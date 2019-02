Das alternative Skripal-Narrativ

von Michael Antony für den Saker Blog – http://www.theblogcat.de

Der jüngste Leckerbissen, der uns von Bellingcat (angeblich in der Nähe des MI6, dem britischen Auslandsgeheimdienst) verabreicht wurde, dass in der Nacht vom 4. März 2018 ein dritter russischer Agent auf dem Flug von Heathrow nach Moskau gebucht war – jenem Flug, den die beiden angeblichen GRU-Offiziere, die in Salisbury gedreht wurden, genommen haben – der aber nicht erschienen ist, das weist auf eine mögliche Auflösung für das verwirrende Skripal-Puzzle hin. Was wäre, wenn der dritte Mann, oder vielleicht der Mann, der seinen Platz einnehmen sollte, zu jenem Zeitpunkt mit einer Opiatvergiftung im Salisbury Hospital im Koma lag? Was wäre, wenn Sergej Skripal ein Triple-Agent wäre, der versuchte, nach Russland zu fliehen, um der Welt die Wahrheit über das Steele-Dossier zu sagen, das er als skurrilen, obszönen Witz mit ausgeheckt hatte und das unerwartet zur neuen Bibel der wahnsinnigen Kriegspartei in Washington geworden war?

Dies hier ist die alternative Erzählung, die ich hier im Detail erläutern werde, damit der Leser sich ein Bild machen kann, ob es sich um eine plausiblere und schlüssigere Geschichte handelt als das Mischmasch aus Unwahrscheinlichkeiten, Absurditäten und Widersprüchen der britischen Polizei und des MI6. Natürlich müssen wir in Ermangelung aller Fakten manchmal die Lücken mit phantasievoller Rekonstruktion schließen. Aber es geht darum zu sehen, wie viele heikle Probleme durch diese Erzählung gelöst werden können, die sich aus den verfügbaren Fakten ergeben. Und die durch das offizielle Narrativ nicht gelöst werden können.

Es ist nicht notwendig zu entscheiden, ob Skripal von Anfang an ein Triple-Agent war (d.h. ein Spitzel, der in einem Spionage-Tausch, einer klassischen Art der Infiltration des Feindes im Kalten Krieg rübergeschickt wurde). Oder ob er zu einem Triple-Agent wurde, als er erkannte, wie wichtig dieses groteske Steele-Dossier geworden war und wie viel die Russen ihm zahlen würden, um zurückzukommen und das Dossier zu zerstören. Welche Beweise es dafür gibt (sein Telefonat im Jahr 2012 mit seinem alten Schulfreund Wladimir Timoschkow, dessen Bericht drei Wochen nach der Vergiftung in den britischen Medien verbreitet wurde), die vermuten lassen, dass er als reiner verräterischer Söldner begann. Enttäuscht über den Zusammenbruch der UdSSR zu einem kapitalistischen Gangsterstaat, der von Jelzins Mafiakumpeln regiert wurde, hat er entschieden, dass er davon genauso gut profitieren könnte, indem er die Leiche seines ehemaligen Landes an den Höchstbietenden verkauft. Die Russen schienen ihn nicht für viel mehr als einen gewöhnlichen Kriminellen zu halten (nur eine moderate Strafe von 13 Jahren anstelle der Todesstrafe, die er in den USA wegen Verrats an 300 Agenten erhalten hätte). Oder sie hätten ihn nicht sechs Jahre in ihrem Gefängnis überleben lassen. Vielleicht haben sie ihm, als sie ihn im Spionagewechsel ausgetauscht haben, einen Wink gegeben und gesagt: „Da du nur eine geldgierige Hure bist, lass uns wissen, wenn du mit interessanten Dingen aus der Arbeit für den MI6 zurückkommen willst, und wir werden über den Preis reden.“

Er lernte dieses interessante Zeug bald kennen, als er von seinem MI6-Rekrutierer und Handler Pablo Miller in dessen Heimatstadt Salisbury geschickt wurde. Miller hatte ihn 1995 in Spanien rekrutiert und später von Estland aus betreut, als er dort als Diplomat eingesetzt war. Es ist ein bisschen viel verlangt zu glauben, dass Skripals Umzug nach Salisbury ein Zufall war. Die beiden Männer wurden wieder Freunde, trafen sich regelmäßig im Pub, und es gibt allen Grund zu der Annahme, dass Miller seine Rolle als Handler wieder aufgenommen hat. Miller arbeitete nun für Christopher Steele, seinen alten Chef beim MI6, in dessen privater Geheimdienstagentur Orbis Business Intelligence, die ihren Sitz in Mayfair hat. Dies ist eine der privaten Geheimdienst-Klitschen, die von Ex-Spionen jener Art betrieben werden, für die Litvinenko früher gearbeitet hat. So wie Litvinenko Lugovoy (seinen beschuldigten Attentäter) dazu brachte, ihm mit dessen aktuelleren Informationen zu detaillierten Berichten über russische Geschäftsleute zu helfen, so könnte Miller Skripal in gleicher Weise benutzt haben. Seine Hilfe wurde lebenswichtig, als Steele von der Demokratischen Partei den Auftrag erhielt, russischen Dreck über Donald Trump auszugraben, und sie mussten eine GRU-Falle für den Donald mit Prostituierten in einem Moskauer Hotel erfinden. Miller, der alte Russland-Experte, hätte einen guten Teil der Arbeit an diesem Dossier geleistet und all die authentischen Details benötigt, die sein russischer Agent liefern konnte. Vielleicht war es Skripal, der sich das Szenario ausdachte, dass Trump Prostituierte zum Urinieren auf jenes Bett brachte, in dem die Obamas geschlafen hatten, und in dem mit versteckten Kameras gefilmt wurde. Er musste es zumindest als typischen GRU-Erpressungstrick aussehen lassen, um jemanden in einen Agenten zu verwandeln. Und diese obszöne Fiktion, der Kern des Steele-Dossiers, wurde zur Grundlage des Neokon-Märchens, dass Trump ein russischer Handlanger sei – die wahnwitzige Grundlage der gesamten verrückten Müller-Untersuchung zur „russischen Verschwörung“.

Als Sergej der Söldner die enorme Bedeutung erkannte, die dieses absurde, obszöne Steele-Dossier angenommen hatte, dass das Dossier für die gesamte Anti-Trump, Anti-Russland-Kriegspartei in Washington zum Evangelium geworden war, begann er zu erkennen, wie viel es dem russischen Staat wert sein könnte, das Dossier in der Luft zu zerreißen. Wenn er in einer russischen Talkshow in der Hauptsendezeit beschreiben würde, wie er diese obszönen Details bei einem Bier mit Miller und Steele in einem Pub erfunden hat, dann würde nicht nur ganz Russland vor Lachen auf dem Boden rollen. Dann würden in Washington Köpfe rollen. Die Neokon-Kriegspartei würde zum Gespött werden. Der MI6 würde aus der Stadt gejagt werden. Steele könnte mit einer Anklage des FBI wegen Meineids konfrontiert werden. Die CIA könnte eine Budgetkürzung erleiden. Trump könnte wieder mit Putin sprechen. Und die Belohnungen für Sergej könnten beträchtlich sein. Nicht nur, dass er seine 90-jährige Mutter wieder sieht, sondern vielleicht sogar eine schicke Villa mit Meerblick auf der Krim oder Sotschi bekommt, anstelle dieses feuchten, schäbigen Reihenhauses im sehr trüben Salisbury.

War es Sergej, der dieses Thema mit Yulia bei einem ihrer Besuche in Großbritannien zur Sprache brachte, oder wurde sie von der GRU rekrutiert, um es ihm mitzuteilen? Ich wette auf Letzteres, denn nach der Vergiftung behauptete ihre Cousine Viktoria, dass Yulias neuer Freund und seine Mutter beide für die russischen Geheimdienste arbeiteten (bevor sie aus dem Blickfeld verschwanden.) Da alle Kommunikationen Sergejs vom MI6 überwacht wurden, war die einzige Möglichkeit, wie er mit der GRU sprechen konnte, seine Tochter, die wieder in Russland lebte, aber Großbritannien besuchen konnte. Durch sie muss es ihm gelungen sein, einen Deal für seine Rückkehr auszuhandeln. Irgendwie bekam der MI6 Wind von ihren Plänen – vielleicht war Yulia, die keine ausgebildete Spionin ist, etwas naiv oder unvorsichtig mit Abhörgeräten. Steele kam zu der Überzeugung, dass sie einen Fluchtplan für Sergej gemacht hatten, der bei ihrem nächsten Besuch in Salisbury durchgeführt werden sollte.

Die Sache, die beweist, dass dies ein britisches Verbrechen war und kein russisches, ist die Tatsache, dass Yulia ein Hauptziel war. Die Russen hatten keinen Grund, sie zu eliminieren, aber wäre es so, dann hätten sie es in Russland mit einem einfachen Verkehrsunfall tun können, nach dem keine Fragen gestellt worden wären. Nur die Briten mussten es in Großbritannien tun, da sie nicht über die Ressourcen verfügen, um es in Russland zu tun. Und wenn sie nicht das Hauptziel war, sondern ein Kollateralschaden, warum wurde Sergej nicht angegriffen, als er allein war? Warum darauf warten, dass sie ihn besucht? Die Tatsache, dass sie beide am Tag nach ihrer Ankunft in Großbritannien ins Visier genommen wurden, zeigt die Handschrift des MI6. Sie war eine Gefahr für den MI6, weil sie von Sergejs Plan wusste, nach Russland zurückzukehren und das Steele-Dossier zu vernichten, und sie musste daran gehindert werden, dies der Welt zu enthüllen, wenn er getötet wurde. Sie zum Schweigen zu bringen, das war für den MI6 genauso wichtig wie ihn zum Schweigen zu bringen.

Sich vorzustellen, dass Putin die Ermordung eines alten Doppelagenten angeordnet hätte, den er sechs Jahre lang im Gefängnis festgehalten hatte (mit reichlich Möglichkeiten, seinen Tod zu arrangieren) und in einem Spionagewechsel (Teil der Regeln des Spionagespiels, auf dem sein eigenes Leben beruhte) begnadigt und ausgetauscht hat, das ergibt keinen Sinn. Und das eine Woche vor den russischen Wahlen und drei Monate vor der Fußballweltmeisterschaft in Russland, was hoffentlich Russlandsin die Gemeinschaft der Nationen zurückführen würde. Das birgt nur große Risiken für einen vernachlässigbaren Nutzen, und Putin geht keine sinnlosen Risiken ein, wie seine konsequente Umsicht in Syrien gezeigt hat, selbst als seine Streitkräfte angegriffen wurden. Vergleichen Sie die enormen Vorteile, die dieses Verbrechen Großbritannien gebracht hat. Diese Ermordung (die es eigentlich hätte sein sollen) gab dem MI6 eine perfekte Gelegenheit, die Russen zu verleumden und einen neuen antirussischen Rausch zur Sabotage ihrer gefeierten Fußballweltmeisterschaft auszulösen (vom britischen Außenminister wurde es mit Hitlers Olympischen Spielen verglichen). Es würde der EU auch den Wert zeigen, den Großbritannien als Anti-Putin Cheerleader hat, indem es Europa und Großbritannien in einer antirussischen Hasswoche zusammenbringt, um von ihrem Brexit-Streit abzulenken und ein fragwürdiges Parlament hinter einer wackelnden Führerin zu vereinen. Mit etwas Glück würde sie die Nordstream2-Gaspipeline entgleisen, ein vorrangiges Ziel des US-Neokon-Plans, um die russische Wirtschaft zu ruinieren, das Regime zu stürzen und das Land zu zerstören – Ziele, die der MI6 uneingeschränkt teilt, wie ihr Propagandaflügel, die Integrity Initiative, inzwischen deutlich gemacht hat. Tatsächlich stammen die Pläne vom MI6, auf die völlige Isolation und den wirtschaftlichen Ruin Russlands hinzuarbeiten, einschließlich sportlicher Verbote und der Beendigung des Kulturaustauschs, aus dem Jahr 2015 und wurden kürzlich von Anonymous geleakt. Das enorme Übergewicht des Motivs auf britischer Seite sowie das geringe Risiko, ein solches Verbrechen auf dem eigenen Territorium durchzuführen, mit einer kriecherischen Presse, einer gehirngewaschenen Öffentlichkeit und einer zahmen Polizei, das weist deutlich auf den MI6 als Täter hin.

Steele wandte sich wahrscheinlich an seine CIA-Freunde, um Vorschläge zu erhalten, wie man Russland reinlegen kann. Sie haben sich Novichok ausgedacht. Dieses Nervengas, das von einem sowjetischen Chemiker erfunden wurde, der später in die USA übersiedelte und die Formel veröffentlichte, konnte als einzigartige russische „Chemiewaffe“ Russland angeheftet werden. Es ist egal, dass jedes anständige Labor es produzieren könnte, wie ein Chemieprofessor an der Cornell Universität bezeugt hat. Es ist egal, dass das von Briten erfundene Nervengas VX benutzt wurde, um den Halbbruder von Kim Yong-Un auf dem Flughafen Kuala Lumpur zu ermorden, ohne dass Malaysia schreit, dass Großbritannien es getan haben muss. Bei Russland ist das anders. Hysterischer Hass kann sofort von den vom MI6 kontrollierten Medien und von den vom MI6 hirngeschädigten Politikern gegen Russland geschürt werden. Jeder, der an der Schuld Russlands zweifelt, kann als Putin-Handlanger verunglimpft werden. Ob das Novichok per Kurier aus den USA geschickt oder in Porton Down produziert wurde, spielt keine Rolle.

Entscheidend ist, dass der Versuch des MI6, die Skripals mit Novichok zu töten, katastrophal scheiterte.