Moskau wird „was auch immer es erfordert“ tun, um seine Interessen in Venezuela zu verteidigen.

Übersetzung LZ

Nachdem er die US-Sanktionen gegen die staatliche venezolanische Ölgesellschaft PDVSA als „illegal“ verurteilt und „unfairen Wettbewerb“ angeprangert hatte, bekräftigte ein Kreml-Sprecher, dass Russland bereit sei, „alle uns zur Verfügung stehenden Mechanismen“ zu nutzen, um seine wirtschaftlichen Interessen in Venezuela zu verteidigen – Interessen, die eng mit dem Maduro-Regime verbunden seien.

Laut RT hat Russland Milliarden von Dollar an Darlehen an die PDVSA vergeben, hauptsächlich über die Ölgesellschaft Rosneft. Das Unternehmen hat Kredite in Höhe von 6 Milliarden Dollar vergeben, die bis Ende des Jahres in Rohöl zurückgezahlt werden müssen.

Daten von S&P Global Platts zeigen, dass Venezuela im November 2018 ein Darlehen in Höhe von 3,1 Milliarden US-Dollar an Rosneft rückzuzahlen hatte.

Rosneft hat auch fünf gemeinsame Projekte mit PDVSA in Venezuela. Peskov sagte, dass Russland immer noch die möglichen Auswirkungen der PDVSA-Sanktionen für Moskau prüft.

Laut Analysten, die von Platts informiert wurden, wird Rosneft, was auch immer aus Maduro wird, wahrscheinlich nicht vom venezolanischen Öl abgeschnitten werden, weil das Land reichlich Reserven hat, und Öl ist praktisch die einzige „harte Währung“, über die es verfügen kann. Ein Analyst einer westlichen Bank schätzte, dass die Vermögenswerte von Rosneft in Venezuela etwa 2,5 Milliarden Dollar entsprechen, plus weitere 2,5 Milliarden Dollar an Rohstoffen, die für die Kredite geschuldet werden.

„Das Worst-Case-Szenario – das wahrscheinlich nicht eintreten wird -, bei dem Rosneft das gesamte Geld verliert, das es in Venezuela investiert hat, wäre ein großer Verlust, aber nicht kritisch für das Unternehmen, mit einem vierteljährlichen freien Cashflow von über 4 Milliarden Dollar“, sagte der Analyst Platts.

Unterdessen haben die USA gewarnt, dass der „Weg zur Entlastung“ für die PDVSA über die „rasche Übertragung der Kontrolle“ an den Oppositionsführer Juan Guaido führt, dem demokratische Wahlen folgen sollten, worauf die USA bestehen würden

Obwohl der Kreml die Berichte dementiert hat, machen Gerüchte über die Anwesenheit von 400 Kreml-assoziierte Söldnern in Venezuela Sinn, wenn man bedenkt, um wie viel Geld es geht.

