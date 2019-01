Amerika zu Venezuela: „Her mit deinem Geld UND deinem Leben!“

von Rostislav Ishchenko – http://thesaker.is

Übersetzung LZ

Seit der Zeit von Hugo Chávez werden regelmäßig Versuche unternommen, einen Putsch in Venezuela durchzuführen. Der erste im Jahr 2002, als der Vorgänger von Maduro von einem beträchtlichen Teil der Armee bekämpft wurde und für zwei Tage von Putschisten verhaftet wurde, war der produktivste.

Damals gingen die Menschen in Venezuela auf die Straße, um Chavez zu unterstützen. Auch viele Führer der lateinamerikanischen Länder, darunter der verstorbene Fidel Castro, der auf dem Kontinent absolute Autorität genoss, äußerten ihre Unterstützung. Zwei Tage später ließen die Putschisten den Präsidenten frei und ergaben sich. Seitdem ist die Armee eine zuverlässige Hochburg der Chavisten. Und auch jetzt haben die Generäle ihre volle Unterstützung für Maduro erklärt.

Anscheinend verlassen sich die USA diesmal nicht auf die interne Opposition. Experten haben bereits gesagt, dass die von Washington initiierte Meuterei originell und beispiellos ist, denn die USA haben den Parlamentspräsidenten Juan Guaido, der sich zum Interimspräsidenten ernannt hat, einfach als Staatspräsidenten anerkannt. Originalität und Unvorhersehbarkeit liegen in diesem Fall jedoch nur in der Erkennungsgeschwindigkeit und dem Grad der Offenheit der amerikanischen Einmischung.

Trumps Tweet erklärte die Anerkennung von Guaido einige Minuten (etwa eine halbe Stunde) nach seiner Selbsterklärung. Gleichzeitig missachtete Washington alle bestehenden Normen des Völkerrechts. Aber das ist genau das gleiche System, das in Libyen gegen Gaddafi und in Syrien gegen Assad angewandt wurde.

Dieses Schema ist ziemlich zuverlässig. Wie die Praxis zeigt, bricht ohne die externe Unterstützung Russlands früher oder später der Widerstand der nationalen Regierung. In Libyen vergingen acht Monate zwischen den ersten Protesten (am 15. Februar 2011) und der Ermordung von Gaddafi (am 20. Oktober 2011). Assad in Syrien stand im vierten Jahr des Bürgerkriegs am Rande einer Katastrophe.

In beiden Fällen bestand die Schlagkraft der Meuterei aus ausländischen Söldnern, die von den Flugzeugen des Westens unterstützt wurden, die den Himmel für die nationale Luftwaffe schlossen, und dann direkte Unterstützung für Rebellen, die den nationalen Streitkräften einen Schlag versetzten. Die interne Opposition legitimierte die Invasion nur, nachdem sie der Intervention von Banden von pro-westlichen Söldnern den Status eines inneren Widerstands gegeben hatte.

In beiden Fällen gab es einen weiteren Faktor – weniger auffällig, aber wahrscheinlich am wichtigsten. Die Finanzierung der Meuterei und Intervention erfolgte auf Kosten des Teils des Vermögens des Ziellandes, der sich in der westlichen Gerichtsbarkeit befand.

Die USA haben bereits alle drei Komponenten gegen Maduro eingesetzt. Eine alternative Regierung, die von Washington als rechtmäßig anerkannt wird, existiert bereits in der Person von Juan Guaido. Die USA versuchen, ihm die Kontrolle über die Vermögenswerte Venezuelas zu geben, die sich in der westlichen Gerichtsbarkeit befinden, und das nicht ohne Erfolg. Die Bank of England weigerte sich, 1,2 Milliarden Dollar in Goldbarren an die Regierung Maduros zurückzugeben.

Die Gesamtkosten der Vermögenswerte Venezuelas im Ausland belaufen sich auf 8 Milliarden Dollar. Man kann davon ausgehen, dass, wenn nicht alle von ihnen, dann zumindest ein beträchtlicher Teil von ihnen vom Westen kontrolliert wird. Genau mit diesem Geld wird die Meuterei finanziert.

Die optimistische Einschätzung der einheimischen Experten ist also, dass es ausreicht, die kolumbianische Botschaft in Caracas zu erobern, wo sich der alternative Präsident Juan Guaido versteckt, und auch amerikanische Diplomaten (die sich bereits geweigert haben zu gehen, da Washington Maduro, der einen Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu den USA als rechtmäßiger Präsident erklärt hat) aus dem Land zu vertreiben, und dass sich alles beruhigen wird. Im Gegenteil, gewalttätige Handlungen gegen ausländische diplomatische Vertretungen können eine legitime Intervention rechtfertigen.

Während die USA und ihre Verbündeten Milliarden von Dollar an Staatsgütern Venezuelas kontrollieren, können sie „vorläufige“ Präsidenten nacheinander einsetzen. Das Wichtigste wurde bereits von Juan Guaido getan – er erklärte die Existenz eines alternativen Machtzentrums. Jetzt ist es möglich, Guaido sogar zu töten oder zu verhaften – die alternative Regierung führt bereits ein unabhängiges Leben. Jetzt kann es sogar keine venezolanischen Politiker mehr geben [in der falschen „Regierung“ – ed]. Erklärungen in seinem Namen werden von jedem Blogger aus London abgegeben, der bei der CIA beschäftigt ist.

Mit den vom Westen beschlagnahmten venezolanischen Milliarden kann der Westen viele tausend Söldnerbanden jahrelang unterhalten. Die Verletzung der Exterritorialität von diplomatischen Missionen wird ein recht ausreichender Vorwand für den Einsatz einer Luftoperation zur Unterstützung von Rebellen sein.

Nur eine Kraft, die ausreicht, um die westlichen Bemühungen zu lähmen, kann einen schleichenden Putsch in Venezuela stoppen. Gleichzeitig ist es notwendig zu verstehen, dass das Hauptgewicht des Kampfes für ihr Land ohnehin den nationalen Streitkräfte zufallen wird.

Russland und China können Venezuela theoretisch militärische Hilfe leisten, aber ihre geografische Lage schließt die Durchführung einer ähnlichen Operation wie in Syrien praktisch aus. Die Kommunikation jeder Gruppe, die Peking oder Moskau versuchen werden, in Venezuela einzusetzen, werden sich unter der Kontrolle der amerikanischen Flotte befinden, und es wird für Washington ziemlich einfach sein, ihre Aktivitäten zu lähmen, nachdem es eine Marine- und Luftblockade der Gebiete unter der Kontrolle der Regierung Maduros erklärt hat.

Natürlich ist es möglich, eine solche Blockade zu überwinden, aber es wird eine Situation sein, die so kritisch ist wie die Karibikkrise. Supermächte können sich am Rande eines direkten militärischen Konflikts befinden.

Jedenfalls gehen die logistischen Schwierigkeiten davon aus, dass Maduro von seinen ausländischen Verbündeten nur begrenzt militärisch unterstützt wird, während die USA, die sich auf dem Gebiet eines feindlich gesinnten Venezuela-Kolumbien befinden, die Möglichkeit haben, unbegrenzte Söldnertruppen einzusetzen. Sie können versuchen, eine Invasion zugunsten von Juan Guaido und den regulären Streitkräften der angrenzenden lateinamerikanischen Staaten zu organisieren.

Das Schicksal der Regierung von Maduro wird also davon abhängen: erstens, was die Fähigkeit der nationalen Streitkräfte betrifft, eine Militäroperation gegen Venezuela zu einem zu teuren Vergnügen zu machen; zweitens, was die Fähigkeit Russlands und Chinas betrifft, einen indirekten Weg zu finden, um auf die Aggression des Westens zu reagieren, indem sie es nicht nur ressourcenintensiv machen (in der Zwischenzeit werden die USA mit Maduros Geld gegen Maduro kämpfen), sondern auch den finanziell wirtschaftlichen Interessen des Westens Schaden zufügen – hier und jetzt, lange bevor die dem Volk Venezuelas gestohlenen Milliarden auslaufen werden.

Dies ist eine nicht triviale Aufgabe. Darüber hinaus ist es notwendig, das Problem in Echtzeit zu lösen, während die USA ihre Maßnahmen im Voraus planen. Im geopolitischen Bereich wird Washington ohnehin eine Antwort geben. Aber ob die Regierung Maduros lange genug überleben wird, um es zu erleben, ist eine Frage, die bisher keine Antwort hat. Assad stand auf und hielt lange Zeit durch, um Hilfe zu erhalten. Gaddafi – nicht.

Übersetzt von Ollie Richardson und Angelina Siard

Quelle: https://ukraina.ru/opinion/20190126/1022466449.html

