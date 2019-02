Wie würden Boltons „5.000 Soldaten nach Kolumbien“ bei einer Invasion Venezuelas abschneiden?

von The Saker – https://russia-insider.com

Bild: Würdest du diesem Gesicht vertrauen?

Übersetzung LZ

Es ist unmöglich für die USA, Venezuela wirklich zu übernehmen, aber es könnte es leicht zerstören, und im Gegensatz zu Syrien konnte Russland nichts dagegen unternehmen.

Die Neokonservativen hören nie auf, mich zu verblüffen, und ihr letzter Stunt mit Venezuela fällt in diese bizarre Kategorie von Ereignissen, die absolut undenkbar und gleichzeitig absolut vorhersehbar sind. Dieser scheinbare logische Widerspruch ist das direkte Ergebnis einer Weltanschauung und Denkweise, die, wie ich glaube, einzigartig für die Neokonservativen ist: eine Mischung aus imperialer Hybris und unendlicher Arroganz, völligem Mangel an Anstand, völliger Verachtung für den Rest der Menschheit, krasser Unwissenheit, der Unfähigkeit eines Narzissten/Soziopathen, irgendeine Art von Empathie zu haben oder sich die Reaktion eines anderen Mannes vorzustellen, und schließlich, last but not least, krass Dummheit. Es gibt so viel über die jüngste US-Aggression gegen Venezuela zu sagen, dass ganze Bücher darüber geschrieben werden könnten (und werden), aber ich möchte zunächst einige spezifische, aber dennoch sehr symptomatische Aspekte betrachten:

Provokative Dummheit oder absichtliche öffentliche Demütigung wie im Bootcamp?

Erinnern Sie sich an die fast universelle Reaktion des Entsetzens, als Bolton zum Nationalen Sicherheitsberater ernannt wurde? Nun, anscheinend haben entweder die Neokonservativen das völlig verpasst, was ich bezweifle, oder sie haben das getan, was sie immer tun, und beschlossen, es zu toppen, indem sie Elliott Abrams aus der Versenkung geholt und ihn zum US-Sondergesandten für Venezuela ernannt haben.

Ich meine, ja, natürlich sind die Neocons dumm und soziopathisch genug, um sich nie um andere zu kümmern, aber in diesem Fall denke ich, dass wir es mit einer „Skripal-Taktik“ zu tun haben: Tun Sie etwas so lächerlich Dummes und Offensives, dass es alle Ihre Vasallen vor eine klare Wahl stellt: entweder unterwerfen und so tun, als ob Sie es nicht bemerkt hätten, oder alternativ wagen Sie es, etwas zu sagen und sich mit dem Zorn von Onkel Shmuel (die Neocon Version von Onkel Sam) zu stellen.

Und es funktionierte, im Namen der „Solidarität“ oder was auch immer, die treuesten Lakaien des Imperiums unterstützten die jüngste US-Aggression gegen eine souveräne Nation, trotz der selbstverständlichen Tatsache, dass diese Aggression jeden Buchstaben der heiligsten Prinzipien des Völkerrechts verletzt. Das ist genau die gleiche Taktik, wie wenn man mit einer Zahnbürste Toiletten putzen oder während der Grundausbildung Liegestütze im Schlamm machen muss: nicht nur, um einen zum totalen Gehorsam zu konditionieren, sondern auch, um einen öffentlich dir jeden Anschein von Würde abzusprechen.

MAGA wirklich?

Dies ist jedoch nicht nur ein Fall, in dem sich die Geschichte wie eine Farce wiederholt. Es ist schwer zu übertreiben, wie völlig beleidigend ein Typ wie Elliott Abrams für jeden Lateinamerikaner ist, der sich an das blutige US-Debakel in Nicaragua erinnert. US-Vasallen müssen nun jede Art von Scheinwürde vor ihrem eigenen Volk aufgeben und so tun, als wäre Abrams ein respektabler und gesunder Mensch.

Ich glaube, dass diese Art von „Gehorsamskonditionierung durch Erniedrigung“ nicht nur ein Fall von Neocons als Idioten ist, sondern eine bewusste Taktik, die natürlich nach hinten losgeht und US-Marionetten weltweit schadet (genau wie die pro-amerikanische russische „liberale“ Opposition ausgeweidet wurde, weil sie von der russischen Öffentlichkeit mit der US-Politik gegenüber Russland, insbesondere in der Ukraine, in Verbindung gebracht wurde).

Schließlich zeigen diese Vorgänge auch, dass die Senior-Neocons verängstigt und paranoid sind, da es in den USA noch viele sehr scharfe Junior-Neokonservative gibt, unter denen sie wählen können, aber sie hatten das Bedürfnis, Abrams aus dem Reservat zu holen und ihn trotz des starken Geruchs von Naphthalin, der von ihm ausgeht, in eine Schlüsselposition zu bringen. Das erinnert mich an die Gerontokraten des sowjetischen Politbüros in den schlimmsten Stagnationsjahren, die Tschernenko in die Spitzenpositionen berufen mussten.

Die eine Sache, die die Verwaltung von Herrn MAGA mit dem späten Politbüro Brezhnews gemeinsam hat, ist seine völlige Unfähigkeit, irgendetwas zu tun. Meine Frau bezeichnet die Leute im Weißen Haus (seit Dubya an die Macht kam) als die „Bande, die nicht geradeaus schießen konnte“ und sie hat Recht (sie hat immer Recht!): Sie können einfach nichts mehr wirklich tun – all ihre halbherzigen Pseudo-Erfolge werden zwangsläufig von peinlichen Fehlern gefolgt.

Wie ich in meinem Artikel „The good news about the Trump Presidency: stupid can be good“ geschrieben habe, werden diese Leute nur den Zusammenbruch des anglozionistischen Reiches auslösen, was eine sehr gute Sache ist. Das Schlimme ist natürlich, dass die Neocons jede Chance auf einen allmählichen, schrittweisen Zusammenbruch negieren und stattdessen eine Dynamik schaffen, in der ein plötzlicher, katastrophaler Zusammenbruch viel wahrscheinlicher wird.

Jetzt haben wir alle das neueste Mätzchen von Bolton gesehen: Er zeigte sich mit einem gelben Notizblock mit der Aufschrift „5.000 Soldaten nach Kolumbien“. Wieder konnte dieses ein Beleg dafür sein, das Bolton senil ist oder daß ihm alles egal ist, aber ich bezweifle das. Ich denke, dass dies nur ein weiterer subtiler Weg ist, Venezuela mit einer von den USA geführten Invasion zu bedrohen. Und, wirklich, warum auch nicht?

Wenn das Imperium der Meinung ist, dass es die Autorität und Macht hat, zu entscheiden, wer der Präsident von Venezuela sein sollte, muss es diese Haltung logischerweise mit einer Drohung untermauern, zumal es keine moralische oder anderweitige Autorität der USA mehr gibt.

Die offensichtliche Frage ist hier, wie diese Bedrohung in Venezuela aufgenommen wird, und das hängt weitgehend davon ab, wie glaubwürdig diese Bedrohung ist. Jetzt könnten „5.000 Truppen“ alles bedeuten, von einem Infanterie-Brigadekampfteam bis hin zum typischen US-Mix aus möglichst vielen vermeintlichen „Spezialeinheiten“ (um jeden Dienst glücklich zu machen und jedem ein Stück vom erwarteten (aber nie erreichten) „Siegertorte“ zu geben – viele Karrieren in den USA hängen von dieser Art von Zeug ab). Zum jetzigen Zeitpunkt spekuliere ich lieber nicht und werde technisch, wie eine solche Kraft strukturiert werden könnte. Nehmen wir einfach an, dass es sich um eine insgesamt glaubwürdige und gut ausgerüstete Kraft handeln wird, und versuchen wir zu spekulieren, wie die Venezuelaner darauf reagieren könnten.

Der Zustand des venezolanischen Militärs

Hier bin ich besonders glücklich, da ich einen engen und vertrauenswürdigen lateinamerikanischen Freund habe, der jetzt ein pensionierter Oberst im Ruhestand ist, der viele Monate in Venezuela verbracht hat, um mit dem venezolanischen Militär in einer Funktion zu arbeiten, die ich nicht offenbaren kann, die ihm aber quasi vollständigen Zugang zu jeder Einheit und militärischen Einrichtung des Landes verschafft hat und der mir noch vor ein paar Jahren seinen Eindruck vom venezolanischen Militär vermittelt hat. Hier ist, was er mir gesagt hat:

Ein Militär, jedes Militär, ist immer das Produkt der Gesellschaft, die es produziert, und das gilt auch für Venezuela. Es wäre albern zuzugeben, dass die venezolanische Wirtschaft ein totales Chaos ist, während man von den venezolanischen Streitkräften erwartet, dass sie ein leuchtendes Beispiel für Professionalität, Ehrlichkeit und Patriotismus sind. Die traurige Realität ist ganz anders.

Zum einen ist ein Großteil des venezolanischen Militärs hoffnungslos korrupt, ebenso wie der Rest der Gesellschaft. In einem Land, dessen Wirtschaft implodiert, ist das kaum verwunderlich. Darüber hinaus führten sowohl Chavez als auch Maduro seit Jahren einen harten Kampf, um möglichst viele potenzielle Verräter und Klassenfeinde (im marxistischen Sinne) aus dem venezolanischen Militär zu entfernen und durch „sozial nahe“ (ein bolschewistisches Konzept) Elemente aus den ärmeren Schichten der Gesellschaft zu ersetzen.

Um ehrlich zu sein, dies war eine teilweise erfolgreiche Strategie, wie die Tatsache zeigt, dass das venezolanische Militär während dieses jüngsten Putschversuchs die venezolanische Verfassung und die Legitimität von Maduro überwältigend unterstützt hat. Und doch geht diese Art von Loyalität oft auf Kosten der Professionalität und auf Kosten der Korruption, wie der Fall des venezolanischen Militärattachés in den USA zeigt, der eindeutig ein US-Agent war.

Ich fürchte, dass die gegenwärtige Situation in Venezuela ähnlich sein könnte wie in Syrien in den Anfängen des anglo-zionistischen Krieges gegen dieses Land, als sich zahlreiche Spitzenbeamte der syrischen Regierung als Verräter und/oder US-Agenten erwiesen. In Syrien übernahm die Regierung schließlich die Kontrolle über die Situation wieder, aber nur mit viel Hilfe des Iran und Russlands und nachdem sie von den von den USA geführten Takfiri-Truppen fast gestürzt wurde.

Die gute Nachricht hier, so mein Freund, ist, dass die venezolanischen Spezialeinheiten (Armeesondereinheiten, Dschungelinfanterietruppen, „Caribe“ Einheiten gegen Aufstände, Luftlandeeinheiten usw.) in viel besserer Verfassung sind und dass sie den Kern einer Widerstandskraft gegen die Invasion bilden könnten, nicht anders als das, was die Republikanische Garde schließlich im Irak tat. Aber der größte Unterschied zum Irak besteht darin, dass in Venezuela die Mehrheit der Bevölkerung immer noch hinter Maduro steht und dass jede Invasionstruppe damit rechnen muss, auf großen Widerstände zu stoßen von der Art, wie sie die USA nach der Invasion des Landes im Irak erlebt haben.

Außerdem gab es einen zerbrechlichen Waffenstillstand zwischen Hugo Chavez und verschiedenen linken Guerillas, die sich bereit erklärten, ihre Militäroperationen einzustellen, aber auch alle ihre Waffen „für alle Fälle“ behielten. Dieser „Fall“ ist nun eingetreten, und wir können erwarten, dass jede US-Invasion ein sofortiges Wiederauftauchen einer linken Guerilla-Truppe auslösen wird, die, kombiniert mit der Unterstützung der Bevölkerung und der Schlüsselrolle eines Kerns patriotischer venezolanischer Spezialeinheiten, vor allem mittel- bis langfristig eine sehr gefährliche Kombination bilden könnte.

Denken Sie daran, dass korrupte Offiziere keinen Kampf mögen und dass sie zwar einer US-Invasionstruppe helfen könnten, dies aber nur so lange tun werden, wie es einfach zu sein scheint, aber sobald es zur Sache geht (was bei US-Invasionstruppen immer der Fall ist), werden sie so schnell wie möglich laufen. Während also die endemische Korruption jetzt ein Problem für die Maduro-Regierung sein wird, wird sie ein Problem für die USA werden, sobald die legitime Regierung gestürzt wird.

Vergleiche sind notwendigerweise knifflig und grob, aber mit diesem Vorbehalt vor Augen, denken Sie nicht an „Syrien“, sondern an „Irak“, wenn Sie die möglichen Folgen einer US-Invasion berücksichtigen.

Der Zustand des venezolanischen Volkes

Das ist wirklich entscheidend. Die Reformen von Hugo Chavez schadeten vielen Venezuelanern, besonders denjenigen, die ihr Glück damit machten, dass sie den Interessen der USA dienten, und die zu Ihrer typischen lateinamerikanischen Version einer Kompradorklasse wurden. Auch einem Großteil der Mittelschicht wurde geschadet und sie ist wütend. Dieselben Reformen stärkten jedoch auch eine große Anzahl von mittellosen und armen Venezuelern, die zum ersten Mal das Gefühl hatten, dass die Regierung für ihre Interessen eintrat und sich daran erinnerten, wie es war, unter einem von den USA unterstützten Regime in bitterer Armut zu leben.

Diese Leute haben wahrscheinlich keine Illusion darüber, was der Sturz dieser Regierung für sie bedeuten würde, und sie werden wahrscheinlich hart, wenn auch nicht unbedingt kompetent kämpfen, um die kleinen Rechte und Mittel zu behalten, die sie während der Chávez Jahre erworben haben. Es gibt sogar das, was manchmal als „Chavistas ohne Chavez“ bezeichnet wird, das einige als potenzielle hinterhältige Verräter bezeichnen, während andere sie als pragmatischere, weniger ideologische Fraktion von Chavez-Anhängern betrachten, die Chávez‘ Fehler verurteilen, aber nicht wollen, dass sich ihr Land in eine US-Kolonie im Kolumbien-Stil verwandelt.

Was auch immer der Fall sein mag, die volksfreundliche Politik von Hugo Chavez hat das Land sehr stark geprägt, und Sie können erwarten, dass viele Venezuelaner zu den Waffen greifen und jeder US-amerikanischen und kolumbianischen Invasion widerstehen werden.

Hier können wir alle Herrn MAGA herzlich danken, dessen Ernennung von Elliott „Iran-Contra“ Abrams mehr getan hat als jede von der Regierung gesponserte Propaganda, um dem venezolanischen Volk klar und deutlich zu erklären, wer was mit ihm macht und warum.

Im Ernst, Ron Paul oder Tulsi Gabbard, die von Demokratie sprechen, ist eine Sache, aber Gangster und psychopathische Schläger wie Pompeo, Bolton oder Abrams als Verantwortliche zu haben, sendet wirklich eine Botschaft, und diese Botschaft ist, dass es sich um einen banalen Fall von Autobahnraub handelt, der durch zwei sehr grobe Überlegungen ausgelöst wurde:

Erstens, die Kontrolle über die immensen natürlichen Ressourcen Venezuelas wieder zu übernehmen.

Zweitens, um der Welt zu beweisen, dass Onkel Shmuel immer noch, Zitatanfang „ein kleines, beschissenes kleines Land aufheben und gegen die Wand werfen kann, nur um der Welt zu zeigen, dass wir es ernst meinen“, Zitatende.

Das offensichtliche Problem ist, dass 1) niemand die USA ernst nimmt, weil 2) die USA schon seit vielen Jahren nicht in der Lage sind, ein widerstandsfähiges Land zu besiegen. Die verschiedenen US-Spezialeinheiten, die typischerweise die Speerspitze jeder Invasion bilden, haben eine besonders erschreckende Bilanz der erbärmlichen Misserfolge, wenn sie aufhören, für Kameras zu posieren und echte Kämpfe führen müssen. Ich versichere Ihnen, dass sich niemand im venezolanischen Militär für Filme wie „Rambo“ oder „Delta Force“ interessiert, während sie die US FUBARs in Somalia, Grenada, Iran und anderswo sorgfältig studiert haben. Sie können auch darauf vertrauen, dass die Kubaner, die über langjährige Erfahrung im Umgang mit den (sehr kompetenten) südafrikanischen Spezialeinheiten in Angola und anderswo verfügen, ihre Erfahrungen mit ihren venezolanischen Kollegen teilen werden.

President Macrobama?

Nicht zuletzt sind in Venezuela viele Waffen im Umlauf, die die verschiedenen Volksmilizen und die Nationalgarde gerne an die lokale Bevölkerung weitergeben würden, wenn eine Invasion erfolgreich zu sein scheint.

Der Staat des Imperiums und sein Marionetten-Präsident Macrobama

Nun, hier ist der berühmte „Wahnsinn wiederholt immer wieder dasselbe und erwartet unterschiedliche Ergebnisse“ die bestmögliche Beschreibung der US-Aktionen. Schauen Sie sich einfach diese Sequenz an:

Kommt dir das alles nicht ganz normal und bekannt vor?

Glaubt diese bizarre Mischung aus Neokonservativen, Gerontokraten und Tiefstaatern wirklich, aufrichtig, dass sie diesmal wirklich „gewinnen“ werden (wie immer man das definiert)?!

Noch wichtiger – hat dieses Rezept in der Vergangenheit jemals funktioniert? Ich würde sagen, wenn wir aus Gründen der Argumentation akzeptieren, dass das Ziel die „Wiederherstellung der Demokratie“ ist, dann offensichtlich „nein“. Aber wenn das Ziel darin besteht, ein Land zu zerstören, dann hat es funktioniert, und zwar einige Male.

Als nächstes ein paar unangebrachte Hoffnungen

Ich erhalte viele E-Mails, in denen vorgeschlagen wird, dass Russland in Venezuela das tun könnte, was es in Syrien getan hat. Lassen Sie mich Ihnen sofort sagen, dass dies nicht geschehen wird. Ja, es gibt viele Russen in Venezuela, aber die „Russen kommen nicht“. Zum einen werde ich nie aufhören zu wiederholen, dass die russische Intervention in Syrien sehr klein war und dass diese kleine Truppe, auch wenn sie sich als gewaltig erwies, wirklich in erster Linie als Kraftmultiplikator für die Iraner, die Hisbollah und die syrischen Regierungskräfte fungierte.

Und doch erforderte selbst der Einsatz dieser sehr kleinen Truppe einen enormen logistischen Aufwand für Russland, dessen Militär (das rein defensiv ist) einfach nicht für Einsätze in großer Ferne ausgelegt ist. Syrien ist etwa 1000 km von Russland entfernt. Venezuela liegt etwa 10 mal (!) weiter weg.

Ja, ich weiß, ein paar Tu-160 haben das Land jetzt zweimal besucht und es gibt russische Berater im Land und die Venezuelaner haben ein paar ziemlich gute russische Waffensysteme. Aber auch hier ist es ein Zahlenspiel. Eine begrenzte Anzahl von russischen Kampfflugzeugen (Starr- und Drehflügler), Flugabwehrraketen oder sogar eine große Anzahl von fortgeschrittenen MANPADs oder Sturmgewehren werden gegen eine entschlossene US-kolumbianische Invasion nicht ausreichen. Schließlich gibt es kein venezolanisches Äquivalent zum Iran oder zur Hisbollah (ein externer Verbündeter und Freund), der in der Lage und bereit wäre, echte Kampftruppen für einen tatsächlichen, nachhaltigen Kampf gegen den Eindringling einzusetzen.

Als nächstes kommt das Gelände. Ja, ein Großteil Venezuelas ist schwer zugänglich, aber nicht für dschungelerfahrene Kräfte, wie sie sowohl das US-Militär als auch die Kolumbianer haben. Darüber hinaus besteht absolut keine Notwendigkeit, in das gesamte Land einzudringen, um die legitime Regierung zu stürzen. Alles was Sie brauchen, ist die Kontrolle ist ein paar wichtige Einrichtungen in ein paar wichtigen Orten und Sie sind fertig.

Ich sehe zum Beispiel nicht, dass die USAF oder die USN Zeit im Luft-Luft-Kampf gegen die (wenigen) venezolanischen Suchois verschwenden – sie werden sie einfach in ihren Hangars zusammen mit ihren Start- und Landebahnen und Luftkampfmanagement-Radars und Kommandoposten zerstören. Da das Gelände das Imperium nicht daran hindern wird, die venezolanische Luftabwehr zu unterdrücken, können sie, sobald dies geschehen ist, mit der üblichen Mischung aus Bomben- und Raketenangriffen vorgehen, die Chaos, Kontrolle der Zerstörungen und Kontrollmöglichkeiten schaffen und im Grunde genommen einen Großteil des Militärs desorganisieren. Schließlich werden die US-Streitkräfte in Kolumbien und die USN-Schiffe vor der venezolanischen Küste einen sicheren Hafen haben, von dem aus so viele Luftschläge durchgeführt werden können, wie sie wollen.

Als nächstes sind auch die Hoffnungen, dass Russland und China die venezolanische Wirtschaft irgendwie wiederbeleben werden, unbegründet. Erstens ist kein Land daran interessiert, Geld in eine Faß ohne Boden zu stecken. Es ist eine Sache, Verträge zu unterzeichnen, die wahrscheinlich zu einem Amortisation der Investition führen, und eine ganz andere, Geld in ein Faß ohne Boden zu werfen (wie es die USA und Europa in der Ukraine erfahren haben).

Zweitens ist die venezolanische Wirtschaft so tief in das von den USA und Großbritannien geführte internationale Finanzsystem verwickelt, dass weder China noch Russland etwas dagegen tun können. Das heißt nicht, dass die Sanktionen, die Subversion und die Sabotage der USA beim Zusammenbruch der venezolanischen Wirtschaft keine große Rolle gespielt haben, das haben sie sicher getan, aber es ist ebenso wahr (zumindest für russische Spezialisten), dass viele der Chavista-Reformen verpfuscht wurden, viele von ihnen waren ein Fall von zu wenig und zu spät, und dass es Jahre dauern wird, bis die venezolanische Wirtschaft wieder flott wird.

Schließlich vergleichen wir hier Äpfel mit Orangen: Die Aufgabe der Anglozionisten besteht darin, die venezolanische Wirtschaft zu zerstören, während die chinesische und russische Aufgabe zumindest theoretisch darin besteht, sie zu retten. Zerstören ist so viel einfacher als Aufbauen, dass der gesamte Vergleich logisch fehlerhaft und grundsätzlich ungerecht ist.

Da soll wirklich keine Beleidigung für die Anhänger von Hugo Chávez und seine Ideale (ich schließe mich in dieser Kategorie sehr an) sein, aber jeder, der in oder in der Nähe von Venezuela war, wird Ihnen sagen, dass mittellose Venezuelaner nicht nur in großer Zahl aus dem Land verschwinden, sondern auch dazu beitragen, die Nachbarstaaten zu destabilisieren. Wir sollten also keine falschen Vorstellungen über alle Berichte über den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenbruch in Venezuela als reine „US-Propaganda“ haben. Leider ist vieles davon wahr, auch wenn es oft übertrieben, einseitig und ohne die Nennung all der sehr realen Erfolge der Chavez-Reformen ist, weshalb die Regierung Maduro trotz allem weiterhin die Unterstützung der Bevölkerung genießt. Dennoch ist das Gesamtbild sehr düster und Venezuela wird konsistente und korrekte Maßnahmen ergreifen müssen, um sich von der derzeitigen Notlage zu erholen.

Gibt es also noch Hoffnung? Ja, absolut!

Ich habe kürzlich auf die Frage eines Freundes nach einer möglichen russischen Intervention in Venezuela geantwortet: „Ich setze meine eigenen Hoffnungen nicht auf das venezolanische Militär, auf chinesische oder russische Hilfe, sondern auf die erstaunliche Fähigkeit der Amerikaner, Mist zu bauen. Letztendlich ist das unser größter Verbündeter: die US-Dummheit, Unwissenheit, Arroganz und Feigheit„.

Stellen Sie sich vor, was derzeit als „Politik“ der USA in Venezuela als Diagnoseinstrument gilt.

Nicht nur, um die moralische Degeneration und mentale Pathologie der Führer des anglozionistischen Reiches zu diagnostizieren, sondern auch um den sehr realen Zustand der Verzweiflung und des Chaos des Reiches selbst zu diagnostizieren. Unter Obama ist es den USA trotz all seiner Fehler und Schwächen gelungen, eine Liste wichtiger lateinamerikanischer Länder (wie Brasilien oder Argentinien) zu untergraben, aber jetzt, mit Herrn MAGA, können sie nicht einmal mehr das tun.

Die Art von Possen, die wir von der Bande Pompeo, Bolton & Abrams sehen, ist erstaunlich grob und lässt eine vermeintliche „unverzichtbare Nation“, offen gesagt, absolut lächerlich aussehen. Diese Verlierer mussten bereits mehrmals zusammenbrechen, trotz ebenso hyperbolischer Bedrohungen mit maximaler Gravitation (denken Sie hier an die DVRK), und doch glauben sie immer noch, dass grobe Mobbing-Methoden Erfolg bringen können. Das können sie nicht. Immense Feuerkraft ist kein Ersatz für Gehirne.

In ihrer kurzen und blutigen Geschichte haben die USA so ziemlich immer wie ein kriminelles Unternehmen gehandelt, das von brutalen Gangstern geführt wird, aber in der Vergangenheit konnten einige dieser Gangster extrem gut ausgebildet und intelligent sein (denken Sie hier an James Baker). Heute liegen ihre Waffen noch immer herum (wenn auch in verschiedenen Zustand der Verwahrlosung), aber sie werden von unwissenden Idioten bedient. Ja, ignorante Idioten mit Waffen können sehr gefährlich sein, aber sie können nie effektiv sein!

Fazit

Im Moment scheinen die USA, unterstützt von ihren verschiedenen Kolonien und Vasallenstaaten, bereit zu sein, Venezuela einen Todesstoß zu versetzen, und ehrlich gesagt, könnten sie genau das tun. Aber, was auch immer es wert ist, mein Bauchgefühl ist, dass sie wieder versagen werden, selbst gegen die schwächsten Länder der Widerstandsachse.

Das heißt nicht, dass Venezuela nicht in einem Haufen kritischer Probleme steckt. Aber ich glaube, dass Venezuela, obwohl es sich in einem kritischen Zustand befindet, in der Lage sein wird, zurückzuschlagen, genau wie Syrien. Schließlich beweist das syrische Beispiel, dass es *möglich ist*, einer überlegenen Invasionsmacht zu widerstehen und gleichzeitig erfolgreich kritisch notwendige Reformen durchzuführen.

Ja, das heutige Caracas ist in einem sehr schlechten Zustand, aber die Stadt Aleppo war bis zur Befreiung in einem viel schlechteren Zustand, und jetzt ist das quasi normale Leben wieder zu ihr zurückgekehrt (im scharfen Gegensatz zur zerstörten Stadt Raqqa, die immer noch in Trümmern liegt). Yankees (um den üblichen lateinamerikanischen Ausdruck zu verwenden) sind genau wie ihre israelischen Oberherren: Sie sind zu verheerender Gewalt fähig, haben aber kein Durchhaltevermögen: Wenn die Dinge nicht schnell, wirklich schnell verlaufen, laufen sie weg und verbarrikadieren sich irgendwo, weit weg von der Gefahr.

In unserem Fall könnten sie sogar das tun, was sie im Irak und in Afghanistan getan haben: obszön riesige Botschaften bauen, eine Sonderzone um sie herum schaffen und dort sitzen, während das Land in einen blutigen Bürgerkrieg verwickelt ist. Auf diese Weise können sie CNN & Co. mit Filmmaterial aus einer „friedlichen Nachbarschaft“ versorgen und gleichzeitig behaupten, dass die Stars and Strips immer noch stolz hoch über der Hauptstadt des Feindes wehen und dass „diese Farben nicht weglaufen“. Das wäre ein katastrophales Ergebnis für die venezolanische Nation, und deshalb müssen wir alle versuchen, dies zu verhindern, indem wir uns zu Wort melden, bevor die USA ein weiteres Land weiter zerstören.

Hoffentlich wird die Erinnerung an vergangene, völlig gescheiterte, demütigende und blutige Invasionen die richtigen Menschen im Pentagon davon überzeugen, alles zu tun, um zu verhindern, dass die USA im Namen der Neokonservativen einen weiteren dummen und unmoralischen Krieg in ihrem Auftrag auslösen.

Quelle: The Unz Review

https://russia-insider.com/en/how-would-boltons-5000-troops-colombia-fare-invasion-venezuela/ri26143?ct=t(Russia_Insider_Daily_Headlines11_21_2014)&mc_cid=bb6875c0f5&mc_eid=8206ba48e2

Advertisements