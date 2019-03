Die USA erhalten keine Genehmigung für eine militärische Intervention in Venezuela

von https://npr.news.eulu.info

Am Sonntag kündigte der von den USA unterstützte und selbsternannte „Interimspräsident“ Venezuelas, Juan Guaidó, an, dass er sich am Montag mit der Lima-Gruppe treffen werde, um „formal vorzuschlagen“, „alle Optionen offen zu halten“ für die „Befreiung“ Venezuelas. Die Lima Group, bestehend aus den USA und ihren Verbündeten und Kundenstaaten in Amerika, hat Guaidó als „legitimen“ Führer Venezuelas anerkannt.

Die Wahrscheinlichkeit, dass Guaidó dieses Treffen nutzen würde, um eine von den USA unterstützte militärische Intervention in Venezuela zu beantragen, ein langjähriges Bestreben der Trump-Regierung, nahm erheblich zu, nachdem der Vizepräsident der venezolanischen Regierung unter der Leitung von Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, bekannt gab, dass die Regierung glaubwürdige Informationen darüber habe, dass das Treffen der Lima-Gruppe am Montag eine „internationale Koalition“ zur Invasion in Venezuela genehmigen würde, um Maduro und seine Regierung Chavista zu stürzen. Das Treffen der Lima-Gruppe dürfte auch zur Verhängung neuer Sanktionen gegen Venezuela führen, so die jüngsten Erklärungen von US-Außenminister Mike Pompeo.

Para avanzar en nuestra ruta, me reuniré el día lunes con nuestros aliados de la comunidad internacional, y seguiremos ordenando próximas acciones a lo interno del país. La presión interna y externa son fundamentales para la liberación. ¡La esperanza nació para no morir! — Juan Guaidó (@jguaido) February 24, 2019

#BREAKING | Vice President of #Venezuela @DrodriguezVen announces that tomorrow, the Lima Group will approve an international coalition to invade Venezuela. pic.twitter.com/EumUJPm4hW — teleSUR English (@telesurenglish) February 24, 2019

Einige Mitglieder der Lima-Gruppe haben jedoch bereits angekündigt, dass sie nicht bereit sind, eine militärische Reaktion auf die venezolanische Krise zu unterstützen. Am Montag erklärte Perus stellvertretender Außenminister Hugo de Zela Martínez zu Beginn der Konferenz der Lima-Gruppe, dass „die Anwendung von Gewalt in jeder ihrer Formen inakzeptabel ist“ und dass „die Anwendung von Gewalt keine Lösung für das ist, was in Venezuela geschieht“.

Martínez erklärte weiter, dass Peru und andere Mitglieder des Blocks weiterhin auf eine Verhandlungslösung für die Krise drängten und nur weitere diplomatische oder wirtschaftliche Maßnahmen in Betracht ziehen würden, um den Druck auf die von Maduro geführte Regierung zu erhöhen. Letztendlich wird die Lösung der Krise – so Martínez – nur kommen, wenn Maduro zurücktritt und „freie, faire und gerechte Wahlen“ folgen. Die Europäische Union schloss sich auch den Bemerkungen von Martínez vom Montag an und erklärte, dass eine militärische Intervention in Venezuela „vermieden werden muss“.

Ein solcher Widerstand der Lima-Gruppe mag von den Vereinigten Staaten unerwartet gewesen sein, da der Block bereit war, Guaidó zu unterstützen, nachdem er sich im vergangenen Monat in einem Zug geschworen hatte, der viele seiner politischen Verbündeten innerhalb der venezolanischen Opposition schockierte und entfremdete. Angesichts der jüngsten Erklärungen von Guaidó und führenden US-Beamten – sowie der jüngsten Morddrohung gegen Maduro, die von US-Senator Marco Rubio (R-FL) über Twitter ausgesprochen wurde – scheint es, dass die USA, wenn sie entschlossen sind, militärische Mittel einzusetzen, um Maduro zu stürzen, dies wahrscheinlich einseitig oder heimlich tun müssen.

Nach dem Montagsgespräch zwischen Guaidó und dem US-Vizepräsidenten Mike Pence wurde die militärische Intervention angeblich von dem Paar nicht diskutiert, und Pence bestätigte das Bekenntnis der USA zur Parallelregierung von Guaidó und seinen Bemühungen um „Freiheit“ in Venezuela.

Die USA Roadmap zum Regimewechsel

Jüngste Erklärungen der russischen Regierung deuten darauf hin, dass die USA planen, den letztgenannten Weg zu gehen. Am Freitag erklärte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, dass das Ministerium Beweise dafür erhalten habe, dass „US-Unternehmen und ihre NATO-Verbündeten an der Frage arbeiten, ob sie in einem osteuropäischen Land eine große Ladung Waffen und Munition für ihre spätere Überstellung an venezolanische Oppositionskräfte erwerben wollen“. Sacharowa erklärte auch, dass der große geplante Waffenvorrat „schwere Maschinengewehre, Granatenwerfer, tragbare Raketenwerfer und Munition für leichte Waffen und Artilleriesysteme“ umfassen würde.

Diese Offenbarung scheint die Befürchtung zu unterstützen, dass die USA versucht haben, den Roadmaps der vergangenen Regime-Change „Proxy“-Kriege in der Ukraine in Syrien zu folgen, um die Regierung von Maduro zu stürzen. Wie MintPress News bereits erwähnte, sind viele der gleichen Elemente, die im Vorfeld der Ukraine und Syriens gesehen wurden, auch in Venezuela präsent – einschließlich der Herstellung einer „humanitären“ Rechtfertigung für einen Regimewechsel, der Bemühungen, Waffen und Waffen über die Außengrenzen ins Land zu bringen, der Massenfinanzierung der politischen Opposition und der verdeckten Beteiligung von US-Regierungsbehörden, insbesondere der CIA.

