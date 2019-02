Ein psychopathischer US Senator ruft offen dazu auf, dass Maduro das Schicksal von Gaddafi erleidet

von Cailtin Johnstone – http://www.theblogcat.de

Senator Rubio war im Kapitol der größte Advokat für einen US-Interventionismus in Venezuela, und er hat ständig dazu getwittert. Seit Washingtons getürkte „humanitäre Hilfslieferungen“ an den Grenzen zu Kolumbien und Brasilien zu Gewalt geführt hat – was auch so bezweckt war – hat Rubio sein interventionistisches Cheerleading in den 7. Gang geschaltet. Die Tatsache, dass Maduro einer Regierung, die offen einen Umsturz in Venezuela ausführt, nicht erlauben würde, den Oppositionsgruppen in seinem Land eine große, unkontrollierte Lieferung zu überlassen, das wurde benutzt, um das Narrativ zu verhökern, dass Venezuelas böser Diktator die Hilfe für eine bedürftige Bevölkerung absichtlich einstellt. Auch das war natürlich so geplant. Dieses Narrativ wurde durch sehr verdächtige, fotofreundliche Brände unterstützt und wurde mit hysterischer Dringlichkeit von Rubio, Bill und Hillary Clinton, Dianne Feinstein, Bernie Sanders, Kamala Harris und der gesamten Trump-Administration in das Bewusstsein des Mainstreams gehämmert. Und dieses Narrativ ist völlig falsch.

Erstens lehnt Maduro humanitäre Hilfe für sein Volk nicht ab. Nur ein Idiot würde glauben, dass der neueste offizielle Bösewicht (der zufällig auf den größten Ölreserven der Welt sitzt) absichtlich sein Volk aushungert und beraubt, und jeder, der solche Behauptungen aufstellt, sollte erklären müssen, wie er das in seinem Kopf funktionieren lässt. Was genau steckt dahinter? Hungert er sie alle aus und schneidet sie von der medizinischen Versorgung ab, weil er sie hasst? Versucht er, alle in Venezuela zu töten, damit er das ganze Land für sich allein haben kann? Hat er einen seltsamen sexuellen Fetisch für den langsamen Hunger einer ganzen Bevölkerung? Wie genau funktioniert das?

In Wahrheit hat Maduro Hilfe von allen Seiten akzeptiert, nur nicht von jener Regierung, die offen einen Umsturz in seinem Land ausführt, eine grobe Verletzung der nationalen Souveränität. Erst letzte Woche hat Caracas 933 Tonnen an Nahrungsmitteln und Medikamenten aus China, Kuba, Indien, der Türkei akzeptiert, und Russland allein hat 300 Tonnen eingeschifft.