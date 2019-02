Venezuela ist eine Chance für Russland und China, die Welt zu verändern.

von Paul Craig Roberts – http://www.paulcraigroberts.org

Übersetzung LZ

Nichts veranschaulicht Washingtons Widerstand gegen Demokratie und Selbstbestimmung besser als der unverhohlene öffentliche Staatsstreich, den Washington gegen den ordnungsgemäß gewählten Präsidenten Venezuelas organisiert hat.

Washington versucht seit Jahren, die venezolanische Regierung zu stürzen. Washington will, dass die staatliche Ölgesellschaft privatisiert wird, damit sie in die Hände der US-Ölgesellschaften fallen kann. Das würde die Kontrolle Washingtons über Venezuela sicherstellen. Die Verlagerung des Vermögens aus dem Land würde eine wirtschaftliche Entwicklung des Inlands verhindern. Jeder Aspekt der Wirtschaft würde in die Hände von US-Unternehmen gelangen. Die Ausbeutung wäre rücksichtslos und brutal.

Die Venezolaner verstehen das, weshalb Washington, obwohl es die venezolanische Wirtschaft zerstört und dem venezolanischen Militär enorme Bestechungsgelder anbietet, noch nicht in der Lage war, das Volk und die Truppen gegen Maduro zu wenden.

Moon of Alabama’s Erklärung des Angriffs Washingtons auf Venezuela gibt Ihnen ein wahrheitsgetreues Bild, das sich völlig von den Lügen der amerikanischen und europäischen Politiker und Presstituierten unterscheidet, eine Sammlung von Huren, die frei von jeglicher Integrität und aller Moral sind und für ihren Lebensunterhalt lügen.

Ich bin nicht so zuversichtlich wie Moon of Alabama, dass Venezuelas Bemühungen, die auf Chavez zurückgehen, ein souveränes Land zu sein, das von Washingtons Kontrolle unabhängig ist, überleben können. Washington ist entschlossen, ganz Lateinamerika zu lehren, dass es sinnlos ist, von Selbstbestimmung zu träumen. Washington wird es einfach nicht zulassen.

Maduro, obwohl er der ordnungsgemäß gewählte Präsident ist mit der Masse des Volkes und dem Militärs hinter sich, fehlt anscheinend die Macht, die amerikanische Marionette zu verhaften, die sich trotz des Fehlens eines Gesetzes oder einer Wahl als Grundlage zum Präsidenten erklärt hat, und so eine von Washington unterstützte „Regierung“ als Alternative zur gewählten zu schaffen. Die Unfähigkeit Maduros, die Demokratie von innen heraus zu verteidigen, ist ein Zeichen für die Schwäche seines Amtes. Wie kann Maduro ein Diktator sein, wenn er angesichts des offenen Aufruhrs hilflos ist?

Wenn Russland und China schnell eine Militärpräsenz in Venezuela aufbauen würden, um ihre Kredite und Ölinvestitionen zu schützen, könnte Venezuela gerettet werden, und andere Länder, die unabhängig sein wollen, würden sich darauf einlassen, dass die ehemaligen autoritären Länder dies unterstützen werden, auch wenn es keine Unterstützung für Selbstbestimmung irgendwo in der westlichen Welt gäbe. Andere Unabhängigkeitserklärungen würden abgegeben, und das Imperium würde zusammenbrechen.

Venezuela ist eine Gelegenheit für Russland und China, die Führung der Welt zu übernehmen, aber ich bezweifle, dass die russische und chinesische Regierung die Vision haben, die Gelegenheit zu ergreifen und damit die Welt grundlegend zu verändern.

Putin verschwendet seinen Atem, wenn er Washington zu Recht wegen seiner Verletzungen des Völkerrechts kritisiert. Nach Ansicht Washingtons dient das Recht dem amerikanischen Interesse.

Hier ist die Analyse von Moon of Alabama: http://www.informationclearinghouse.info/51062.htm

https://www.paulcraigroberts.org/2019/02/08/venezuela-is-an-opportunity-for-russia-and-china-to-change-the-world/

Advertisements