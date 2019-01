Diese Medienbehauptungen über Venezuela sind Lügen oder Fehleinschätzungen

von Moon of Alabama – http://www.antikrieg.com

Die US-Mainstream-Medien entdecken plötzlich Venezuela. Ohne tatsächliche Kenntnisse über das Land zu haben, wird jeder Dreck, den sich diese Schreiberlinge ausdenken können, gegen seine Regierung geworfen. Erwarte nicht, dass du von ihnen irgendwelche Fakten bekommst. Das meiste ist nur Propaganda in einer Medienlandschaft, die auf Krieg ausgerichtet ist.

In diesem NPR-Bericht (National Public Radio – der US „Kultursender“) zum Beispiel, der inmitten des Ringens in Venezuela angeblich die Wahrheit finden will, ist bereits die erste Zeile eine unerhörte Lüge:

In Venezuela, wo die Medien von der Regierung kontrolliert werden, war es immer schwierig, herauszufinden, was Wahrheit, Gerücht oder Propaganda ist.

Nein. Die Medien in Venezuela werden NICHT von der Regierung kontrolliert. Es gibt viele private Zeitungen und Fernsehsender. Viele von ihnen sind gegen die Regierung. Sie haben eine größere Zuschauerzahl als die von der Regierung kontrollierten. Während es wie anderswo Gesetze gibt, die eine gewisse Zensur zulassen, ist ihre tatsächliche Verwendung nicht üblich.

Außenminister Pompeo und andere behaupten, dass Kuba in Venezuela aktiv ist. Die NYT machen sogar Schlagzeilen: Mit Spionen und anderen Agenten steht eine Nation über der Krise Venezuelas: Kuba. Aber alle zitierten Experten widerlegen die Behauptung Pompeos:

„Diese Behauptung, dass Kuba Venezuela kontrolliert, gibt es wirklich seit Chávez“, sagte David Smilde, Soziologieprofessor und Experte für Venezuela an der Tulane University. „Sie sind schon lange übertrieben.“

…

Während ehemalige Militärbeamte, die aus Venezuela geflohen sind, über die Beteiligung von Kubanern an den Sicherheits- und Geheimdiensten berichtet haben, sagen Experten, dass das Ausmaß dieser Beteiligung nach wie vor im Verborgenen liegt.

…

„Es gab eine Menge Spekulationen darüber, und Gerüchte über Zahlen und darüber, wie nahe sie an Maduro dran sind“, sagte Ted Piccone, ein leitender Mitarbeiter im Bereich Außenpolitik der Brookings Institution. „Aber ich habe keine harte, solide Berichterstattung darüber gesehen.“

…

Die Reihen der kubanischen Fachleute, die in dem südamerikanischen Land arbeiten, sind in den letzten Jahren dünner geworden, sagen Analysten, und die Beziehung zwischen Herrn Maduro und der derzeitigen kubanischen Führung ist nicht annähernd so herzlich wie die Freundschaft zwischen ihren Vorgängern.

…

Politische Berater haben immer noch das Ohr von Schlüsselpersonen in der Maduro-Administration, obwohl Herr Smilde sagte: “ Die Kubaner beschweren sich oft, dass Maduro nicht auf sie hört.“

Kuba hat gute wirtschaftliche Beziehungen zu Venezuela. Mehrere tausend kubanische Ärzte arbeiten dort. Aber das war’s dann auch schon.

–

Eine Behauptung, die gestern vom britischen Botschafter bei den Vereinten Nationen wiederholt wurde, ist, dass Maduro die Präsidentschaftswahlen gewonnen hat, indem er „die Wahlurnen gefüllt hat“. Venezuela hat keine Wahlurnen. Es verwendet ein von einem britischen Unternehmen entwickeltes elektronisches System, das hoch gelobt wird:

Im September 2012 sagte der ehemalige US-Präsident Jimmy Carter: „Der Wahlprozess in Venezuela ist der beste der Welt“.

Die Wähler identifizieren sich mit einer Wähler-ID und einem Fingerabdruck und stimmen auf einem Touchscreen ab. Maduro wurde ordnungsgemäß zum Präsidenten gewählt. Zweimal. Einige, nicht alle Oppositionsparteien und Kandidaten boykottierten die letzten Wahlen, was zu einer geringeren als der üblichen Wahlbeteiligung führte. Die Nichtteilnahme ist ein Recht, von dem die Opposition Gebrauch machen kann. Es ist nicht die Schuld der Regierung.

–

Einige Medien behaupten, dass die „internationale Gemeinschaft“ den von den USA gesponserten Präsidentenanspruch des Kerls akzeptiert habe. Das ist eine Lüge. Die USA versuchten, Verbündete für ihren Angriff auf Venezuela zu finden, bekamen aber keine internationale Unterstützung, außer von einigen wenigen ihrer Pudel. Gestern hat der UN-Sicherheitsrat keine Resolution gegen Venezuela angenommen, weil es offensichtlich war, dass sie scheitern würde. Selbst bei der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) haben die Versuche der USA, eine Lösung gegen Maduro durchzusetzen, keine einfache Mehrheit gefunden:

Am Donnerstag fand eine diplomatische Schlacht bei der Organisation Amerikanischer Staaten statt, bei der Minister Pompeo und OAS-Sekretär Almagro das Gremium drängten, Guaidó anzuerkennen. Die Bemühungen waren erfolglos und erhielten von den 34 Ländern nur 16 positive Stimmen, wobei sich die US-Verbündeten Guyana, Santa Lucia und Jamaika der Stimme enthielten.

–

Eine weitere häufig anzutreffende Behauptung ist, dass wirtschaftliches Missmanagement die Probleme in Venezuela verursacht hat. Aber es waren der Rückgang der Ölpreise und, was noch wichtiger ist, die Sanktionen der USA, die zu Milliardenverlusten bei den Staatseinnahmen führten und die wirtschaftlichen Schwierigkeiten verursachten. Sanktionen wirken nicht gegen Regierungen, wie oft behauptet, sondern verarmen die Menschen. Bereits 2014 identifizierte Maduro sie als Teil eines Regimewechselversuchs. Der Congressional Research Service listet alle Sanktionen auf und warnt (pdf > https://fas.org/sgp/crs/row/IF10715.pdf ), dass diese die Armen am meisten treffen. Sogar der von den USA gesponserte Kerl erkennt an, dass die US-Sanktionen Teil des „Regimewechsel“-Plans sind:

Guaido lobte auch Länder, die Sanktionen gegen Venezuela verhängt hatten, und betonte, dass „Sanktionen funktioniert haben“ und dazu beigetragen haben, das Land zu dem zu machen, was es heute ist.

Die Bolivarische Republik Venezuela ist weniger chaotisch als ihre Nachbarn. Trotz der aktuellen Probleme rangiert Venezuela laut dem Human Developing Index (Index des Entwicklungsstands) der Vereinten Nationen über den meisten von ihnen.

–

Alle „westlichen“ Medien wiederholen die Behauptung, dass der von den USA gesponserte Kerl auf der Grundlage von Artikel 233 der Verfassung die Präsidentschaft beansprucht habe. Aber keines von ihnen widerlegt diese offensichtlich falsche Behauptung. Artikel 233 der Verfassung (pdf) von Venezuela beschreibt die Verfahren für den Fall, dass der Präsident „dauerhaft nicht mehr verfügbar“ ist, was Nicolas Maduro offensichtlich nicht ist. Außerdem ist der Vizepräsident der nächste, wenn der Präsident nicht verfügbar ist, und nicht der Vorsitzende der Nationalversammlung. Der Typ hat keine Rechtsgrundlage, um den Vorsitz zu übernehmen.

–

Eine weitere Behauptung ist, dass der von den USA gesponserte Typ irgendwie prominent ist. Das ist er nicht:

Félix Seijas, ein politischer Analyst und Direktor des Wahlbüros Delphos, sagte, dass Umfragen zeigten, dass nur wenige Venezolaner vor einigen Wochen überhaupt den Namen Guaidó kannten.

Der Typ ist nur ein Platzhalter für Leopoldo López, einen kriminellen Oppositionspolitiker, der bereits zweimal versucht hat, gewalttätige Staatsstreiche durchzuführen:

Der heute 46-jährige López, geboren in einer wohlhabenden Familie mit Verbindungen zum Geschäfts- und Ölsektor, wurde in den Vereinigten Staaten ausgebildet und hat einen Master-Abschluss der Harvard University.

…

In einem klassifizierten Kabel, das 2009 von Wikileaks veröffentlicht wurde, schrieb der politische Berater der US-Botschaft in Caracas, Robin D Meyer, dass López zu einer „spaltenden Figur innerhalb der Opposition“ geworden ist.

„Er wird oft als arrogant, rachsüchtig und machthungrig beschrieben – aber auch Parteifunktionäre räumen seine anhaltende Popularität, sein Charisma und sein Talent als Organisator ein“, schrieb der US-Diplomat.

In den Vereinigten Staaten von Amerika ist der wahre Mann hinter dem Putschversuch der anti-kubanische Senator Marco Rubio:

[Rubio] wartete weniger als einen Monat nach Amtsantritt des Herrn Trump, um eine hartnäckige Anstrengung zu unternehmen, um die Aufmerksamkeit des Präsidenten auf Venezuela zu lenken. Im Februar 2017 half Herr Rubio zusammen mit Herrn Pence, Lilian Tintori, eine venezolanische politische Aktivistin und Fernsehstar, ins Oval Office zu führen, um Herrn Trump zu treffen. Sie erzählte dem Präsidenten von ihrem Mann Leopoldo López, einem Oppositionsführer unter Hausarrest.

Rubio und andere Neokonservative haben seither geplant, Trump davon zu überzeugen, das Volk von Venezuela zu konfrontieren. Der ehemalige CIA-Beamte Ray McGovern denkt wie ich, dass Trump in eine katastrophale Falle zu tappen scheint:

Ray McGovern @raymcgovern – 16:47 utc – 25 Jan 2019

Venezuela könnte Trump’s Bay of Pigs sein, wobei Bolton Alan Dulles von der CIA und Pompeo John Foster Dulles spielt. Sie und die führenden US-Militärs versuchten, JFK[ennedy] mit betrügerischen Zusicherungen zu überlisten, dass es keine Notwendigkeit für US-Militäraktionen geben würde. Wird Trump sie abblitzen lassen, wie JFK es getan hat?

Die oben genannten sind nur einige der falschen Behauptungen und Missverständnisse über Venezuela, die da herumschwirren. Bitte nutzen Sie die Kommentarfunktion, um alle anderen Lügen, die Sie sehen, zu sammeln und zu widerlegen.

erschienen am 27. Januar 2018 auf > Moon of Alabama > Artikel

http://www.antikrieg.com/aktuell/2019_01_27_diese.htm

Advertisements