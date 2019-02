Iran will US-Embargo widerstehen, Dollar mit Kryptowährung verdrängen

von Pepe Escobar – http://www.asiatimes.com

Übersetzung LZ

Am vergangenen Freitag, dem 40. Jahrestag der islamischen Revolution, versuchte der oberste Führer Ayatollah Khamenei Anstrengungen, die geopolitische Haltung des Iran in einfachen Worten auszudrücken: „Wir haben gute Beziehungen zu allen Nationen der Welt, wir wollen die Beziehungen zu keiner europäischen Nation unterbrechen“, und eine Erklärung für den Slogan „Death to America“.

Der Ayatollah sagte: „Tod für Amerika“ „bedeutet Tod für Trump, John Bolton und Mike Pompeo. Es bedeutet den Tod für die amerikanischen Herrscher. Wir haben keine Probleme mit dem amerikanischen Volk.“

Irans religiöser Führer Ayatollah Ali Khamenei spricht bei einem Treffen mit iranischen Luftwaffenangehörigen am 8. Februar in Teheran. Foto: AFP / Anadolu / Pressestelle von Irans religiösem Führer

Der Slogan ist also in der Tat eine Metapher – steht für „Tod der US-Außenpolitik“, so wie sie seit fast vier Jahrzehnten betrieben wird.

Dazu gehört natürlich auch die Kündigung des Atomabkommens mit dem Iran durch die Trump-Regierung, bekannt als Joint Comprehensive Plan Of Action (JCPOA).

In einer voreiligen Rüge der zentristischen Regierung von Präsident Hassan Rouhani und Außenminister Muhammad Javad Zarif – der das JCPOA mit der Obama-Regierung sowie mit Russland, China, Frankreich, dem Vereinigten Königreich und Deutschland ausgehandelt hat – betonte Chamenei, dass er es nicht unterzeichnet hätte. Sein legendäres Misstrauen gegenüber den USA scheint nun mehr als gerechtfertigt.

Zahlungssystem

Für die Europäer, die den JCPOA unterzeichnet haben, bleibt nur der Versuch, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Enter Instex – das Instrument zur Unterstützung der Handelsbörsen, ein von der Europäischen Union unterstützter Mechanismus mit Sitz in Paris und unter der Leitung eines deutschen Bankiers, der es europäischen Banken und Unternehmen theoretisch ermöglicht, den Handel mit dem Iran fortzusetzen, ohne vom US-Justizministerium extraterritorial bestraft zu werden oder völlig vom amerikanischen Markt ausgeschlossen zu werden.

Der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian nannte es „eine wichtige geopolitische Geste“. Aber eine „Geste“ mag nicht ausreichen, zumal sie zunächst nur humanitäre Güter umfasst, die an den Iran verkauft werden, wie Arzneimittel, Lebensmittel und medizinische Versorgung.

Teheran bezahlt Instex, und Instex erstattet die Beträge den beteiligten Lebensmittel- und Pharmaunternehmen. Im weiteren Verlauf könnten kleine und mittlere europäische Unternehmen Instex auch für den Handel mit dem Iran nutzen, ohne mit US-Sanktionen bestraft zu werden.

Auf lange Sicht ist bei Instex entscheidend, dass der Mechanismus den US-Dollar umgeht. So wird es im gesamten globalen Süden unter immenser Beobachtung stehen. Instex wird das Swift-Zahlungssystem in absehbarer Zeit nicht ersetzen, da die Kapitalisierung auf nur 1 Milliarde Dollar festgelegt ist. Es geht darum, ob andere Schwergewichte wie Russland, China und die Türkei mit Instex beginnen werden, US-Dollar und Sanktionen zu umgehen und weit über „humanitäre Güter“ hinaus zu handeln.

Instex, obwohl eine embryonale Reaktion, zeigt, wie Brüssel und die großen europäischen Hauptstädte durch den Unilateralismus der Trump-Administration verärgert sind. Diplomaten haben immer wieder gesagt, dass nichts die Europäer daran hindern wird, Geschäfte mit dem Iran zu machen, seine Energie zu kaufen, in ihren Markt zu investieren und dabei den US-Dollar zu umgehen.

Dies hat das Potenzial, Präsident Rouhani eine gewisse Atempause zu verschaffen. Die jüngsten internen Umfragen zeigen, dass 40 Jahre nach der Islamischen Revolution über 70% der Iraner aller Gesellschaftsschichten keinerlei Vertrauen in Verhandlungen mit der US-Regierung haben. Und dazu gehören auch immer mehr Millenials für die die iranische Revolution nur ein Echo aus einer entfernten Vergangenheit ist.

Das ist vielleicht nicht die genaue Stimmung bei den Teherangeles in Kalifornien – der Hauptstadt der iranischen Diaspora, die weltweit über eine halbe Million Menschen meist aus der oberen Mittelschicht zählt, . Aber es spiegelt den Puls der Nation wider.

PayMon, Krypto-Alternative

Immer wieder muss die Regierung Rouhani einen unüberwindbaren Widerspruch in Angriff nehmen. Der Nationalstolz, der durch die Wiedererlangung der Rolle des Iran als Großmacht in Südwestasien gestärkt wird, wird immer wieder durch Hinweise auf soziale Verzweiflung untergraben, wie in unzähligen Familien, die von weniger als 200 Dollar im Monat leben, unter einer galoppierenden Inflation leiden und unter den Auswirkungen des ununterbrochenen Absturzes des Rials leiden, unabhängig von den Wohlfühlfaktoren, die von der Regierung ständig betont werden.

Ein iranisches Mädchen hält ein Poster des verstorbenen Gründers der Islamischen Republik Ayatollah Khomeini am 40. Jahrestag seiner Rückkehr aus dem Exil in Paris an seinem Mausoleum in Teheran am 1. Februar. Foto: AFP

Bereits in Bezug auf Instex gab es gegenläufige Entwicklungen. Dem Iran wurde gesagt, er müsse der Financial Action Task Force (FATF) beitreten, einem globalen Gremium, das sich für die Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung einsetzt, und er müsse bei seinem Raketenprogramm Kompromisse eingehen, die er für unverhandelbar hält. Der Chef der iranischen Justiz, Ayatollah Sadeq Amoli Larijani, bezeichnete die beiden von den Europäern festgelegten Bedingungen als „demütigend“.

Und auf europäischer Ebene gibt es noch keine Beweise dafür, dass kleine Unternehmen darauf vertrauen, dass das Zahlungssystem von Instex sie immun gegen Gegenmaßnahmen der USA macht.

Die Iraner öffnen jedoch andere kreative Fronten. Vier Banken – Bank Melli, Bank Mellat, Parsian Bank und Bank Pasargad – haben eine goldgedeckte Kryptowährung namens PayMon entwickelt, und die Verhandlungen mit den Europäern sowie mit Russland, der Schweiz und Südafrika sind bereits im Gange, um den PayMon-Handel auszubauen. Iranische Beamte bestehen darauf, dass die Blockchain entscheidend für die Verbesserung der Wirtschaft des Landes sein wird.

Die iranische Initiative spiegelt die Aktion Venezuelas wider, eine eigene, von Öl unterstützte Kryptowährung, den Petro, im vergangenen Oktober einzuführen. Aber seien Sie sicher, daß der US-Kongreß mit dem Blocking Iran Illicit Finance Act die Situation anheizen wird.

Unterdessen haben Russland und der Iran den US-Dollar im bilateralen Handel praktisch umgangen, indem sie nur Rubel und Rial und „im dringenden Bedarfsfall den Euro, wenn wir keine anderen Optionen haben“, so der russische Botschafter im Iran, Levan Dzhagaryan.

China, Russland, der Iran und die Türkei – die vier wichtigsten Vektoren der laufenden Eurasien-Integration – investieren in die Umgehung des US-Dollars im Handel durch alle notwendigen Mechanismen. Die Eurasische Wirtschaftsunion (EAEU) arbeitet auch an einem gemeinsamen System zur „Stärkung der wirtschaftlichen Souveränität“, wie es von Präsident Putin definiert wurde. Sie hat Freihandelsabkommen mit einer Reihe von Partnern, darunter China und Iran.

Aufruf zur arabischen NATO

Dies ist der Hintergrund im Vorfeld einer im wesentlichen antiiranischen Konferenz, die von der Trump-Administration am kommenden Mittwoch in Warschau einberufen wurde.

Niemand in Europa, der wirklich wichtig ist, will öffentlich mit der iranischen Dämonisierung in Verbindung gebracht werden. Federica Mogherini, die Leiterin der EU-Außenpolitik, wird nicht hingehen. EU-weite Unternehmen sagen ihren kläglichen politischen Führern zunehmend, dass der Weg hin zu Groß-Eurasien führt – von Lissabon bis Wladiwostok, von Murmansk bis Mumbai, mit Teheran dazwischen, und allem, was mit dem von China initiierten Seidenstraßenprojekt zusammenhängt.

Polen ist eine Ausnahme. Unter der Herrschaft von Hardcore-Nationalisten hat es sich für eine permanente US-Militärbasis eingesetzt, die Präsident Andrzej Duda „Fort Trump“ nennen will.

Da es nicht möglich ist, Frankreich, Großbritannien, Deutschland und Italien aus dem Geschäft mit dem Iran zu drängen, bleibt Washington nur, Machthaber vom Persischen Golf und Israel im selben Raum sich versammeln zu lassen, um ihre Bemühungen um eine schlecht definierte, antiiranische arabische NATO zu besprechen.

Was dies im Iran sicherlich erreichen wird, ist die Förderung von noch mehr Hardlinern und „Principals“, die sich für eine Rückkehr zur „Look East“-Strategie des ehemaligen Präsidenten Ahmadinejad einsetzen.

Der Iran blickt bereits nach Osten – angesichts seiner wichtigsten asiatischen Energiekunden und der engen Beziehungen zur Seidenstraßeninitiative und der EAEU. Das Team Rouhani weiß jetzt, dass es realpolitisch gesehen den USA nicht trauen kann; und die EU ist ein äußerst problematischer Partner. Der nächste große Schritt wäre, dass der Iran Vollmitglied der Shanghai Cooperation Organization wird. China will es. Und Russland will es.

Venezuela scheint mit Ziel eines Regimewechsel angegriffen zu werden, vor allem, weil es versucht, den US-Dollar im Handel zu umgehen. Das sollte kein Problem für den Iran sein, der seit Jahrzehnten ein Ziel für einen Regimewechsel ist.

