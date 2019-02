Das Imperium: Jetzt oder nie

von Fred Reed – http://www.theblogcat.de

Viele Leute, mit denen ich spreche, scheinen zu denken, dass die amerikanische Außenpolitik etwas mit Demokratie, Menschenrechten, nationaler Sicherheit oder vielleicht Terrorismus oder Freiheit, oder Nettigkeit oder etwas ähnlichem zu tun hat. Es ist ein seltsamer Glaube, dass Washington an all dem interessiert sein sollte. Andere Menschen sind einfach verwirrt und sehen kein Muster im internationalen Verhalten Amerikas. Wirklich, die Erklärung ist ganz einfach.

Der Grund dafür ist natürlich das Imperium, dessen Wunsch ein alter und angeborener Teil des Großhirn-Pakets der Menschheit ist. Parthisch, Römisch, Aztekisch, Habsburgisch, Britisch. Es hört nie auf.

Als das Sowjetimperium zusammenbrach, schien Amerika bereit, das erste echte Weltreich zu gründen. Die entwickelten Länder waren im Grunde amerikanische Vasallen, von denen viele von ihnen von amerikanischen Truppen besetzt waren: Unter anderem in Europa, Kanada, Japan, Südkorea, Lateinamerika, Saudi-Arabien und Australien. Die USA hatten die mit Abstand dominierende Wirtschaft und das größte Militär, kontrollierten den IWF, die NATO, den Dollar, SWIFT und genossen technologische Überlegenheit…. Russland war im Chaos, China ein entfernter Fleck am Horizont.

Mächtige Gruppen in Washington, wie das PNAC, begannen nach der Vergrößerung zu greifen, aber der eigentliche Ausfallschritt kam mit dem Angriff auf den Irak. Die aktuelle Außenpolitik konzentriert sich offen darauf, den Planeten zu dominieren. Das Erstaunliche ist, dass einige Leute das gar nicht bemerken.

Die Welt läuft mit Öl. Die Kontrolle der Versorgung vermittelt fast absolute Macht über die Länder, die kein eigenes Öl haben. (Zum Beispiel würden sich die Japaner bald gegenseitig auffressen, wenn ihr Öl abgeschnitten würde.) Saudi-Arabien ist ein amerikanisches Protektorat, und nachdem sie gesehen haben, was mit dem Irak passiert ist, wissen sie, dass sie in kurzer Zeit besiegt werden können, wenn sie aus der Reihe tanzen. Die U. S. Navy könnte den Tankerverkehr von Hormuz in bestimmte oder alle Länder leicht blockieren.

Ein Hauptzweck der Zerstörung des Irak war es, die Kontrolle über sein Öl zu erlangen und amerikanische Streitkräfte an der Grenze zum Iran einzusetzen, einer weiteren Ölmacht. Der aktuelle Versuch, die Iraner auszuhungern, zielt auf die Einrichtung einer amerikanischen Marionettenregierung ab. Der andauernde Staatsstreich in Venezuela will die Kontrolle über ein weiteres riesiges Ölvorkommen. Es dient auch dazu, den Rest Lateinamerikas einzuschüchtern, indem es zeigt, was mit jedem Land passieren kann, das sich Washington widersetzt. Warum sind amerikanische Truppen in Nigeria? Rate mal, was Nigeria hat.

Beachten Sie, dass der Irak und der Iran neben ihrem Öl auch für ein Weltreich geostrategisch wichtig sind. Darüber hinaus unterstützt die immens starke jüdische Präsenz in den USA die Nahostkriege für ihre eigenen Zwecke. Das gilt natürlich auch für die Rüstungsindustrie. Alle Kinder Gottes lieben das Imperium.

Damit sich das Großimperium durchsetzen kann, müssen Russland und China, letzteres ein Überraschungskandidat, neutralisiert werden. Daher die Kampagne, Russland durch Wirtschaftssanktionen zu vernichten. Gleichzeitig drängt Washington die NATO, seine sepoyische Miliz, immer weiter nach Osten, will US-Streitkräfte in Polen stationieren, plant ein Raumfahrtkommando, dessen einziger Zweck darin besteht, Russland einzuschüchtern oder in den Konkurs zu treiben, tritt aus den gleichen Gründen aus dem INF-Vertrag aus und versucht, Handelsbeziehungen zwischen Russland und den europäischen Vasallen zu verhindern (z.B. Nordstream II).

China ist natürlich das Haupthindernis für die Expansion des Imperiums. Ergo der Handelskrieg. Amerika muss den wirtschaftlichen und technologischen Fortschritt Chinas stoppen, und zwar jetzt, denn es wird keine weitere Chance bekommen.

Der gegenwärtige Moment ist ein imperialer Knackpunkt. Amerika kann mit China kommerziell oder zunehmend auch technologisch nicht konkurrieren. Washington weiß das. Die Vorteile Pekings sind zu groß: Ein riesiger und wachsender Binnenmarkt, eine weitaus größere Bevölkerung mit sehr intelligenten Menschen, eine gewinnorientierte Wirtschaft, die hohe Investitionen im In- und Ausland ermöglicht, eine stabile Regierung, die gut in die Zukunft planen kann.

Amerika? Seine Macht ist zerbrechlicher als es scheint. Die Vereinigten Staaten dominierten einst wirtschaftlich, indem sie bessere Produkte zu besseren Preisen herstellten, einen großen Handelsüberschuss erzielten und kaum Wettbewerber hatten. Heute ist es deindustrialisiert, hat ein Handelsdefizit mit fast allen, trägt eine astronomische und unkontrollierte Staatsverschuldung und macht nur wenige Dinge, die die Welt anderswo nicht bekommen kann, und das zu niedrigeren Kosten.

Zunehmend besteht Amerikas Handelsmacht aus Konsum und ist kein Produzent. Washington sagt anderen Ländern: „Wenn du nicht tust, was wir sagen, kaufen wir deine Sachen nicht.“ Das unverzichtbare Land ist ein unverzichtbarer Markt. Mit wenigen und abnehmenden (wenn auch wichtigen) Ausnahmen würde China es kaum bemerken, wenn es aufhören würde, Dinge nach China zu verkaufen. Aber wenn es aufhören würde zu kaufen, dann würde die chinesische Wirtschaft welken. Zölle, man beachte, sind nur eine Möglichkeit, Chinas Sachen nicht zu kaufen.

Da der verschwenderische amerikanische Markt für andere Länder lebenswichtig ist, tun sie oft, was sie wollen. Aber die asiatischen Märkte wachsen. Das gilt auch für die asiatische Industrie.

Wenn die Wettbewerbsfähigkeit Amerikas nachlässt, greift Washington zur Taktik der starken Waffen. Es hat keine andere Wahl. Ein Paradebeispiel ist das 5G-Internet, ein sehr großer Deal, bei dem Huawei die Führung übernimmt. Da Washington nicht in der Lage ist, ein besseres Produkt zu einem besseren Preis anzubieten, verbietet man den Vasallen, sich mit Huawei zu befassen – unter dem Druck, ihre Sachen nicht zu kaufen. In scheinbarer Verzweiflung hat die Außergewöhnliche Nation ein unterwürfiges Kanada dazu gebracht, die Tochter des Gründers von Huawei zu verhaften.

Die Zeit spielt gegen das Imperium. Vor ein paar Jahrzehnten wäre die Idee, dass China technologisch mit Amerika konkurrieren könnte, absurd gewesen. Heute rückt China mit erstaunlicher Geschwindigkeit vor. Es ist Kopf an Kopf mit den USA bei Supercomputern, startet Moonlander, führt im 5G-Internet, führt Arbeiten in der Genetik durch, entwickelt Weltklasse-Chipsätze (z.B. die Kirin 980 und 920) und Smartphones. Ein weiteres Jahrzehnt oder zwei und Amerika wird im Hintertreffen sein.

Der amerikanische Niedergang ist weitgehend selbstverschuldet. Die USA wählen ihre Regierung nach Beliebtheitswettbewerben unter Provinzanwälten und nicht nach Kompetenz. Die amerikanische Bildung verschlechtert sich unter dem Einfluss von Liebhabern der Sozialgerechtigkeit. Washington gibt für das Militär statt für Infrastruktur und Wirtschaft aus. Sie sind politisch chaotisch, ihre Politik ändert sich mit jeder neuen Regierung.

Die erste Regel des Imperiums lautet: „Lass nicht zu, dass sich deine Feinde vereinen.“ Stattdessen hat Washington Russland, China und den Iran zu einer Koalition gegen das Imperium gedrängt. Es wäre vielleicht besser gewesen, den Iran eng an die europäisch-amerikanische Wirtschaftssphäre zu binden, aber Israel hätte dies nicht zugelassen. Der gleiche Ansatz hätte mit Russland funktioniert, das rassisch näher an Europa als China ist und sich der Tatsache bewusst ist, dass es ein riesiges leeres Sibirien an der Grenze zu einem überbevölkerten China gibt. Indem Washington Sanktionen gegen Gegner und Verbündete verhängt, fördert es die Dedollarisierung und die Erkenntnis, dass Amerika kein Verbündeter, sondern ein Gebieter ist.

Nun heißt es: Jetzt oder nie. Wenn Amerikas große, aber schwindende Macht nicht schnell den Rest der Welt unterwirft, dann werden die aufsteigenden Mächte in Asien es unter Wasser setzen. Sogar Indien wächst. Entweder unterwerfen die Sanktionen die Welt, oder Washington wird einen Weltkrieg anfangen. Oder Amerika wird zu einem gewöhnlichen Land.

Um einen großen politischen Denker zu paraphrasieren: „Es geht um das Imperium, Dummkopf.“

