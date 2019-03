John Pilger: Aus dem Raum 101 sagt der Gefangene Nein zum großen Bruder

von John Pilger – http://www.mintpressnews.com

Übersetzung LZ

Julian Assange wird Big Brother nie gehorchen. Seine Widerstandsfähigkeit und sein Mut sind erstaunlich, auch wenn seine körperliche Gesundheit damit kämpft, Schritt zu halten.

Wann immer ich Julian Assange besuche, treffen wir uns in einem Raum, den er sehr gut kennt. Es gibt einen nackten Tisch und Bilder von Ecuador an den Wänden. Es gibt ein Bücherregal, in dem sich die Bücher nie ändern. Die Vorhänge sind immer geschlossen und es gibt kein natürliches Licht. Die Luft steht still und stinkt.

Das ist Zimmer 101.

Bevor ich Raum 101 betrete, muss ich meinen Pass und mein Telefon abgeben. Meine Taschen und Besitztümer werden untersucht. Das Essen, das ich mitbringe, wird kontrolliert.

Der Mann, der Raum 101 bewacht, sitzt in einer altmodischen Telefonzelle. Er schaut auf eine Leinwand und beobachtet Julian. Es gibt andere Unsichtbare, Agenten des Staates, die zusehen und zuhören.

Kameras sind überall in Raum 101. Um ihnen auszuweichen, manövriert Julian uns beide in eine Ecke, Seite an Seite, flach gegen die Wand gedrückt. So reden wir miteinander: Flüstern und Schreiben auf einem Notizblock, den er vor den Kameras abschirmt. Manchmal lachen wir.

Ich habe ein bestimmtes Zeitfenster. Wenn das abläuft, geht die Tür von Raum 101 auf und die Wache sagt: „Die Zeit ist um!“ An Silvester durfte ich noch 30 Minuten länger bleiben und der Mann in der Telefonzelle wünschte mir einen guten Rutsch ins neue Jahr, aber nicht Julian.

Natürlich ist Raum 101 der Raum in George Orwells prophetischem Roman, 1984, in dem die Gedankenpolizei ihre Gefangenen beobachtete und quälte, und schlimmer noch, bis die Menschen ihre Menschlichkeit und Prinzipien aufgaben und Big Brother gehorchten.

Julian ist ein angesehener Australier, der die Art und Weise verändert hat, wie viele Menschen über doppelzüngige Regierungen denken. Dafür ist er ein politischer Flüchtling, der dem ausgesetzt ist, was die Vereinten Nationen „willkürliche Inhaftierung“ nennen.

Die UNO sagt, dass er das Recht auf freien Abzug zur Freiheit hat, aber das wird abgelehnt. Er hat das Recht auf ärztliche Behandlung ohne Angst vor Verhaftung, aber das wird abgelehnt. Er hat das Recht auf Entschädigung, aber das wird abgelehnt.

Als Gründer und Herausgeber von WikiLeaks war es sein Verbrechen, in dunklen Zeiten Erkenntnisse zu verbreiten. WikiLeaks hat eine makellosen Grad von Genauigkeit und Authentizität, die keine Zeitung, kein Fernsehsender, kein Radiosender, keine BBC, keine New York Times, keine Washington Post, kein Wächter erreichen kann. In der Tat beschämt es sie.

Zum Beispiel:

Letzte Woche entschied der Internationale Gerichtshof, dass die britische Regierung keine rechtlichen Befugnisse über die Chagos-Insulaner hatte, die in den 1960er und 70er Jahren heimlich aus ihrer Heimat auf Diego Garcia im Indischen Ozean vertrieben und in Exil und Armut geschickt wurden. Unzählige Kinder starben, viele von ihnen, an Depressionen. Es war ein episches Verbrechen, von dem nur wenige wussten.

Seit fast 50 Jahren verweigern die Briten den Inselbewohnern das Recht auf Rückkehr in ihre Heimat, das sie den Amerikanern für eine große Militärbasis gegeben hatten.

Im Jahr 2009 hat das britische Außenministerium ein „Meeresreservat“ rund um den Chagos-Archipel eingerichtet.

Diese berührende Sorge um die Umwelt wurde als Betrug aufgedeckt, als WikiLeaks ein geheimes Kabel der britischen Regierung veröffentlichte, das den Amerikanern versicherte, dass es „den ehemaligen Bewohnern schwer fallen würde, wenn nicht gar unmöglich sei, ihren Anspruch auf Umsiedlung auf den Inseln geltend zu machen, wenn das gesamte Chagos-Archipel ein Meeresreservat wäre“.

Die Wahrheit über die Verschwörung hat die bedeutsame Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs eindeutig beeinflusst.

WikiLeaks hat auch enthüllt, wie die Vereinigten Staaten ihre Verbündeten ausspionieren; wie die CIA Sie durch Ihr I-Telefon beobachten kann; wie die Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton riesige Summen an Geld von der Wall Street für geheime Reden annahm, in denen sie den Bankiers versicherte, dass sie, wenn sie gewählt würde, ihre Freundin sein würde.

Im Jahr 2016 enthüllte WikiLeaks eine direkte Verbindung zwischen Clinton und dem organisierten Dschihadismus im Nahen Osten: Terroristen, mit anderen Worten. Eine E-Mail enthüllte, dass Clinton, als sie US-Außenministerin war, wusste, dass Saudi-Arabien und Katar den islamischen Staat finanzierten, aber sie nahm riesige Spenden für ihre Stiftung von beiden Regierungen entgegen.

Dann genehmigte sie den größten Waffenverkauf der Welt an ihre saudischen Wohltäter: Waffen, die derzeit gegen die betroffenen Menschen im Jemen eingesetzt werden.

Das erklärt, warum er bestraft wird.

WikiLeaks Gründer Julian Assange nach der Begrüßung von Unterstützern vor der ecuadorianischen Botschaft in London, 19. Mai 2017 Frank Augstein | AP

WikiLeaks hat auch mehr als 800.000 geheime Dateien aus Russland, einschließlich des Kremls, veröffentlicht, die uns mehr über die Machtmaschinerie in diesem Land erzählen als die scheinbaren Hysterien der russischen Pantomime in Washington.

Das ist echter Journalismus – ein Journalismus, der heute als exotisch gilt: die Antithese des Vichy-Journalismus, der für den Feind des Volkes spricht und seinen Beinamen von der Vichy-Regierung nimmt, die Frankreich im Namen der Nazis besetzt hielt.

Vichy-Journalismus ist Zensur durch Unterlassung, wie der Skandal der Absprache zwischen australischen Regierungen und den Vereinigten Staaten, Julian Assange seine Rechte als australischer Bürger zu verweigern und ihn zum Schweigen zu bringen.

Im Jahr 2010 ging Premierministerin Julia Gillard sogar so weit, die australische Bundespolizei anzuweisen, gegen Assange und WikiLeaks zu ermitteln und hoffentlich Anklage zu erheben – bis sie von der AFP informiert wurde, dass kein Verbrechen begangen wurde.

Am vergangenen Wochenende veröffentlichte der Sydney Morning Herald eine umfangreiche Beilage, die für eine Feier von „Me Too“ am 10. März im Sydney Opera House wirbt. Zu den führenden Teilnehmern gehört die kürzlich zurückgetretene Außenministerin Julie Bishop.

Bishop war in letzter Zeit in den lokalen Medien zu sehen, was als Verlust für die Politik gelobt wurde: eine „Ikone“, die man bewundern kann.

Der Aufstieg zum Prominezfeminismus einer politisch so einfach gestrickten wie Bishop sagt uns, wie sehr die so genannte Identitätspolitik eine wesentliche, objektive Wahrheit untergraben hat: Was vor allem zählt, ist nicht das Geschlecht, sondern die Klasse, der jemand dient.

Bevor sie in die Politik eintrat, war Julie Bishop eine Anwältin, die dem berüchtigten Asbestbergbauunternehmer James Hardie diente, der Ansprüche von Männern und ihren Familien, die schrecklich an Asbest starben, bekämpfte.

Rechtsanwalt Peter Gordon erinnert sich an Bishop „rhetorisch Gericht das Gericht fragend, warum die Arbeiter berechtigt sein sollten, die Warteschlangen vor Gericht zu überspringen, nur weil sie starben“.

Bishop sagt, dass sie „auf Anweisungen hin gehandelt hat…. professionell und ethisch“.

Vielleicht handelte sie nur „auf Anweisung“, als sie im vergangenen Jahr mit ihrem Stabschef nach London und Washington flog, der angedeutet hatte, dass der australische Außenminister den Fall Julian zur Sprache bringen und hoffentlich den diplomatischen Prozess der Heimkehr einleiten würde.

Julians Vater hatte einen bewegenden Brief an den damaligen Premierminister Malcolm Turnbull geschrieben, in dem er die Regierung bat, diplomatisch einzugreifen, um seinen Sohn zu befreien. Er sagte Turnbull, dass er besorgt sei, dass Julian die Botschaft nicht lebend verlassen könnte.

Julie Bishop hatte in Großbritannien und den USA jede Gelegenheit, eine diplomatische Lösung vorzustellen, die Julian nach Hause bringen würde. Aber das erforderte den Mut eines Stolzen, einen souveränen, unabhängigen Staat zu vertreten, nicht einen Vasallen.

Stattdessen unternahm sie keinen Versuch, dem britischen Außenminister Jeremy Hunt zu widersprechen, als dieser empört sagte, dass Julian wegen „ernsthafter Punkte angeklagt“ sei. Welche Anklagen? Es gab keine Anklagepunkte.

Die australische Außenministerin hat ihre Pflicht aufgegeben, sich für einen australischen Staatsbürger einzusetzen, der wegen nichts belangt wird, wegen nichts angeklagt wird und schuldig ist.

Werden die Feministinnen, die am kommenden Sonntag im Opernhaus um diese falsche Ikone katzbuckeln, an ihre Rolle bei der Zusammenarbeit mit ausländischen Kräften erinnert, um einen australischen Journalisten zu bestrafen, der durch seine Arbeit gezeigt hat, dass der raffgierige Militarismus das Leben von Millionen gewöhnlicher Frauen in vielen Ländern zerstört hat: Allein im Irak hinterließ die US-geführte Invasion in diesem Land, an der Australien beteiligt war, 700.000 Witwen.

Was kann man also tun? Eine australische Regierung, die bereit war, als Reaktion auf eine öffentliche Kampagne zur Rettung des Flüchtlingsfußballspielers Hakeem al-Araibi vor Folter und Verfolgung in Bahrain zu handeln, ist in der Lage, Julian Assange nach Hause zu bringen.

Die Weigerung des Außenministeriums in Canberra, der Erklärung der Vereinten Nationen zu folgen, dass Julian Opfer einer „willkürlichen Inhaftierung“ geworden ist und ein Grundrecht auf seine Freiheit hat, ist ein beschämender Verstoß gegen Buchstaben und Geist des Völkerrechts.

Warum hat die australische Regierung keinen ernsthaften Versuch unternommen, Assange zu befreien? Warum hat sich Julie Bishop den Wünschen zweier ausländischer Mächte gebeugt? Warum wird diese Demokratie durch ihre sklavischen Beziehungen geprägt und von der gesetzlosen ausländischen Macht eingebunden ?

Die Verfolgung von Julian Assange ist die Bezwingung von uns allen: von unserer Unabhängigkeit, unserer Selbstachtung, unserem Verstand, unserem Mitgefühl, unserer Politik, unserer Kultur.

Also hör auf zu scrollen. Organisiere. Besetze. Bestehe darauf. Mach Lärm. Ergreifen direkte Maßnahmen. Sei tapfer und bleib tapfer. Fordere die Gedankenpolizei heraus.

Krieg ist kein Frieden, Freiheit ist keine Sklaverei, Unwissenheit ist keine Stärke. Wenn Julian aufstehen kann, kannst du es auch: können wir alle es auch.

John Pilger hielt diese Rede bei einer Kundgebung für Julian Assange am 3. März in Sydney.

Startbild: John Pilger, ein australischer Journalist und Dokumentarfilmer, trifft am 22. Juni 2012 in der ecuadorianischen Botschaft in London den Gründer von WikiLeaks, Julian Assange. Lefteris Pitarakis | AP AP

John Pilger ist ein preisgekrönter Journalist. Seine Artikel erscheinen weltweit in Zeitungen wie The Guardian, The Independent, The New York Times, The Los Angeles Times, The Mail & Guardian (South Africa), Aftonbladet (Sweden), Il Manifesto (Italy).

https://www.mintpressnews.com/from-room-101-the-prisoner-says-no-to-big-brother/255825/

