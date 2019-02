von Manlio Dinucci – http://www.theblogcat.de

Am Tag nach der Unterzeichnung des NATO-Mitgliederprotokolls mit Nordmazedonien als 30. Mitglied hat die Ukraine etwas noch nie Dagewesenes getan: Sie hat in ihre Verfassung die Verpflichtung aufgenommen, gleichzeitig offiziell in die NATO und in die Europäische Union einzutreten.

Auf Vorschlag von Präsident Petro Poroschenko – dem Oligarchen, der sich durch die Plünderung öffentlicher Güter bereichert hat und der erneut für die Präsidentschaft kandidiert – hat das Parlament in Kiew am 7. Februar mit 34 zu 35 Stimmen bei 16 Enthaltungen diese Verfassungsänderungen gebilligt.

In der Einleitung wird „die unumkehrbare Verpflichtung der Ukraine in Richtung euro-atlantischer Integration“ ausgesprochen; in den Artikeln 85 und 116 heißt es, dass es eine grundlegende Pflicht des Parlaments und der Regierung ist, „die volle Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO und der EU zu erlangen“; in Artikel 102 heißt es, dass „der Präsident der Ukraine der Garant für jene strategischen Entscheidungen des Staates ist, die auf die volle Mitgliedschaft in der NATO und der EU abzielen“.

Die Aufnahme dieser Verpflichtung zum offiziellen Eintritt in die NATO in die ukrainische Verfassung hat einige sehr schwerwiegende Konsequenzen.

Im Inneren verhindert es in Zukunft eine ukrainische Wahlmöglichkeit, indem es jede Alternative ausschließt, und de facto jede Partei oder Person verbietet, die sich den „strategischen Entscheidungen des Staates“ widersetzen könnte. Die Zentrale Wahlkommission hat bereits Petro Simonenko, dem Direktor der Kommunistischen Partei der Ukraine, die Teilnahme an den Präsidentschaftswahlen im März verboten.

Das Verdienst, dass das Engagement für den offiziellen NATO-Beitritt in die ukrainische Verfassung aufgenommen wurde, geht insbesondere an den Parlamentspräsidenten Andriy Parubiy. Mitbegründer der Ukrainischen Sozial-Nationalistischen Partei 1991 nach dem Vorbild von Adolf Hitlers Nationalsozialistischer Partei; Leiter der neonazistischen paramilitärischen Formationen, die 2014 während des Putsches auf dem Maidan unter dem Kommando von US/NATO und beim Massaker von Odessa eingesetzt wurden; Leiter des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, der zusammen mit dem Asow-Bataillon und anderen neonazistischen Einheiten ukrainische Zivilisten russischer Nationalität im Osten des Landes angegriffen und seine Geschwader für schwere Misshandlungen, die Plünderung von politischen Hauptquartieren und anderen Ketzerverbrennungen in wahrhaft nationalsozialistischem Stil eingesetzt hat.

Auf internationaler Ebene sollten wir bedenken, dass die Ukraine bereits mit der NATO verbunden ist, deren Partner sie ist: So wurde beispielsweise das Bataillon Asow, dessen nationalsozialistischer Charakter durch das von der SS-Einheit „Das Reich“ kopierte Emblem repräsentiert wird, in ein Sondereinsatzkommando verwandelt, das mit gepanzerten Fahrzeugen ausgestattet und von US-Instruktoren der 173. Luftlandedivision ausgebildet, von Vicenza in die Ukraine versetzt und von anderen NATO-Mitgliedern unterstützt wurde.