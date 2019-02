Hält denn niemand das amerikanische Verbrechertum auf?

von Paul Craig Roberts – http://www.theblogcat.de

Auf der Webseite des Sakers wurde vor drei Tagen eine akkurate Beschreibung der US-inszenierten Ereignisse an Venezuelas Grenze zu Kolumbien präsentiert:

http://thesaker.is/alert-this-would-be-the-plan-for-next-february-23-2019/

Der Großteil der Welt sieht das als „US Verbrechertum“. Aber niemand tut etwas dagegen.

John Wight fragt: „Glaubt wirklich irgend jemand, dass sich Donald Trump, Mike Pompeo, John Bolton und Elliott Abrams auch nur etwas um das Wohl des venezolanischen Volkes scheren? Das sind Schurken in Maßanzügen, deren Ansichten weit näher an Al Capone liegen als an Thomas Jefferson.“

https://www.rt.com/news/452274-venezuela-us-intervention-gangsterism/

Präsident Maduro hat es versäumt, Juan Guaidó festzunehmen, diese von Washington auserwählte Marionette, die der Vorturner des Imperiums in Venezuela sein soll. Das könnte das Ende der Demokratie in Venezuela sein. Das venezolanische Militär wundert sich vielleicht, warum es in Gefahr ist. Wo doch Maduro nur Guaidó hätte verhaften, dem Verräter den Prozess machen und hinrichten hätte müssen.

Der Mangel an resoluten Aktionen von Chavez gegen die elitären Feinde der venezolanischen Demokratie wird jetzt von Maduro wiederholt. Das bietet ein Bild mangelnder Entschlossenheit, und dieser Mangel an Entschlossenheit ist der Grund für de amerikanischen Coup.

Maduro hat darüber hinaus den Fehler gemacht, amerikanischen und britischen Medien zu erlauben, der Szenerie der inszenierten „humanitären Hilfe“ am Grenzübergang beizuwohnen, um dort Propagandafilme gegen ihn zu drehen.

https://www.paulcraigroberts.org/2019/02/23/will-no-one-stop-american-gangsterism/

https://www.theblogcat.de/uebersetzungen/das-amerikanische-verbrechertum-23-02-2019/

