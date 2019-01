Putin hat Erdogan einen sehr verlockenden Win-Win-Deal in Syrien angeboten, Ankara hat nun eine wichtige Entscheidung zu treffen.

von M K Bhadrakumar – https://indianpunchline.com

Übersetzung LZ

Alle Sicherheitsbedenken der Türkei werden angesprochen, aber die Türkei muss Syrien genau den gleichen Gefallen tun.

Das lang erwartete Treffen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und seinem türkischen Amtskollegen Recep Erdogan am vergangenen Mittwoch in Moskau konzentrierte sich auf den Rückzug der US-Truppen aus Syrien. Der Zeitrahmen des US-Abzugs oder sein Umfang und seine Richtung sind bei weitem nicht klar. In der Zwischenzeit wird die Aufmerksamkeit auf die Schaffung einer 32 Kilometer breiten Pufferzone im Norden Syriens entlang der türkischen Grenze gelenkt, die derzeit zwischen Washington und Ankara diskutiert wird.

Der US-Sonderbeauftragte für Syrien James Jeffrey wird in den kommenden Tagen in Ankara erwartet, um die Gespräche fortzusetzen. Ausgehend von den vorliegenden Angaben könnten die USA den Luftraum über der geplanten Zone kontrollieren und auch am Boden eine gewisse Präsenz aufrechterhalten, während Ankara behauptet hat, dass es über die Fähigkeit verfügt, die Zone zu kontrollieren.

Russland hingegen hat sich stets für die Kontrolle der syrischen Regierung über die von den USA verlassenen Regionen ausgesprochen. Tatsächlich hat auch die syrische Führung ihre Entschlossenheit bekräftigt, die Kontrolle über das gesamte Land zurückzuerlangen.

So fand das Treffen am Mittwoch in Moskau in einer Atmosphäre hoher Erwartungen statt, inmitten von Spekulationen, dass die Partnerschaft zwischen Russland und der Türkei kompliziert werden könnte. Die USA haben den Astana-Prozess zu Syrien zwischen Russland, der Türkei und dem Iran nie gemocht, und die amerikanischen Absichten, die Türkei mit dem Vorschlag für eine Pufferzone zu ködern, sind höchst suspekt.

Wenn es bei guter Diplomatie darum geht, Fingerspitzengefühl im Umgang mit unangenehmen Situationen zu zeigen, während brillante Diplomatie darin besteht, einen Weg durch ein Minenfeld zu schaffen, war Putin wahrscheinlich am besten darin, die russisch-türkische Partnerschaft außerhalb der Reichweite der amerikanischen Tentakel zu steuern. Putins Bemerkungen nach den Gesprächen mit Erdogan unterstrichen noch einmal, dass es nach russischer Einschätzung jeder ausländischen Präsenz auf syrischem Boden an „völkerrechtlichen Grundlagen“ mangeln wird, wenn sie nicht auf Einladung aus Damaskus oder gemäß einem Beschluss des UN-Sicherheitsrates stammt. Er bezog sich dabei insbesondere auf die US-Besetzung Syriens. Allerdings betonte Putin, dass eine „konstruktive Zusammenarbeit“ dennoch notwendig wird, auch mit solchen Partnern, deren Präsenz in Syrien möglicherweise nicht legitim ist. Wichtig ist, dass Russland die Sicherheitsinteressen der Türkei respektiert. Dann sorgte er für eine große Überraschung:

„Und zum dritten Punkt. Der Vertrag von 1998 zwischen der Syrischen Arabischen Republik und der Republik Türkei ist nach wie vor gültig, und er befasst sich speziell mit der Terrorismusbekämpfung. Ich denke, dies ist der Rechtsrahmen, der viele Fragen im Zusammenhang mit der Gewährleistung der Sicherheit der Türkei an ihren Südgrenzen abdeckt. Heute haben wir dieses Thema gründlich und intensiv genug diskutiert.“

Das muss etwas erklärt werden. Putin verwies auf das Adana-Abkommen zwischen der Türkei und Syrien vom Oktober 1998 über die Zusammenarbeit bei der Terrorismusbekämpfung, das durch den siebenjährigen syrischen Konflikt seine Bedeutung verloren hat. Putin sagte, das Abkommen sei „noch gültig“, was natürlich gleichbedeutend war mit der Aussage, dass Damaskus (und vermutlich auch Teheran) dies ebenfalls denkt. (Übrigens, im Jahr 2003 hatte auch der Iran das Adana-Abkommen gebilligt.)

Putin hat in der Tat vorgeschlagen, dass das Adana-Abkommen, das unter ägyptisch-iranischer Vermittlung nach einer heftigen Konfrontation zwischen Ankara und Damaskus wegen der Aktivitäten und der Präsenz der kurdischen PKK in Syrien geschmiedet wurde, weiterhin als rechtlicher und politischer Rahmen für die Sicherung der türkisch-syrischen Grenze zur Terrorismusbekämpfung dienen könnte. Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat die Bemerkung Putins in den Medienkommentaren vom Samstag seither weiter unterstrichen. Bei einem Besuch in Rabat sagte Lavrov: „Das Adana-Abkommen von 1998 wurde zwischen der Türkei und Syrien geschlossen, sein Kern besteht darin, die Bedenken der Türkei hinsichtlich ihrer Sicherheit auszuräumen. Syrien hat dieses Abkommen unter Übernahme bestimmter Verpflichtungen abgeschlossen, und wir gehen davon aus, dass dieses Abkommen in Kraft bleibt. Wie ich es verstehe, tun dies auch die Vertragsstaaten.“

Das heißt, der Vorschlag Putins bietet eine Alternative zu einer türkischen Besetzung des syrischen Territoriums – oder eine gemeinsame Operation mit den USA, um eine Sicherheitszone in Syrien zu schaffen und militärisch durchzusetzen. Im Adana-Abkommen heißt es, dass Syrien sich verpflichtet hat, alle Aktivitäten in seinem Hoheitsgebiet zu unterbinden, die die Sicherheit der Türkei gefährden würden, einschließlich „der Lieferung von Waffen, logistischem Material, finanzieller Unterstützung und Propagandaaktivitäten“ von kurdischen Gruppen, die der PKK angehören. (Die syrischen und türkischen Außenminister haben 2010 einen aktualisierten Vertrag unterzeichnet.)

Allerdings gibt es hier einen Vorbehalt. Damit das Adana-Abkommen zum Leben erwacht und die Sicherheitsbedürfnisse der Türkei in der Grenzregion zu Syrien vollständig befriedigt werden können (was bis 2011 der Fall war, als die Türkei der Schauplatz für das von den USA geführte Projekt zum Sturz der syrischen Regierung wurde), muss Ankara seine Kontakte zu Damaskus wiederbeleben. Einfach ausgedrückt, drängt Putin Erdogan, die Beziehungen zum syrischen Präsidenten Bashar al-Assad wiederherzustellen. Schließlich ist Syrien im Rahmen des Adana-Abkommens verpflichtet, die Sicherheit der Türkei zu schützen, aber diese Verpflichtung besteht auch „auf der Grundlage des Grundsatzes der Gegenseitigkeit“.

Interessanterweise zitierte die syrische staatliche Nachrichtenagentur SANA am Samstag einen Beamten des Außenministeriums in Damaskus mit den Worten: „Syrien bestätigt, dass es mit dem Adana Interstate Agreement on Combating Terrorism in all seinen Formen und allen damit verbundenen Vereinbarungen einverstanden ist, aber das türkische Regime verstößt seit 2011 gegen das Abkommen, indem es den Terrorismus fördert und unterstützt, Kämpfer ausbildet und ihnen den Weg nach SAR (Syrien-Arabische Republik) erleichtert, oder durch die Besetzung syrischer Gebiete mit terroristischen Gruppen kontrolliert es diese so oder direkt mit Hilfe der türkischen Streitkräfte.” Darüber hinaus berichtete SANA dem syrischen Außenministerium, dass Syrien die Türkei auffordere, das Adana-Abkommen zu „aktivieren“ und die Grenze so zu belassen, wie sie vor Beginn des Krieges im Jahr 2011 war.

Es ist klar, dass ein Wendepunkt gekommen ist. Erdogan hat eine wichtige Entscheidung bezüglich der türkischen Strategie nach einem Rückzug der USA aus Syrien zu treffen. Dies ist natürlich nicht nur eine Frage der Sicherheit der nördlichen Region Syriens, sondern auch der Einheit Syriens, der territorialen Integrität und vor allem der Notwendigkeit einer dauerhaften, umfassenden und ausgehandelten syrischen Lösung, bei der die zukünftige Entwicklung der gutnachbarschaftlichen türkisch-syrischen Beziehungen eine entscheidende Voraussetzung für Frieden und regionale Sicherheit ist. Putins Ziel ist es, Erdogan zur Zusammenarbeit mit Assad zu ermutigen und gleichzeitig darauf zu achten, den Schwung der russisch-türkischen Zusammenarbeit zu erhalten und den syrischen Friedensprozess in Genf zu beschleunigen. Aber dabei könnte er auch auf die Unzulänglichkeit und die aggressiven Absichten der Westmächte im Norden Syriens, insbesondere der USA, Frankreichs und Deutschlands, aufmerksam gemacht haben.

Vor Ort bedeutet dies, dass die Astana-Partner – Russland, die Türkei und der Iran – die Aufgabe übernehmen, koordinierte Anstrengungen zur Einrichtung einer weiteren Deeskalationszone in Nordsyrien nach dem Rückzug der USA zu unternehmen. Es scheint, dass Putin ein Angebot gemacht hat, das Erdogan nicht ohne weiteres ablehnen kann und das vielleicht sogar die von ihm selbst bevorzugte Option ist. Erdogan hat sich entschieden gegen den Putschversuch Washingtons, die venezolanische Regierung zu stürzen, ausgesprochen.

https://indianpunchline.com/putins-firewall-around-russia-turkey-partnership/

