Die Salisbury-Vergiftung ein Jahr später: Offener Brief an Scotland Yard

von Rob Slane – http://www.theblogcat.de

Sehr geehrter Herr Kommissar Basu,

es ist jetzt ein Jahr her, dass die Ereignisse in Salisbury die Nation schockiert haben, ja die ganze Welt. Seitdem hat Ihre Organisation den Fall untersucht und in einer Reihe von Stellungnahmen geschildert, insbesondere in jener vom 5. September (die auf Ihrer Webseite nicht mehr verfügbar ist), in der zwei Verdächtige formell beschuldigt werden, und in einer weiteren Stellungnahme am 22. November nach der Ausstrahlung der Panorama-Dokumentation: Salisbury Nerve Agent Attack – The Inside Story.

Für diejenigen, die ein oberflächliches Interesse an diesem Fall haben, mögen die Erklärungen, die Sie zu dem, was am 4. März 2018 geschehen ist, glaubwürdig erscheinen. Zumal die britischen Medien sie weitgehend wörtlich wiederholt haben, auch wenn sie offensichtlich fehlerhaft und widersprüchlich waren. Tatsächlich hat sich die Presse unerschütterlich geweigert (oder es wurde ihnen verwehrt), einige sehr offensichtliche und dringend nötige Fragen darüber zu stellen. Aber für diejenigen, die sich die Zeit genommen haben, sich den Vorfall anzusehen, enthalten die von Ihnen dargelegten Erklärungen eklatante Auslassungen, sachliche Fehler und mindestens eine wissenschaftliche Unmöglichkeit (mehr dazu unten).

(weitere Details hier:

„Einige extrem schlampige Detektivarbeit wirft weitere Fragen auf“: https://www.theblogmire.com/some-extremely-sloppy-detective-work-raises-yet-more-questions/ )

Was ich in diesem Brief tun möchte, ist, einige der wichtigsten Dinge darzulegen, die Sie meiner Meinung nach der Öffentlichkeit zu erklären haben.

Warum haben wir nichts von Sergej Skripal gehört?

Das eklatanteste Problem mit Ihrem Fall ist das Verschwinden von Herrn Skripal selbst – und ja, „Verschwinden“ ist das richtige Wort. 12 Monate sind jetzt seit dem ursprünglichen Vorfall vergangen, und etwa 11 Monate seit der Bekanntgabe, dass er sich erholt hat. In dieser Zeit gab es nicht einen öffentlichen Auftritt und – es wird immer seltsamer und seltsamer – nicht einmal eine öffentliche Erklärung, die in seinem Namen veröffentlicht wurde. Außerdem ist mit Sicherheit bekannt, dass er in Russland keinen Kontakt mit seiner Mutter hatte – nicht an ihrem Geburtstag, nicht zu Neujahr und nicht zu Weihnachten – was ihr große Sorgen bereitet hat. Das ist nicht nur merkwürdig, sondern auch sehr beunruhigend, zumal Herr Skripal die Gewohnheit hatte, vor dem 4. März jede Woche seine Mutter zu kontaktieren.

Wenn ich fragen würde, wie Sie das erklären können, würde ich eine Antwort erwarten, die die Behauptung enthält, dass solche Aussagen, Auftritte und Kontakte als gefährlich für seine Sicherheit angesehen werden. Bestimmte Berichte in den Medien haben dies tatsächlich so gesagt oder angedeutet. Das zieht jedoch aus zweierlei Gründen nicht:

Erstens wird von uns ernsthaft erwartet, dass wir glauben, dass die britischen Geheimdienste nicht in der Lage sind, den Aufenthaltsort von Herrn Skripal und seine Sicherheit zu schützen, sei es in einer Erklärung, einem zuvor aufgezeichneten Video oder in einem Anruf an seine Mutter? Dieser Gedanke ist natürlich lächerlich.

Zweitens wurden diese scheinbaren „Sicherheitsbedenken“ bei Yulia Skripal irgendwie überwunden. Nicht nur wurde nach ihrer Entlassung aus dem Salisbury District Hospital eine Erklärung in ihrem Namen veröffentlicht, gefolgt von einem Reuters-Video mit ihrem Vorlesen einer vorbereiteten Erklärung, sondern ihr wurde auch ein einigermaßen regelmäßiger Kontakt mit ihrer Familie, einschließlich ihrer Cousine und Großmutter, bis zum 24. Juli letzten Jahres gestattet (das heißt, bis zu dem Punkt, an dem sie ihrer Cousine sagte, dass sie „jetzt alles verstanden hat“). Wenn die Sicherheit von Yulia geschützt werden konnte, gibt es keinen Grund, warum nicht auch die Sicherheit von Sergei gewährleistet werden kann.

Es ist auch erwähnenswert, dass weder Sergei noch Yulia je Ihre Erklärung des Vorfalls gebilligt haben. Sergej hat geschwiegen, und was Yulia betrifft, so hat sie in keiner ihrer Aussagen oder Telefonanrufe jemals mit dem Finger auf den russischen Staat für einen Attentatsversuch auf sie und ihren Vater gezeigt. Tatsächlich hat sie wiederholt den Wunsch geäußert, wieder nach Russland zurückzukehren – ein sehr seltsamer Wunsch, wenn man bedenkt, was Sie behaupten, was mit ihr passiert ist, nicht wahr?

Sowohl Sergei als auch Yulia Skripal sind inzwischen spurlos verschwunden – er seit dem 4. März 2018 und sie seit dem 24. Juli 2018. In Ermangelung eines plausiblen Grundes ist es vernünftig, sie beide als gegen ihren Willen festgehalten anzusehen, ohne konsularischen Zugang, ohne Rechtsvertretung und ohne die Möglichkeit, ihre nächsten Angehörigen zu kontaktieren. Dies sind natürlich sehr ernste Probleme, und wenn sie bestätigt würden, würde das Vereinigte Königreich gegen eine Reihe von internationalen rechtlichen Verpflichtungen verstoßen. Doch es gibt natürlich sehr offensichtliche Schritte, die unternommen werden könnten, um der Öffentlichkeit zu versichern, dass dies nicht der Fall ist.

Und deshalb frage ich Sie nur: Welchen glaubwürdigen Grund können Sie angeben, warum seit dem 4. März nichts mehr von Herrn Skripal gehört wurde? Warum konnte er seine Mutter nicht kontaktieren? Und welchen glaubwürdigen Grund können Sie angeben, warum Yulia offenbar seit dem 24. Juli der Kontakt mit ihrer Familie verweigert wird?

Warum wollen Sie nicht zeigen, wohin die Verdächtigen gegangen sind?

Ihre Organisation hat wiederholt erklärt, dass die CCTV-Aufnahmen der beiden Verdächtigen an der Shell-Tankstelle an der Wilton Road sie „in der Nähe“ und „auf dem Weg zum“ Haus von Herrn Skripal (oder „zum Haus der Skripals“) zeigt, da sich Aussagen bizarrerweise immer wieder darauf beziehen. Wer, wenn ich fragen darf, sind „die Skripals“?). Dies ist in zweierlei Hinsicht irreführend.

Erstens zeigt das Filmmaterial sie tatsächlich etwa 500 Meter von der Christie Miller Road 47 entfernt, was nicht als „in der Nähe“ beschrieben werden kann, um zu beweisen, dass sie tatsächlich zum Haus gegangen sind. Dieser Beweis würde eine anspruchsvolle Jury nicht überzeugen.

Zweitens zeigt es sie auch nicht „auf dem Weg“ zum Haus von Herrn Skripal. Es ist möglich, dass sie dorthin gegangen sind, aber das CCTV-Material zeigt dies nicht, da es keinen Hinweis darauf gibt, dass sie sich auf die Überquerung der Wilton Road vorbereitet haben, was sie hätten tun müssen, um zur Christie Miller Road zu gelangen (entweder über die Passage zu Montgomery Gardens oder über die Canadian Avenue).

Aber es gibt noch mehr als das. Die Kamera, mit der die beiden Männer aufgenommen wurden, deckt den Bereich ab, in dem sie an der Garage vorbeigegangen sind, deckt aber nicht die beiden Routen zur oben genannten Christie Miller Road 47 ab. Was Sie der Öffentlichkeit jedoch nicht mitgeteilt haben, ist, dass es an der Shell-Tankstelle, direkt hinter dieser, eine weitere Überwachungskamera gibt, die diese Routen abdeckt. Wie das folgende Bild zeigt, befindet sie sich auf der rechten Seite des Gebäudes (umkreist), gegenüber der Wilton Road, fast genau gegenüber dem Weg zu den Montgomery Gardens (Hinweis: Die Kamera, mit der das gelüftete Material aufgenommen wurde, befindet sich an der Ecke der linken Seite des Gebäudes, gerade nicht im Bild):