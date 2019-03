Gegenseitige Bombenangriffe durch Indien und Pakistan könnten zu einem Atomkrieg eskalieren.

von http://www.moonofalabama.org

Zwei Atommächte sind derzeit an militärischen Geplänkeln beteiligt, die leicht zu einem Atomkrieg eskalieren könnten.

Am 14. Februar traf eine Selbstmordautobombe einen Polizeikonvoi in Pulwama im indisch kontrollierten Teil von Kaschmir. Der Selbstmordattentäter war ein Einheimischer. Die in Pakistan ansässige Terrorgruppe Jaish-e-Mohammed (JeM) hat die Verantwortung übernommen und ein Video des Angreifers ins Internet hochgeladen.

Im Mai sind Parlamentswahlen in Indien geplant, und die hinduistisch-faschistische indische Regierung unter Premierminister Narendra Modi steht unter Druck. Der Vorfall in Kaschmir führte zu Gewalt von Modi-Anhängern gegen das kaschmirische Volk. Pakistan lehnte jede Beteiligung an dem Vorfall ab und forderte eine gemeinsame Untersuchung.

Nach dem Selbstmordanschlag drohte Modi sofort mit Vergeltungsmaßnahmen gegen Pakistan. Das hat er gestern getan. In einer aufwändigen Operation setzten indische Kampfflugzeuge Distanzwaffen, die aus Israel gekauft wurden, gegen ein angebliches JeM-Trainingslager in der Nähe von Balakot ein. Indien machte deutlich, dass es ein „nichtmilitärisches“ Ziel getroffen habe.

Während die indischen Jets nicht in den pakistanischen Luftraum eindrangen, lag das Ziel innerhalb der unbestrittenen Grenzen Pakistans. Kleinere Bodenkämpfe zwischen Indern und Pakistanern an der Kontrolllinie in Kaschmir sind nichts Ungewöhnliches. Aber der Luftangriff überschreitet die Grenzen, an die sich beide Seiten bisher gehalten hatten.

Pakistan sah in dem Vorfall ein Versagen seiner Abschreckung. Indien hat etwa 140 Atomwaffen, während Pakistan etwa 100 hat. Pakistans konventionelles Militär ist dem indischen unterlegen. Es folgt daher einer Doktrin der asymmetrischen Eskalation, die als Reaktion auf konventionelle militärische Angriffe Atomschläge vorsieht.

Pakistan konnte den Treffer innerhalb seiner eigenen Grenzen nicht ohne Reaktion hinnehmen Eine Nichtbeantwortung hätte einen Präzedenzfall geschaffen und weitere indische Angriffe ausgelöst. Heute früh flogen zwei pakistanische J-17a-Jets in den Luftraum des von Indien kontrollierten Kaschmir und setzten Bomben ein gegen das, was das Militär als „nicht-militärisches Ziel“ bezeichnete:

Wir haben keine Absicht zur Eskalation, sind aber durchaus bereit, dies zu tun, wenn wir in dieses Paradigma gezwungen werden. Deshalb haben wir die Aktion mit deutlicher Warnung und am helllichten Tag durchgeführt.

Zwei eher antike indische MIG-21-Jets stiegen auf, um die pakistanischen Kampfflugzeuge zu vertreiben. Sie wurden in den von Pakistan kontrollierten Luftraum gelockt und wurden beide abgeschossen. Pakistan veröffentlichte Bilder von einem der abgeschossenen Jets und behauptete, dass der andere in ein Gebiet unter indischer Kontrolle fiel. Ein indischer Pilot rettete sich aus seinem Flugzeug und wurde von pakistanischen Truppen gefangen genommen, die Schwierigkeiten hatten (vid), die Einheimischen davon abzuhalten, ihn zu lynchen. Der gefangene Pilot wurde mit verbundenen Augen verhört (vid). Er identifizierte sich als Wing Commander Abhi Nandan, Service No: 27981, und beantwortete keine weiteren Fragen. Sein Vater soll ein Air Marshal im Ruhestand der indischen Luftwaffe sein. Der Pilot scheint nun in Ordnung zu sein (vid). Er dankte dem pakistanischen Militär dafür, dass es ihn vor dem Mob gerettet hat.

In einer Fernsehansprache bot Pakistans Premierminister Imran Khan Gespräche mit Indien an und forderte eine Deeskalation:



„Der einzige Zweck unserer Aktion [heute] war es, zu vermitteln, dass, wenn du in unser Land kommen kannst, wir dasselbe tun können. Das war der einzige Zweck dessen, was wir taten“, sagte er und bezog sich auf das Engagement nichtmilitärischer Ziele im gesamten LoC.

„Es ist wichtig, wohin wir von hier aus gehen. Von hier aus ist es unerlässlich, dass wir unseren Kopf einsetzen und mit Weisheit handeln“, fuhr er fort.

„Alle Kriege werden falsch berechnet, und niemand weiß, wohin sie führen. Der Erste Weltkrieg sollte in Wochen enden, er dauerte sechs Jahre. Ebenso haben die USA nie erwartet, dass der Krieg gegen den Terrorismus 17 Jahre dauern würde.

„Ich frage Indien: Können wir uns mit den Waffen, die du hast und den Waffen, die wir haben, wirklich eine solche Fehleinschätzung leisten? Wenn dies eskaliert, werden die Dinge nicht mehr unter meiner Kontrolle oder derjenigen von Modi sein„, fuhr der Premierminister fort.

„Ich lade dich noch einmal ein: Wir sind bereit. Wir verstehen, dass die Trauer, die Indien in Pulwama erlitten hat, und sind bereit für einen Dialog über Terrorismus jeglicher Art. Ich wiederhole, dass sich Sinn für Vernunft durchsetzen sollte.

„Lasst uns zusammensitzen und das mit Gesprächen regeln“, schloss der Premierminister.

China, Russland und die Vereinigten Staaten haben beide Seiten aufgefordert, sich zurückzuziehen und die Situation zu deeskalieren.

Unterdessen behauptete Indien fälschlicherweise, einen pakistanischen F-16-Jet abgeschossen zu haben.

Es liegt an Modi, den nächsten Schritt zu tun. Der gefangene Pilot wird das Problem für die indische Regierung komplizierter machen. Es muss einen Weg finden, um ihn freizulassen.

Dass die indische Luftwaffe die antike MIG-21, die 1956 erstmals geflogen wurde, gegen die hochmoderne pakistanisch-chinesische F-17 einsetzt, wirft erneut Fragen auf nach Modis korruptem Geschäft, Rafale-Jets aus Frankreich zu kaufen. Wie wir im vergangenen September besprochen haben:

Kurz gesagt: Die vorherige Regierung unterzeichnete einen Vertrag mit dem französischen Unternehmen Dassault über den Kauf von 126 Rafale Jets für 10,6 Milliarden Dollar. Dreißig Prozent des Preises flossen von Dassault an den indischen staatlichen Flugzeughersteller HAL zurück, der die meisten Flugzeuge montieren sollte. Modi flog nach Paris und änderte den Deal ohne Wissen seines Kabinetts und des Militärs des Landes. Indien wird nur 36 Rafales bekommen, aber 8,7 Milliarden Dollar dafür bezahlen. Dreißig Prozent des Geldes würden an ein privates indisches Unternehmen der weitgehend bankrotten, privaten Reliance Group für unabhängige Projekte und ohne Know-how-Transfer zurückfließen. Wie viel Reliance, im Besitz der einst sehr reichen Ambani-Familie, an Modi und seine Gruppe übergeben würden, ist noch unbekannt. Es gibt Forderungen, dass Modi zurücktritt, was er wahrscheinlich nicht tun wird. Das Problem wird eskalieren.

Wenn er nicht auf den heutigen Angriff reagiert, wird Modi schwach aussehen und das kann ihn seine Wiederwahl kosten. Die Reaktion mit einem neuen Angriff auf Pakistan wird beide Länder ernsthaft gefährden.

