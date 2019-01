Venezuelas von den USA unterstützter Staatsstreichführer wendet sich sofort der staatlichen Ölgesellschaft zu und fordert IWF-Geld an

von Ben Norton – http://www.mintpressnews.com

Übersetzung LZ

Der nicht gewählte, von den USA unterstützte Staatsstreichführer Juan Guaidó versuchte sofort, die staatliche Ölgesellschaft Venezuelas umzustrukturieren und die Finanzierung durch den neoliberalen IWF zu beantragen.

Der rechte Oppositionsführer, den die Vereinigten Staaten versuchen undemokratisch als Präsident Venezuelas zu installieren, richtete sofort sein Augenmerk auf die staatliche Ölgesellschaft des Landes, die er umstrukturieren und in Richtung Privatisierung verändern will. Er sucht auch Geld vom berüchtigten Internationalen Währungsfonds (IWF) zu bekommen, um seine nicht gewählte Regierung zu finanzieren.

Am 23. Januar erkannte US-Präsident Donald Trump den wenig bekannten, in den USA ausgebildeten Oppositionspolitiker Juan Guaidó als angeblichen „Interimspräsidenten“ Venezuelas an. Innerhalb von 48 Stunden versuchte Guaidó schnell, die Kontrolle über Venezuelas größte Ölraffinerie, die in den USA liegt, zu erlangen und deren Einnahmen zu nutzen, um sein von den USA unterstütztes Putschregime zu finanzieren.

Guaidó versucht, die Direktoren von Citgo Petroleum, das sich im Besitz der staatlichen venezolanischen Ölgesellschaft PDVSA befindet, zu entlassen, und versucht, seinen eigenen neuen Vorstand zu ernennen.

Reuters beschrieb Citgo als „das wichtigste Auslandsvermögen Venezuelas“; Bloomberg nennt es „das Kronjuwel der Vermögenswerte der PDVSA“.

Citgo ist der größte Käufer von venezolanischem Öl, obwohl die von der Trump-Administration verhängten lähmenden Sanktionen das Unternehmen daran gehindert haben, Einnahmen nach Venezuela zu schicken, wodurch die Regierung finanziell leidet.

Unter Berufung auf US-Beamte berichtete die Washington Post, dass die Strategie der Trump-Administration darin besteht, „die neu erklärte Übergangsregierung als Instrument zu nutzen, um Maduro die Öleinnahmen aus den Vereinigten Staaten zu verweigern, die praktisch die gesamten Geldeinnahmen Venezuelas ausmachen“.

Versuch der Privatisierung von Venezuelas Öl

Venezuela verfügt über die größten Ölreserven der Welt. Aber die linken Präsidenten Hugo Chávez und Nicolás Maduro haben sich in den letzten zwei Jahrzehnten den Versuchen der US-amerikanischen Ölgesellschaften widersetzt, die reichlich vorhandenen natürlichen Ressourcen der südamerikanischen Nation zu nutzen.

Die über Öl berichtende Agentur S&P Global Platts berichtete, dass der Oppositionsführer im unmittelbaren Anschluss an die Salbung von Juan Guaidó als vermeintlicher „Präsident“ Venezuelas durch die USA bereits „Pläne zur Einführung eines neuen nationalen Kohlenwasserstoffgesetzes ausgearbeitet habe, das flexible steuerliche und vertragliche Bedingungen für Projekte festlegt, die an den Ölpreis und den Ölinvestitionszyklus angepasst sind“.

Dieser Plan würde die Schaffung einer „neuen Kohlenwasserstoffagentur“ beinhalten, die „Ausschreibungsrunden für Projekte in den Bereichen Erdgas und konventionelles, schweres und extra schweres Rohöl“ anbietet.

Mit anderen Worten, dies sind schnelle Schritte zur Privatisierung des venezolanischen Öls und zur Öffnung der Tür für multinationale Unternehmen.

Wie The Grayzone bereits berichtete, hat die rechte Opposition Venezuelas in ihren „Übergangsplänen“ bereits deutlich gemacht: „Öffentliche Unternehmen werden einem Umstrukturierungsprozess unterzogen, der eine effiziente und transparente Verwaltung gewährleistet, auch durch öffentlich-private Vereinbarungen.“

S&P Global Platts deutete auch an, dass die US-Sanktionen Venezuela hart treffen, und die Trump-Administration könnte bald die Schrauben anziehen:

„…. die USA verhängten Sanktionen, die die Fähigkeit der PDVSA, neue Finanzierungen aufzunehmen oder ihre erdrückende Schuldenlast zu restrukturieren, erheblich beeinträchtigt haben.

US-Beamte erklärten sich bereit, weitere Sanktionen gegen den venezolanischen Ölsektor zu verhängen, einschließlich eines vollständigen Embargos gegen US-Importe von venezolanischem Rohöl, falls Maduros Distanzierung zu Guaido durch weitere Gewalt oder politisches Durchgreifen eskaliert.

Aus den Märten verlautet, dass die Anerkennung von Guaido als legitimer Führer Venezuelas durch die USA die US-Raffinerien veranlassen könnte, den Kauf von venezolanischem Rohöl einzustellen, während Maduro an der Macht bleibt„.

Der neokonservative US-Senator Marco Rubio, der tief in den Putsch verwickelt war, ließ auch die Katze aus dem Sack, als er wiederholt die Frage nach dem Öl aufwarf, und die Ölarbeiter öffentlich aufforderte, Maduro „abzuschreiben“ und mit Guaidó „zusammenzuarbeiten“.

Staatsstreich-Finanzierung durch den neoliberalen IWF

Die versuchte Umstrukturierung von Citgo wäre nur der Anfang der neoliberalen kapitalistischen Politik, die von Venezuelas von den USA unterstütztem Staatsstreichsystem umgesetzt wird.

Reuters berichtete auch, dass Guaidó „einen Antrag auf Mittel von internationalen Institutionen einschließlich des IWF zur Finanzierung seiner Übergangsregierung in Betracht zieht“.

Der Internationale Währungsfonds ist als Instrument für den politischen und wirtschaftlichen Einfluss der USA berüchtigt. Seit Jahrzehnten verschuldet der IWF zusammen mit der Weltbank scheinbar unabhängige lateinamerikanische Nationen und verhängt so genannte „Strukturanpassungsprogramme“, die Regierungen zwingen, ihrer Bevölkerung eine brutale neoliberale Schocktherapie aufzuzwingen, einschließlich Sparmaßnahmen, Privatisierung von Staatsvermögen, Deregulierung und Entkernung von Sozialdiensten.

Venezuelas früherer gewählter sozialistischer Präsident, Hugo Chávez, brach die Beziehungen zum IWF und zur Weltbank ab, die seiner Meinung nach „vom US-Imperialismus dominiert“ seien. Stattdessen arbeiteten Venezuela und andere linke Regierungen in Lateinamerika zusammen, um die Bank des Südens als Gegengewicht zu IWF und Weltbank zu gründen.

Guaidó hat sich entschlossen, Venezuela wieder in dieselben von Washington dominierten Finanzinstitute zu integrieren. Guaidó bemüht sich nicht nur um eine Finanzierung durch den IWF, sondern versucht auch, einen neuen Vertreter zur Interamerikanischen Entwicklungsbank zu entsenden.

Die rechte Opposition Venezuelas hat deutlich gemacht, dass sie plant, aggressive neoliberale kapitalistische Reformen durchzuführen. Die oppositionell kontrollierte Nationalversammlung hat auch in ihren „Übergangsplänen“ erklärt, dass das „zentralisierte Modell der Wirtschaftskontrolle durch ein Modell der Freiheit und des Marktes ersetzt wird, das auf dem Recht jedes Venezolaners basiert, unter den Garantien der Eigentumsrechte und der Unternehmensfreiheit zu arbeiten“.

Dieser Plan mag ein Traum ausländischer Unternehmen sein, aber selbst viele Venezuelaner, die gegen ihre Regierung marschieren, könnten bald entscheiden, dass es sich nicht lohnt, für das Verschleudern von Staatsvermögen zu kämpfen.

Ben Norton ist Journalist und Schriftsteller. Er ist Reporter für The Grayzone und Produzent des Moderate Rebelspodcast, den er zusammen mit Max Blumenthal moderiert. Seine Website ist BenNorton.com, und er twittert bei @BenjaminNorton.

https://www.mintpressnews.com/venezuela-us-backed-coup-leader-immediately-targets-state-oil-company-requests-imf-money/254282/

