Putin denkt jetzt, dass die westlichen Eliten „Schweine“ sind

von Dmitry Orlov – https://russia-insider.com

Übersetzung LZ

Ein Artikel, den ich vor fast fünf Jahren veröffentlicht habe: „Putin zu westlichen Eliten: Die Zeit für Spiele ist vorbei“, stellte sich als das Beliebteste heraus, was ich bisher geschrieben habe, nachdem ich in den vergangenen Jahren über 200.000 Artikel gesammelt hatte. Darin schrieb ich über Putins Rede auf der Valdai Club-Konferenz 2014. In dieser Rede definierte er die neuen Regeln, nach denen Russland seine Außenpolitik ausrichtet: offen, in voller Öffentlichkeit, als souveräne Nation unter anderen souveränen Nationen, die ihre nationalen Interessen geltend macht und fordert, gleichberechtigt behandelt zu werden. Wieder einmal haben die westlichen Eliten nicht auf ihn gehört.

Anstelle einer für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit sprachen sie weiterhin die Sprache der leeren Anschuldigungen und kontraproduktiven, aber zahnlosen Sanktionen. So äußerte Putin in seiner gestrigen Ansprache vor der russischen Nationalversammlung seine vollständige und absolute Verachtung und Geringschätzung für seine „westlichen Partner“, wie er sie gewöhnlich genannt hat. Diesmal nannte er sie „Schweine“.

Die Fälschermedien

Die jährliche Rede des Präsidenten vor der Nationalversammlung ist eine ziemlich große Sache. Die russische Nationalversammlung ist ganz anders als beispielsweise diejenige in Venezuela, die eigentlich nur aus einer obskuren Nicht-Entität namens Juan besteht, die Youtube-Videos in ihrer Wohnung aufnimmt. In Russland ist das Treffen ein Who-is-who der russischen Politik, darunter Kabinettsminister, Kremlmitarbeiter, das Parlament (Staatsduma), Regionalgouverneure, Wirtschaftsführer und politische Experten sowie eine riesige Menge von Journalisten. Auffällig bei der diesjährigen Ansprache war die sehr hohe Spannung in der Halle: Die Atmosphäre schien mit Strom aufgeladen zu sein.

Schnell wurde klar, warum die oberste Führungsebene der russischen Staatsbürokratie nervös war: Putins Rede bestand aus Anweisungen und Vorhaltungen. Seine Pläne für die nächsten Jahre sind äußerst ambitioniert, wie er selbst zugab. Die Meßlatte ist sehr hoch angesetzt, sagte er, und diejenigen, die der Herausforderung nicht gewachsen sind, dürfen sich ihr nicht nähern. Für fast alle, die in diesem Saal versammelt waren, liegt eine sehr harte Arbeit vor ihnen, und diejenigen von ihnen, die bei ihren Aufgaben scheitern, werden beim nächsten Mal wahrscheinlich nicht dabei sein, weil ihre Karriere beendet sein wird.

Die Rede enthielt fast keine schlechten Nachrichten und eine ganze Reihe sehr guter Nachrichten. Die finanziellen Reserven Russlands reichen mehr als aus, um seine gesamte öffentliche und private Auslandsverschuldung abzudecken. Die Exporte von Nicht-Energie-Ressourcen boomen so stark, dass Russland keine Öl- und Gasexporte mehr benötigt, um eine positive Handelsbilanz zu erhalten. Sie ist weitgehend immun gegen westliche Sanktionen geworden. Die eurasischen Integrationsprojekte laufen sehr gut. Die Investitionen der russischen Regierung in die Industrie zahlen sich aus.

Die Regierung hat riesige Summen Kapital angesammelt, die sie nun für heimische Programme ausgeben wird, die den Menschen zugute kommen sollen, um ihnen zu helfen, länger zu leben, gesünder zu leben und mehr Kinder zu bekommen. „Mehr Kinder – niedrigere Steuern“ war einer der eingängigeren Slogans. Das war es, worum es bei den meisten Themen ging: Beseitigung der verbleibenden Armut; niedrige, subventionierte Hypothekenzinsen für Familien mit zwei oder mehr Kindern; Renten, die an der Inflation über das offizielle Mindesteinkommen hinaus indexiert sind (korrigiert und rückwirkend ausgezahlt); Hochgeschwindigkeits-Internet für jede einzelne Schule; universeller Zugang zur Gesundheitsversorgung durch ein Netz von ländlichen Kliniken; mehrere neue Onkologiekliniken von Weltklasse; Unterstützung von Technologie-Start-ups; ein „Sozialvertrags“-Programm, das Menschen bei der Gründung von Kleinunternehmen unterstützt; ein weiteres Programm namens „Ticket in die Zukunft“, das es Sechstklässlern ermöglicht, einen Karriereweg zu wählen, der gezielte Studienprogramme, Mentoren- und Ausbildungsplätze umfasst; viele neue Infrastrukturprojekte wie die demnächst eröffnete Autobahn zwischen Moskau und der St. Louisiana. Petersburg, erneuerte die Abfallsammlung und -recyclingsysteme sowie die Reduzierung der Luftverschmutzung in einem Dutzend Großstädten; die Liste geht weiter und weiter. In keinem der Kommentare in Nachrichtensendungen und Talkshows wurde Widerspruch zu diesen bemerkenswerten Vorschläge geäußert; wer könnte schließlich dagegen sein, Kapital für Projekte zu verwenden, die der Bevölkerung helfen?

Das vielleicht ehrgeizigste Ziel von Putin war es, das gesamte System der staatlichen Regelungen Russlands, sowohl föderal als auch regional, in allen Bereichen des öffentlichen Lebens und des Handels neu zu gestalten. In den nächsten zwei Jahren wird jedes Stück Regulierung daraufhin untersucht, ob es notwendig ist und ob es den heutigen Bedürfnissen entspricht und ob es nicht lieber beseitigt wird. Dies wird die Belastung durch die Einhaltung von Vorschriften erheblich verringern und die Kosten für die Geschäftstätigkeit senken. Ein weiteres Ziel war es, den bereits boomenden Agrarexportsektor weiter auszubauen. Im vergangenen Jahr hat Russland die Selbstversorgung mit Weizensaatgut erreicht, aber das übergeordnete Ziel ist es, eine vollständige Selbstversorgung mit Lebensmitteln zu erreichen und der weltweit führende Anbieter von ökologisch sauberen Lebensmitteln zu werden. (Wie Putin betonte, bleibt Russland der einzige große landwirtschaftliche Produzent der Welt, der nicht mit amerikanischen GVO-Giften verseucht ist.) Ein weiteres Ziel ist es, die bereits boomende russische Tourismusindustrie durch die Einführung von elektronischen Touristenvisa, die viel einfacher zu erhalten sind, weiter auszubauen.

Die letztjährige Rede überraschte die Welt mit ihrem zweiten Teil, in dem Putin eine ganze Reihe neuer russischer Waffensysteme enthüllte, die effektiv jeden einzelnen Aspekt der militärischen Überlegenheit der USA aufheben. In diesem Jahr fügte er nur ein neues System hinzu: eine Überschalllenkrakete namens „Zirkon“ mit einer Reichweite von 1000 km, die mit Mach 9 fliegt. Aber er hat auch einen Bericht zu allen anderen vorgelegt: Alles läuft nach Plan; einige neue Rüstungsgüter wurden bereits geliefert, andere gehen in die Serienproduktion, der Rest wird getestet. Er sprach sich für normalisierte Beziehungen zur EU aus, warf den USA aber „Feindseligkeit“ vor und fügte hinzu, dass Russland niemanden bedroht und nicht an Konfrontation interessiert sei.

Putins schärfste Worte waren der Entscheidung der USA vorbehalten, den IMF-Vertrag aufzugeben. Er sagte, dass die USA böswillig gehandelt und Russland beschuldigt haben, den Vertrag zu verletzen, während sie selbst gegen ihn verstoßen haben, insbesondere gegen die Artikel 5 und 6, indem sie in Rumänien und Polen Dual-Use-Raketensysteme einsetzen, die sowohl für die Luftverteidigung als auch für offensive Kernwaffen eingesetzt werden können, die der Vertrag ausdrücklich verbietet. Atomwaffenbestückte Tomahawk-Lenkraketen, die die USA in Polen und Rumänien einsetzen könnten, würden natürlich ein Risiko darstellen, den USA aber keinen Erstschlagvorteil verschaffen, da diese Lenkraketen so sehr veraltet sind, dass selbst die Luftabwehrsysteme Syriens aus der Sowjetzeit die meisten davon abschießen konnten, die die USA als Strafe für den gefälschten Chemiewaffenangriff in Douma gegen sie eingesetzt hatten.

Im Hinblick auf den amerikanischen Traum von einem globalen Luftverteidigungssystem forderte Putin die USA auf, „diese Illusionen aufzugeben“. Die Amerikaner können glauben, an was sie wollen, sagte er, aber die Frage ist, „Können sie rechnen?“ Das muss sich zeigen.

Erstens können die Amerikaner glauben, an was sie wollen, weil sie…. Amerikaner sind. Die Russen erlauben sich nicht den Luxus, vollständig und völlig unsinnig an etwas zu glauben. Diejenigen, die ihr Handeln nicht auf Tatsachen und Logik gründen, laufen Gefahr, mit dem russischen Begriff „likbez“ ziemlich schnell bezeichnet zu werden. Er bezeichnet wörtlich die „Liquidation des Analphabetentums“ und wird im Allgemeinen verwendet, um Unwissende zum Schweigen zu bringen. Aber in den USA sind schockierende Demonstrationen von Unwissenheit durchaus akzeptabel. Zum Beispiel brauchen Sie nicht weiter zu suchen als nach den erstaunlich idiotischen „Green New Deal“, der vom Kongressneuzugang (was ist das für eine geschlechtsneutrale Bezeichnung?) Alexandria Ocasio-Cortez angekündigt wird. Wenn sie Russin wäre, wäre sie inzwischen aus der Stadt gelacht worden.

„Aber beherrschen sie Mathe ?“ Anscheinend nicht! Es gibt noch einen anderen russischen Begriff – „Matchast“ -, der wörtlich als „materieller Teil“ übersetzt wird, aber für das Verständnis steht, das nur durch das Wissen der Mathematik, der Naturwissenschaften und der Ingenieurwissenschaften erreicht werden kann. In Russland werden Unwissende wie Ocasio-Cortez, die der Meinung sind, dass der Transportbedarf durch Elektrofahrzeuge mit Wind- und Sonnenenergie gedeckt werden kann, ruhig gestellt, indem ihnen gesagt wird, sie sollten „Matchast“ lernen, während sie in den USA in den Kongresshallen wild herumlaufen dürfen. In diesem Fall, wenn die Amerikaner „rechnen könnten“, würden sie schnell herausfinden, dass es kein denkbares Verteidigungssystem gibt, das gegen die neuen russischen Waffen wirksam wäre, dass es keine denkbaren Angriffswaffen gibt, die Russland daran hindern würden, einen unaufhaltsamen Vergeltungsschlag zu starten, und dass daher das „neue Wettrüsten“ (das einige Amerikaner angekündigt haben) effektiv vorbei ist und Russland gewonnen hat. Siehe oben: Russland gibt sein Geld nicht für Waffen aus, sondern für die Unterstützung seiner Bevölkerung. Die USA können beliebige Geldbeträge für Waffen verschwenden, aber das macht keinen Unterschied: Ein Angriff auf Russland wird das Letzte sein, was sie je tun werden.

Russland plant nicht, der Erste zu sein, der gegen den ABM-Vertrag verstößt, aber wenn die USA Mittelstrecken-Nuklearwaffen gegen Russland einsetzen, dann wird Russland in gleicher Weise reagieren, indem es nicht nur die Gebiete, von denen es bedroht wird, ins Visier nimmt, sondern auch die Orte, an denen die Entscheidungen über die Bedrohung getroffen werden. Washington, Brüssel und andere NATO-Hauptstädte würden natürlich auf dieser Liste stehen. Das sollten keine Nachrichten sein; Russland hat bereits angekündigt, dass im nächsten Krieg, sollte es einen geben, nicht auf russischem Boden gekämpft wird. Russland plant, den Kampf sofort zum Feind zu tragen. Natürlich wird es keinen Krieg geben – vorausgesetzt, die Amerikaner sind vernünftig genug, um zu erkennen, dass ein Angriff auf Russland funktional gleichbedeutend ist mit einer Selbstzerstörung mit Atomwaffen. Sind sie vernünftig genug? Das ist die Frage, die die Welt als Geisel hält.

Wenn Putin von ihnen spricht, verwendet er in seiner ganzen Rede das vernichtenste Wort. Als er über die Unehrlichkeit und Böswilligkeit der Amerikaner sprach, Russland zu beschuldigen, den ABM-Vertrag verletzt zu haben, während sie es selbst waren, die ihn verletzt haben, fügte er hinzu: „….und die amerikanischen Lakaien grunzen mit…“. Es ist ziemlich schwierig, eine adäquate Übersetzung für das russische Verb „подхрюкивать“ zu finden; „zusammen grunzen“ ist so nah wie möglich. Das mentale Bild ist das von einer Schar kleiner Schweine, die ein großes Schwein begleiten. Die Implikation ist offensichtlich: Putin denkt, dass die Amerikaner Schweine sind, und dass ihre NATO-Satelliten auch Schweine sind. Deshalb sollten sie nicht erwarten, dass Putin irgendwelche Perlen vor sie wirft, und auf jeden Fall wird er zu sehr damit beschäftigt sein, den Russen zu helfen, ein besseres Leben zu führen, als ihnen Beachtung zu schenken.

Orlov ist einer unserer Lieblingsessayisten über Russland und alle möglichen anderen Dinge. Er zog als Kind in die USA und lebt im Raum Boston.

https://russia-insider.com/en/putin-now-thinks-western-elites-are-swine/ri26363

