Neoliberale Wirtschaftsreform, Zaghaftigkeit in der Ostukraine. Schlittert Russland auf eine innere politischen Krise zu ?

Übersetzung LZ

Eine Kritik, die hart und doch nicht unfair ist, die demonstrierte Toleranz gegenüber der Vetternwirtschaften des Putinstaates im Interesse der „Stabilität“, ist für die Bevölkerung besonders ärgerlich – nach 20 Jahren Putin reicht es nicht mehr aus zu sagen, dass sie niedriger ist als zu Jelzins Zeiten.

Eine ziemlich scharfe Kritik an der russischen Regierung und dem Kreml gibt es in dieser SouthFront-Analyse. Leider kann ich nicht sagen, dass ich mit dem, was sie sagen, nicht einverstanden bin. Ich denke sogar, dass sie genau richtig liegen und dass alle „loyalen“ Kreml-Bots, die leugnen, dass es in Russland ein ernsthaftes Problem gibt, falsch liegen.

Den Kampf von Wladimir Putin zu unterstützen, Russland wirklich wieder souverän zu machen und eine neue multipolare Welt aufzubauen, bedeutet keineswegs, blind zu sein für all die sehr realen Fehler der russischen Regierung. Ich kann nur sagen, dass ich hoffe, dass SF Recht hat und dass die derzeitige mangelnde Unterstützung des russischen Volkes für die neoliberale/kapitalistische Politik der Regierung Putin zwingen wird, den Kurs zu korrigieren und zu der Art von Sozialpolitik zurückzukehren, die das russische Volk eindeutig will.

Es ist auch höchste Zeit für Russland, der Ukraine gegenüber eine härtere Haltung einzunehmen, und sei es nur, weil die Situation in der Ukraine (politisch und wirtschaftlich) eine totale Katastrophe ist und weil eine Art militärische Eskalation in der Ukraine unvermeidlich erscheint. Alles in allem ein weiterer absolut hervorragender Bericht von SouthFront, dessen nüchterne Analyse im positiven Kontrast zu dem steht, was sowohl Fahnenschwinger als auch Angsthasen typischerweise produzieren.

Transkript:

Das Russland von 2019 befindet sich in einer komplizierten wirtschaftlichen und auch politischen Situation. Schwelende Konflikte an den Grenzen unter dem anhaltenden Druck von USA und NATO wirken sich negativ auf die Situation im Land aus. Dies manifestiert sich in der Gesellschaft und in der nationalen Politik. Die Zustimmung zur russischen Regierung und persönlich zu Präsident Vladimir Putin hat sich verringert.



Laut VCIOM, einem staatlichen Meinungsforschungsinstitut, lag das Vertrauensrating Putins im Januar 2019 bei nur 32,8%. Das sind 24% weniger als im Januar 2018, als es 57,2% waren. Gleichzeitig betrug das Vertrauensrating von Premierminister Dmitri Medwedew 7,8%. Die Zustimmung zu seinem Kabinett beträgt 37,7%, während die Ablehnung 38,7% beträgt. Oppositionsquellen zeigen Daten, die für die gegenwärtige russische Führung viel schlechter sind.

Diese Tendenz ist nicht mit dem außenpolitischen Kurs des Kremls verbunden. Vielmehr ist es das Ergebnis der jüngsten Reihe von liberal ausgerichteten Wirtschaftsreformen, die den Ansätzen der russischen Regierung Mitte der 90er Jahre ähneln. Die Entscheidung, die Mehrwertsteuer inmitten der sich verlangsamenden russischen Wirtschaft, insbesondere im Industriesektor, zu erhöhen, und eine sehr unbeliebte Rentenreform zur Erhöhung des Rentenalters trugen beide zum weiteren Wachstum der Unzufriedenheit in der Bevölkerung bei.



Das russische BIP stieg 2018 um 2,3% gegenüber 1,6% im Jahr 2017. Das Ministerium für Wirtschaftsentwicklung hat jedoch in seinem Dokument mit dem Titel „Wirtschaftsbild“ festgestellt, dass dies mit „Einmalfaktoren“ zusammenhängt und nicht „stabil“ ist. Das Ministerium hielt an seiner früheren Prognose fest, wonach das BIP-Wachstum 2019 bei 1,3% liegen wird. Es bestätigte den zunehmenden Kapitalabfluss. In diesem Fall ist die Rückzahlung von Geldern an westliche Gläubiger durch den russischen Privatsektor eine der Ursachen.



Das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung wies auch darauf hin, dass das Einkommen der Bevölkerung um 0,2% zurückgegangen ist. Als einer der Gründe werden die gesetzlichen Abgaben, einschließlich der erhöhten Steuern, genannt. Das Dokument besagt, dass die gesetzlichen Abgaben im Jahr 2018 um 14,8% gestiegen sind.



Darüber hinaus steht die Bevölkerung unter einem zunehmend restriktiven administrativen Druck: neue Bußgelder und andere Strafen für geringfügige Verstöße in verschiedenen Bereichen und zusätzliche administrative Einschränkungen haben zugenommen, die die Handlungsfreiheit der Bürger einschränken. Ein restriktives Verkehrsmanagement in Großstädten, steigende Gebühren für die Nutzung von Bundesautobahnen sowie eine Politik, die sich faktisch an den Interessen von Kleinunternehmen und Selbständigen ausrichtet, gehören zu den Meilensteinen.



In der Zwischenzeit hat die allgemeine Bevölkerung keine wirksamen Druckmittel, um die Regierungspolitik zu beeinflussen oder zu korrigieren. Der öffentliche politische Bereich ist zur Wüste geworden. Einheitliches Russland (Edinaya Rossiya) ist die einzige politische Partei, die in der öffentlichen Politik noch de-facto existiert. Inzwischen sind ihre ideologischen und organisatorischen Fähigkeiten erschöpft. Andere „politische Parteien und Organisationen“ sind nur Medienkonstrukte, die die Interessen einer engen Gruppe ihrer Sponsoren verteidigen sollen. Es ist schwer, einen Abgeordneten in der Staatsduma oder im Föderationsrat zu finden, der nicht mit der klientelischen Spitzenelite und den Oligarchenclans verbunden ist.

Im Medienbereich hat die Regierung es versäumt, der Bevölkerung ihren aktuellen Kurs zu erklären. Eine überwiegende Mehrheit der Initiativen des Kabinetts von Medwedew sieht sich einer negativen Reaktion der Bevölkerung gegenüber. Eine Flut von Skandalen mit hoch- und mittelrangigen Regierungsbeamten verschärfte die Situation noch. Diese Fälle zeigten eine unverhohlene Heuchelei und die vernachlässigende Haltung einiger russischer Beamter gegenüber ihren Pflichten.



Einige der Beamten wurden sogar zu Helden der landesweiten Memes. Die wohl bekanntesten dieser Helden sind die Ministerin für Arbeit und Beschäftigung der Saratower Region Natalia Sokolova und die Leiterin der Abteilung für Jugendpolitik in der Swerdlower Region Olga Glatskikh.



Sokolova riet russischen Rentnern, „Makaroshki“ zu essen, um Geld zu sparen und so vom Existenzminimum von 3.500 RUB [etwa 50 USD] pro Monat leben zu können.



„Du wirst jünger, hübscher und schlanker werden! Die Kosten von Makaroshki sind immer gleich“, sagte sie bei einer Sitzung der Regionalfraktion für Sozialpolitik im Oktober 2018 und fügte hinzu, dass ermäßigte Produkte verwendet werden können, um ein „ausgewogenes, aber diätetisches“ Menü zu schaffen.



Glatskikh wurde durch ihr Treffen mit jungen Freiwilligen im selben Monat zu einem Meme-Helden. Sie kommentierte die mögliche Finanzierung von Jugendprojekten und sagte den Freiwilligen, dass die Regierung ihre Eltern nicht um eine „Geburt“ bat. Also sollten sie nichts vom Staat erwarten.



Im Zeitraum von 2018 bis 2019 gab es mehrere Festnahmen von Beamten, die über die Grenzen ihrer Befugnisse hinaus gegangen waren und an Korruptionsvorhaben beteiligt waren. Im Vergleich zu den Vorperioden war diese Zahl um das 1,5- bis 2-fache gestiegen. Die letzte Inhaftierung fand am 30. Januar direkt im Parlamentsgebäude statt. Ein 32-jähriger Senator, Rauf Arashukov, steht im Verdacht, Mitglied einer kriminellen Gruppe zu sein, die an den Morden an zwei Personen im Jahr 2010 beteiligt war und einen Zeugen für einen der Morde unter Druck gesetzt hat. Am selben Tag nahmen die Behörden seinen Vater, einen Berater des Geschäftsführers einer Gazprom-Tochtergesellschaft, Raul Arashukov, fest. Er steht im Verdacht, Erdgas im Wert von 30 Milliarden Rubel (450 Millionen Dollar) unterschlagen zu haben.

Diese Aktionen scheinen jedoch nicht auszureichen, um die etablierte Mediensituation zu verändern. Nach einem großen Korruptionsskandal im Verteidigungsministerium im Jahr 2012, gab es fast keine Folgen für Schlüsselverantwortliche wie den ehemaligen Verteidigungsminister Anatoli Serdjukow hatte, der seine Karriere sogar im staatlich organisierten Konzern Rostec fortsetzte. Die Öffentlichkeit hat ernsthafte Vorbehalte gegenüber einem tatsächlichen Erfolg der Antikorruptionsbemühungen.



Die oben genannten Fakten verstärken die negative Wahrnehmung der Medwedew-Regierung und Wladimir Putins als Staatsoberhaupt unter den russischen Bürgern.



Die Ereignisse von 2014 auf der Krim haben der russischen Bevölkerung gezeigt, dass ihr Staat bereit ist, die Interessen der Nation und derjenigen, die sich selbst als Russen bezeichnen, auch mit Waffengewalt zu verteidigen. Dies war der erste Fall, wo dieser Ansatz in der jüngsten Geschichte Russlands offen angewandt wurde. Deshalb war die Bevölkerung begeistert und der Nationalstolz nahm zu. Der Kreml versäumte es jedoch, diese gewonnenen Möglichkeiten zu nutzen und nutzte sie nicht zur Stärkung des russischen Staates. Bis Februar 2019 war die Politik gegenüber der Ostukraine inkonsequent. Gleichzeitig verliert Moskau weiterhin seinen Einfluss in postsowjetischen Staaten. Dies ist sowohl im Kaukasus als auch in Zentralasien zu beobachten. Sogar ihr enger Verbündeter, Weißrussland, zeigt gelegentlich unfreundliches Verhalten und konzentriert seine eigenen Bemühungen auf die Ausnutzung der von Russland gewährten wirtschaftlichen Präferenzen.



Bei der Bewertung der aktuellen innenpolitischen Situation in Russland und seines außenpolitischen Kurses kann man sagen, dass die russische Führung ihre klare Vision der nationalen Entwicklung und eine feste und konsequente Politik, die für jede Großmacht notwendig ist, verloren hat. Eine weitere Erklärung dafür ist, dass die russische Führung dem Druck mehrerer Einflüsse ausgesetzt ist, die der Vision eines mächtigen unabhängigen Staates entgegenstehen, der als eines der Machtzentren auf der globalen Bühne agieren will. Ein weiterer Faktor, auf den Experten oft hinweisen, ist das geschlossene Kastensystem der Eliten. Dieses System führte zur Bildung einer Führung, die ihre eigenen engen Claninteressen verfolgt. Anscheinend beeinflussen all diese Faktoren die russische Außen- und Innenpolitik auf die eine oder andere Weise.

Die bereits erwähnte groß angelegte Anti-Korruptionskampagne könnte ein Zeichen für einen neuen Trend sein, der zu einer Säuberung der korrupten Eliten und zu strategischen Veränderungen in der russischen Innenpolitik führen würde.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass Russland in den nächsten zwei Jahren (2019-2020) mit schwierigen Zeiten konfrontiert sein wird und mit verschiedenen Bedrohungen und Herausforderungen für seine Wirtschaft, seinen außenpolitischen Kurs und sogar für seine Staatlichkeit konfrontiert wird.

Quelle: The Saker

http://thesaker.is/russia-slides-towards-internal-political-crisis-must-see-southfront-video-report/

