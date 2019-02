BBC Reporter läßt Bombe platzen: Filmmaterial zum „Gasangriff“ in Douma „wurde inszeniert“.

von Tyler Durden – http://www.zerohedge.com

Bild: Eines von vielen weit verbreiteten Bildern der Douma-Krankenhausszene vom April 2018. The Times (UK) veröffentlichte das Bild mit der folgenden Überschrift: Syrien-Angriff: „Wir haben Leichen auf der Treppe gefunden. Sie haben das Gas nicht rechtzeitig erkannt.

Übersetzung LZ

Fast ein Jahr nach dem angeblichen Chemieangriff in Douma, Syrien, den das Weiße Haus als Vorwand für eine Bombardierung syrischer Regierungseinrichtungen und Stützpunkte in ganz Damaskus nutzte, hat ein BBC-Reporter, der den Vorfall vor Ort untersuchte, öffentliche Erklärungen veröffentlicht, in denen gesagt wird, dass der „Assad-Sarin-Angriff“ auf Douma tatsächlich „inszeniert“ wurde.



Riam Dalati ist ein bekannter syrischer BBC-Journalist, der seit langem aus der Region berichtet. Er schockierte seine fast 20.000 Twitter-Follower am Mittwoch, zu denen auch andere Mainstream-Journalisten aus den wichtigsten Zeitungen gehören, indem er erklärte, dass er nach einer „sechsmonatigen Untersuchung“ zu dem Schluss gekommen sei: „Ich kann ohne zweifelsfrei beweisen, dass die Szene im Douma Hospital inszeniert wurde“.

Die „Krankenhausszene“ ist ein Verweis auf einen Teil des schrecklichen Filmmaterials, das immer wieder in internationalen Netzwerken abgespielt wird und zeigt, wie Kinder in einem Krankenhaus in Douma von Ärzten und Weißhelmen als Opfer des angeblichen chemischen Angriffs mit Wasser abgespritzt und behandelt werden.

Dalati vom BBC erklärte am Mittwoch: „Nach fast 6-monatigen Ermittlungen kann ich zweifelsfrei beweisen, dass die Szene im Douma Hospital inszeniert wurde. Im Krankenhaus gab es keine Todesfälle.“ Er bemerkte, dass er eine Reihe von Weißen Helmen und Aktivisten der Opposition interviewt hatte, während er zu diesem Schluss kam.

Er fuhr in einem Folge-Tweet fort:

„Russland und mindestens ein NATO-Land wussten von den Ereignissen im Krankenhaus. Es wurden Dokumente gesendet. Niemand wusste jedoch, was wirklich in den Wohnungen geschah, außer Aktivisten, die die Szene dort manipulierten. Aus diesem Grund konzentrierte sich Russland ausschließlich auf die Diskreditierung der Krankenhausszene.“

Dalatis Erwähnung von Aktivisten, die in den Wohnungen „die Szene dort manipuliert haben“ bezieht sich auf von Weißhelmen und Rebellenaktivisten produziertes Filmmaterial, das angeblich die tödlichen Folgen eines chemischen Angriffs in einer zweiten Szene zeigen soll – einer ausgebombten Wohnung mit Dutzenden von Leichen.

Tragische und grausame Bilder dessen, was mit den „vergasten“ Leichen von kleinen Kindern und Frauen, die über ein Mehrfamilienhaus verstreut lagen, wurden damals endlos in den Massenmedien verbreitet, auf die sich die Trump-Administration in ihrer Entscheidung bezog, Damaskus mit etwa 100 Tomahawk cruise missiles anzugreifen.

Dalati fährt fort :

Die Wahrheit ist, dass James Harkin die Bedeutung in Bezug auf den „Propaganda“-Wert der Doumaszenen richtig verstanden hat. Der ANGRIFF FAND STATT, Sarin wurde nicht verwendet, aber wir müssen auf die OPCW warten, um Chlor oder anderes zu beweisen. Alles andere rund um den Angriff wurde jedoch für maximale Wirkung inszeniert.



Der BBC-Journalist hat die folgenden Details als Teil des Bedrohungsszenarios hinzugefügt:

Ich kann sagen, dass Jaysh al-Islam Douma mit eiserner Faust regiert hat. Sie zwangen Aktivisten, Ärzte und Humanisten durch Angst und Einschüchterung zur Kooperation. Tatsächlich handelte es sich bei einem der 3 oder 4 Personen, die die Szene filmten, um Dr. Abu Bakr Hanan, einem „brutalen und scharfsinnigen“ Arzt, der mit Jaysh Al-Islam zusammenarbeitet. Die Erzählung war, dass „es nicht genug Ärzte gab“, aber hier filmt einer anstatt sich an den Rettungsaktionen zu beteiligen.

Wenige Stunden nach diesen Äußerungen stellte Dalati seinen verifizierten Twitter-Account auf „privat“ um, wahrscheinlich nachdem die russische Botschaft in Großbritannien die Tweets aufgriff und verbreitete. Auch in den russischen Medien erschienen schnell eine Reihe von Artikeln.

Das russische Außenministerium schaltete sich am Donnerstag nach der Einlassung des BBC-Journalisten ein, zumal es die ganze Zeit über die Position Moskaus war, dass die Ereignisse rund um den Anschlag in Douma inszeniert wurden.

Die russische Nachrichtenagentur TASS zitierte die Ministeriumssprecherin Maria Sacharowa, die das „absurde Theater“ im Zusammenhang mit den Ereignissen des 7. April anprangerte:

„Der Höhepunkt dieses absurden Theaters könnte eine Aussage eines BBC-Journalisten sein, der auf der Grundlage seiner eigenen Forschung bestätigte, dass das Filmmaterial [im syrischen Douma] unter direkter Beteiligung der Weißen Helme inszeniert wurde“, sagte Sacharowa und bemerkte, dass Russland auf die Position der BBC warten will, weil es die Ereignisse aktiv aus der Perspektive der Unterstützung der Schritte der so genannten US-geführten Koalition in Syrien ehedem behandelte.

Russland fordert nun, dass die BBC die Ergebnisse ihrer Untersuchung Moskau zur Überprüfung und Bewertung vorlegt.

Dalati von der BBC gab seine Erklärungen als Reaktion auf einen langen Untersuchungsbericht von James Harkin ab, der für The Intercept schrieb. Harkin hatte die Szenen und die physische Umgebung des angeblichen Angriffs in Douma untersucht und Augenzeugen vor Ort befragt. Sein Bericht zeichnet ein komplexes Bild von Propaganda und stark kompromittierten Rebellenquellen wie dem saudi-unterstützten Jaish al Islam, der die Kontrolle über Douma inmitten eines Angriffs der syrischen Regierung auf die Rückeroberung der Stadt innehatte.

Das Filmmaterial der „Krankenhausszene“, das von einem BBC-Journalisten jetzt als „inszeniert“ bezeichnet wird, verbreitete sich damals weit in den Medien:

Harkin erwähnte plausible frühzeitige Berichte, dass die Opfer von Douma tatsächlich an Erstickung gestorben seien, während sie sich in einem geschlossenen Raum oder Bunker versteckten, aufgrund wiederholter Wellen konventioneller Raketen, die von der syrischen Armee abgefeuert wurden:

Als es um Douma ging, waren die Russen nicht die einzigen, die zumindest anfangs skeptisch waren, dass chemische Waffen eingesetzt wurden. Das syrische Observatorium für Menschenrechte, eine britische Organisation, die der Opposition nahesteht, deren Berichterstattungsnetzwerk innerhalb des Landes aber in den internationalen Medien meist als maßgebend angesehen wird, stellte am Tag nach dem Angriff fest, dass Menschen in Douma durch Ersticken gestorben waren, konnte aber nicht sagen, ob chemische Waffen eingesetzt worden waren.

Der Intercept-Bericht hob auch die Tatsache hervor, dass die Organisation für das Verbot der Untersuchung chemischer Waffen den Behauptungen Washingtons, Sarin sei verwendet worden, entschieden widersprach. Stattdessen tauchten in „Proben, die an beiden Orten gesammelt wurden, verschiedene chlorierte organische Chemikalien“ zusammen mit den Rückständen von Sprengstoff auf – was nicht ganz dasselbe ist wie zu sagen, dass Chlor als chemische Waffe verwendet wurde….“, so der Bericht.

Russland hielt Ende April in Den Haag eine Pressekonferenz mit einem 11-jährigen Jungen namens Hassan Diab ab, einer von denen, die nach dem Angriff im Krankenhaus gefilmt wurden. Er und sein Vater bezeugten, dass kein chemischer Angriff stattgefunden hat. Bildquelle: Getty

Harkin betonte weiter, dass die Ergebnisse der OPCW vor Ort für Analysten, die die frühen Behauptungen der USA und der Mainstream-Medien über einen bestätigten Chemieangriff längst nachgeplappert hatten, „etwas überraschend“ seien:

Zumindest ein Teil dieser Vorsicht scheint gerechtfertigt zu sein. Drei Monate nach dem Angriff veröffentlichte die OPCW ihren Zwischenbericht über das Geschehen in Douma. Der Bericht fand keine Beweise für Organophosphor-Nervensubstanzen wie Sarin weder vor Ort noch in Proben von den Opfern – eine Überraschung, denn der vermutete Einsatz von Sarin war eine der Rechtfertigungen für amerikanische Luftangriffe im April gewesen, und angebliche syrische Chemiewaffenanlagen waren ihr Hauptziel. Aber die Ermittler fanden etwas anderes.

Interessanterweise hatte Dalati von der BBC tatsächlich zuerst angedeutet, dass er wusste, dass Elemente rund um den Anschlag in Douma bereits wenige Tage nach dem Vorfall inszeniert worden waren.

In einem nun gelöschten Tweet vom 11. April 2018 hatte er erklärt: „Fertig und müde von Aktivisten und Rebellen, die Leichen von toten Kindern benutzen, um emotionale Szenen für den westlichen Konsum zu inszenieren. Dann fragen sie sich, warum einige ernsthafte Journale einen Teil der Geschichte in Frage stellen.“

Bislang haben die Mainstream-Netzwerke diese neueste Enthüllungsmeldung des BBC-Journalisten nicht aufgegriffen, aber es wird interessant sein zu sehen, ob es eine formelle Antwort der BBC auf die Anfrage des russischen Außenministeriums gibt.

https://www.zerohedge.com/news/2019-02-14/bbc-shocks-douma-gas-attack-scene-staged-producer-says-after-6-month-syria

Advertisements