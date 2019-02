Bei 3,8 Millionen im vergangenen Jahr vertriebenen Jemeniten zeigt der neue Bericht, dass die Krise des Landes immer schlimmer wird.

von Whitney Webb – http://www.mintpressnews.com

Übersetzung LZ

Die Entscheidung der saudi-angeführten Koalition, weiterhin Bomben auf wichtige zivile Infrastrukturen abzuwerfen, zeigt ihre Entschlossenheit, bei ihrem Streben nach regionaler geopolitischer Dominanz das jemenitische Volk an den Rand der Vernichtung durch Hunger, vermeidbare Krankheiten und Explosionen zu bringen.

Ein Bericht der in Sana’a ansässigen jemenitischen Regierung hat gezeigt, dass der Konflikt im Jemen – manchmal auch als „Vergessener Krieg“ bezeichnet, weil die internationalen Medien nur spärlich darüber berichten – von Tag zu Tag immer schlimmer wird.

Zu den beunruhigendsten Ergebnissen des Berichts gehört die erschütternde Zahl der Menschen, die im vergangenen Jahr durch Kämpfe vertrieben wurden, mit 3,8 Millionen Menschen, die gezwungen waren, aus ihren Häusern zu fliehen, viele von ihnen aus dem noch immer belagerten Hafen von Hodeida im Laufe des Jahres 2018. Viele dieser Flüchtlinge haben Zuflucht in oder in der Nähe der jemenitischen Hauptstadt Sana’a gesucht, deren internationaler Flughafen weiterhin von der von Saudi-Arabien geführten und von den USA unterstützten Koalition blockiert wird.

Ein weiterer äußerst beunruhigender Aspekt der Situation im Jemen, wie aus diesem kürzlich veröffentlichten Bericht hervorgeht, ist die weitere Schließung wichtiger Lebensmittellager – einschließlich der vom Welternährungsprogramm und der Weltgesundheitsorganisation kontrollierten -, wo die Lebensmittel für bis zu 3,5 Millionen Menschen lagern. Während diese Einrichtungen weiterhin geschlossen sind, sind schätzungsweise 18 Millionen Jemeniten mit schwerer Ernährungsunsicherheit und Hungersnot konfrontiert, darunter 5 Millionen Kinder. Schlimmer noch, der Bericht stellte fest, dass die von Saudi-Arabien geführte Koalition allein im Dezember vier solcher Lebensmittellager bombardiert hat, zusätzlich zu zwei Lastwagen, die Nahrungsmittelhilfe transportieren.

Die von der Regierung in Sana’a veröffentlichten Statistiken zeigen auch, dass die von Saudi-Arabien geführte Koalition weiterhin auf kritische zivile Infrastrukturen wie Farmen und Wasserpumpen abzielt. Nach Angaben der Regierung hat die Koalition im Dezember 2018 94 Farmen zerstört, weitere 128 beschädigt und 68 Wasserpumpen und Wassertanks zerstört. Einhundertzweiunddreißig Tiere wurden ebenfalls durch Koalitionsbomben getötet. Der US-Militärische Geheimdienst hat die Zielliste der Koalition seit Juni letzten Jahres „verfeinert“, so dass die USA an diesen Verbrechen gegen die jemenitische Zivilbevölkerung mitschuldig sind.

Eine Grafik aus dem Bericht zeigt Dez. 2018, Ziele der saudischen Koalition im Jemen.

Welcher Waffenstillstand?

Diese Zahlen bestätigen die Ergebnisse von Martha Mundy, emeritierte Professorin für Anthropologie an der London School of Economics, die kürzlich einen Bericht veröffentlichte, in dem behauptet wurde, dass die Koalition versucht habe, die verbleibende Nahrungsmittelproduktion im Jemen sowie die Nahrungsmittelvertriebskapazität zu stoppen. Diese Behauptung wird auch dadurch gestützt, dass 90 Prozent der Importeure trotz der öffentlichen Behauptung der Koalition, die Marineblockade gegen den Jemen „aufgehoben“ zu haben, keine Waren in den Hafen von Hodeida bringen können, durch den der Großteil der importierten Lebensmittel und lebenswichtigen Güter des Jemen gelangt.

Die Koalition hat ihr Ziel, die kritische Nahrungsmittelproduktion und die Infrastruktur der Wasserversorgung anzugreifen, damit begründet, dass jemenitische Widerstandskämpfer in diesen Gebieten Waffen versteckten, aber nie nachgewiesen haben, dass Waffen in angegriffenen Anlagen gefunden wurden.

Der Bericht stellt auch fest, dass die Bombenangriffe auf den Jemen weiterhin zu einer schwindelerregenden Anzahl von Luftangriffen führen, mit insgesamt 1.509 Luftangriffen auf den im Widerstand befindlichen Jemen im Dezember letzten Jahres. Die Regierung in Sana’a hatte zuvor erklärt, dass der Jemen im Laufe des vergangenen Jahres über 52.000 Angriffe erlitten hat – darunter Luftangriffe, Marinebombardierungen und Artillerieeinsätze sowie durchschnittlich 50 Luftangriffe pro Tag.

Was die Dezemberzahl jedoch so auffällig macht, ist die Tatsache, dass zu Beginn dieses Monats „Friedensverhandlungen“ stattfanden, die angeblich zu einem Waffenstillstand führten, den die saudische Koalition über 800 Mal verletzt hat. Während des Monats der Friedensverhandlungen und des angeblichen Waffenstillstands wurden 61 Zivilisten durch Koalitionsangriffe getötet, darunter 15 Kinder. Weitere 109 Zivilisten wurden verwundet und 2.293 zivile Häuser – viele wahrscheinlich unbewohnt, mit ihren ehemaligen Bewohnern, die nun vertriebene Flüchtlinge sind – zerstört oder schwer beschädigt.

Während viele weiterhin auf einen schnellen und friedlichen Ausgang des schrecklichen und völkermörderischen Krieges gegen den Jemen hoffen, zeigt die Entscheidung der von Saudi-Arabien geführten Koalition, weiterhin Bomben auf wichtige zivile Infrastrukturen zu werfen – insbesondere auf Gebiete, die in einer Zeit beispielloser Hungersnot an der Nahrungsmittelproduktion beteiligt sind -, dass diese mächtigen Regierungen und ihre Verbündeten weiterhin entschlossen sind, das jemenitische Volk auf seinem Weg zur regionalen geopolitischen Vorherrschaft an den Rand der Vernichtung durch Hunger, vermeidbare Krankheiten und Bomben zu drängen.

Lesen Sie den Bericht vom Dezember 2018 über die Situation in der Republik Jemen.

Titelbild: Vertriebene Kinder posieren für ein Foto, während sie im Zelt ihrer Familie in einem Lager für Binnenvertriebene am Rande von Sanaa, Jemen, 8. Juni 2016, sitzen. Hani Mohammed | AP AP



Whitney Webb ist ein Mitarbeiterin von MintPress News und hat an mehreren anderen unabhängigen, alternativen Medien mitgewirkt. Ihre Arbeiten erschienen unter anderem bei Global Research, dem Ron Paul Institute und 21st Century Wire. Außerdem gastiert sie in Radio und Fernsehen, um über Politik zu diskutieren. Derzeit lebt sie mit ihrer Familie im Süden Chiles.

https://www.mintpressnews.com/with-3-8-million-yemenis-displaced-last-year-new-report-shows-countrys-crisis-growing-worse/254934/?utm_source=Stay+Informed%3A+Sign+Up+For+Our+Daily+Newsletter&utm_campaign=ca2a5bb338-EMAIL_CAMPAIGN_2018_01_17_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_51e062931b-ca2a5bb338-108597709

Advertisements