Über die aktuelle internationale zionistische Verleumdungskampagne der Zionisten

Eine Erklärung von Gilad Atzmon – http://www.gilad.co.uk

Übersetzung LZ

„Die Kriminalisierung von politischer Rede und Aktivismus gegen Israel ist zu einer der schwersten Bedrohungen für die freie Meinungsäußerung im Westen geworden.“ Glenn Greenwald 19.7.2017

Zusammen mit dem Pink Floyd-Star Roger Waters und vielen anderen Künstlern und Denkern weltweit werde ich einer internationalen Schmierkampagne ausgesetzt, die von verschiedenen zionistischen Institutionen organisiert und gefördert wird, die versuchen, jede Form von legitimem Dissens über den Zionismus und die israelische Politik zum Schweigen zu bringen.

Kommunen, Clubs und Festivals, die meine Musik oder meine Gedanken auf der ganzen Welt bekannt machen, werden einer Flut von E-Mails ausgesetzt, die in einem klaren und bösartigen Versuch, mich zu verleumden, verschickt werden. In diesen E-Mails werde ich als „Antisemit“, „Bigot“, „Rassist“, „Holocaust-Leugner“ und so weiter bezeichnet.

Offensichtlich ist an all dem nichts Wahres dran. Als Schriftsteller habe ich Israel und andere Erscheinungsformen des jüdischen politischen Exzeptionalismus kritisiert, Zionismus, jüdische Politik, Ideologie und Identitätspolitik im Allgemeinen kritisch analysiert. Ich glaube, dass alle Staaten, Ideologien und Politiken kritisiert werden müssen, aber ich habe nie Juden (oder sonst jemanden) als Menschen, als Rasse oder als biologische Einheit kritisiert. Tatsächlich ist meine Arbeit zutiefst antirassistisch und konzentriert sich nur auf das Politische und Kulturelle.

Aktualisierung: Im Januar 2018 wurde Gilad Atzmon unter „hundert lebenden Friedens- und Gerechtigkeitsaktivisten, Befürwortern, Modellen“ aufgeführt.

Leider gibt es einige, die sich mit unerbittlicher Zensur und Buchverbrennung beschäftigen, und wir dürfen nie zulassen, dass sie erfolgreich sind. Intellektuelle Freiheit und Toleranz sind wertvolle westliche Werte, die wir auf jeden Fall verteidigen müssen. Falls Sie also der Meinung sind, dass Sie einige dieser hasserfüllten Agenten ansprechen wollen, hier sind einige Punkte, die Sie vielleicht berücksichtigen sollten.

1. Seit seiner Gründung ist das Orient House Ensemble (OHE) ein Schmelztiegel für Künstler unterschiedlichster Ethnien und Hintergründe, darunter jüdische, schwarze, arabische und romanische Musiker – kaum ein „bigottes“ Setting.

2. Trotz immer strengerer Gesetze zu „Hassrede“ in Großbritannien, Europa und den USA wurde ich nie von einer Strafverfolgungsbehörde über meine Schriften oder öffentlichen Auftritte befragt. Meine Ansichten und Gedanken bewegen sich innerhalb der strengen Grenzen des Gesetzes in Großbritannien, der EU und jedem anderen westlichen Land.

3. Mir wurde vorgeworfen, ein „Holocaust-Leugner“ zu sein. Dies ist eindeutig nicht der Fall. Ich leugne den Holocaust nicht, aber ich bestehe darauf, dass dieses Kapitel in unserer Vergangenheit nicht als Religion oder Dogma behandelt werden sollte, sondern, wie alle anderen Ereignisse in der Vergangenheit, einer Überprüfung und offenen Diskussion unterzogen werden muss. Trotz der strengen Holocaust-Leugnungsgesetze in Deutschland und Österreich werden meine Bücher und Schriften in beiden Ländern übersetzt und veröffentlicht, und ich spiele und lehre dort regelmäßig, ohne jemals rechtlichen Problemen ausgesetzt zu sein.

4. Meine Arbeit wurde von einigen der angesehensten Humanisten und Wissenschaftler unterstützt. Hier sind nur einige Beispiele:

„Eine transformative Geschichte, die mit unerschütterlicher Integrität erzählt wird, die alle (insbesondere Juden), die sich um echten Frieden und ihre eigene Identität kümmern, nicht nur lesen, sondern auch reflektieren und diskutieren sollten.“ Professor Richard Falk

Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für die Menschenrechte in Palästina

„Faszinierender und provokanter“ Professor für Politikwissenschaft, John J. Mearsheimer

„Atzmon hat den Mut – der so sehr fehlt bei den westlichen Intellektuellen“ Professor für Soziologie, James Petras.

„Gilads Buch stellt eine ausgezeichnete Kritik der Identitätspolitik im Allgemeinen und der jüdischen Identitätspolitik im Besonderen aus einer humanistischen Perspektive dar.“ Professor für Völkerrecht, Francis A. Boyle

“ Anstelle des Königs der Juden. Vielleicht sollte Atzmon als der Prophet des Alten erkannt werden, zumindest in seiner Selbstbeschreibung und seiner Reichweite, so erscheint er“ jüdische Theologie Professor Marc Ellis

„Ein großartiges und notwendiges Buch, das einige „unbestreitbare Wahrheiten“ über die jüdische Identität entmystifiziert –

Gauden Sarasola, El Pais.

„Atzmon’s wesentlicher Beitrag zur Solidarität mit Palästina besteht darin, Nichtjuden zu helfen, zu erkennen, dass sie nicht immer im Unrecht sind, wenn Konflikte mit jüdischen Organisationen entstehen.“ Wissenschaftsprofessor Jean Bricmont

„Gilad Atzmon’s Buch, The Wandering Who? ist so witzig und gedankenverloren wie sein Titel. Aber es ist auch ein wichtiges Buch, das Schlussfolgerungen über Juden, Judentum und Judentum enthält, die einige schockierend finden werden, die aber für das Verständnis der jüdischen Identitätspolitik und der Rolle, die sie auf der Weltbühne spielen, wesentlich sind“. Verleger und Filmproduzent Karl Sabbagh



„Gilads Flucht aus der spirituellen Klaustrophobie in Richtung eines freien und offenen Humanismus ist furchtlos“, sagt der legendäre Musiker Robert Wyatt.

„Es ist von Anfang bis Ende ausgezeichnet. Sehr gut organisierte und gut formulierte Argumente.“ Revolutionärer Songwriter David Rovics

„In seinem unnachahmlichen, unbeweglichen Stil identifiziert Atzmon den Abszess im jüdischen Weisheitszahn – den exilischen Tribalismus – und zieht ihn heraus. Autsch!“ Eric Walberg, Al Aharam Weekly

„Eine faszinierende Leistung“ Rechtsprofessor Oren Ben Dor,



„Gilad Atzmon ist jemand, der versteht, was es bedeutet, ein Intellektueller zu sein.“ Kim Petersen, Dissident Voice



https://www.gilad.co.uk/

Werbeanzeigen