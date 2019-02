Ölkrise 1973 – Im Hinterzimmer der Macht

von https://npr.news.eulu.info

Ökonomisch waren die Auswirkungen der Steigerung des Ölpreises radikal. Doch wurden sie so gestaltet, daß am Ende die dem Knockout nahe US-amerikanische Hegemonie in neuem Gewand glänzend auferstand. Dieses politische Wunder können sich zwei Präsidentenberater in Washington gutschreiben: Zbigniew Brzezinski und Henry Kissinger. Beide erwiesen sich als Meister im Monopoly um die weltwirtschaftlich strategischen Preise.

Washingtoner Protokoll zum Ölpreis-Monopoly

Washington, August 3, 1974, 10 a.m.

TEILNEHMER:

Dr. Henry A. Kissinger, Staatssekretär und Assistent des Präsidenten für nationale Sicherheitsfragen.

William Simon, Sekretär des Finanzministeriums.

Arthur Burns, Vorsitzender des Federal Reserve Board.

Robert S. Ingersoll, stellvertretender Außenminister.

Thomas Enders, Stellvertretender Staatssekretär für Wirtschaft und Unternehmensfragen.

Generalleutnant Brent Scowcroft, Stellvertretender Assistent des Präsidenten für nationale Sicherheitsfragen

Kissinger: Du[Simon] sagst, dass die Ölpreissituation unkontrollierbar ist?

Simon: Ja. Es wird auch eine massive politische Neuausrichtung erzwingen – Sie können beurteilen, ob das gut oder schlecht für uns ist. Europa wird sowohl beim Öl als auch beim Geld von den Arabern abhängig.

Kissinger: Du musst auch wissen, dass es eine echte Chance für einen weiteren arabisch-israelischen Krieg gibt. Sind die Saudis wirklich bereit, zusammenzuarbeiten, um die Preise zu senken, und wie weit?

Simon: Wenn die Produktion nicht gekürzt würde, würden die Ölpreise um 30% sinken. Wir würden Produktionskürzungen für einen unfreundlichen Akt halten, und für den Iran könnten wir die Militärgüter kürzen.

Kissinger: Die erste Frage ist, wer würde die Konfrontation mit den USA oder den USA und Europa und Japan übernehmen?

Die zweite Frage ist, was nach dieser Eröffnungsrunde passiert. Ich denke, der Iran würde von Algerien und vielen anderen unterstützt werden. Wenn die USA allein sind, wäre das sicherlich der Fall. Boumedienne (algerischer Politiker und Staatschef von 1965 bis 1978.) ist sicherlich ein Psychopath bei den Ölpreisen, und wenn es nur die USA sind, würde Algerien eine Kampagne starten. Sie würden Syrien mit sich führen. In Wirklichkeit würden die Saudis isoliert sein, und ich glaube nicht, dass sie sich dem widersetzen könnten oder würden.

Die Europäer und Japaner könnten uns unterstützen, neutral bleiben oder die Dinge aufgreifen. Die Europäer könnten die Iraner mit Hardware versorgen. Die Saudis könnten ein Ultimatum über Israel vorbereiten. Sie wollen unser einziger Lieferant sein, damit sie uns ausquetschen können, wann immer sie wollen.

Meine Schlussfolgerung ist, dass wir mit großer Sorgfalt vorgehen müssen – wir können im richtigen Moment die Produzenten übernehmen -, um Israel vom Ölproblem zu distanzieren. Aber es muss zu einer Zeit sein, in der wir nicht isoliert werden können und es nicht mit Öl verbunden werden kann. Zuerst müssen wir die Verbraucher zusammenbringen. Dann können wir etwas Konfrontation leisten – aber es wird nur funktionieren, wenn wir bereit sind, Gewalt anzuwenden.

Ich plane, Fahmy zu sagen, dass wir nicht für ein weiteres Ölembargo einstehen werden. Wenn das alles richtig ist, müssen wir die Europäer zusammenbringen und mit ihnen teilen. Sie werden zuerst schockiert sein, aber ich sehe keinen anderen Weg.

Ich bin jedoch bereit, privat mit dem Schah zu sprechen.

Ich stimme dir zu, aber ich glaube nicht, dass die Europäer mitmachen werden. Sie würden entweder Ihre zweite oder dritte Option machen. Schmidt sagte mir, er könne es nicht mehr lange hinauszögern, bilateral zu gehen.

Kissinger: Das macht es noch schlimmer. Wenn Sie Recht haben, haben wir nicht die Kraft, es allein zu tun, gegen die Araber, die Europäer, die Japaner und in einer möglichen israelischen Krise, der UdSSR. Von den Dingen, die ich gesagt habe, würde Schmidt verstehen und unterstützen.

Simon: Ich frage mich.

Burns: Ich glaube, das würde er.

Kissinger: Wir müssen bereit sein, Gewalt anzudrohen. Die Briten vielleicht. Die French-Giscard wird wahrscheinlich intellektuell zustimmen und nicht kooperieren.

Simon: Ich würde Schmidt in die gleiche Kategorie einordnen.

Kissinger: Dann sagst du, dass wir scheitern werden.

Simon: Ich denke, wir müssen mit den Saudis zusammenarbeiten und ihnen genau sagen, was wir brauchen.

Burns: Ich fand unsere Strategie im Februar gut: (1) Erhaltung, (2) Projektunabhängigkeit; (3) Zusammenarbeit mit den Verbrauchern, um Druck auf die Produzenten auszuüben. Ich sehe keine Bewegung.

Wir steuern auf eine wirtschaftliche Katastrophe in der Industrie zu. Die Zurückhaltung von Waffen aus dem Iran wird nicht helfen. Es würde funktionieren, die Verbraucher zusammenzubringen. Ich denke, die Deutschen würden mit uns gehen. Wir haben eine feste Chance bei den Briten. Die Franzosen zogen mit den Füßen, konnten aber nach all den anderen mitgehen. Die Japaner, ich weiß nicht. Die Erhaltung sollte vorangetrieben werden. Die Benzinsteuer ist überall gestiegen, außer in diesem Land. Wie wäre es, wenn wir alle eine Steuer auf Exporte in die Erzeugerländer erheben – auf alle Exporte?

[Kissinger telefoniert wegen eines israelisch-sowjetischen Vorfalls im Minenräumgebiet von Suez.]

Kissinger: Die Sowjets suchen vielleicht nach einer Konfrontation in der nächsten Krise.

Burns: Sollten wir nicht eine symbolische Truppe in das Gebiet schicken?

Kissinger: Wir haben es immer zu einer Politik gemacht, gewalttätig zu reagieren, wenn man provoziert wird.

Ich denke, wir sollten mit den fünf großen Verbrauchern sprechen. Die Frage ist, ob sie schnell genug kommen, um die Ereignisse zu beeinflussen?

Und wenn wir es allein machen müssen, müssen wir es zuerst mit den Verbrauchern versucht haben. Wir müssen mit den Verbrauchern auf hoher politischer Ebene – den Finanz- und Außenministern – zusammentreffen.

Simon: Wir könnten es bei der September-Sitzung tun.2

Kissinger: Wie sieht es mit der Projektunabhängigkeit aus?

Alle: Es bricht zusammen.

Kissinger: Projektunabhängigkeit ist das Einzige, was wir einseitig tun können, was zählt.

Simon: Ich kann es tun, wenn ich ein Mandat als Ausschussvorsitzender habe.

Kissinger: Ich werde mit Haig sprechen. Es wird uns Druckmittel geben.

Enders: Es gibt eine Reihe von Dingen, die wir tun können. Wir können den Unternehmen sagen, dass sie bei 93% oder etwas ziemlich Hohes halten sollen, und allmählich die Schrauben anziehen. Wenn Aramco sich der Verstaatlichung widersetzt, wird das helfen.

Ingersoll: Wir müssen den Unternehmen sagen, dass sie ihre Aktien riskieren müssen.

Enders: Die anderen Länder werden ihre Unternehmen unter Druck setzen, dies ebenfalls zu tun.

Kriege für Öl

Die Ölkrise von 1973 ist der Beginn einer neuen Ära, in der die fossilen Energieträger plötzlich eine Mangelware sind. Gleichzeitig muß alle Welt in vermehrtem Maße und daher auch immer gieriger darauf zurückgreifen, weil Alternativen der Energieversorgung viel zu wenig entwickelt worden sind. Die Menschen, und vor allem die Entscheidungsträger, in der energieintensiven fordistischen Produktions- und Lebensweise wollen den Peak Oil nicht wahrhaben. Konflikte um die Verteilung der Mangelware Öl spitzen sich zu. Die Verbrennung des Energieträgers hat nicht nur negative Umweltfolgen, sondern ist für das friedliche Zusammenleben der Völker eine Gefahr. Die neoliberale Ansicht, man könne das Öl mit Investitionen in die Exploration, die Förderanlagen, die Transport- und Leitungsnetze bis in eine weite Zukunft verfügbar halten – eine absurde Idee, die von marktgläubigen Ökonomen wie dem US-amerikanischen Ökonomen Robert M. Solow in den 1950er Jahren oder dem Statistiker Harold Hotelling bereits in den 1930er Jahren in die Welt geworfen worden ist –, wird praktisch durch die neoliberale Realpolitik korrigiert. Diese verläßt sich nicht auf den Marktmechanismus, sondern schließt auch politische Erpressung oder militärischen Druck ein.

In der Welt des Marktes wird natürlicher Mangel in ökonomische Knappheit transformiert. Dies bedeutet, daß die Preise der rarer werdenden Ware steigen. Doch der Mangel verwandelt knapper werdendes Öl in ein »oligarchisches Gut«, so der britische Ökonom Roy F. Harrod bereits 1958. In der Welt der Politik wird der natürliche Mangel, der nicht mehr durch Knappheitspreisbildung auf dem Markt reguliert werden kann, als Sicherheitsrisiko wahrgenommen. Positionale bzw. oligarchische Güter werden daher auch mit politischer Macht und militärischer Gewalt verteilt. Die Mechanismen des Marktes und der politischen Macht sind daher keineswegs alternativ. Sie finden eine ideologische Entsprechung in der Kombination von neoliberaler Marktrhetorik und neokonservativem Säbelrasseln. Zur Sicherung der Ölversorgung der mächtigen Industriestaaten unter Führung der USA werden Kriege angezettelt, müssen Millionen Menschen sterben.

Quellen:

362. Memorandum of Conversation

Wie mit dem Dollar in der Ölkrise vom Oktober 1973 die globale Hegemonie der USA erneuert wurde

https://npr.news.eulu.info/2019/02/15/oelkrise-1973-im-hinterzimmer-der-macht/

