Ruhe in Frieden INF Vertrag: Russlands Sieg, Amerikas Waterloo

Am 1. März 2018 erfuhr die Welt von Russlands neuen Waffensystemen, die auf neuen physikalischen Prinzipien basieren sollen. Putin erläuterte vor der Bundesversammlung, wie sie entstanden sind: 2002 zogen sich die USA aus dem Vertrag über ballistische Raketen zurück. Damals erklärten die Russen, dass sie gezwungen sein werden zu antworten, und es wurde ihnen im Grunde gesagt: „Tut, was ihr wollt“.

Und das taten sie auch und entwickelten neue Waffen, die kein anti-ballistisches Raketensystem jemals zu stoppen vermag. Zu den neuen russischen Waffen gehört eine, die sich bereits im Kampfeinsatz befindet (Kinzhal), eine, die für die Massenproduktion vorbereitet wird (Avangard) und mehrere, die sich derzeit im Test befinden (Poseidon, Burevestnik, Peresvet, Sarmat). Ihre Eigenschaften, kurz gesagt, sind wie folgt:

– Kinzhal: ein mit Hyperschall angetriebener Marschflugkörper, der mit Mach 10 (7700 Meilen pro Stunde) fliegt und sowohl Bodenanlagen als auch Schiffe zerstören kann.

– Avangard: ein wendiges mit Hyperschall angetriebenes Nutzlastsystem für interkontinentale ballistische Raketen, das mit mehr als Mach 20 (15300 Meilen pro Stunde) fliegt. Er hat eine Reichweite von 740 Meilen und kann eine nukleare Ladung von bis zu 300 Kilotonnen tragen.

– Poseidon: ein autonomer nuklearbetriebener Torpedo mit unbegrenzter Reichweite, der sich in einer Tiefe von 3000 Fuß bewegen kann und dabei etwas über 100 Knoten beibehält.

– Burevestnik: ein nuklearbetriebener Marschflugkörper, der mit rund 270 Meilen pro Stunde fliegt und 24 Stunden lang in der Luft bleiben kann, was ihm eine Reichweite von 6000 Meilen verleiht.

– Peresvet: ein mobiler Laserkomplex, der Drohnen und Satelliten blenden, Raumfahrt- und Luftaufklärungssysteme zerstören kann.

– Sarmat: eine neue schwere interkontinentale Rakete, die beliebige suborbitale Kurse fliegen kann (z.B. über dem Südpol) und beliebige Punkte überall auf dem Planeten trifft. Da es keiner vorhersehbaren ballistischen Flugbahn folgt, ist es unmöglich, es abzufangen.

Die erste westliche Reaktion auf diese Ankündigung war ein unheimliches Schweigen. Einige Leute versuchten, jeden, der zuhören würde, davon zu überzeugen, dass dies alles Bluff und Computeranimation waren und dass diese Waffensysteme nicht wirklich existierten. (Die Animation war von ziemlich schlechter Qualität, könnte man hinzufügen, wahrscheinlich weil russische Militärs sich unmöglich vorstellen konnten, dass glatte Grafiken, wie diejenigen, wofür die Amerikaner ihr Geld verschwenden, Russland sicherer machen würden.)

Aber schließlich wurden die neuen Waffensysteme funktionsfähig demonstriert und die US-Geheimdienste bestätigten ihre Existenz.

Die Amerikaner, die gezwungen waren zu reagieren, versuchten, mit der EU im Schlepptau, Skandale in der Öffentlichkeitsarbeit über ganz andere Angelegenheiten zu verursachen. Solche Versuche werden oftmals wiederholt. Nachdem der Putsch in der Ukraine die Krim veranlasst hatte, nach Russland zurückzukehren, gab es zum Beispiel die Lawine der hysterischen schlechten Presse über den Flug MH17 der Malaysian Airlines, den die Amerikaner mit Hilfe des ukrainischen Militärs über dem ukrainischen Gebiet abgeschossen hatten.

Ebenso kam es nach Putins Ankündigung neuer Waffensysteme zu einem Ausbruch von ebenso atemloser Hysterie über die angebliche „Novichok“-Vergiftung von Sergej Skripal und seiner Tochter. Ein paar russische Touristen, wenn Sie sich erinnern, wurden beschuldigt, Skripal vergiftet zu haben, indem sie etwas giftiges Gas auf den Türgriff seines Hauses geschmiert haben, nachdem er es verlassen hatte, um nie zurückzukehren. Vielleicht haben sich solche Possen bei manchen Menschen besser angefühlt, aber die Ablenkung von neuen, bahnbrechenden Waffensystemen durch die Generierung gefälschter Nachrichten ist keine angemessene Antwort.

Sagen Sie, was Sie wollen, über die russische Reaktion auf den Austritt der USA aus dem ABM-Vertrag, aber es war angemessen. Sie wurde durch zwei bekannte Fakten notwendig gemacht. Erstens sind die USA dafür bekannt, dass sie Atombomben auf andere Länder (Hiroshima, Nagasaki) werfen. Dies geschah nicht aus Notwehr, sondern nur, um der UdSSR zu signalisieren, dass Widerstand sinnlos wäre (ein dummer Zug, wenn es jemals einen gab). Zweitens ist bekannt, dass die USA wiederholt geplant haben, die UdSSR mit einem nuklearen Erstschlag zu zerstören. Sie wurde immer wieder daran gehindert, dies durchzuführen, zuerst durch einen Mangel an Atomwaffen, dann durch die Entwicklung sowjetischer Atomwaffen, dann durch die Entwicklung sowjetischer ICBMs.

Ronald Reagans „Star Wars“ war ein Versuch, ein System zu entwickeln, das genug sowjetische ICBMs abschiessen würde, um einen nuklearen Erstschlag auf die UdSSR gewinnbar zu machen. Diese Arbeit wurde beendet, als Reagan und Gorbatschow im Dezember 1987 den Anti-Ballistischen Raketenvertrag unterzeichneten. Aber als Bush Jr. 2002 aus dem ABM-Vertrag ausstieg, ging es wieder auf die Rennstrecke. Letztes Jahr erklärte Putin, dass Russland gewonnen hat: Die Amerikaner können jetzt sicher sein, dass, wenn sie jemals Russland angreifen, das Ergebnis ihre vollständige und garantierte Vernichtung sein wird, und die Russen können sicher in dem Wissen ruhen, dass die USA es nie wagen werden, sie anzugreifen.

Aber das war nur der Auftakt. Der eigentliche Sieg fand am 2. Februar 2019 statt. An diesen Tag wird man sich erinnern, als die Russische Föderation die Vereinigten Staaten im Kampf um Eurasien entschieden besiegt hat – von Lissabon bis Wladiwostok und von Murmansk bis Mumbai.

Also, was wollten die Amerikaner, und was bekamen sie stattdessen? Sie wollten den INF-Vertrag neu verhandeln, einige der Begriffe überarbeiten und auf China ausdehnen. Bei der Ankündigung, dass die USA den INF-Vertrag aussetzen, sagte Trump: „Ich hoffe, wir können alle in einen großen, schönen Raum bringen und einen neuen Vertrag abschließen, der viel besser wäre….“ Mit „jeder“ meinte Trump wahrscheinlich die USA, China und Russland.

Warum die plötzliche Notwendigkeit, China einzubeziehen? Weil China über ein ganzes Arsenal an Mittelstreckenwaffen mit einer Reichweite von 500-5500 (die durch den INF-Vertrag verboten waren) verfügt, die auf amerikanische Militärbasen in der gesamten Region – Südkorea, Japan und Guam – weisen. Der INF-Vertrag machte es den USA unmöglich, alles zu entwickeln, was an diesen Stützpunkten eingesetzt werden könnte, um auf China zurückzuzielen.

Vielleicht war es Trumps Versuch, seine „Kunst des Deals“ eines New Yorker Immobilienmoguls im Umgang mit atomaren Supermächten zu praktizieren, oder vielleicht liegt es daran, dass die imperiale Hybris fast jedem im US-Establishment das Hirn verrottet hat, aber der Plan zur Neuverhandlung des INF-Vertrags war etwa so dumm, wie man es sich nur vorstellen kann:

1. Beschuldigen Sie Russland, den INF-Vertrag ohne Beweise verletzt zu haben. Die Bemühungen Russlands ignorieren, zu beweisen, dass die Anschuldigung falsch ist.

2. Kündigen Sie den Ausstiegs aus dem INF-Vertrag an.

3. Warten Sie eine Weile und kündigen Sie dann an, dass der INF-Vertrag wichtig und wesentlich ist. Verzeihen Sie Russland und bieten Sie an, einen neuen Vertrag zu unterzeichnen, verlangen Sie aber, dass er China einbezieht.

4. Warten Sie, während Russland China davon überzeugt, dass es dies tun sollte.

5. Unterschreiben Sie den neuen Vertrag in Trumps „großem, schönem Raum“.

Also, wie ist es eigentlich gelaufen? Russland kündigte sofort an, dass es auch aus dem INF-Vertrag austritt. Putin befahl Außenminister Lawrow, sich bei allen Verhandlungen mit den Amerikanern in dieser Angelegenheit zu enthalten. Dann befahl er Verteidigungsminister Shoigu, landgestützte Plattformen für Russlands neue luft- und schiffsgestützte Raketensysteme zu bauen – ohne das Verteidigungsbudget zu erhöhen. Putin fügte hinzu, dass diese neuen landgestützten Systeme nur als Reaktion auf den Einsatz von US-Mittelstreckenwaffen eingesetzt werden. Oh, und China hat angekündigt, dass es an solchen Verhandlungen nicht interessiert ist. Jetzt kann Trump seinen „großen, schönen Raum“ ganz für sich allein haben.

Warum ist das passiert? Aufgrund des INF-Vertrags hat Russland seit langem ein riesiges, klaffendes Loch in seinem Arsenal, insbesondere im Umkreis von 500-5500 km. Es hatte die X-101/102s aus der Luft gestartet und schließlich die Kalibr-cruise missile entwickelt, aber es hatte eher wenige Flugzeuge und Schiffe, die für die Verteidigung ausreichten, aber nicht genug, um zu garantieren, dass sie die gesamte NATO zuverlässig zerstören konnte. In Bezug auf die nationale Sicherheit Russlands war es angesichts der permanent kriegerischen Haltung der USA notwendig, dass die NATO wusste, dass sie im Falle eines militärischen Konflikts mit Russland völlig vernichtet wird und dass kein Luftverteidigungssystem ihnen jemals helfen wird, dieses Schicksal zu vermeiden.

Wenn Sie sich eine Karte ansehen, werden Sie feststellen, dass Waffen im Umkreis von 500-5500 km dieses Problem recht gut lösen. Zeichne einen Kreis mit einem Radius von 5500 km um die russische Enklave Kaliningrad; beachte, dass er jedes einzelne NATO-Land, Nordafrika und den Nahen Osten umfasst. Der IWF-Vertrag war nicht unbedingt ein gutes Geschäft für Russland, auch wenn er zunächst unterzeichnet wurde (denken Sie daran, Gorbatschow, der ihn unterzeichnet hat, war ein Verräter), aber er wurde zu einem erstaunlich schlechten Geschäft, als die NATO begann, nach Osten zu expandieren. Aber Russland konnte sich nicht aus ihm herausziehen, ohne eine Konfrontation auszulösen, und es brauchte Zeit, um sich zu erholen und wieder aufzurüsten.

Bereits 2004 kündigte Putin an, dass „Russland einen Durchbruch braucht, um eine neue Generation von Waffen und Technologien zu haben“. Damals ignorierten ihn die Amerikaner und dachten, dass Russland jeden Moment auseinander fallen könnte und dass sie russisches Öl, Gas, Kernbrennstoff und andere strategische Rohstoffe für immer kostenlos gewinnen könnten, während die Russen selbst ausgestorben sind. Sie dachten, selbst wenn Russland versuchen würde, sich zu wehren, würde es genügen, einige Verräter zu bestechen – wie Gorbatschow oder Jelzin – und alles wäre wieder in Ordnung.

15 Jahre im Schnelldurchlauf, und ist es das, was wir haben? Russland hat sich wieder aufgebaut und ist wieder bewaffnet. Die Exportindustrien sorgen auch ohne Öl- und Gasexporte für eine positive Handelsbilanz. Es baut gleichzeitig drei große Exportpipelines nach Deutschland, in die Türkei und nach China. Es baut weltweit Atomkraftwerke auf und besitzt einen Großteil der weltweiten Atomindustrie. Die USA können das Licht ohne die Einfuhr russischer Kernbrennstoffe nicht mehr anbehalten. Die USA haben keine neuen Waffensysteme, um der Aufrüstung Russlands zu begegnen. Ja, man spricht von deren Entwicklung, aber alles, was es an dieser Stelle gibt, ist unendliches Geldversenken und viele PowerPoint-Präsentationen. Die USA haben nicht mehr den Verstand, die Arbeitskraft, die Zeit oder das Geld dies zu erledigen.

Ein Teil von Putins Befehlen nach dem Austritt aus dem INF-Vertrag war der Bau von landgestützten Mittelstrecken-Hyperschall-Raketen. Das ist eine neue Wendung: Es wird nicht nur unmöglich sein, sie abzufangen, sondern sie werden auch die verbleibende Lebenszeit der NATO von Minuten auf Sekunden verkürzen, sollte sie Russland jemals angreifen. Auch der neue nuklear betriebene Torpedo Poseidon wurde erwähnt: Selbst wenn ein Angriff auf Russland gelingt, wird es ein pyrrhusartiger sein, denn die nachfolgenden 100 Fuß langen nuklear ausgelösten Tsunamis werden beide Küsten der Vereinigten Staaten Hunderte von Kilometern im Landesinneren ausradieren und das ganze Land effektiv auf leicht radioaktives Ödland reduzieren.

Die USA haben nicht nur ihre Angriffsfähigkeit verloren, sondern auch ihre Fähigkeit zur Bedrohung. Das wichtigste Mittel, um militärische Macht in der ganzen Welt auszuüben, ist die Marine, und Poseidon reduziert sie auf einen nutzlosen, langsam sich bewegenden Haufen Schrott. Es bräuchte nur eine Handvoll Poseidons, die leise jede US-Flugzeugträgergruppe beschatten, um den strategischen Wert der US-Marine auf Null zu setzen, egal wo auf der Welt sie eingesetzt wird.

Ohne die Fesseln des INF-Vertrags wird Russland in der Lage sein, die bereits veraltete und nutzlose NATO vollständig zu neutralisieren und ganz Europa in seinen Sicherheitsbereich aufzunehmen. Die europäischen Politiker sind durchaus formbar und werden bald lernen zu erkennen, dass gute Beziehungen zu Russland und China ein Gewinn sind, während jede weitere Abhängigkeit von den USA eine große Belastung darstellt. Viele von ihnen verstehen bereits, woher der Wind weht.

Es wird für die führenden Politiker Europas keine schwierige Entscheidung sein. Auf der einen Seite steht die Aussicht auf ein friedliches und wohlhabendes Groß-Eurasien, von Lissabon bis Wladiwostok und von Murmansk bis Mumbai, sicher unter dem russischen Atomschirm und verbunden mit der chinesischen One Belt One Road.

Auf der anderen Seite steht eine gewisse obskure ehemalige Kolonie, die in den Wildnis Nordamerikas verloren gegangen ist, durchdrungen von einem unerschütterlichen Glauben an ihren eigenen Exzeptionalismus, auch wenn sie immer schwächer, innen zerstrittener und chaotischer wird, aber dennoch gefährlich, wenn auch meistens sich selbst gegenüber, und von einem schwafelnden Kasper geführt wird, der den Unterschied zwischen einem Atomwaffenvertrag und einem Immobilienhandel nicht erkennen kann. Es muss ruhig und friedlich an den Rand der Zivilisation und dann an den Rand der Geschichte verbannt werden.

Trump sollte seine eigene Firma in seinem „großen, schönen Raum“ behalten und vermeiden, etwas noch tragischeres zu tun, während vernünftigere Köpfe ruhig über die Bedingungen für eine ehrenhafte Kapitulation verhandeln. Die einzige akzeptable Exit-Strategie für die USA besteht darin, ihre Positionen auf der ganzen Welt ruhig und friedlich aufzugeben, sich in sein eigenes Gebiet zurückzuziehen und sich nicht in die Angelegenheiten des Großraums Eurasien einzumischen.

