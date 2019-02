U.S. „Militärhilfe“ für Al Qaida, ISIS-Daesh

von Prof Michel Chossudovsky – http://www.globalresearch.ca

Übersetzung LZ

Das Pentagon nutzt illegalen Waffenhandel, um riesige Lieferungen von leichten Waffen nach Syrien zu lenken.

Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten nutzen den Waffenhandel – d.h. den unregulierten illegalen Handel mit leichten Waffen über private Händler, einschließlich organisierter Kriminalität -, um große Mengen an Waffen und Munition an die Terroristen in Syrien weiterzugeben.

Die von den USA geführte Koalition nutzt den illegalen Handel mit Leichtwaffen, die in Osteuropa, dem Balkan, China usw. hergestellt werden, für die Lieferung an Rebellengruppen in Syrien, einschließlich ISIS-Daesh und Al Nusra. Im Gegenzug hat die israelische IDF, die aus den besetzten Golanhöhen operiert, Waffen, Munition und logistische Unterstützung für die in Südsyrien operierenden Al-Kaida-Rebellen bereitgestellt.

In einem Interview mit dem Kölner Stadt-Anzeiger im September 2016 bestätigte der Jabhat al-Nusra Kommandeur Abu Al Ezz, dass die USA Waffen über „Drittländer“ zu Al Nusrah schicken.

„Ja, die USA unterstützen die Opposition [in Syrien], aber nicht direkt. Sie unterstützen die Länder, die uns unterstützen. Aber wir sind mit dieser Unterstützung noch nicht zufrieden.“

Die vorstehende Erklärung bezieht sich auf Waffenlieferungen der amerikanischen Verbündeten einschließlich Saudi-Arabien, Israel, Katar und der Türkei.

„Als Jabhat Al-Nusra belagert wurde, hatten wir Offiziere aus der Türkei, Katar, Saudi-Arabien, Israel und Amerika hier… Experten für den Einsatz von Satelliten, Raketen, Aufklärungs- und Wärmebildkameras.“ ( RT, 17. März 2017)

Der folgende Artikel konzentriert sich auf die Versorgungswege und den illegalen Handel mit Kleinwaffen, die das Pentagon zur Lieferung von Waffen an die Terroristen einsetzt. Und das sind die gleichen Terroristen, die angeblich hinter den Bombenanschlägen in europäischen Städten wie Manchester, Brüssel, Paris und Nizza stecken.

Diese in Drittländern hergestellten Waffen werden vom Pentagon gekauft. Sie werden dann an Al Qaeda und ISIS-Daesh-Terroristen weitergeleitet, die gegen Regierungskräfte im Irak und in Syrien kämpfen.

In einem anderen Zusammenhang erkennt CNN an, dass Saudi-Arabien und die VAE US Made Waffen an Al Qaeda angegliederte Kämpfer im Jemen schicken.

„Hodeidah, Jemen (CNN) – Saudi-Arabien und seine Koalitionspartner haben amerikanische Waffen an al Qaida-verbundene Kämpfer, hardcore Salafi-Milizen und andere Fraktionen, die Krieg im Jemen führen, übertragen, was gegen ihre Vereinbarungen mit den Vereinigten Staaten verstößt, die eine CNN-Untersuchung ergeben hat.“ (CNN, Februar 2019)

Der Bericht gibt beiläufig den amerikanischen Proxies im Nahen Osten die Schuld daran, dass sie die Bedingungen ihrer Vereinbarung mit dem Pentagon gebrochen haben:

„Durch die Weitergabe dieser militärischen Ausrüstung an Dritte bricht die von Saudi-Arabien geführte Koalition die Bedingungen für ihre Waffengeschäfte mit den USA, so das Verteidigungsministerium. Nachdem CNN seine Ergebnisse vorgestellt hatte, bestätigte ein US-Verteidigungsbeamter, dass es eine laufende Untersuchung des Problems gibt.

Die Enthüllungen werfen neue Fragen auf, ob die USA die Kontrolle über einen wichtigen Verbündeten verloren haben, der die wichtigste Rolle in einem der schrecklichsten Kriege des letzten Jahrzehnts innehat, und ob Saudi-Arabien verantwortungsvoll genug ist, um weiterhin die hochentwickelten Waffen und Kampfmittel kaufen zu dürfen. Frühere CNN-Untersuchungen ergaben, dass US-Waffen bei einer Reihe von tödlichen Angriffen der saudischen Koalition eingesetzt wurden, bei denen Dutzende von Zivilisten, darunter viele Kinder, getötet wurden.“



Das Pentagon hat die Kontrolle über seine Verbündeten verloren, so CNN. Die unausgesprochene Wahrheit ist, dass Saudi-Arabien und die VAE im Namen der USA handeln. Und Washington ist für den Tod von Zehntausenden jemenitischen Zivilisten verantwortlich.

Die CNN bestätigt jedoch, dass „die USA bei weitem der größte Waffenlieferant sowohl für Saudi-Arabien als auch für die Vereinigten Arabischen Emirate sind, und ihre Unterstützung ist entscheidend für den anhaltenden Krieg der saudi-geführten Koalition im Jemen“. CNN, op cit).

In einer jüngsten Erklärung beschuldigt die republikanische Präsidentschaftskandidatin Tulsi Gabbard die Trump-Administration, Geld und Waffen an die „Dschihadisten“ in Syrien zu leiten:

Die CIA unterstützt seit langem eine Gruppe namens Fursan al Haqqq und versorgt sie mit Löhnen, Waffen und Unterstützung, einschließlich Boden-Luft-Raketen. Diese Gruppe arbeitet mit einer al-Qaida-Gruppe zusammen, die versucht, die syrische Regierung zu stürzen. Die Levante-Front ist eine weitere so genannte moderate Dachorganisation syrischer Oppositionskämpfer. Im vergangenen Jahr haben die Vereinigten Staaten mit der Türkei zusammengearbeitet, um dieser Gruppe nachrichtendienstliche Unterstützung und andere Formen der militärischen Unterstützung zu gewähren. Diese Gruppe hat sich mit dem Ableger von al-Qaida in Syrien zusammengeschlossen. (Tulsi Gabbard, US House of Rep)

Michel Chossudovsky, 23. Mai 2017, 6. Februar 2019

Laut Jane’s Defence Weekly, die Dokumente zitiert, die von den Federal Business Opportunities (FBO) der US-Regierung veröffentlicht wurden, haben die USA – als Teil ihrer „Anti-Terror-Kampagne“ – syrischen Rebellen [auch bekannt als moderate Al Qaida] große Mengen an Waffen und Munition zur Verfügung gestellt.

Die USA und ihre Verbündeten (einschließlich der Türkei und Saudi-Arabiens) haben sich auf den illegalen Handel mit Leichtwaffen verlassen, die in Osteuropa, auf dem Balkan, in China usw. hergestellt werden, um sie an Rebellengruppen in Syrien, einschließlich ISIS-Daesh und Al Nusra, zu liefern. Im Gegenzug hat die israelische IDF, die aus den besetzten Golanhöhen operiert, Waffen, Munition und logistische Unterstützung für die in Südsyrien operierenden Al-Kaida-Rebellen bereitgestellt.

Während Washingtons Nahost-Verbündete in einem florierenden Markt für leichte Waffen fragwürdige Geschäfte tätigen, wird ein erheblicher Teil dieser illegalen Waffensendungen dennoch direkt von der US-Regierung in Auftrag gegeben.

Diese Waffenlieferungen werden nicht durch international zugelassene Waffentransfers durchgeführt. Obwohl sie das Ergebnis einer Beschaffung durch das Pentagon (oder der US-Regierung) sind, werden sie nicht als „offizielle“ militärische Hilfe erfasst. Sie nutzen private Händler und Reedereien im Rahmen eines florierenden illegalen Handels mit leichten Waffen.

Basierend auf der Untersuchung einer einzelnen vom Pentagon gesponserten Lieferung von mehr als 990 Tonnen im Dezember 2015 kann man vernünftigerweise feststellen, dass die Mengen an leichten Waffen in den Händen von „oppositionellen“ Rebellen innerhalb Syriens beträchtlich und überaus groß sind.

Hintergrund: U.S. Waffenversorgungswege „Über Drittländer“.

Obwohl der Großteil der Waffen und Munition, die an die syrischen Rebellen geliefert werden (einschließlich der FSA, der mit Al Qaida verbundenen Einheiten und ISIS-Daesh), von der Türkei und Saudi-Arabien kanalisiert wird, sind die USA auch an der routinemäßigen Lieferung (mit Ursprung in Drittländern) von leichten Waffen an die Rebellen beteiligt, einschließlich Panzerabwehr- und Raketenwerfer.

Amerikas Waffensendungen an die Rebellen Syriens werden vom Pentagon (und/oder einer US-Regierungsbehörde) über mehrere Vermittler über private Waffenhandels- und Reedereien aus der Schwarzmeerhafenstadt Constanta in Auftrag gegeben. Keine dieser Waffen im Rahmen dieses de facto (inoffiziellen) „US-Militärhilfe“-Programms ist „Made in the USA“. Diese leichten Waffen, die in Osteuropa und auf dem Balkan auf dem illegalen Markt gekauft wurden, sind relativ preiswert.

Darüber hinaus soll Washingtons Entscheidung, keine US-Waffen an die Rebellen zu schicken, die Tarnung aufrechterhalten. Kein Zweifel, was Washington will, ist sicherzustellen, dass US und/oder westliche Waffen nicht in den Händen von Terroristen gefunden werden. Wie wir uns erinnern, war die Geschichte des Weißen Hauses zu Beginn des Krieges im Jahr 2011: „humanitäre Hilfe“ für die Rebellen, gekoppelt mit „etwas Militärmaterial…..[aber keine Waffen]“ (BBC, 10. Oktober 2015)

Die militärische Unterstützung der USA für die Rebellen, die (inoffiziell) über den illegalen Markt geleitet werden, ist Routine und dauert an. Im Dezember 2015 wurde eine von den USA gesponserte Großsendung von 995 Tonnen Waffen unter eklatanter Verletzung des Waffenstillstands durchgeführt. Laut Jane’s Defence Weekly stellen die USA „den syrischen Rebellengruppen [die Waffen] als Teil eines Programms zur Verfügung, das trotz des weitgehend eingehaltenen Waffenstillstands in diesem Land [im Dezember 2015] fortgesetzt wird“.

Laut Jane werden die Waffenlieferungen im Auftrag der USA an private Waffenhändler und Reedereien vergeben:

„Das FBO hat in den letzten Monaten zwei Aufforderungen veröffentlicht [Anfang 2015], nach Reedereien zu suchen, um explosives Material aus Osteuropa zum jordanischen Hafen von Aqaba im Namen des Militärischen Sealift-Kommandos der US-Marine zu transportieren.“ (Jane.com April 2016)

Die Lieferungen von Waffen, die von den USA gekauft und finanziert werden, werden sorgfältig koordiniert, ebenso wie die Lieferungen an Rebellen im Norden und Süden Syriens. Die Waffen werden aus dem rumänischen Schwarzmeerhafen Constanta (Dezember 2015) verschifft:

Erstens, zur türkischen Mittelmeereinrichtung von Agalar-Limani bei Tasucu zur Unterstützung von Rebellen in Nordsyrien, die mit Unterstützung der türkischen Behörden nach Syrien geschmuggelt werden soll. (die Hälfte der Ladung wird entladen) Der Rest der Lieferung zum jordanischen Hafen des Roten Meeres von Aqaba (für Rebellen in Südsyrien) über den Suezkanal. Von Aqaba aus würden die Waffen über die südsyrisch-jordanische Grenze nach Syrien geschmuggelt.

Laut Jane umfasste die Ladung an leichten Waffen AK-47-Gewehre, PKM-Mehrzweck-Maschinengewehre, DShK schwere Maschinengewehre, RPG-7-Raketenwerfer und 9K111M Faktoria Panzerabwehr-Lenkwaffensysteme (ATGW). Es ist anzumerken, dass ein großer Teil der RPG-Raketenwerfer für die Lieferung nach Nordsyrien vorgesehen war (siehe Tabelle unten).

Von Bedeutung ist auch, dass die Schwarzmeerroute nach Syrien auch für den Versand ukrainischer Waffen an Al Qaeda und ISIS Daesh genutzt wurde.

Sputnik, 5. Juni 2016



994 Tonnen Waffen in einer einzigen Sendung, mit freundlicher Genehmigung von Onkel Sam.

Die folgende Tabelle gibt Auskunft über die Aufschlüsselung der von Jane Defense Weekly dokumentierten Waffensendung für Dezember 2015.

Beachten Sie die Zahlen für eine einzelne Sendung im Dezember 2015, ausgedrückt in Kilogramm (kg).

Die Beträge sind beträchtlich:

Die 7,62 x 39 mm beziehen sich auf Munition für eine AK47. Nämlich die Lieferung von 134 Tonnen Munition.

Die PG 7 VM (2 kg) und PV7 VT (3,3 kg) sind Panzerabwehrgranaten (was darauf hindeutet, dass mehr als 25.000 PG 7VM Einheiten in der Lieferung enthalten waren, und mehr als 60.000 PG 7VT).

Die gesamte Lieferung nach Aqaba und Agalar umfasst 994 Tonnen „humanitäre“ R2P-Leichtwaffen für die „Moderaten“ in Syrien. (in einer einzigen Sendung aus Rumänien) unter zahlreichen vergleichbaren Sendungen auf dem See- und Luftweg.

Quelle Jane’s Defense Weekly

Dieser Handel mit leichten Waffen wird über private Unternehmen im Auftrag der Federal Business Opportunities (FBO) der US-Regierung abgewickelt, einer kommerziellen Handelsgesellschaft, die im Auftrag der US Navy MSC handelt:

Stufen 1, 2 und 3:

Das Pentagon (oder die zuständige Regierungsbehörde) weist das US Navy MSC mit Details und Spezifikationen der leichten Waffen an, die gekauft und über die Türkei und Jordanien an die „Freiheitskämpfer“ Syriens verschifft werden sollen. Die Lieferhäfen sind angegeben. Der endgültige Bestimmungsort der Waffen wird nicht erwähnt. Der MSC der Marine erteilt den Auftrag an das FBO.

3) Das FBO wiederum handelt mit privaten Unternehmen zur Beschaffung und zum Versand der Waffen und „explosiven Stoffe“ aus Constanta, Rumänien.

Laut Janes Bericht: „Die FBO hat in den letzten Monaten zwei Aufforderungen veröffentlicht, nach Reedereien zu suchen, um explosives Material aus Osteuropa in den jordanischen Hafen von Aqaba im Namen des Militärischen Sealift-Kommandos der US-Marine zu transportieren„. (Hervorhebung hinzugefügt)

Ein Standbild aus einem Video, das von der syrischen Rebellengruppe Jaish al-Izzah am 16. Dezember 2015 veröffentlicht wurde, zeigt einen ihrer Kämpfer, der sich darauf vorbereitet, ein ATGW abzufeuern, das entweder ein 9K111 Fagot oder ein 9K111M Faktoria sein könnte, wobei die beiden äußerlich identisch sind. Jaish al-Izzah verwendet auch US-gefertigte TOW ATGWs. Quelle: Jane Defence Weekly

Die erste Aufforderung, die am 3. November 2015 veröffentlicht wurde, richtete sich an einen Auftragnehmer, der 81 Container mit Ladung, darunter Sprengstoff, von Constanta in Rumänien nach Aqaba verschifft.



Die Aufforderung wurde anschließend mit einer detaillierten Packliste aktualisiert, aus der hervorging, dass die Ladung ein Gesamtgewicht von 994 Tonnen hatte, von denen etwas weniger als die Hälfte in Agalar, einem Militärpier nahe der türkischen Stadt Tasucu, entladen werden sollte, die andere Hälfte in Aqaba. (Jane’s op cit)

Die Mission des Military Sealift Command (MSC) der US Navy besteht darin, „die Schiffe zu betreiben, die unsere Streitkräfte unterstützen und spezielle Seedienstleistungen zur Unterstützung der nationalen Sicherheitsziele in Frieden und Krieg zu erbringen“. (MSC mission)

Quelle: http://www.msc.navy.mil/mission/

Waffenlieferungen von Amerikas Verbündeten im Nahen Osten

Der wöchentliche Bericht von Jane Defence Weekly bezieht sich auf Sendungen, die vom Pentagon über ein Drittland initiiert wurden. Sie befasst sich nicht mit dem breiteren und viel größeren Strom von militärischer Ausrüstung und Waffen an Al-Kaida und in den islamischen Staat, der von den amerikanischen Verbündeten im Nahen Osten (z.B. Türkei, Saudi-Arabien) in Auftrag gegeben wurde. Diese leichten Waffen werden auch aus Drittländern (d.h. Osteuropa, Balkan) über private Händler bezogen:

Im Jahr 2012 nahmen Vertreter der Free Syrian Army Kontakt mit Waffenhändlern in Osteuropa und der Schwarzmeerregion auf und hofften, Waffen zu beschaffen, die dann über die türkisch-syrische Grenze geschmuggelt werden sollten. Die syrischen Rebellen wandten sich auch an Milizen in Libyen, um Hilfe zu erhalten. Die libyschen Gruppen haben sich als besonders wichtige Waffenquelle für die syrischen Aufständischen erwiesen. …



Die Bemühungen der libyschen Makler, die Rebellen zu versorgen, fielen mit den Bemühungen der Türkei, Katars, Saudi-Arabiens und Jordaniens zusammen, die Rebellen zu bewaffnen, und waren vielleicht daran gebunden. …. Global initiative against Transnational Crimes (Studie 2013)

Nach Angaben der Deutschen Welle werden Waffenexporte aus Drittländern (z.B. Rumänien) nach Syrien auch über Saudi-Arabien, Jordanien, die Türkei und die VAE per Luftfracht abgewickelt: „…die Munition, einschließlich Kalashnikov AK-47 Sturmgewehre, Maschinengewehre, Granaten sowie Panzerabwehrkanonen, werden zunächst in saudischen Flugplätzen und Häfen abgeladen, bevor Schmuggler sie an syrische Militante schicken.“ (zitiert von Press TV, 8. August 2016, Schwerpunkt hinzugefügt)

„Internationale Normen für die Kontrolle der Ausfuhr von Militärtechnologie und -ausrüstung werden unverschämt missachtet, so der Bericht, und eine beträchtliche Menge an Munition, die aus Bulgarien in die oben genannten Länder ausgeführt wird, trägt nur das Zeichen „unbekannte Herkunft“.



Solche Waffen sind zuvor in den Händen von Terrorgruppen wie Daesh gelandet, von denen allgemein angenommen wird, dass sie Saudi-Arabien unterstützen.



Frühere Berichte hatten bereits gezeigt, dass Waffen angeblich unter türkischer Militäreskorte nach Syrien geleitet und beim vereinbarten Rendezvous an militante Führer übergeben wurden.“ (Presse TV, 8. August 2016)



Schlussbemerkungen

Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten nutzen den Waffenhandel – d.h. den unregulierten illegalen Handel mit leichten Waffen über private Händler, einschließlich organisierter Kriminalität -, um große Mengen an Waffen und Munition an die Terroristen in Syrien weiterzugeben. Diese in Washington eingeleiteten fragwürdigen Transaktionen stehen im Widerspruch zum Völkerrecht und zu den Verträgen der Vereinten Nationen über den Handel mit kleinen und leichten Waffen.

Die Auftragsvergabe im Pentagon vermeidet – über verschiedene Vermittler – den illegalen Kauf von leichten Waffen: Mit großer Wahrscheinlichkeit werden die vom Pentagon für die Finanzierung dieser Waffenkäufe nach Syrien bereitgestellten Mittel vom US-Verteidigungsministerium nicht als echte „US-Militärhilfe“ ausgewiesen und/oder kategorisiert. Unterdessen hält die UNO über die staatliche Unterstützung des illegalen Kaufs und Schmuggels von Waffen nach Syrien nach wie ihre schützende Hand.

https://www.globalresearch.ca/u-s-military-aid-to-al-qaeda-isis-daesh/5548960

