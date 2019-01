US drohen mit „schwerwiegenden Folgen“, wenn Venezuela den „Präsidenten“ Guaido verhaftet.

von http://en.farsnews.com

Der Nationale Sicherheitsberater John Bolton drohte der Regierung in Caracas, die er als „unrechtmäßig“ anprangerte, Juan Guaido, den Oppositionsfigur, den Washington als Präsident Venezuelas betrachtet, zu verhaften.

„Lassen Sie mich wiederholen – es wird schwerwiegende Folgen für diejenigen haben, die versuchen, die Demokratie zu untergraben und Guaido zu schaden“, tweetete Bolton am Dienstag und wandte sich an den „illegitimen ehemaligen“ Generalstaatsanwalt von Venezuela, von dem er sagte, dass er den selbsternannten Präsidenten bedrohte, berichtete RT.

Boltons Drohungen kamen, nachdem der venezolanische Generalstaatsanwalt Tarek Saab bekannt gab, dass Guaido wegen „schwerer Verbrechen, die die verfassungsmäßige Ordnung bedrohen“, belangt werden soll.

Am Montag kündigten Bolton und Finanzminister Steven Mnuchin an, dass die USA alle Vermögenswerte des venezolanischen Energieunternehmens PDVSA beschlagnahmen und auf Konten kanalisieren würden, die nur Guaido oder einer neu gewählten Regierung zugänglich wären, der die USA zustimmen würden.

Guaido erklärte sich Anfang dieses Monats zum Präsidenten, mit Unterstützung der venezolanischen Nationalversammlung – der zuletzt 2015 gewählten Legislative, die nach Ansicht der Regierung in Caracas mit der Wahl der Verfassungsgebenden Versammlung 2017 hinfällig wurde. Präsident Nicolas Maduro wurde im Mai 2018 wiedergewählt, aber die von den USA unterstützte Opposition hat ihn als „Usurpator“ bezeichnet.

Die USA, Kanada, Australien und die meisten OAS-Mitglieder haben Guaido als Präsidenten anerkannt, während Russland, China, Kuba und Bolivien sich zur Unterstützung von Maduro bekannt haben.

Maduro hat die Einmischung der USA als Putschversuch angeprangert und der Regierung Donald Trumps am Montag gesagt, sie solle ihre „Hände von“ Venezuela lassen.

Boltons Drohungen folgen seinen Kommentaren im Weißen Haus am Montag, viele venezolanische Offiziere sollten in Betracht ziehen, auf Guaidos Seite überzulaufen, und der Aufregung über eine öffentlich gemachte strategische Notiz in seinem Notebook „5.000 Soldaten nach Kolumbien“. Die Regierung in Bogota sagte jedoch, dass sie keine Kenntnis von der Ankunft von US-Truppen hat.

Die USA scheinen es mit dem Regimewechsel in Caracas sehr ernst zu meinen. Letzte Woche ernannte das Außenministerium Elliott Abrams, einen verurteilten Iran-Contra-Teilnehmer mit einer langen schmutzigen Geschichte in Lateinamerika, zu seinem Verantwortlichen um „Demokratie“ nach Venezuela zu bringen.

