Dschihadistan Idlib ist so verkommen, dass Al-Qaida jetzt die (relativ) Gemäßigten dort sind.

Dschihadisten von Idlib spalten sich unter türkischem Druck

Gerade als der syrische al-Qaeda-Zweig damit fertig war, pro-türkische Dschihadisten zu schlagen, spaltete sich eine große Splittergruppe ab, die behauptete, dass selbst Al-Qaeda (HTS) jetzt zu moderat sei. Glücklicherweise nähert sich der Rückzug der USA, was zu einer syrisch-russischen Offensive führen sollte, um das ganze Chaos viel besser zu beseitigen.



Die syrische Stadt Idlib schwimmt in der Alphabetnudelsuppe, während unzählige Rebellenfraktionen um die Vorherrschaft kämpfen.

Während sich die Präsidenten Russlands, der Türkei und des Iran am 14. Februar in der russischen Ferienstadt Sotschi trafen, um über ihr Abkommen über Syrien zu diskutieren, verfolgen andere Akteure ihre eigenen Interessen in Idlib.

Russland, das sich auf das Abkommen von Sotschi stützt, hat die Türkei in Idlib in eine Ecke gedrängt und Ankara monatelang unter Druck gesetzt, um dschihadistische Fraktionen zu kontrollieren oder zu vertreiben. Ankara wiederum setzt die Dschihadisten unter Druck, die sich darüber streiten, wie sie den Zorn der Türkei vermeiden können. Die Türkei unterstützt unterdessen die gemäßigten Fraktionen – aber nicht jeder definiert „gemäßigt“ auf die gleiche Weise.

Die Hayat Tahrir al-Sham (HTS)-Allianz, die einst mit al-Qaida verbunden war, besiegte die mit der Türkei verbündete Nationale Befreiungsfront (NLF) in Zusammenstößen in den ersten Januartagen und übernahm die Kontrolle über 90% von Idlib. HTS nahm dann eine pragmatischere Haltung gegenüber der Türkei ein – eine Haltung, die nicht gut zu allen Fraktionen der Gruppe passte.

HTS ist entschlossen, negative Reaktionen der Türkei zu vermeiden, die 12 militärische Beobachtungsposten in einer vermeintlichen Deeskalationszone um Idlib eingerichtet hat, sowie von Russland und der syrischen Regierung entwickelte Einsatzpläne abzuwehren und die lokale Bevölkerung zu beruhigen, die HTS nicht in ihren Gebieten haben will. Aber einige einflussreiche HTS-Mitglieder sehen in den Friedensverhandlungen einen Verrat an der Revolution.

Obwohl die HTS-Führer sich nicht gegen die türkischen Beobachtungsposten um Idlib herum wandten, waren sie beunruhigt, als die von der Türkei unterstützten Oppositionsgruppen eine antikurdische Agenda annahmen, um der Türkei zu gefallen. HTS-Führer Abu Mohammad al-Golani, nachdem er die „Syrische Heilsregierung“ in den Gebieten eingesetzt hatte, die die Gruppe in Idlib erobert hatte, machte der Türkei und den von ihr unterstützten gemäßigten Rebellengruppen ein Friedensangebot. Golani erklärte zunächst die Unterstützung von HTS für die militärischen Pläne der Türkei, östlich des Euphratflusses auf gegen die Kurden voranzugehen. Er begann dann eine Säuberung des radikalen Flügels seiner Organisation, die zu einer Spaltung mit dem einflussreichen Mitglied Abu Yaqzan al-Masri führte. Golani verbot auch die Ausstellung von Fatwas (religiösen Dekreten) durch eine andere Quelle als den Generalrat der Gruppe.

Abu Yaqzan war 2013 nach Syrien gekommen und kam zu Ahrar al-Sham, später zu Jabhat al-Nusra, dem Vorläufer von HTS. Er ist bekannt für seine antitürkischen Fatwas und lehnte die türkische Operation östlich des Euphrat ab und sagte, dass der Islam sich aus einem Krieg zwischen einer säkularen Armee (der Türkischen Armee, TSK) und einer atheistischen Partei (den Kurdischen Volksschutzeinheiten, YPG) herauszuhalten hat.

Es könnte bald weitere Spaltungen von HTS geben. Abu Malik al-Tali, ein libanesischer Kommandant von Jabhat al-Nusra/HTS an der Qalamoun-Front im Sommer 2017, wird bei denjenigen genannt, die wahrscheinlich gehen werden.

Quellen aus dem Umfeld der türkischen Regierung sagten, dass Abu Yaqzan und der radikale HTS-Flügel im Januar Zusammenstößen bewirkten, die das Nour al-Din al-Zenki-Bataillon dezimierten und Ahrar al-Sham nördlich von Hama zur Kapitulation zwangen. Die regierungsfreundliche türkische Tageszeitung Yeni Safak interpretierte die Auseinandersetzungen als eine Verschwörung, um die militärischen Bestrebungen der Türkei zu beeinträchtigen.

„Ihr Plan war es, die friedliche Atmosphäre in Idlib zu stören, das Abkommen von Sotschi zu sabotieren und die Aufmerksamkeit der Türkei vom Osten des Euphrats nach Westen zu lenken – also von Manbij nach Idlib“, berichtete Yeni Safak.

Der türkische Außenminister Mevlut Cavusoglu unterstützte dieses Szenario, ohne Namen zu nennen, indem er den Medien sagte: „Einige westliche Länder… provozieren HTS, um das Idlib-Abkommen zu zerstören, indem sie ihnen Geld und Unterstützung geben.“

Der Stress innerhalb von HTS hatte vor etwa einem Jahr begonnen zu eskalieren, als HTS versuchte, die Türkei zu beruhigen und sich von dem terroristischen Label zu befreien. Mit zunehmenden Spannungen spalteten sich einige der radikaleren Mitglieder in Tanzim Huras al-Din (Organisation Religiöse Wächter) auf. Die Gruppen trafen sich am 31. Januar zu einer möglichen gemeinsamen Aktion in Idlib, konnten sich aber nicht einigen.

Abu Humam al-Shami, Generalkommandant von Tanzim Huras al-Din, und Sami al-Ureydi, der Rechtsgelehrte der Organisation, haben diese Verhandlungen zwischen den beiden Organisationen bekannt gemacht. Dem gemäß bat HTS Failaq al-Sham (ein von der Türkei unterstütztes Rebellenbündnis), die Bewegung zu verlassen und einem gemeinsamen Militärrat beizutreten, der von einem ehemaligen Kommandanten der Freien Syrischen Armee geleitet wird. HTS sagte auch, dass es keinen Widerstand gegen die Nutzung der Aleppo-Damaskus-Autobahn durch die Regierungskräfte geben sollte. Tanzim Huras al-Din-Vertreter lehnten diese Anträge jedoch ab, baten HTS, die von ihnen eingenommenen schweren Waffen zurückzugeben und erklärten: „Es ist an der Zeit, dass die regionalen Streitkräfte allgemein mobilisiert werden, um die Macht des Regimes zu zerstören“.

Tanzim Huras al-Din war besonders stark im Kampf gegen die Regierung und die gemäßigten Rebellengruppen im Nordwesten der Hama, in den nördlichen ländlichen Gebieten der Latakia und südlich von Idlib. Ein weiterer Vorschlag war, wenn man einem gemeinsamen Militärrat zugestimmt hätte, Failaq al-Sham für politische Angelegenheiten verantwortlich gewesen wäre, während HTS militärische Angelegenheiten leiten würde.

HTS und der NLF konnten sich zwar nicht einigen, kamen aber dennoch zu einer Übereinkunft, die Konflikte verhindern sollte. Dementsprechend wird HTS Tanzim Huras al-Din Sicherheitszonen zur Verfügung stellen, als Gegenleistung dafür, dass Tanzim Huras al-Din keine geheimen Unterkünfte baut und sich nicht offen zu politischen und religiösen Aussagen von HTS äußert.

HTS schien sich für eine solche Zusammenarbeit zu entscheiden, weil es nicht über ausreichende personelle und finanzielle Ressourcen verfügt, um die Kontrolle über die von ihm eingenommenen Gebiete durchzusetzen. Das könnte erklären, warum HTS, das Ahrar al-Sham und Shugur al-Sham besiegt und entwaffnet hat, ihnen erlaubte, ihre früheren Operationen kurze Zeit später wieder aufzunehmen.

Für HTS, das die Grenzübergänge zur Türkei kontrolliert, könnte es zu harten Schlägen gegen seine finanziellen Ressourcen und die humanitären Hilfsströme zu HTS führen, wenn es Teil einer Verschwörung gegen Ankara wird. Dennoch gab es Fälle, in denen HTS seinen Pragmatismus aufgegeben hat. So übergab sie beispielsweise die Gebiete, die sie westlich von Aleppo eingenommen hatte, an die „Syrische Heilsregierung“, intervenierte dann aber bei der von der Türkei eingerichteten Polizeiorganisation. Sie überfiel und beschlagnahmte 31 Polizeistationen, deren Ausrüstung und Fahrzeuge.

Seit einiger Zeit gibt es Berichte, dass die Türkei die syrische Nationalarmee und HTS kombinieren und damit den Status quo in Idlib erhalten wird. Wenn dieses Ziel erreicht wird, wäre die Säuberung ausländischer uigurischer, usbekischer, arabischer und kaukasischer Kämpfer aus den HTS-Reihen die nächste Aufgabe. In der jüngsten Spannung unter den Dschihadisten nahmen ausländische Zeitungen, die normalerweise versuchen, gute Beziehungen zur Türkei zu unterhalten, Positionen ein, die das HTS unterstützen. Die türkische Islamische Partei der Uiguren, die Tawhid- und Dschihad-Brigade der Usbeken und die tschetschenisch geführte Jaish al-Muhajireen wal-Ansar (JMA, die Armee der Auswanderer und Unterstützer) gaben eine gemeinsame Erklärung ab, zur HTS zu gehören.

Gerade als Vorschläge zur Säuberung von ausländischen Kämpfer aufkamen, sagten russische Quellen, dass etwa 1.500 Kämpfer aus West-, Asien- und Ostturkestan über die Türkei in Syrien eintrafen und zu den Lagern von HTS und Tanzim Huras al-Din gelangten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Tanzim Huras al-Din, während HTS es vorzieht, im befreiten Gebiet zu bleiben, seinen Kampf gegen die Regierung ausweiten will. Mit al-Qaida verbundene Organisationen, die HTS für zu versöhnlich halten – wie Jaish al-Melahim, Jaish al-Sahil, Jaish al-Badiya, Saraya al-Kabil, Jund al-Sharia und einige kleinere Jund al-Aqsa-Zellen – gründeten Tanzim Huras al-Din mit dem Ziel, die syrische Regierungsarmee anzugreifen, das Sotschi-Abkommen bedeutungslos zu machen und die Idlib-Frage weiter zu verkomplizieren.

Es ist schwer vorherzusagen, wie Golanis neueste Initiative die Lage in Idlib verändern wird, aber es ist sicher, dass weitere Abspaltungen einiger radikaler Flügel von HTS Tanzim Huras al-Din stärken werden. Der islamische Staat kann seine Zellen auch mit Segmenten erweitern, die sich von HTS trennen. In den letzten zwei Jahren, als die Türkei HTS nicht vollständig kontrollieren konnte, versuchte sie, es in kleinere Einheiten aufzuteilen. HTS konnte wieder eine gemeinsame Basis mit den von der Türkei unterstützten Gruppen finden. Russland erinnert die Türkei ständig daran, dass es Abweichungen von ihrem Fahrplan für Idlib und ihren Verpflichtungen gegenüber dem Sotschi-Abkommen gibt.

Eine Idlib-Operation wartet darauf, dass die Vereinigten Staaten ihren Rückzug aus Syriens abschließen. Wenn die Vereinigten Staaten sich vor Ende April zurückziehen, wird eine Idlib-Operation ernsthaft als Option auf dem Tisch liegen. Selbst wenn HTS wie besprochen in die türkisch geführte syrische Nationalarmee (gebildet aus Fraktionen der freien syrischen Armee) aufgenommen wird, wird Russland an der Option festhalten, die in Ost-Aleppo, Ost-Ghouta, Daraa und Quneitra verwandt wurde: Die Fraktionen werden ihre Waffen abgeben und der Armee der syrischen Regierung die Rückkehr ermöglichen.

Fehim Tastekin ist ein türkischer Journalist und Kolumnist für Turkey Pulse, der zuvor für Radikal und Hurriyet geschrieben hat. Er war auch Gastgeber der wöchentlichen Sendung „SINIRSIZ“ im IMC Fernsehen. Als Analyst ist Tastekin auf die türkische Außenpolitik und die Angelegenheiten des Kaukasus, des Nahen Ostens und der EU spezialisiert. Er ist der Autor von „Suriye: Yikil Git, Diren Kal“, „Rojava: Kurtlerin Zamani“ und „Karanlık Coktugunde – ISID.“ Tastekin ist Gründungsredakteur der Agentur Kaukasus. Auf Twitter: @fehimtastekin

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/02/turkey-russia-syria-jihadist-of-idlib-splitting.html

