroristen, Rettungseinsätze, die von den syrischen Streitkräften (SAA – Syrian Arab Army) und den syrischen Nationalverteidigungskräften organisiert werden, dann sofortiges Ausbessern der Schäden.

Hunderttausende syrische Menschen haben in diesem Krieg ihr Leben verloren. Millionen mussten ihre Heimat verlassen. Millionen wurden intern vertrieben. Für viele wurde der Konflikt zur Routine. Rettungsaktionen wurden zur Routine. Auch der Wiederaufbau wurde zur Routine.

Nun ist klar, dass der endgültige Sieg nahe ist. Syrien überlebte unter schlimmsten Umständen. Es blutet immer noch, aber die meisten seiner Gebiete beginnen zu heilen. Die Menschen kehren langsam nach Hause zurück, aus dem Libanon und der Türkei, aus Deutschland und anderen Ländern. Sie durchqueren Trümmer – ihre ehemaligen Häuser. Sie setzen sich hin und weinen. Dann stehen sie auf und beginnen mit dem Wiederaufbau. Das ist in anderen Teilen des Landes so: in Duma, Homs, Aleppo, Deir ez-Zur.

Aber in den Dörfern und Städten nördlich von Hama und in Richtung Idlib ist der Krieg noch lange nicht vorbei.

In der Stadt Squalbiah erklärte mir Kommandant Nabel Al-Abdallah von den National Defense Forces (NDF):

„Die SAA könnte leicht Gewalt anwenden und militärisch gewinnen; sie könnte Idlib einnehmen. Die SAA steht jedoch unter dem Kommando von Präsident Assad, der an Verhandlungen glaubt. Wenn wir jetzt die Stadt einnehmen, gibt es riesige Verluste.“

Die Situation ist nicht so einfach, wie wir es uns wünschen. Der Sieg mag nahe sein, aber der Westen gibt nicht auf, ebenso wenig wie die Türkei. Es gibt immer noch Taschen, die von den US-amerikanischen und französischen Truppen gehalten werden, und um Idlib (einschließlich Manbij) wird ein großes Gebiet immer noch von den Terroristen kontrolliert, die im Rahmen eines von Russland gesponserten Abkommens aus allen Ecken Syriens hierher transportiert wurden.

Und da steckt mehr dahinter: Meine Quellen in Syrien teilen mir die neuesten Informationen mit:

„Vor etwa 4 Monaten erschien der „neue ISIS“ im Süden von Idlib, nicht weit von unserem jetzigen Standort entfernt. Sie wurden von den Türken nach Syrien geschickt. Sie trugen brandneue Uniformen, weiße lange Kleidung. Früher waren sie an schwarzen oder grauen Outfits zu erkennen – im afghanischen Stil“. Sie nennen sich jetzt „Hurras Aldeen“ oder „Die Hüter der Religion“. Warum? Damit die Vereinigten Staaten und der Westen im Allgemeinen sie weiterhin unterstützen können. Der ISIS steht offiziell auf der Liste der terroristischen Organisationen, aber diese neue „Marke“ nicht.“

Ich frage Kommandant Nabel Al-Abdallah, was der Westen wirklich will? Er antwortet sofort:

„Der Westen will, dass sich der Terrorismus auf Russland und China ausbreitet. Viele Terroristen arbeiten und kämpfen direkt für die Interessen der Vereinigten Staaten.

Wir müssen uns um die unschuldigen Zivilisten kümmern. Aber wir müssen auch die Lösung finden, sehr schnell. Wenn wir scheitern, wird sich der Terrorismus auf der ganzen Welt ausbreiten.“

Wir sitzen im provisorischen Hauptquartier des Kommandanten und trinken eine schnelle Tasse Tee, bevor wir an die Front gehen.

Er will etwas sagen. Er überlegt, wie. Es ist nicht einfach. Nichts ist unter den gegebenen Umständen einfach, aber er versucht es, und was er sagt, macht Sinn:

„Wenn wir keine Lösung haben, werden Terroristen bald die Welt zerstören. Unsere Probleme sind nicht nur der ISIS, sondern vor allem die Ideologie, die er vertritt. Sie nutzen den Islam, sie sagen, dass sie im Namen des Islam kämpfen, aber sie werden von den Vereinigten Staaten unterstützt. Und hier kämpfen die SAA, unser Militär und unsere Streitkräfte, für die Welt, nicht nur für Syrien.“

Wir umarmen uns und ich gehe. Seine Männer fahren mich in einem Militärfahrzeug an den Stadtrand von As Suqaylabiyah (auch bekannt als Squalbiah). Von dort aus fotografiere ich ein Krankenhaus und die Positionen der Al Nusra Front. Sie sind da, direkt vor mir, nur ein paar hundert Meter entfernt.

Mir wurde gesagt, dass ich wie eine leicht zu erlegende Ente bin, entblößt. Ich arbeite schnell. Glücklicherweise sind die Terroristen heute nicht in der Stimmung für Schüsse.

Bevor ich zum Fahrzeug zurückkehre, versuche ich mir vorzustellen, wie das Leben dort sein muss, unter der Al Nusra Front oder der ISIS-Besatzung.

Von dem Hügel, auf dem ich stehe, sieht die gesamte Gegend grün, fruchtbar und ungemein schön aus. Aber ich weiß, ich verstehe sehr wohl, dass es die Hölle auf Erden für diejenigen ist, die in diesen Häusern unten leben, in den Dörfern und Städten, die von einigen der brutalsten Terroristen der Welt kontrolliert werden.

Ich weiß auch, dass diese terroristischen Monster auf ausländischen Befehl hier sind und versuchen, Syrien zu zerstören, nur weil sich seine Regierung und sein Volk weigern, den westlichen imperialistischen Diktaten zu erliegen.

Hier geht es nicht nur um die Theorie. Das Leben von Millionen Menschen ist bereits zerstört. Hier ist alles konkret und praktisch – es ist die Realität.

Wir können Explosionen hören, in der Ferne. Der Krieg ist vielleicht in Damaskus vorbei, aber nicht hier. Noch nicht hier.

Mein Freund Yamen kommt aus der Stadt Salamiyah, etwa 50 Kilometer von Hama entfernt. Erst kürzlich wurde das Gebiet um seine Heimatstadt von den extremistischen Gruppen befreit.

Zwanzig Kilometer westlich von Salamiyah liegt das überwiegend ismaelische Dorf Al Kafat, das früher von der Al-Nusra-Front und dem ISIS umgeben war.

Herr Abdullah, Präsident des lokalen Ismaili-Rates, erinnert an die Schrecken, die seine Mitbürger erleiden mussten:

„In der Vergangenheit hatten wir hier zwei Autobombenexplosionen. Im Januar 2014 wurden 19 Menschen getötet, 40 Häuser völlig zerstört und 300 beschädigt. Der Kampf war nur 200 Meter von hier entfernt. Sowohl Al-Nusra Front als auch ISIS umzingelten das Dorf und arbeiteten zusammen. Wir befinden uns sehr nah an einer der Hauptstraßen, so dass es für die Terroristen eine äußerst wichtige strategische Position war. Erst im Januar 2018 wurde das gesamte Gebiet endgültig befreit.“

Wem geben sie die Schuld?

Herr Abdullah zögert nicht:

„Saudis, Türken, USA, Europa, Katar….“

Wir gehen durch das Dorf. Einige Häuser liegen noch immer in Trümmern, aber die meisten von ihnen sind zumindest teilweise restauriert. An den Wänden und über mehreren Geschäften sehe ich das Porträt einer schönen jungen Frau, die bei einem der Terroranschläge getötet wurde. Insgesamt wurden 65 Dorfbewohner abgeschlachtet. Vor dem Krieg war die Bevölkerung des Dorfes 3.500, aber traumatisiert und verarmt durch den Krieg, viele beschlossen zu gehen und jetzt leben hier nur noch 2.500 Einwohner, die Olivenbäume, Schafe und Kühe züchten.

Vor meinem Besuch hier wurde mir gesagt, dass die Bildung eine äußerst wichtige Rolle bei der Verteidigung dieses Ortes und bei der Aufrechterhaltung einer hohen Moral in den dunkelsten Tagen des Kampfes und der Krisen spielt. Herr Abdullah bestätigte es gerne:

„Das menschliche Gehirn hat die Fähigkeit, Probleme zu lösen und Krisen zu entschärfen. In einem Krieg wie diesem ist Bildung äußerst wichtig. Oder genauer gesagt, es geht vor allem um das Lernen, nicht nur um die Bildung. Al-Nusra und ISIS – sie sind gleichbedeutend mit Unwissenheit. Wenn dein Gehirn stark ist, besiegt es leicht die Unwissenheit. Ich denke, das ist uns hier gelungen. Und schau jetzt: Dieses arme Dorf hat im Moment 103 Studenten, die Universitäten in ganz Syrien besuchen.“

Während wir weiterfahren, im Osten, schmücken große Porträts eines Bruders meines Freundes Yamen viele Militärposten. Er war einer der legendären Kommandanten hier, wurde aber 2017 getötet.

Dann sehe ich eine Burg: monströs, mehr als zwei Jahrtausende alt, mit Blick auf die Stadt Salamiyah. Es gibt überall grüne Felder, so viel Schönheit, in allen Ecken Syriens.

„Komm zurück und besuche all diese Wunderwerke, wenn der Krieg vorbei ist“, scherzt jemand um mich herum.

Ich sehe das nicht als Witz an.

„Ich werde“, denke ich. „Das werde ich definitiv“. Aber wir müssen gewinnen, und zwar sehr bald, so schnell wie möglich! Um sicherzustellen, dass nichts anderes in Flammen aufgeht.

Ich lasse meine Tasche in einem lokalen Gasthaus in Salamiyah fallen und bitte meine Kameraden, mich weiter nach Osten zu fahren. Ich möchte sehen, fühlen, wie das Leben unter ISIS war und wie es jetzt ist.

Es gibt Ruinen, überall um uns herum. Bei meinem letzten Besuch habe ich viele schreckliche städtische Ruinen gesehen: rund um Homs und die Vororte von Damaskus.

Hier sehe ich ländliche Ruinen, auf ihre Weise genauso erschreckend wie die, die alle Großstädte Syriens heimsuchen.

Dieses gesamte Gebiet war kürzlich eine Frontlinie gewesen. Oder es schrie in den Händen der terroristischen Gruppen, hauptsächlich ISIS.

Jetzt ist es ein Minenfeld. Die Straße ist geräumt, aber nicht die Felder; nicht die Reste der Dörfer.

Ich fotografiere einen Tank, der früher zum ISIS gehörte, verbrannt und schwer beschädigt war. Es handelt sich um einen alten sowjetischen Panzer, der früher der syrischen Armee gehörte. Es wurde von ISIS gekapert und dann entweder von der SAA oder einem russischen Flugzeug zerstört. Neben dem Tank – eine Hühnerfarm, die bis auf die Grundmauern niedergebrannt ist.

Der Leutnant, der mich begleitet, fährt monoton mit seinem grässlichen Bericht fort:

„Heute, vor Salamiyeh, wurden 8 Menschen durch die Landminen getötet.“

Wir verlassen das Fahrzeug und gehen langsam die Straße hinunter, die voller Krater ist.

Plötzlich stoppt der Leutnant ohne Vorwarnung:

„Und hier wurde mein Cousin von einer anderen Mine getötet.“

Wir erreichen das Dorf Hardaneh, aber hier ist fast niemand mehr. Es gibt überall Ruinen. Früher lebten hier 500 Menschen, heute nur noch 30. Hier fanden schwere Kämpfe gegen den ISIS statt. 13 Einheimische wurden getötet, 21 Soldaten wurden zu Märtyrern. Andere Zivilisten wurden gezwungen, zu gehen.

Herr Mohammad Ahmad Jobur ist der lokale Verwalter (el muchtar), 80 Jahre alt:

„Zuerst kämpften wir gegen ISIS, aber sie überwältigten uns. Die meisten von uns mussten gehen. Jetzt sind einige von uns zurückgekehrt, aber nur noch wenige…. Ja, jetzt haben wir Strom; mindestens 3 Stunden am Tag, und unsere Kinder können zur Schule gehen. Die alte Schule wurde von ISIS zerstört, so dass die Kinder nun abgeholt und in eine größere Stadt zur Ausbildung gebracht werden. Jeder Dorfbewohner will zurückkommen, aber die meisten Familien haben kein Geld, um ihre Häuser und Farmen wieder aufzubauen. Die Regierung machte eine Liste der Menschen, deren Wohnungen zerstört wurden. Sie werden Hilfe bekommen, aber die Hilfe wird schrittweise verteilt, Schritt für Schritt.“

Natürlich: Fast das ganze Land liegt in Trümmern.

Sind die Dorfbewohner optimistisch für die Zukunft?

„Ja, sehr optimistisch“, erklärt der Dorfchef. „Wenn wir Hilfe bekommen, wenn wir wieder aufbauen können, werden wir alle zurückkommen.“

Aber dann zeigen sie mir die Wasserbrunnen, die von ISIS zerstört wurden.

Es ist alles ein Lächeln mit Tränen. Bisher sind nur 30 zurückgekommen. Wie viele werden dieses Jahr nach Hause kommen?

Ich fragte den Chef, was das Hauptziel von ISIS sei?

„Kein Ziel, keine Logik. ISIS wurde vom Westen geschaffen. Sie versuchten, alles zu zerstören, dieses Dorf, dieses Gebiet, dieses ganze Land. Sie gaben keinen Sinn an…. sie denken nicht wie wir… sie brachten nur Zerstörung.“

Soha, ein Dorf noch weiter östlich, ein Ort, an dem Männer, Frauen und Kinder gezwungen waren, unter ISIS zu leben.

Ich bin in ein traditionelles Haus eingeladen. Die Menschen sitzen im Kreis. Mehrere jüngere Frauen verstecken ihre Gesichter und wollen nicht fotografiert werden. Ich kann nur erahnen, warum. Anderen ist es egal. Was geschah hier, welche Schrecken geschahen? Niemand wird alles aussprechen.

Dies ist ein traditionelles Dorf, das von einem lokalen Stamm bewohnt wird; sehr konservativ.

Die Zeugenaussagen beginnen zu fließen:

„Erstens haben sie uns das Rauchen und Rasieren verboten. Frauen mussten ihr Gesicht und ihre Füße bedecken; sie mussten schwarz tragen…. Strenge Regeln wurden auferlegt…. Bildung wurde verboten. ISIS richtete schreckliche Gefängnisse ein…. Sie schlugen uns oft mit Gummischläuchen in der Öffentlichkeit. Einige Leute wurden enthauptet. Abgetrennte Köpfe wurden über dem Hauptplatz ausgestellt.

Als ISIS kam, brachten sie ihre Sklaven mit – entführte Menschen aus Raqqah. Einige Frauen wurden in der Öffentlichkeit gesteinigt, lebendig. Andere Frauen wurden von den Dächern und von anderen hohen Orten in den Tod gestürzt. Sie amputierten die Hände… Verschiedene Frauen waren gezwungen, ISIS-Kämpfer zu heiraten….“

Es folgte eine unangenehme Stille, bevor das Thema gewechselt wurde.

„Sie töteten 2 Männer aus diesem Dorf….“

Einige sagen mehr, viele mehr.

Mehrere Jugendliche kamen zu ISIS. 3 oder 4…. ISIS würde 200 Dollar an jeden neuen Kämpfer zahlen, der sich einschreibt. Und natürlich versprachen sie den Himmel.

In einem der Dörfer wird mir ein großer rostiger Käfig für „Ungläubige“ und „Sünder“ gezeigt. Die Menschen wurden dort wie wilde Tiere eingesperrt und im Freien ausgesetzt gehalten.

Ein ISIS-Käfig für „Ungläubige und Sünder“ Foto | Andre Vltchek

Ich sehe das zerstörte „Polizeigebäude“ von ISIS. An einem Punkt werden mir einige Papiere – Dokumente – angeboten, die einfach über den ganzen Boden verteilt liegen. Ich will keine mitnehmen, auch nicht als „Souvenir“.

Die Zeugenaussagen fließen weiter:

„Sie enthaupteten Menschen, weil sie im Besitz von Mobiltelefonen waren…. Die Dorfbewohner verschwanden… sie wurden entführt….“

Irgendwann muss ich diesen Fluss von Zeugenaussagen stoppen. Ich kann kaum alles, was gesagt wird, verarbeiten. Die Leute versuchen sich gegenseitig zu übertönen. Eines Tages sollte jemand alles aufschreiben, aufzeichnen, archivieren. Ich tue, was ich kann, aber ich merke, dass es nicht genug ist. Es ist nie genug. Das Ausmaß der Tragödie ist zu groß.

Mittlerweile wird es dunkel…. und dann ist es dunkel. Ich muss nach Salamiyeh zurückkehren, um mich ein wenig auszuruhen; um ein paar Stunden zu schlafen, und dann an die Front zurückzukehren, wo sowohl die syrischen als auch die russischen Soldaten tapfer dem Feind gegenüber stehen. Dort, wo sie alles Menschenmögliche tun, um zu verhindern, dass die vom Westen unterstützten Gangster und ihre Verbündeten in die bereits befreiten Gebiete des Landes zurückkehren.

Aber bevor ich einschlafe, erinnere ich mich: Mich verfolgt das Bild eines kleinen Mädchens, das die Besetzung ihres Dorfes durch ISIS überlebt hat. Sie stand mit dem Rücken zur Wand. Sie sah mich eine Weile an, hob dann ihre Hände und bewegte ihre Finger schnell über ihren Hals.

Ein junges Mädchen aus Idlib legt ihre Hände an ihre Kehle und ahmt eine Enthauptung nach. Foto | Andre Vltchek

Am nächsten Tag fährt mich der Kommandant der Nationalen Verteidigungskräfte in Muhrada, Simon Al Wakeel, durch die Stadt und die Vororte, eine Kalaschnikow steht neben seinem Sitz. Es ist eine schnelle und sachliche „Tour“:

„Hier sind die Mörsergranaten vor zwei Tagen gelandet, es gibt ein Kraftwerk, das von den Terroristen befreit wurde, und dies ist eine riesige Turnhalle, die von den Terroristen angegriffen wird, nur weil sie es hassen, dass unsere Mädchen im Volleyball und Basketball sich auszeichnen.“

Wir sprechen mit den Einheimischen. Kommandant Simon wird mitten auf der Straße angehalten, von völlig Fremden umarmt, auf beide Wangen geküsst.

„Ich wurde mehr als 60 Mal ins Visier genommen“, sagt er mir. Eines seiner ehemaligen Autos verrottet auf einem abgelegenen Parkplatz, nachdem es von den Terroristen getroffen und verbrannt wurde.

Er zuckt mit den Schultern:

„Russen und Türken haben den Waffenstillstand ausgehandelt, aber offensichtlich respektieren Terroristen keine Vereinbarungen.“

Wir kehren an die Frontlinie zurück. Mir werden die syrischen Kanonen gezeigt, die auf die Positionen der Al Nusra Front gerichtet sind. Das lokale Hauptquartier der Terroristen ist deutlich sichtbar, nicht weit entfernt von den prächtigen Ruinen der Zitadelle Sheizar.

Die Artillerie der syrischen Armee steht vor einer Al Nusrah-Stellung auf einem Hügel bei Idlib. Foto | Andre Vltchek

Erst sehe ich die syrischen Soldaten, die sowohl etwas veraltete sowjetische als auch neuere russische Ausrüstung einsetzen: bewaffnete Fahrzeuge, Panzer, „Katyushas“. Dann sehe ich mehrere russische Jungen, die sich in zwei Häusern niederließen, mit einem herrlichen Blick auf das Tal und das feindliche Gebiet.

Sowohl die syrische als auch die russische Armee stehen Schulter an Schulter vor der letzten Enklave der Terroristen.

Ich winke den Russen zu, und sie winken mir zurück.

Alle scheinen gute Laune zu haben. Wir gewinnen. Wir sind „fast da“.

Wir alle wissen auch, dass es noch zu früh ist, um zu feiern. Terroristen aus der ganzen Welt werden in der Gegend in und um die Stadt Idlib gehortet. Die „Special Forces“ aus den USA, Großbritannien und Frankreich sind in mehreren Teilen des Landes tätig. Das türkische Militär hält immer noch einen großen Teil des syrischen Landes.

Das Wetter ist klar. Die grünen Felder sind fruchtbar und schön. Die nahe gelegene Zitadelle ist imposant. Nur ein wenig mehr Entschlossenheit und Ausdauer, und dieses wunderbare Land wird vollständig befreit sein.

Wir alle wissen es, aber noch feiert niemand. Niemand lächelt. Der Gesichtsausdruck der syrischen und russischen Kameraden ist ernst. Die Männer schauen ins Tal hinunter, die Waffen sind bereit. Sie sind voll konzentriert. Alles kann passieren, jederzeit.

Ich weiß, warum es kein Lächeln gibt; wir alle wissen es: Bald können wir den Feind besiegen. Bald könnte der Krieg enden. Aber Hunderttausende von Syrern sind bereits gestorben.

Titelbild: Kommandant der syrischen Verteidigungskräfte, Simon Al Wakeel, trägt eine Kalaschnikow, während er den Journalisten Andre Vltchek durch die Straßen von Muhradah bei Idlib in Syrien fährt. Foto | Andre Vltchek

Andre Vltchek ist Philosoph, Schriftsteller, Filmemacher und investigativer Journalist. Er hat über Kriege und Konflikte in Dutzenden von Ländern geschrieben. Vier seiner neuesten Bücher sind China and Ecological Civilization mit John B. Cobb, Jr., Revolutionary Optimism, Western Nihilism, ein revolutionärer Roman “Aurora” und ein Bestseller der politischen Sachbücher: Exposing Lies Of The Empire”. Sehen Sie sich seine anderen Bücher hier an. Lesen Sie Rwanda Gambit, seine bahnbrechende Dokumentation über Ruanda und den Kongo und seinen Film/Dialog mit Noam Chomsky “On Western Terrorism”. Vltchek lebt derzeit in Ostasien und im Mittleren Osten und arbeitet weiterhin weltweit. Er ist über seine website und Twitter erreichbar.

Quelle : New Eastern Outlook

https://www.mintpressnews.com/what-isis-left-behind-reporting-from-idlib-syrias-last-front/256012/

