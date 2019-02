Tschüss ‚Freiheit und Demokratie‘ – Willkommen ‚regelbasierte Internationale Ordnung‘!

von Paul Carline – http://www.theblogcat.de

Die in Washington ansässige Organisation „ Freedom House „, die vorgibt, unabhängig zu sein, hat rund 150 Mitarbeiter in Washington und in den Außenbüros auf der ganzen Welt. Ihr Präsident ist Michael J. Abramowitz, der vor seinem Eintritt ins Freedom House im Jahr 2017 Direktor des Levine Institute for Holocaust Education des US Holocaust Memorial Museums war. Davor war er National Editor und dann Korrespondent des Weißen Hauses für die Washington Post . Er ist Mitglied des Council on Foreign Relations und ehemaliger Fellow des German Marshall Fund und der Hoover Institution . Er ist auch Vorstandsmitglied des National Security Archive . Den Vorsitz im Kuratorium führt Michael Chertoff, Secretary of Homeland Security unter George W. Bush und Mitautor des USA Patriot Act.

Seit 1972 hat Freedom House, dessen Website von niemand geringerem als Francis Fukuyama unterstützt wird, eine jährliche Weltkarte „Freedom in the World“ (oben) erstellt, die die Welt in Länder unterteilt, die entweder „frei“, „teilweise frei“ oder „nicht frei“ sind. Die angeblich „freien“ Länder sind grün gefärbt, die „teilweise freien“ eine Art schlammiges Gelb und die „nicht freien“ blau.

Ihre Analyse der „Freiheit“ umfasst „Wahlprozesse, den politischen Pluralismus und die Partizipation, das Funktionieren der Regierung, die Meinungs- und Glaubensfreiheit, das Vereinigungs- und Organisationsrecht, die Rechtsstaatlichkeit sowie die persönliche Autonomie und die individuellen Rechte“. Das Wort „Demokratie“ wird im Bewertungssystem weder verwendet noch ist es irgendwo definiert, aber ihre Analyse 2018 lautet „Demokratie in der Krise“.

Laut Freedom House waren 2018 45% der Welt (nach Ländern) oder 39% (nach Bevölkerung) „frei“, 30% (Land) oder 24% (Bevölkerung) „teilweise frei“ und 25%/37% „nicht frei“. Die Länder werden nach einem Prozentpunkte-System bewertet. Schweden, das im vergangenen Jahr den NATO-Kriegsspielen beigetreten ist – obwohl es kein NATO-Mitglied ist – erhält volle 100 Punkte, Kanada 99, Uruguay 98, Chile und Großbritannien 94, Frankreich völlig unverdiente 90, die USA 86 und Israel unwirkliche 79 Punkte. Im Gegensatz dazu erreicht China 14 Punkte, der Iran 17 und Russland nur 20 Punkte, während Tibet und Syrien jeweils nur einen Punkt erhalten (keine Befangenheit). Fast unglaublich, die Ukraine kommt auf 62 Punkte – so kann man sie als „teilweise frei“ einstufen! Seltsamerweise ist der FAQ-Bereich nur in zwei Sprachen verfügbar – Englisch und Ukrainisch!

Ich vermute, dass die Erklärung des Präsidenten von Freedom House, Michael J. Abramowitz, in der es heißt: „Vor einem Vierteljahrhundert, am Ende des Kalten Krieges, schien es, dass der Totalitarismus endlich besiegt war und die liberale Demokratie den großen ideologischen Kampf des 20. Jahrhunderts gewonnen hatte“, bei vielen Off-Guardian-Lesern ein schiefes Lächeln auslöst – wenn nicht gar völlige Wut. Abramowitz bezieht sich vorhersagbar auf „den Aufstieg populistischer Führer, die die feindliche Stimmung gegen Immigranten nutzen und die grundlegenden bürgerlichen und politischen Freiheiten zu kurz kommen lassen“ und er beschreibt den „Newcomer Emmanuel Macron“ als „Zentristen“, der „handlich“ (interessante Wortwahl!) die französische Präsidentschaft gewann.

Sein Kommentar zu China und Russland ist deprimierend vorhersehbar. Er bezeichnet sie als „die führenden Autokratien der Welt“, und er behauptet von ihnen, dass sie „jede Gelegenheit ausgenutzt haben, nicht nur die interne Repression zu verstärken, sondern auch ihren schädlichen Einfluss in andere Länder zu exportieren, die ihr Verhalten zunehmend kopieren und ihre ‚Verachtung für die Demokratie‘ übernehmen“ (Hervorhebungen hinzugefügt; keine Erwähnung der ‚Verachtung für die Demokratie‘ in den USA, UK und zahlreichen anderen Mitgliedern der EU).

Laut Abramowitz „erlauben demokratische Regierungen den Menschen, an der Festlegung der Regeln mitzuwirken, an die sich alle halten müssen, und dass sie ein Mitspracherecht in Bezug auf ihr Leben und ihre Arbeit haben„. Wenn das wahr wäre, gäbe es in all diesen „freien“ Ländern viel direkte Demokratie. Es stimmt, dass es in einigen Staaten der USA und in einigen europäischen Ländern einige „direkte Demokratie“ gibt, z.B. Volksinitiativen und Volksabstimmungen – die Schweiz ist das bei weitem beste Beispiel, gefolgt von Deutschland auf regionaler und lokaler Ebene, dank der jahrzehntelangen Bemühungen seiner führenden prodemokratischen Organisation „Mehr Demokratie“, die versucht hat, auch auf nationaler Ebene direkte demokratische Rechte durchzusetzen, die es dem Volk wirklich ermöglichen würden, „mitzumachen“. Im „Grundgesetz“ Deutschlands (es hat keine richtige Verfassung, aus Gründen, auf die ich hier nicht eingehen kann, die aber vielen bekannt sein werden) steht tatsächlich: „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus“ (Artikel 20) und „Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen ausgeübt“ – aber aufeinanderfolgende Regierungen haben sich geweigert, jene Gesetze zu erlassen, die Volksabstimmungen auf staatlicher Ebene ermöglichen würden, vermutlich weil sie die „Volksgewalt“ fürchten, was die wörtliche Bedeutung von „Demokratie“ ist.

Betrachtet man die folgenden Entwicklungen, so bekommt Kofi Annans Rede für seinen Friedensnobelpreis 2001 einen bitteren Unterton:

„Die Hindernisse für die Demokratie haben wenig mit Kultur oder Religion zu tun, sondern viel mehr mit dem Wunsch der Machthaber, ihre Position um jeden Preis zu behaupten. Dies ist weder ein neues Phänomen noch auf einen bestimmten Teil der Welt beschränkt. Menschen aller Kulturen schätzen ihre Wahlfreiheit und haben das Bedürfnis, bei den Entscheidungen, die ihr Leben betreffen, mitzubestimmen“.

Im Weltentwicklungsbericht 2002 des UNDP bekräftigte Kofi Annan die wahre Natur von Demokratie mit folgenden Worten:

„Wahre Demokratisierung bedeutet mehr als Wahlen. Die Würde des Menschen erfordert, dass er frei – und in der Lage – ist, an der Gestaltung und Verwaltung der Regeln und Institutionen, die ihn regieren, mitzuwirken“.

Nach Abramovitzs Definition und der von Kofi Annan gibt es in Großbritannien keine echte Demokratie (ein rein repräsentatives System – insbesondere ein System, das immer noch ein veraltetes und völlig verrufenes FPTP-System (Mehrheitswahlrecht) verwendet, mit seltenen Referenden, die von der Regierung organisiert werden und die die Frage stellt – das ist keine legitime Form der Demokratie).

Wir können auch sozusagen in Klammern fragen, wer – wenn nicht die Wähler – „hilft, die Regeln festzulegen“, zum Beispiel speziell in Europa? Im Juli 2017 gab es in der EU 11.327 registrierte Lobbyorganisationen mit rund 82.096 Beschäftigten – das entspricht 50.326 Vollzeitbeschäftigten – von denen fast 7.000 Zugang zum Parlament haben. In Deutschland gibt es für jedes Mitglied des Bundestages rund acht Lobbyisten – die ‚äußere‘ Interessen vertreten – und die Lobbyregister sind freiwillig. Nur sieben Länder (Frankreich, Irland, Litauen, Österreich, Polen, Slowenien und das Vereinigte Königreich) haben Gesetze über Lobbyarbeit erlassen.

Was äußerst interessant und aufschlussreich ist, ist das allgemeine Fehlen von Hinweisen auf „Freiheit und Demokratie“ durch unsere sogenannten „Führer“. Diese Worte wurden im politischen Lexikon durch den inzwischen klar favorisierten Ausdruck „die regelbasierte internationale Ordnung“ ersetzt – der nicht ganz den gleichen Klang oder die gleichen Konnotationen hat wie „Freiheit und Demokratie“.

Man muss sich fragen: Wessen Ordnung? Wessen Regeln? Wenn Abramowitz Recht hat und wir das Privileg haben, in einem Land zu leben, das, wenn wir seinem Freedom House-Rating glauben, nahezu perfekt ist, dann müssen wir, das Volk, an der Festlegung dieser Regeln beteiligt gewesen sein. Man hätte uns zumindest sagen sollen, was sie bedeuten! Was bedeutet beispielsweise „international“ in diesem Zusammenhang? Es schlägt einen globalen Pakt vor – aber wenn er verwendet wird, dann schließt er ausdrücklich bestimmte Länder und Systeme aus, von denen wir glauben, dass sie nicht Teil dieser neuen „Ordnung“ sind oder angeblich versuchen, diese zu untergraben.

Obwohl das Wort „international“ oft als Synonym für „global“ oder „universell“ verwendet wird, ist seine wörtliche Bedeutung „zwischen den Nationen“. Die UNO hat natürlich schon seit langem alle möglichen „universellen“ Regeln erlassen und gebilligt (z.B. die Regeln des ICC über Aggressionen) – von denen viele regelmäßig von jenen Ländern missachtet werden, die am lautesten behaupten, „Demokratien“ und loyale Beobachter der „regelbasierten internationalen Ordnung“ zu sein.

Aber wir erleben jetzt eine neue Art von buchstäblich „inter-nationalen“ Abkommen in Europa, oft nur zwischen zwei Regierungen gleichzeitig (ohne demokratische Zustimmung durch Parlamente oder das Volk), und wo der Verdacht besteht, dass dies eine neue Art ist, der Öffentlichkeit vor Augen zu führen, was wirklich in Europa vor sich geht – insbesondere die schrittweise Umsetzung des Projekts „Vereinigte Staaten von Europa“, das mindestens schon 1946 begann.

Es scheint eine unangemessene Eile zu geben, die Schaffung eines einheitlichen militärischen Establishments abzuschließen, das nicht den einzelnen Nationalstaaten verantwortlich wäre, die ihre Streitkräfte (und Infrastruktur!) einbringen, und was auch eine viel engere Zusammenarbeit zwischen Militär und Polizei zu beinhalten scheint. Hat die Dringlichkeit mit dem Chaos in Europa zu tun und der Bedrohung – die sich jetzt in Form der „Yellow Vest“-Proteste manifestiert – durch weit verbreitete Bürgerunruhen und potenzielle öffentliche Revolte?

So kann Premierministerin Theresa May der Öffentlichkeit vortäuschen, dass der von der Mehrheit der Wähler gebilligte „Brexit“ stattfinden wird, d.h. dass Großbritannien „aus der EU austritt“, während gleichzeitig die Regierung, größtenteils im Geheimen oder hinter verschlossenen Türen in völlig undemokratischen Versammlungen, das gesamte britische Militärestablishment Schritt für Schritt zum neuen „einheitlichen europäischen Verteidigungsestablishment“ verpflichtet. Das Vereinigte Königreich geht eine besondere Beziehung zu Frankreich (und damit zur EU) ein. Frankreich und Deutschland haben gerade einen neuen Vertrag unterzeichnet – den Aachener Vertrag – erhält das Vereinigte Königreich damit automatisch besondere Beziehungen zu Deutschland? Und wird dieser „zweistufige“ Ansatz schließlich alle willigen Staaten (man könnte sich Ungarn, vielleicht auch Italien und Griechenland, vorstellen, die nicht so willig sind) in der „Neuen Europäischen Ordnung“ verbinden?

Bei der Suche nach dem Verständnis der „regelbasierten internationalen Ordnung“ fand ich diese Definition der RAND Corporation sehr hilfreich:

„Seit 1945 verfolgen die Vereinigten Staaten ihre globalen Interessen durch die Schaffung und Aufrechterhaltung internationaler Wirtschaftsinstitutionen, bilateraler und regionaler Sicherheitsorganisationen und liberaler politischer Normen; diese Ordnungsmechanismen werden oft gemeinsam als internationale Ordnung bezeichnet.

In den letzten Jahren haben aufstrebende Mächte begonnen, Aspekte dieser Ordnung in Frage zu stellen. Dieser Bericht ist Teil eines Projekts mit dem Titel „Aufbau einer nachhaltigen Internationalen Ordnung“, das darauf abzielt, die bestehende internationale Ordnung zu verstehen, aktuelle Herausforderungen an diese Ordnung zu bewerten und zukünftige US-Politiken in Bezug auf diese Ordnung zu empfehlen.

Dieser Bericht ist der erste davon und spiegelt den Versuch des Projektteams wider, die bestehende internationale Ordnung zu verstehen, einschließlich der Frage, wie US-Entscheidungsträger die Ordnung bei der Durchführung der Außenpolitik beschrieben und verwendet haben, sowie der Frage, wie Wissenschaftler jene Mechanismen bewertet haben, wie diese Ordnung staatliches Verhalten beeinflusst.

Bei der Diskussion über politische Reaktionen auf eine ausfransende internationale Ordnung besteht die erste Herausforderung darin, zu verstehen, was wir mit dem Begriff meinen. Ordnung hat im Kontext der internationalen Politik verschiedene Bedeutungen, und spezifische Ordnungen können viele Formen annehmen.1 Für die Zwecke dieses Projekts verstehen wir Ordnung als Regelwerk, Normen und Institutionen, die die Beziehungen zwischen den Schlüsselpersonen im internationalen Umfeld regeln. Eine Ordnung ist ein stabiles, strukturiertes Muster von Beziehungen zwischen Staaten, das eine Kombination von Teilen beinhaltet, darunter entstehende Normen, regelbildende Institutionen und internationale politische Organisationen oder Regime, unter anderem.“

– RAND Corporation 2016, Verständnis der aktuellen Internationalen Ordnung

Diese jüngste Beobachtung war sowohl erhellend als auch amüsant:

„Die regelbasierte internationale Ordnung wird überraschenderweise nicht von den üblichen Verdächtigen in Frage gestellt, sondern von ihrem Hauptarchitekten und Garanten, den USA“, sagte Donald Tusk, der Präsident des Europäischen Rates, als das Gipfeltreffen in Quebecs malerischem Ferienort La Malbaie am Ufer des St. Lawrence River begann.

Der transatlantische Riss manifestierte sich in einer Debatte hinter den Kulissen über den Wortlaut des traditionellen Gipfelkommuniqués. Die amerikanische Seite lehnte es ab, den Ausdruck „rules-based international order“ aufzunehmen, obwohl er für solche Statements ein Standardbegriff ist, so zwei Personen, die über die Beratungen informiert wurden. Die Europäer und Kanadier drängten darauf, aber es blieb unklar, ob die Trump-Administration die Erklärung letztendlich unterzeichnen würde oder außen vor bleibt.

– NYT 8. Juni 2018 Michael D. Schere

Die „regelbasierte internationale Ordnung“ ist also in Wirklichkeit Ausdruck der „globalen Interessen“ Amerikas. Anderen Parteien – wie der britischen und andere Regierungen – kann es erlaubt sein, die Maske des Adlers aufzusetzen, während sie behaupten, auf der Seite von Gerechtigkeit, Wahrheit, Menschenrechten… und ja, Demokratie zu stehen. Und da es sich um ein US-amerikanisches Konstrukt handelt, können sich die USA und ihre Verbündeten frei entscheiden, „es sich nach Belieben auszudenken“.