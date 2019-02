US-Truppenzahl in Syrien steigt um 50 Prozent seit Trumps „Rückzugsbekanntmachung“

von Whitney Webb – www.mintpressnews.com

Die riesige Menge an Ausrüstung, die von den USA nach Syrien gebracht wird, sieht viel eher nach einer Truppenaufstockung als nach einem Rückzug aus, wenn man bedenkt, dass nach der Ankündigung des Truppenrückzugs von Trump bereits tausend weitere Truppen nach Syrien entsandt wurden.

Trotz der Ankündigung seines Plans, US-Truppen bereits ab Sonntag aus Syrien abzuziehen, scheint das US-Militär das genaue Gegenteil zu tun und erhöht stattdessen dramatisch die Zahl der illegal im Nordosten Syriens stationierten US-Truppen.

Laut einem Bericht in der türkischen Anadolu News ist am Montagabend ein Konvoi von schätzungsweise 150 Lastwagen und gepanzerten Fahrzeugen im Nordosten Syriens aus dem Irak eingetroffen und hat den Simelka-Grenzübergang ins von den USA besetzte Syrien überquert. Der Konvoi kam dann am Dienstag in einem US-Militärlogistikzentrum im syrischen Kharab Ishq und Sirrin an. Al Masdar berichtete, dass das Filmmaterial über den Konvoi auch in sozialen Medien veröffentlicht wurde, wo Generatoren, Baumaschinen, Humvees und große Lastwagen gezeigt wurden.

Die USA besetzen derzeit fast 30 Prozent des syrischen Territoriums, ein Gebiet, das den weitaus größten Teil des Öl- und Gaspotenzials Syriens sowie die meisten seiner Süßwasserressourcen umfasst.

Obwohl dieser jüngste Bericht als eine weitere Lieferung von militärischer Ausrüstung an die Stellvertreter der US-Streitkräfte in Syrien – die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) – abgetan werden könnte, hat das Syrische Observatorium für Menschenrechte, seit langem eine wichtige Informationsquelle über Syrien für die Massenmedien, „die Einfahrt von mindestens 1.130 Lastwagen aufgezeichnet, die Ausrüstung, Munition, Waffen, militärische und logistische Ausrüstung zu den Stützpunkten der Internationalen Koalition östlich des Euphrat transportieren“ in den Wochen zwischen der Ankündigung des Rückzugs von Trump vom vergangenen Dezember und vergangenem Sonntag.

Rückzug oder Truppenaufstockung?

In der Tat bestätigte die New York Times vergangenen Sonntag, dass die offizielle US-Truppenstärke in Syrien inzwischen 3.000 überschritten hat und um über 50 Prozent gewachsen ist, seit Trump seinen Plan für einen vollständigen Truppenabzug im Dezember bekannt gab. Obwohl die Times die Erhöhung als „eine Standardpraxis zur vorübergehenden Einsetzung zusätzlicher Sicherheits- und Logistiktruppen zum Schutz und zur Durchführung des Rückzugsprozesses“ bezeichnete, haben mehrere Analysten diese Erklärung zurückgewiesen und festgestellt, dass der Einsatz einer Truppe von 1.000 Mann zum Abzug einer Truppe von 2.000 Mann wenig Sinn macht, zumal der Rückzug in freundlichen, kurdisch geprägten Gebieten erfolgen soll.

Die Times behaupt, dass dies ein „normales“ Verfahren vor dem Rückzug sei, was dadurch widerlegt wird, dass das syrische Observatorium feststellte, dass bis zu 700 US-Truppen aus dem Irak nach Syrien gebracht wurden, um eine „spezifische“ militärische Operation durchzuführen, die darauf abzielte, die verbleibenden Daesh-Führer zusammenzutreiben, die in einem kleinen Gebiet (4 Quadratkilometer, etwa 1,5 Quadratmeilen) östlich des Euphrats in die Enge getrieben werden sollen.

Darüber hinaus stellte das syrische Observatorium in seinem jüngsten Bericht auch fest, dass die USA Panzerabwehrraketen und schwere Maschinengewehre in die Region gebracht haben, obwohl sie behaupteten, ihren „letzten Angriff“ auf Daesh (ISIS) Ende letzten Monats in einem ganz anderen Gebiet gestartet zu haben. Der Bericht des Observatoriums stellt fest, dass die Raketen die „Positionen der iranischen Streitkräfte westlich des Euphratflusses“ erreichen können, was offenbar auf die vermutlichen Ziele der Raketen hindeutet.

Interessant ist auch die Tatsache, dass, während die Zahl der US-Truppen in Syrien gewachsen ist, das US-Militär behauptet hat, dass es einige Ausrüstung zurückgezogen hat, um den Anschein zu erwecken, dass der Truppenrückzug voranschritt. Allerdings ist die jüngste Bewegung von Ausrüstung von US-Basen im Irak zu einem US-Militärlogistikzentrum in Syrien deutlich größer als der einzige Konvoi, der sich in die entgegengesetzte Richtung bewegt hat. Dieser Konvoi, der in den US-Medien als „Beweis“ dafür, dass der Rückzug im Gange war, ausführlich beschrieben wurde, umfasste nur 10 gepanzerte Fahrzeuge und ein paar Lastwagen. Wie bereits erwähnt, sind jedoch inzwischen über 1.000 gepanzerte Fahrzeuge und Lastkraftwagen nach Syrien zurückgekehrt, wobei allein der letzte Konvoi auf mindestens 150 Fahrzeuge geschätzt wird.

Darüber hinaus deutet die Tatsache, dass dieser jüngste Konvoi unter dem Deckmantel der Dunkelheit nach Syrien gekommen ist, auf den Wunsch hin, die Bewegung der Ausrüstung weitgehend geheim zu halten. Obwohl es klug wäre, nachts zu reisen, wenn der Konvoi durch gefährliches, feindliches Territorium reisen würde, ist dies nicht der Fall, da das Gebiet, durch das er reiste, von den USA und den Alliierten kontrolliert wird.

Untersuchung des Widerspruchs

Es gibt einige Möglichkeiten, die die öffentliche Förderung eines „Truppenabzugs“ erklären könnten, während die Realität vor Ort genau das Gegenteil darstellt. Zuerst könnte es ein Hinweis auf Leute in der Trump-Administration und im Pentagon sein, die zusammenarbeiten – möglicherweise hinter dem Rücken des Präsidenten – um den Truppenabzug zu verhindern. Tatsächlich lehnten mehrere hochrangige Regierungsbeamte von Trump – wie der nationale Sicherheitsberater John Bolton und der „Vertreter des Außenministeriums für das Engagement Syriens“ James Jeffrey – den Rückzug entschieden ab und haben in den letzten Monaten hart daran gearbeitet, ihn zu untergraben.

Die Reaktion im Militär war ähnlich, was zum Rücktritt von Verteidigungsminister James Mattis und zum Rücktritt des Präsidentenbeauftragten für die Globale Koalition gegen ISIL (Daesh, ISIS), Brett McGurk, führte. Zusätzlich berichtete Defense One am Dienstag, dass der oberste US-Kommandant im Mittleren Osten vor Trumps Ankündigung des Truppenabzugsplans nicht konsultiert worden war, was bedeutet, dass der Plan die oberste Führungsebene des Pentagons stark überraschte und möglicherweise zu Ressentiments führte.

Eine weitere Möglichkeit ist die Tatsache, dass die Vortäuschung des militärischen Rückzugs vor dem der beabsichtigten Ausweitung eines Konfliktes und einer militärischen Intervention eine etablierte US-Taktik ist und im einflussreichen Grundsatzpapier 2009 „Which Path to Persia Optionen für eine neue amerikanische Strategie gegenüber dem Iran.“ ausführlich beschrieben wurde. Dieses Dokument wurde von der pro-interventionellen, neokonservativen Brookings Institution veröffentlicht und konzentrierte sich auf die Destabilisierung des Iran und seiner regionalen Verbündeten, einschließlich Syrien. Da das Pentagon öffentlich erklärt hat, dass der Truppenrückzug voranschreitet – während die Zahl der US-Truppen, der Munition und der Ausrüstung in Syrien signifikant und verdeckt erhöht wird -, weist diese Taktik eine starke Ähnlichkeit auf und könnte ein verstärktes US-Engagement in Syrien in naher Zukunft nahelegen.

Einige Medien, wie Activist Post, haben festgestellt, dass Trumps früherer Plan für einen US-Truppenabzug aus Syrien, den er im vergangenen April angekündigt hatte, bald ein zeitlich abgestimmter Angriff mit chemischen Waffen unter falscher Flagge gefolgte, der Trumps Abzugsplan beendete, nachdem er trotz fehlender Beweise umgehend der syrischen Regierung vorgeworfen wurde. Dieses Ereignis führte schließlich dazu, dass Trump – zusammen mit seinen Kollegen in Großbritannien und Frankreich – 105 Raketen auf syrisches Gebiet abfeuerte.

Da die Trump-Administration den Iran zum Hauptziel ihrer Nahostpolitik gemacht hat, wäre es wenig überraschend, wenn die derzeitige Regierung – die selbst voller Neokonservativer ist – das neokonservative Drehbuch für den iranischen und syrischen Regimewechsel nutzen würde, um genau dieses Ziel zu erreichen.

