Putin bedroht die USA direkt, wenn sie ihre Raketen in Europa aufstellt

„Kolleginnen und Kollegen,

Russland war und ist immer ein souveräner und unabhängiger Staat. Dies ist eine Selbstverständlichkeit. Es wird entweder das sein oder es wird einfach aufhören zu existieren. Wir müssen das klar verstehen. Ohne Souveränität kann Russland kein Staat sein. Einige Länder können dies, aber nicht Russland.

Beziehungen zu Russland aufzubauen bedeutet, gemeinsam nach Lösungen für die komplexesten Angelegenheiten zu suchen, anstatt Lösungen zu erzwingen. Wir machen aus unseren außenpolitischen Prioritäten kein Geheimnis. Dazu gehören die Stärkung des Vertrauens, die Bekämpfung globaler Bedrohungen, die Förderung der Zusammenarbeit in Wirtschaft und Handel, Bildung, Kultur, Wissenschaft und Technologie sowie die Erleichterung des Kontakts von Mensch zu Mensch. Diese Grundsätze stützen unsere Arbeit innerhalb der Vereinten Nationen, der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten sowie innerhalb der Gruppe der 20, BRICS und der Shanghai Cooperation Organization.

Wir glauben an die Bedeutung der Förderung einer engeren Zusammenarbeit innerhalb des Unionsstaats Russland und Belarus, einschließlich einer engen Außenpolitik und einer wirtschaftlichen Koordinierung. Zusammen mit unseren Integrationspartnern innerhalb der Eurasischen Wirtschaftsunion werden wir weiterhin gemeinsame Märkte und gemeinsame Bemühungen schaffen. Dazu gehört auch die Umsetzung der Beschlüsse zur Koordinierung der Aktivitäten der EAEU mit der Initiative „Belt and Road“ auf dem Weg zu einer größeren eurasischen Partnerschaft.

Russlands gleichberechtigte und für beide Seiten vorteilhafte Beziehungen zu China sind derzeit ein wichtiger Stabilitätsfaktor in internationalen Angelegenheiten und im Hinblick auf die eurasische Sicherheit. Sie bieten ein Modell produktiver wirtschaftlicher Zusammenarbeit. Russland legt großen Wert darauf, das Potenzial der besonderen privilegierten strategischen Partnerschaft mit Indien zu erkennen. Wir werden den politischen Dialog und die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Japan weiter fördern. Russland ist bereit, mit Japan zusammenzuarbeiten, um für beide Seiten akzeptable Bedingungen für die Unterzeichnung eines Friedensvertrages zu finden. Wir beabsichtigen, tiefere Beziehungen zum Verband der südostasiatischen Nationen zu fördern.

Wir hoffen auch, dass die Europäische Union und die großen europäischen Länder endlich konkrete Schritte unternehmen, um die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland wieder auf Kurs zu bringen. Die Menschen in diesen Ländern freuen sich auf die Zusammenarbeit mit Russland, zu dem sowohl Unternehmen als auch kleine und mittlere Unternehmen sowie europäische Unternehmen im Allgemeinen gehören. Es versteht sich von selbst, dass dies unseren gemeinsamen Interessen dienen würde.

Der einseitige Rückzug der USA aus dem INF-Vertrag ist das dringlichste und am meisten diskutierte Thema in den russisch-amerikanischen Beziehungen. Deshalb bin ich gezwungen, ausführlicher darüber zu sprechen. In der Tat haben sich seit der Unterzeichnung des Vertrags von 1987 gravierende Veränderungen in der Welt ergeben. Viele Länder haben diese Waffen entwickelt und entwickeln sie weiter, nicht aber Russland oder die USA – wir haben uns in dieser Hinsicht aus eigenem Willen eingeschränkt. Verständlicherweise wirft dieser Sachverhalt Fragen auf. Unsere amerikanischen Partner hätten das ehrlich gesagt sagen müssen, anstatt weithin gegen Russland Anklagen zu erheben, um ihren einseitigen Rücktritt vom Vertrag zu rechtfertigen.

Es wäre besser gewesen, wenn sie das getan hätten, was sie 2002 getan hatten, als sie sich vom ABM-Vertrag verabschiedeten, und dies offen und ehrlich. Ob das gut oder schlecht war, ist eine andere Sache. Ich denke es war schlecht, aber sie haben es getan und das ist es. Sie hätten auch diesmal dasselbe tun sollen. Was machen sie in Wirklichkeit? Zuerst verstoßen sie gegen alles, dann suchen sie nach Entschuldigungen und ernennen einen Schuldigen. Sie mobilisieren aber auch ihre Satelliten, die zurückhaltend sind, aber zur Unterstützung der USA immer noch Geräusche machen. Zunächst begannen die Amerikaner mit der Entwicklung und Verwendung von Mittelstreckenraketen und nannten sie diskretionäre „Zielraketen“ für die Raketenabwehr. Dann begannen sie mit der Einführung von Mk-41 Universalstartsystemen, die einen offensiven Einsatz von Tomahawk-Mittelstreckenraketen ermöglichen.

Ich spreche davon und nutze meine und Ihre Zeit, weil wir auf die uns vorgebrachten Anschuldigungen reagieren müssen. Aber nachdem sie alles getan hatten, was ich gerade beschrieben habe, ignorierten die Amerikaner offen und unverhohlen die Bestimmungen, die in den Artikeln 4 und 6 des INF-Vertrags vorgesehen sind. Zu Punkt 1, Artikel VI (ich zitiere): „Jede Vertragspartei muss alle Mittelstreckenraketen und die Trägerraketen solcher Raketen ausschalten, so dass … keine dieser Raketen, Trägerraketen… von einer der Parteien besessen werden dürfen.“ In Artikel VI heißt es (und ich zitiere): „Bei Inkrafttreten des Vertrags und danach darf keine der Parteien Zwischenraketen herstellen oder Flugerprobungen durchführen oder Etappen oder Trägerraketen solcher Raketen herstellen.“ Ende des Zitats.

Mit Zielraketen mit mittlerer Reichweite und dem Einsatz von Trägerraketen in Rumänien und Polen, die geeignet sind, Tomahawk-Marschflugkörper zu starten, haben die USA diese Vertragsbestimmungen offen verletzt. Das haben sie vor einiger Zeit getan. Diese Trägerraketen sind bereits in Rumänien stationiert und es passiert nichts. Es scheint, dass nichts passiert. Das ist sogar seltsam. Das ist für uns nicht ungewöhnlich, aber die Menschen sollten es sehen und verstehen können.

Wie bewerten wir die Situation in diesem Zusammenhang? Ich habe dies bereits gesagt und möchte es wiederholen: Russland beabsichtigt nicht – das ist sehr wichtig, ich wiederhole das absichtlich – Russland beabsichtigt nicht, derartige Raketen zuerst in Europa einzusetzen. Wenn sie wirklich gebaut und an den europäischen Kontinent geliefert werden, und die Vereinigten Staaten haben dies vor, zumindest haben wir nichts anderes gehört. Dies wird die internationale Sicherheitslage dramatisch verschärfen und eine Bedrohung für Russland schaffen, da einige davon sind Raketen können Moskau in nur 10-12 Minuten erreichen. Dies ist eine sehr ernste Bedrohung für uns. In diesem Fall werden wir gezwungen sein, ich möchte das betonen, wir werden gezwungen sein, mit spiegelnden oder asymmetrischen Aktionen zu reagieren. Was bedeutet das?

Ich sage das jetzt direkt und offen, so dass uns später niemand mehr die Schuld geben kann, sodass jedem im Voraus klar ist, was hier gesagt wird. Russland wird gezwungen sein, Waffen zu entwickeln und einzusetzen, die nicht nur in den Gebieten eingesetzt werden können, von denen wir direkt bedroht sind, sondern auch in Gebieten, in denen sich Entscheidungszentren für die uns bedrohenden Raketensysteme befinden.

Was ist in dieser Hinsicht wichtig? Es gibt einige neue Informationen. Diese Waffen entsprechen in vollem Umfang den Drohungen gegen Russland in ihren technischen Spezifikationen, einschließlich der Flugzeiten in diese Entscheidungszentren.

Wir wissen, wie das geht, und werden diese Pläne umgehend umsetzen, sobald die Bedrohungen für uns Realität werden. Ich denke nicht, dass wir eine weitere unverantwortliche Verschärfung der gegenwärtigen internationalen Situation brauchen. Wir wollen das nicht.

Was möchte ich hinzufügen? Unsere amerikanischen Kollegen haben bereits versucht, mit ihrem globalen Raketenabwehrprojekt absolute militärische Überlegenheit zu erreichen. Sie müssen aufhören, sich selbst zu täuschen. Unsere Antwort wird immer effizient und effektiv sein.

Die Arbeit an vielversprechenden Prototypen und Waffensystemen, über die ich im letzten Jahr in meiner Adresse gesprochen habe, wird planmäßig und ohne Unterbrechungen fortgesetzt. Wir haben die Serienproduktion des Avangard-Systems gestartet, das ich heute bereits erwähnt habe. Wie geplant wird dieses Jahr das erste Regiment der Strategic Missile Troops mit Avangard ausgerüstet. Die überschwere Sarmat-Interkontinentalrakete von beispielloser Leistung wird einer Reihe von Tests unterzogen. Die Peresvet-Laserwaffe und die mit Kinzhal-Überschallraketen ausgestatteten Luftfahrtsysteme bewiesen ihre einzigartigen Eigenschaften bei Test- und Kampfalarmmissionen, während das Personal die Bedienung erlernte. Im kommenden Dezember werden alle an die Streitkräfte gelieferten Peresvet-Raketen in den Standby-Modus versetzt. Wir werden die Infrastruktur für die MiG-31-Abfangjäger mit Kinzhal-Raketen weiter ausbauen. Die nuklear betriebenen Burevestnik-Raketen mit unbegrenzter Reichweite und das unbemannte unbemannte Unterwasserfahrzeug Poseidon mit unbegrenzter Reichweite werden erfolgreich getestet.

In diesem Zusammenhang möchte ich eine wichtige Aussage machen. Wir haben es vorher nicht angekündigt, aber heute können wir sagen, dass bereits in diesem Frühjahr das erste Atom-U-Boot mit diesem unbemannten Fahrzeug gestartet wird. Die Arbeit läuft wie geplant.

Heute denke ich auch, dass ich Sie offiziell über eine weitere vielversprechende Innovation informieren kann. Wie Sie sich vielleicht erinnern, habe ich beim letzten Mal gesagt, wir hätten mehr zu zeigen, aber dafür war es ein bisschen zu früh. So werde ich nach und nach enthüllen, was wir sonst noch im Ärmel haben. Eine weitere vielversprechende Innovation, die erfolgreich nach Plan entwickelt wird, ist Tsirkon, eine Hyperschallrakete, die Geschwindigkeiten von etwa Mach 9 erreichen kann und ein Ziel aus mehr als 1.000 km Entfernung sowohl unter Wasser als auch am Boden treffen kann. Sie kann vom Wasser aus, von Oberflächenschiffen und von U-Booten gestartet werden, einschließlich derer, die für das Tragen von Kalibr-Präzisionsraketen entwickelt und gebaut wurden, was für uns keine zusätzlichen Kosten verursacht.

In diesem Zusammenhang möchte ich hervorheben, dass die russische Marine zur Verteidigung der nationalen Interessen Russlands zwei oder drei Jahre vor dem durch das staatliche Waffenprogramm festgelegten Zeitplan sieben neue Mehrzweck-U-Boote erhalten wird und der Bau auf fünf Oberflächen beginnen wird Schiffe für das offene Meer. Sechzehn weitere Schiffe dieser Klasse werden bis 2027 in Dienst gestellt.

Abschließend möchte ich zum einseitigen Rückzug der USA aus dem Vertrag über die Eliminierung von Raketen mit mittlerem und kürzerer Reichweite Folgendes sagen: Die US-Politik gegenüber Russland in den letzten Jahren kann kaum als freundlich bezeichnet werden. Russlands legitime Interessen werden ignoriert, es gibt einen ständigen Wahlkampf gegen Russland und immer mehr völkerrechtswidrige Sanktionen werden ohne jeglichen Grund verhängt. Lassen Sie mich betonen, dass wir diese Sanktionen nicht provoziert haben. Die internationale Sicherheitsarchitektur, die in den letzten Jahrzehnten Gestalt angenommen hat, wird vollständig und einseitig demontiert, wobei Russland als beinahe größte Bedrohung für die USA bezeichnet wird.

Lassen Sie mich ganz klar sagen, dass dies nicht stimmt. Russland möchte solide, gleichberechtigte und freundschaftliche Beziehungen zu den USA haben. Russland bedroht niemanden, und alles, was wir in Bezug auf Sicherheit tun, ist nur eine Antwort, was bedeutet, dass wir defensiv handeln. Wir sind nicht an Konfrontation interessiert und wollen dies auch nicht, besonders bei einer Weltmacht wie den Vereinigten Staaten von Amerika. Es scheint jedoch, dass unsere Partner die Tiefe und das Tempo des Wandels auf der ganzen Welt nicht erkennen und wissen, wohin es geht. Sie setzen ihre destruktive und eindeutig fehlgeleitete Politik fort. Dies entspricht kaum den Interessen der USA. Aber das können wir nicht entscheiden.

Wir können sehen, dass wir mit proaktiven und talentierten Menschen zu tun haben, aber innerhalb der Elite gibt es auch viele Menschen, die ein übermäßiges Vertrauen in ihren Ausnahmezustand und ihre Vorherrschaft im Rest der Welt haben. Natürlich ist es ihr Recht zu denken, was sie wollen. Aber können sie zählen? Wahrscheinlich können sie. Lassen Sie sie die Reichweite und Geschwindigkeit unserer zukünftigen Waffensysteme berechnen. Das ist alles, was wir fragen: Machen Sie zuerst die Mathematik und treffen Sie Entscheidungen, die später zu ernsthaften Bedrohungen für unser Land führen. Es versteht sich von selbst, dass diese Entscheidungen Russland zur Reaktion auffordern werden, um seine Sicherheit zuverlässig und bedingungslos zu gewährleisten.

Ich habe dies bereits gesagt und ich werde wiederholen, dass wir bereit sind, Abrüstungsgespräche zu führen, aber wir werden nicht mehr an eine verschlossene Tür klopfen. Wir werden warten, bis unsere Partner bereit sind und sich der Notwendigkeit eines Dialogs in dieser Angelegenheit bewusst werden.

Wir entwickeln unsere Streitkräfte weiter und verbessern die Intensität und Qualität des Kampftrainings, zum Teil aufgrund der Erfahrungen, die wir bei der Antiterroristenoperation in Syrien gewonnen haben. Praktisch alle Kommandeure der Bodentruppen, verdeckte Einsatzkräfte und Militärpolizei, Kriegsschiffsbesatzungen, militärische, taktische sowie strategische und militärische Transportflugzeuge haben viel Erfahrung gesammelt.

Ich möchte nochmals betonen, dass wir Frieden für eine nachhaltige langfristige Entwicklung brauchen. Unsere Bemühungen, unsere Verteidigungsfähigkeit zu verbessern, haben nur einen einzigen Zweck: die Sicherheit dieses Landes und unserer Bürger zu gewährleisten, damit niemand überhaupt in Erwägung zieht, uns zu unterdrücken oder eine Aggression gegen uns zu starten.

Kolleginnen und Kollegen, wir stehen ehrgeizigen Zielen gegenüber. Wir nähern uns systematisch und konsequent den Lösungen und entwickeln ein Modell der sozioökonomischen Entwicklung, das es uns ermöglicht, die besten Voraussetzungen für die Selbstverwirklichung unserer Mitarbeiter zu schaffen und somit angemessene Antworten auf die Herausforderungen einer sich schnell verändernden Situation zu geben Welt und bewahren Sie Russland als eine Zivilisation mit eigener Identität, die in jahrhundertelangen Traditionen und der Kultur unseres Volkes, unserer Werte und Sitten verwurzelt ist. Natürlich werden wir unsere Ziele nur erreichen können, wenn wir unsere Anstrengungen in einer vereinten Gesellschaft zusammenfassen, wenn wir alle, alle Bürger Russlands, bereit sind, konkrete Anstrengungen zu unternehmen.

Eine solche Solidarität im Streben nach Veränderung ist immer die bewusste Entscheidung des Volkes. Sie treffen diese Wahl, wenn sie verstehen, dass die nationale Entwicklung von ihnen abhängt, von den Ergebnissen ihrer Arbeit, wenn der Wunsch, nützlich und nützlich zu sein, Unterstützung genießt, wenn jeder eine berufliche Tätigkeit findet, mit der man glücklich ist, und vor allem wenn man dort ist ist Gerechtigkeit und ein riesiger Raum für Freiheit und Chancengleichheit für Arbeit, Studium, Initiative und Innovation.

Diese Parameter für Entwicklungsdurchbrüche können nicht in Zahlen oder Indikatoren übersetzt werden, aber es sind diese Dinge – eine vereinte Gesellschaft, Menschen, die in die Angelegenheiten ihres Landes verwickelt sind, und ein gemeinsames Vertrauen in unsere Macht -, die zum Erfolg beitragen. Diesen Erfolg werden wir mit allen Mitteln erreichen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.“

