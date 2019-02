Humboldt3 Aktivisten stehen vor Gericht, weil sie sich gegen die israelische Apartheid ausgesprochen haben

Drei Menschenrechtsaktivisten, zwei Israelis und ein Palästinenser, stehen in Berlin vor Gericht, weil sie eine Vertreterin des israelischen Staates gestört und mit ihrer Verantwortung für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit konfrontiert haben.

Gerichtsverhandlung:

4. März 2019 um 9.00 Uhr

Turmstraße 91, 10559 Berlin

Vor Richter Miller am Strafgericht von Moabit, Raum 571

Der Vorfall ereignete sich im Juni 2017, als ein Mitglied des israelischen Apartheid-Parlaments und Vorsitzende der Anti-BDS-Lobby MK Aliza Lavie (Yesh Atid) gemeinsam mit Mitgliedern ihrer Partei von der Deutsch-Israelischen Gesellschaft an der Humboldt-Universität in Berlin eine Veranstaltung absolvierten. In den deutschen Medien kam es bald zu einem Medienrausch, der Verleumdung und direkte Lügen beinhaltete, zusammen mit der unverschämten Behauptung, als sei dies ein antisemitischer Vorfall.

Ronnie Barkan, Stavit Sinai und Majed Abusalama, zwei israelische Aktivisten und ein palästinensischer Überlebender mehrerer israelischer Angriffe im belagerten Gazastreifen, werden bald wegen ihrer zivilen Pflicht gegen israelische Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor Gericht gestellt. Das Gerichtsverfahren beginnt am 4. März 2019 um 09:00 Uhr vor Richter Miller vor dem Moabit Strafgerichtshof.

Ein renommierter Jurist, ehemaliger Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen und Mitautor des UN-Berichts „Israelische Praktiken gegenüber dem palästinensischen Volk und die Frage der Apartheid“, Prof. Richard Falk, hatte den drei Aktivisten während eines kürzlich stattgefundenes Ereignis in Berlin und den moralischen Imperativ ihres Handelns zugestimmt.

Die Medien und die Öffentlichkeit sind alle eingeladen, sich zu beteiligen und über die rechtliche Herausforderung zu berichten, dass Israel für die Ausübung des Verbrechens der Apartheid und zahlreiche andere Verstöße zur Verantwortung gezogen wird.

Mutige Stimmen begehren auf in Zeiten der Apartheid in Berlin

von Stavit Sinai, Majed Abusalama, Ronnie Barkan – https://mondoweiss.net

Bild: Aliza Lavie, Mitglied der Knesset für Yesh Atid Party

Übersetzung LZ

Am 20. Juni 2017 unterbrachen Aktivisten in Berlin eine Rede eines israelischen Abgeordneten an der Humboldt-Universität. Der Protest erzeugte Falschmeldungen in der Presse, einschließlich der Bemühungen, den Protest als „Hisbollah-Kundgebung“ zu verunglimpfen. Dies ist ein offener Brief zu dem Protest, der vor zwei Tagen veröffentlicht wurde. – Der Herausgeber.

Am 20. Juni 2017 haben wir, drei Menschenrechtsaktivisten, einen Akt des politischen Protestes verübt, der sich an einen offiziellen israelischen Staatsrepräsentanten, Mitglied der Knesset Aliza Lavie ( politische Partei Yesh Atid ) richtete. Die Aktion hatte zwei Ziele: Erstens, um gegen Lavies „Hasbara“-Veranstaltung zu protestieren, die von der Humboldt-Universität ausgerichtet wurde, und zweitens, um die Öffentlichkeit für die strafrechtliche Verantwortung Israels bei der Aufrechterhaltung eines Apartheid-Regimes zu sensibilisieren.

MK Lavie selbst ist persönlich für ihre Rolle als Mitglied der Regierungskoalition während des Angriffs auf den belagerten Gazastreifen 2014 verantwortlich, wo über 2.200 Menschen getötet wurden, darunter 89 ganze Familien, die ausgelöscht wurden. Darüber hinaus betonten die Demonstranten zunächst, dass Lavie an der Humboldt-Universität als Vertreter eines kriminellen Apartheid-Staates auftritt. Da das Verbrechen der Apartheid nach internationalem Recht als Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingestuft wird, waren wir als Menschen mit Gewissen moralisch verpflichtet, unsere zivilrechtliche Verantwortung wahrzunehmen und uns gegen jene sehr schrecklichen Verbrechen zu stellen, die in unserem Namen begangen wurden und werden.

Israelische Praktiken gegenüber dem palästinensischen Volk und die Frage der Apartheid, S.7

❝ Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass das Gewicht der Beweise zweifellos den Vorwurf unterstützt, dass Israel sich schuldig gemacht hat, dem palästinensischen Volk ein Apartheid-Regime aufzuzwingen, was der Begehung eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit gleichkommt, dessen Verbot im internationalen Gewohnheitsrecht als jus cogens angesehen wird. Die internationale Gemeinschaft, insbesondere die Vereinten Nationen und ihre Organisationen sowie die Mitgliedstaaten, sind rechtlich verpflichtet, im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu handeln, um Apartheidfälle zu verhindern und zu bestrafen, die ihnen verantwortungsbewusst zur Kenntnis gebracht werden.

Genauer gesagt, haben die Staaten eine kollektive Pflicht:

(a) ein Apartheidregime nicht als rechtmäßig anzuerkennen;

(b) einen Staat nicht bei der Aufrechterhaltung eines Apartheidregimes zu unterstützen oder zu unterstützen; und

(c) mit den Vereinten Nationen und anderen Staaten zusammenzuarbeiten, um Apartheidregime zu beenden.

Die Institutionen und Einzelpersonen der Zivilgesellschaft haben auch die moralische und politische Pflicht, die ihnen zur Verfügung stehenden Instrumente zu nutzen, um das Bewusstsein für dieses laufende kriminelle Unternehmen zu schärfen und Druck auf Israel auszuüben, um es zu überzeugen, Apartheidstrukturen im Einklang mit dem Völkerrecht abzubauen.

Der Bericht endet mit allgemeinen und spezifischen Empfehlungen an die Vereinten Nationen, die nationalen Regierungen sowie die Zivilgesellschaft und private Akteure zu Maßnahmen, die sie im Hinblick auf die Feststellung ergreifen sollten, dass Israel bei der Ausübung der Kontrolle über das palästinensische Volk ein Apartheidregime aufrechterhält. ❞

https://mondoweiss.net/2017/07/speaking-apartheid-berlin/

