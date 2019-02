Irans Hardliner starten neuen Versuch eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Rouhani.

von http://www.al-monitor.com

Bild: Der iranische Präsident Hassan Rouhani nimmt an Gesprächen mit dem russischen Präsidenten Vladimir Putin und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan teil. Treffen im Schwarzmeerort Sotschi, Russland, am 14. Februar 2019.

Übersetzung LZ

Gemäß Artikel 89 der iranischen Verfassung verlangt bei einem Amtsenthebungsantrag gegen einen amtierenden Präsidenten, dass ein Drittel der Abgeordneten diesen unterschreiben müssen, um offiziell vor das Parlament zu gehen. Da derzeit 290 Parlamentsmitglieder im Parlament arbeiten, das von regierungsfreundlichen Gemäßigten und Reformisten dominiert wird, könnte dieses Ziel weit hergeholt und unrealistisch erscheinen. Aber dieser holprige Weg hält eine kleine Gruppe ultrakonservativer Abgeordneter nicht ab, die alles in ihrer Macht Stehende getan haben, um Präsident Hassan Rouhani und seine Regierung zu diskreditieren.

Der Architekt der Initiative, die nur 18 Unterschriften erhalten hat, ist Mojtaba Zolnour, ein konservativer Kleriker, der die heilige Stadt Qom repräsentiert. „Etwa 80 andere Parlamentsmitglieder haben ihre mündliche Zustimmung angeboten, aber sie waren nicht bereit, ihre Unterschriften abzugeben“, sagte er. Jene Abgeordnete haben laut Zolnour versprochen, gegen Rouhani zu stimmen, wenn es zu einer Abstimmung des entsprechenden Antrags kommen sollte.

Das 14-Punkte-Dokument dreht sich hauptsächlich um Rouhanis Wirtschaftsleistung, einschließlich seiner vermeintlichen Misshandlung der Arbeitslosenkrise des Landes und seines Versäumnisses, die Inflation einzudämmen. Der Versuch, der weitgehend als symbolische Geste angesehen wurde, wurde von den reformistischen Medien nicht ernst genommen. Die Tageszeitung Etemad spekulierte jedoch über die Möglichkeit, dass es das Ziel der Hardliner war, Rouhani durch einen General ihrer Wahl aus dem Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) zu ersetzen. Der Artikel zitierte einen derjenigen, der an der Amtsenthebungsinitiative beteiligt war, als er sagte, dass sie bereits Mohammad Bagher Ghalibaf als Alternative in Betracht gezogen hätten. Ghalibaf ist ein ehemaliger hochrangiger IRGC-Kommandant, der 2017 nach zwei früheren Niederlagen bei den Präsidentschaftswahlen 2013 und 2005 gegen Rouhani verloren hatte.

19dey, eine weitere reformfreundliche Tageszeitung, argumentierte, dass der Plan „dem Prinzip der politischen Einheit widerspricht und dem Rat des obersten Führers widerspricht„. Das Papier behauptete, dass die Initiative keine Unterstützung in der Öffentlichkeit habe. Viele in den sozialen Medien, darunter konservative Kritiker der Regierung, schlossen sich dieser Ansicht an. Ein Benutzer, der sich als „der junge Revolutionär“ ausgibt, hat eine ältere Rede des obersten Führers hervorgeholt und die Anhänger an die Aussage erinnert, dass ein Amtsenthebungsverfahrern gegen Rouhani keine Lösungsstrategie darstellt und nur „in die Hände des Feindes spielt“.

Obwohl sie die Stimme einer bedeutenden Mehrheit des Antirouhanilagers im Iran vertrat, begrüßte die konservative Tageszeitung Javan, die dem IRGC nahe steht, auch nicht die Idee der Amtsenthebung. „Aus Sicht des Volkes werden solche Schritte als politisch motivierte Schritte angesehen und sollen der Regierung einen Knüppel zwischen die Beine werfen“, schrieb das Blatt.

Hossein-Ali Haji Deligani, einer derjenigen, die den Antrag gestellt haben, dementierte jedoch alle politischen oder parteipolitischen Absichten. Er betonte, dass der Plan durch die „schwache“ Leistung Rouhanis im Umgang mit der Wirtschaft ausgelöst wurde. Mohammad Javad Abtahi aus dem gleichen Lager nahm eine noch härtere Haltung ein als seine Kollegen. Für ihn geht es beim Problem mit dem Präsidenten nicht um die Wirtschaft. „Herr Rouhani hat nicht die notwendige politische Kompetenz, um die Regierung zu leiten“, sagte er und benutzte den sehr rechtlichen Begriff aus der iranischen Verfassung, der eine Anklage begründen kann. Aber er hat damit nicht aufgehört. Abtahi forderte Rouhani auf, strategische Managementkurse zu absolvieren, Geschichte zu studieren und sogar seine klerikalen Kurse im Seminar wieder aufzunehmen.

Obwohl ein Amtsenthebungsversuch unter den gegebenen Umständen wenig Aussicht auf Erfolg zu haben scheint, sind selbst aus den Reihen der Spitzenkräfte des Reformistenlagers weiterhin Stimmen der Enttäuschung über Rouhani laut zu hören. Der leitende reformierte Ideologe Saeed Hajjarian sagte, er schließe nicht aus, dass der Präsident es nicht bis zum Ende seiner Amtszeit im Jahr 2021 schaffen könne, da Wirtschafts- und Haushaltsengpässe die Bilanz seiner Regierung weiterhin stören. Um ein pessimistischeres Bild zu zeichnen, warnte er davor, dass die Hoffnung der Öffentlichkeit nachlassen wird, bis zu dem Punkt, an dem die Menschen bei den Parlamentswahlen 2020 im Land keine Lösung in Wahlurnen finden werden. Warnungen dieser Art kamen auch von Regierungsbeamten, vor allem von der neu ernannten Gesundheitsministerin Saeed Namaki, die die Nation aufforderte, die Gürtel enger zu schnallen, da Schwierigkeiten in den kommenden Monaten auftreten können.

