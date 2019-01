Die Geier von Caracas

von Craig Murray – http://www.theblogcat.de

Ich bitte euch, dieses Foto von Unterstützern des CIA Aushängeschilds, des nicht gewählten „Präsidenten“ der westlichen Marionetten, Juan Guaidó, anzusehen. Es wurde vor zwei Tagen bei einer Guaidó-Veranstaltung in Caracas aufgenommen und gestern in der Hauszeitung der britischen Geheimdienste, dem Guardian, veröffentlicht. Bitte seht euch das Foto genau an. Vergrößert es so gut ihr könnt. Seht euch die einzelnen Gesichter in der Menge an, eins nach dem anderen.

Das sind nicht die Armen und schon gar nicht die Hungernden. Zufällig habe ich eine ziemlich große Lebenserfahrung durch meine Arbeit unter wirklich mittellosen, hungrigen und verzweifelten Menschen. Ich kenne das ausgemergelte Gesicht der Entbehrung und den verzweifelten Ausdruck der Bedürftigen. Seht euch diese Guaidó-Unterstützer an. Einen nach dem anderen. Diese Menge mit Designerbrillen, gut frisiert, elegant gekleidet und mit strammen Backen kennt keinen Hunger. Dies Gruppe kennt keine Entbehrungen. Dies ist eine Versammlung von stramm Rechten, eine Versammlung des besseren Teils der Gesellschaft. Dies ist eine Gruppe jener, die seit Jahrzehnten auf korrupte Weise den großen Reichtum Venezuelas abgeschöpft haben und die sicherstellen wollen, dass die Schmiergelder weiterhin fleißig in ihre Richtung fließen. Kurz gesagt, es ist jene genau Gruppe von Menschen, die einen CIA-Umsturz unterstützen würde.

Diese manikürten Hände in der Luft würden nie Steine schmeißen oder sich an Gewalt beteiligen, außer man fesselt für sie einen armen Bauern an einen Stuhl. Das ist nicht die Gruppe, die unter der öffentlichen Unordnung leidet, die von der CIA manipuliert und dirigiert wird. Diese Wohlhabenden sind immun, so wie Davos jährlich nur daran erinnert, wie ungerecht Gott die Lawinen verteilt.

Es gibt in Venezuela echtes Leid. Die CIA arbeitet hart daran, Gewalt zu befördern, und bald werden die wirklich Armen sterben, jene, die sich an den Aufständen beteiligen und jene in den Sicherheitsdiensten. Aber lasst euch nicht diesen kompletten Unsinn aufbinden, dies sei eine populilstische, demokratische Revolution. Das ist sie nicht. Es ist nur ein weiterer blanker Regimesturz der CIA.

UPDATE:

