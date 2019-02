Indem sie Antizionismus mit Antisemitismus gleichsetzen, verbieten sie jede Kritik an Israel. Der Aufstieg des neuen Totalitarismus

von Aude MAZOUE – http://www.defenddemocracy.press

Der französische Präsident Emmanuel Macron sagte den jüdischen Führern in seinem Land, dass es eine beispiellose Welle von Antisemitismus in Europa gibt und dass Frankreich den Antizionismus als eine Form des Antisemitismus bezeichnen wird.

Ein Gesetz, das Antizionismus mit Antisemitismus gleichsetzt, entfacht eine Debatte in Frankreich.

Eine Gruppe französischer Abgeordneter hat am Montag einen Gesetzentwurf vorgelegt, der den Antizionismus zu einer Straftat macht, so wie der Antisemitismus in Frankreich illegal ist. Aber viele argumentieren, dass die Opposition gegen Israel nicht mit dem Antisemitismus vergleichbar ist.

Eine hässliche Szene am Wochenende, bei der vulgäre antisemitische Beleidigungen gegenüber dem französischen Philosophen Alain Finkielkraut geäußert wurden, veranlasste die Pariser Staatsanwaltschaft, am Sonntag eine Untersuchung über „öffentliche Beleidigungen aufgrund von Herkunft, ethnischer Herkunft, Rasse oder Religion“ einzuleiten. Am nächsten Tag sagte eine Gruppe von Abgeordneten aus einem parlamentarischen Ausschuss gegen Antisemitismus, sie wollten den Antizionismus in Frankreich kriminalisieren.

Die anschließende Debatte hat heikle Fragen über Antizionismus und Antisemitismus aufgeworfen, wobei viele betonen, dass es einen Unterschied gibt zwischen antijüdisch sein und entweder gegen den Staat Israel oder die Politik des jüdischen Staates gerichtet zu sein.

Antisemitismus wird im Oxford Dictionary als „Feindseligkeit oder Vorurteil gegen Juden“ definiert. Nach französischem Recht gilt es als Verbrechen wie andere Formen der Diskriminierung, einschließlich Rassismus und Fremdenfeindlichkeit.

Der Zionismus bezieht sich hingegen auf eine politische Bewegung, die vom österreichisch-ungarischen Schriftsteller Theodore Herzl Ende des 19. Jahrhunderts gegründet wurde und die die Schaffung eines jüdischen Staates auf dem heutigen israelischen Boden anstrebt. Herzl war überzeugt, dass es für Juden unmöglich sei, sich in den Ländern, in denen sie als Diaspora lebten, anzupassen, solange es Antisemitismus gebe.

Infolgedessen wurde der Antizionismus als Widerstand gegen die Schaffung eines jüdischen Staates definiert. Aber seit der Gründung Israels im Jahr 1948 haben sich die Konzepte des Zionismus und des Antizionismus weiterentwickelt. In Frankreich wird der Antizionismus heute weitgehend mit Wut über den Staat Israel in Verbindung gebracht.

Die Unterscheidung verwischte sich 2017 weiter, als der französische Präsident Emmanuel Macron während der Gedenkfeiern des Zweiten Weltkriegs in Paris internationale Schlagzeilen machte, weil er den Antizionismus als „neu erfundene Form des Antisemitismus“ verurteilte.

Seine Kommentare veranlassten den französischen Journalisten Dominique Vidal, sich gegen die Zusammenführung der beiden Themen zu wenden in einem Essay mit dem Titel „Antizionismus = Antisemitismus? Eine Antwort auf Emmanuel Macron“.

„Wenn wir die Opposition gegen Theodore Herzl’s Theorie als antisemitisch betrachten, dann sagen wir, dass die Millionen von Juden, die nicht in Palästina und den besetzten Gebieten leben wollen, Antisemiten sind“, sagte Vidal gegenüber FRANKREICH 24. „Es ist historischer Analphabetismus, oder schlimmer noch, Dummheit.“

Aber die Verwirrung über die beiden Themen wurde nur noch verschärft durch antisemitische Rhetorik in Frankreich, die manchmal geschickt als Antizionismus getarnt ist.

„Wir wissen, dass [französischer Comic] Dieudonné und [französischer Schriftsteller] Alain Soral, die beide wegen der Anstiftung zum Hass gegen Juden verurteilt wurden, die Gewohnheit angenommen haben, das Wort „zionistisch“ durch „jüdisch“ und „antizionistisch“ durch „antisemitisch“ zu ersetzen, um rechtliche Schwierigkeiten zu vermeiden“, sagte Vidal.

Jüngste Entscheidungen der israelischen Regierung, wie die Annahme eines umstrittenen Gesetzes, das das Land als Nationalstaat für das jüdische Volk definiert, haben ebenfalls zur Verwirrung über die Definition beigetragen.

„[Premierminister] Benjamin Netanyahu hat seinem Land ein schlechtes Image gegeben, indem er populistische Allianzen aufgebaut und die Knesset über Themen wie das jüdische Nationalstaatsgesetz und die Annexion des Westjordanlandes abstimmen ließ“, sagte Vidal. „Die Verwechslung von Antisemitismus und Antizionismus erlaubt es [Netanyahu], der sich um sein eigenes Image besorgt ist, seine Gegner zum Schweigen zu bringen. Aber es ist sinnlos, denn das schlechte Image Israels in den letzten Jahren ist direkt mit der israelischen Politik verbunden.“

„Meinungsverbrechen“

Sylvain Maillard, einer der französischen Abgeordneten, der hinter dem Vorschlag zur Kriminalisierung des Antizionismus steht, hat Vorwürfe zurückgewiesen, dass sein Gesetzentwurf die beiden Themen miteinander verbindet.

„Man kann die israelische Regierung kritisieren, aber nicht das Existenzrecht des Staates in Frage stellen“, sagte er. „Niemand stellt das Existenzrecht Frankreichs oder Deutschlands in Frage.“

Kritiker des Gesetzes sehen das nicht so und warnen davor, dass es die Meinungsfreiheit in Frankreich einschränken könnte.

„Dieses Gesetz wird Meinungsverbrechen wieder einführen, die es in Frankreich seit dem Algerienkrieg nicht mehr gegeben hat“, sagte Vidal. „Wenn diese Maßnahme verabschiedet wird, können Zionisten ein Verbot gegen den Antizionismus beantragen, Kommunisten können ein Verbot gegen den Antikommunismus beantragen…. Kurz gesagt, wir bewegen uns in Richtung Totalitarismus.“

Der Gesetzentwurf hat selbst in den höchsten Regierungsebenen Bedenken ausgelöst. Richard Ferrand, Präsident der Nationalversammlung (Unterhaus), sagte am Dienstag, dass die bestehenden Gesetze gegen Diskriminierung „mehr als genug“ seien, um den Antisemitismus zu bekämpfen, und forderte „gründliche Überlegungen, bevor man impulsive Ankündigungen macht“.

Macron sprach sich auch während einer Pressekonferenz am Dienstag gegen die Maßnahme aus und widersprach damit seinen Ausführungen von vor zwei Jahren.

„Ich glaube nicht, dass die Kriminalisierung des Antizionismus eine gute Lösung ist“, sagte er. „Diejenigen, die wollen, dass Israel verschwindet, sind dieselben, die Juden angreifen wollen.“

„Ich denke, wenn wir uns das im Detail ansehen, wirft die Kriminalisierung des Antizionismus andere Probleme auf“, fügte Macron hinzu.

Dieser Artikel wurde aus dem französischen Original übersetzt.

