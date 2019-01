Washington folgt der Roadmap für die Ukraine und Syrien auf dem Weg zum Regimewechsel in Venezuela

von Whitney Webb – http://www.mintpressnews.com

Übersetzung LZ

Was in Venezuela in Zukunft passiert, wird erhebliche Folgen für die gesamte Region und die Welt haben; und da die USA die Länder bereits zur Wahl der Seiten drängen, könnte die Welt bald so gespalten werden, wie sie es unmittelbar vor dem Zweiten Weltkrieg war.

Seit der Entscheidung der Trump-Administration am Mittwoch, ein Mitglied der venezolanischen Opposition, Juan Guaidó, als ungewählten „Interimspräsidenten“ anzuerkennen, hat sich die Situation im südamerikanischen Land zunehmend angespannt bei dem Versuch, die derzeitige Regierung Venezuelas – angeführt von Nicolás Maduro – aus der Macht zu zwingen. Dieser Bestrebungen haben in den letzten Tagen an Intensität gewonnen.

Trotz des enormen Drucks, dem seine Regierung sowohl von lokalen als auch von internationalen Akteuren ausgesetzt ist, hat Maduro es geschafft, seine Position dank einer Kombination von Faktoren zu behaupten. Dazu gehört die Loyalität des gut bewaffneten Militärs des Landes, zusätzlich zur Unterstützung der Bevölkerung durch die Venezuelaner, die kürzlich für Maduro gestimmt haben, sowie durch die Venezuelaner, die Maduro vielleicht nicht mögen, ihn aber einem Politiker vorziehen, der von den Vereinigten Staaten sorgfältig ausgewählt und ihnen aufgezwungen wurde.

Doch die langjährige Kampagne der Vereinigten Staaten für einen Regimewechsel in Venezuela – eine Kampagne, die seit der Wahl von Hugo Chávez, Maduros Vorgänger und Mentor, im Jahr 1998 andauert – hat immer wieder gezeigt, dass die USA nicht bereit sind, von ihrem Traum loszulassen, eine „freundliche“ Regierung in dem ölreichsten Land der Welt zu installieren.

Aus diesem Grund, wenn der Versuch der Trump-Administration, einfach einen venezolanischen Präsidenten zu installieren, nicht zum gewünschten Ergebnis führt (Regimewechsel), gibt es erhebliche Bedenken, dass die USA sich anderen Mitteln zuwenden werden, um einen Regierungswechsel herbeizuführen, einschließlich der Initiierung eines neuen Stellvertreterkriegs.

Während eine direkte militärische Intervention der USA nicht ausgeschlossen wurde, wurde es seit langem als wahrscheinlicher angesehen – basierend auf der beunruhigenden Geschichte der USA, linke lateinamerikanische Regierungen durch rechte Staatsstreiche zu verdrängen -, dass die USA den Roadmaps folgen würden, die sie für den Regimewechsel in Syrien und der Ukraine verwendeten. Mit anderen Worten, die Gefahr eines weiteren großen Stellvertreterkrieges – diesmal in Lateinamerika – droht groß zu werden, und, ähnlich wie in Syrien und der Ukraine, würde die Herbeiführung eines solchen Konflikts die USA erneut gegen Russland und China positionieren, die beide seit fast zwei Jahrzehnten stark in Venezuela und damit in die jetzige Regierung investiert haben.

Beunruhigend ist auch die Tatsache, dass die USA bereits viel von der Grundlage für einen solchen Stellvertreterkrieg gelegt haben und die chaotische Situation an der venezolanisch-kolumbianischen Grenze den US-Geheimdiensten genügend Schutz bietet, um Waffen, Geld und Personal nach Venezuela zu leiten, um das Land weiter zu destabilisieren. Wenn man Maduro glauben darf, tun die USA dies bereits seit einem Großteil des vergangenen Jahres.

Erhöhung der Geschwindigkeit und der Einsätze

Juan Guaidó, ein relativer Neuling in der venezolanischen Politik und Gründungsmitglied der politischen Partei Volkswille, erklärte sich am Mittwoch zum neuen Präsidenten Venezuelas, ein Schritt, der von den USA mit Unterstützung aller Länder, die eng mit den USA verbunden sind, in ganz Amerika, Nord und Süd unterstützt wurde.

Die Entscheidung der USA, Guaidó zu unterstützen, wie von vielen Analysten in den letzten Tagen hervorgehoben wurde, war von Bedeutung, da sie eine klare Anstrengung der USA zeigt, die ohnehin schon aufgeheizte Situation im Land bis zum Siedepunkt zu bringen. Durch die effektive Bildung von zwei Regierungen in Venezuela besteht die klarste Konsequenz darin, den Riss in der venezolanischen Gesellschaft zu vertiefen, indem die Bürger des Landes gezwungen werden, sich für eine Seite zu entscheiden.

Obwohl Guaidós relativ kurze Zeit in der venezolanischen Nationalpolitik ihm den Vorteil gibt, relativ wenig politisches Gepäck zu haben, macht seine Verbindung mit der Partei Volkswille auf Spanisch Voluntad Popular genannt, deutlich, warum er so schnell die Unterstützung der USA gewann.



Juan Guaido spricht mit der Presse, als er einen öffentlichen Platz verlässt, wo er am 25. Januar 2019 in Caracas, Venezuela, sprach. Fernando Llano | AP

Popular Will wurde von der venezolanischen Oppositionshitzkopf Leopoldo López gegründet. Lopez ist Mitglied der obersten Ränge der politischen Aristokratie Venezuelas, ausgebildet in elitären Institutionen wie der Hun School of Princeton, einem privaten Internat, zu dessen Absolventen saudische Prinzen sowie die Kinder von US-Präsidenten und Fortune-500-CEOs gehören. Er besuchte das Kenyon College in Ohio und dann die John F. Kennedy School of Government in Harvard. Einige Journalisten haben behauptet, dass López während seines Aufenthalts in Kenyon eine Beziehung zur CIA aufgenommen hat.

Einige Jahre nach Beginn seiner politischen Karriere begann López – unmittelbar vor dem gescheiterten Coup von 2002, an dem er begeistert teilnahm – nach Washington zu reisen, um „das Hauptquartier des IRI (International Republican Institute) zu besuchen und sich mit Beamten der George W. Bush-Regierung zu treffen“, so die Journalistin Eva Golinger. Das IRI ist eine von drei Stiftungen, die die National Endowment for Democracy umfasst, eine von der US-Regierung finanzierte NGO, die mit zahlreichen Bemühungen um einen Regimewechsel im Ausland verbunden ist, darunter Ägypten (2013) und die Ukraine (2014). Insbesondere das IRI und das National Democratic Institute (NDI) haben beide seit ihrer Gründung im Jahr 2010 Volkswille finanziert. López ist derzeit der nationale Koordinator der Partei.

Während die Entscheidung der USA, Guaidó zu unterstützen, unbestreitbar ein Versuch war, die Situation in Venezuela zu eskalieren, haben die USA auch deutlich gemacht, dass sie weiterhin auf Eskalation drängen wollen. Tatsächlich haben die USA offiziell eine Sitzung des UN-Sicherheitsrates am Samstag beantragt, „um die anhaltende Krise in Venezuela zu diskutieren“. Der südafrikanische UN-Botschafter Jerry Matjila erklärte, dass die „Konsultationen“ zwischen dem Sicherheitsrat und dem US-Außenminister Mike Pompeo abgeschlossen würden, obwohl in späteren Berichten behauptet wurde, dass das Treffen offen sein würde. Die Sitzung wird, wenn sie von 9 von 15 Mitgliedstaaten genehmigt wird, wahrscheinlich dazu beitragen, dass die Länder zwischen Guaidó und Maduro wählen.

Da Großbritannien, Spanien und Deutschland Guaidó bereits auf Veranlassung der USA unterstützt haben, dürften weitere europäische Nationen folgen, so dass der internationale Druck auf die von Maduro geführte Regierung nach den Ereignissen vom Samstag weiter zunehmen wird. So werden die USA das venezolanische Volk nicht nur zwingen, sich für eine Seite zu entscheiden, sondern wahrscheinlich auch die internationale Gemeinschaft über das Wochenende dazu zwingen, sich auch für eine Seite zu entscheiden.

Insbesondere die wichtigsten Länder – darunter die Türkei, Russland, China sowie die regionalen Verbündeten von Maduro wie Mexiko, Nicaragua, Bolivien und Kuba – haben Maduro unterstützt. Angesichts der Anwesenheit sowohl Russlands als auch Chinas, die im UN-Sicherheitsrat Vetomacht haben, wird jede Resolution dieses Gremiums, die Guaidó unterstützen würde, bei von Beginn an tot sein. Wenn die USA jedoch in der Lage sind, die Unterstützung einer beträchtlichen Anzahl von Ländern zu gewinnen, um Maduros „Legitimität“ zu entziehen – sei es mit diplomatischen oder gewaltsamen Mitteln -, kann sich die Trump-Administration zuversichtlich genug fühlen, die Angelegenheiten in die eigenen Hände zu nehmen. Dies macht die jüngsten Kommentare eines Top-Trump-Beamten, der angibt, dass „alle Optionen auf dem Tisch liegen“, wenn es um Venezuela geht, gleichwertige Teile bedeutsam und abschreckend sind.

Vorarbeiten für einen Regimewechsel im syrisch-ukrainischen Stil, der bereits in Venezuela durchgeführt wurde.

Bei der Verfolgung von Regime-Change-Agenden im Ausland und als Teil einer umfassenderen Strategie der Eindämmung, die sich an Russland und China richtet, haben die USA in jüngster Zeit einen Fahrplan verfolgt, der einige oder alle der folgenden Elemente umfasst: die Herstellung einer „humanitären“ Rechtfertigung für einen Regimewechsel; das Einschleusen von Waffen in das Land über seine Außengrenzen; die massive Finanzierung der politischen Opposition; und die verdeckte Beteiligung von US-Regierungsbehörden, insbesondere der CIA.

Im Falle Syriens waren eine von der CIA unterstützte Revolte, eine konforme internationale Presse und ein komplexes Netzwerk von „humanitären“ Organisationen, die sich für den Regimewechsel einsetzten, entscheidend für die Schaffung der gegenwärtigen Situation, die durch den Zustrom von Waffen und Geldern an „moderate Rebellen“ über die CIA und spätere US-Verbündete noch verschärft wurde. Einige Jahre später folgte die Ukraine einem klaren, aber ähnlichen Fahrplan. Wie bereits im vergangenen Jahr von South Front erwähnt, war die von den USA unterstützte Regime-Change-Operation in der Ukraine im Jahr 2014 mit einer überdimensionalen Rolle des US-Außenministeriums, Milliarden von Dollar an US-Finanzierung der politischen Opposition und der frühen Beteiligung der CIA verbunden.

Kein Wunder, dass viele dieser Elemente derzeit in Venezuela im Spiel sind. Seit dem Amtsantritt von Hugo Chávez bei den Wahlen 1998 haben die USA die venezolanische Opposition mit über 100 Millionen Dollar finanziert. Die humanitäre Rechtfertigung wird seit langem von den internationalen Medien hochgespielt, die die alleinige Verantwortung für die wirtschaftliche und politische Krise Venezuelas auf die von Maduro geführte Regierung übertragen haben, trotz der Rolle von US-Sanktionen und Wirtschaftskriegen, sowie auf die US-Regierung und die venezolanischen Oppositionsgruppen, die sie finanziert, um gemeinsam die Bedingungen für die gegenwärtige politische Krise zu schaffen, um ihren Plan zum Regimewandel zu erleichtern.

Ein Mann, der als Onkel Sam gekleidet ist, hält eine gefälschte Atombombe und ein Plakat, das den Präsidenten der OAS als Hund zeigt, bei einem antiimperialistischen Marsch in Caracas, Venezuela, 14. August 2017. Ariana Cubillos | AP

Obwohl dieser letzte Punkt weniger bekannt ist, wurde er nach einem durchgesickerten Telefongespräch von Maria Corina Machado, einer weiteren Schlüsselfigur der von den USA finanzierten venezolanischen Opposition und einem weiteren politischen Spitzenverbündeten von Guaidó und seinem Partner Leopoldo López, 2013 bestätigt. In dem durchgesickerten Gespräch beschreibt Corina Machado, was Ramon Guillermo Aveledo, der Vorsitzenden der oppositionellen Dachorganisation Mesa de la Unidad Democrática, der Unterstaatssekretärin für lateinamerikanische Angelegenheiten Roberta Jacobsen sagte, die er kürzlich in Washington getroffen hatte. Während des Gesprächs erklärte Corina Machado:

„Ich habe herausgefunden, dass Ramon Guillermo Aveledo dem Außenministerium sagte, dass der einzige Weg, dies zu lösen, darin besteht, eine Krise, einen Putsch oder einen Zusammenbruch zu provozieren und zu verstärken. Oder ein Prozess des Anziehens der Schrauben und der Domestikation, um ein System der totalen sozialen Kontrolle zu erzeugen.“

Darüber hinaus gibt es stichhaltige Belege dafür, dass die nach wie vor chaotische Situation an der venezolanisch-kolumbianischen Grenze für US-Geheimdienste eine große Chance bietet, Waffen, Aufständische und andere Destabilisierer nach Venezuela zu bringen. Darüber hinaus könnte der Konflikt dort möglicherweise als Vorwand für eine direkte Rolle des US-Militärs bei der Eskalation der Situation in Venezuela dienen.

Seit Jahrzehnten ist die venezolanisch-kolumbianische Grenze ein Ort erheblicher Gewalt, ein Großteil davon das Ergebnis von Kämpfen zwischen linken und rechten paramilitärischen Gruppen, die um die Kontrolle des regionalen Drogenhandels kämpfen. Sie ist immer poröser und ermöglicht den Fluss von paramilitärischen Kämpfern, Migranten, Schmugglern und anderen zwischen den beiden Nationen, was zu verschiedenen Kontroversen führte, die Maduro dazu veranlasst haben, die Grenze von August 2015 bis Juli 2016 nach einem Angriff einer kolumbianischen Gruppe auf das venezolanische Militär zu schließen.

Seitdem haben mit Drogenverkauf finanzierte Gewalt und die Besorgnis der Kolumbianer über den Exodus venezolanischer Migranten Kolumbien dazu veranlasst, seine Seite der Grenze zunehmend zu militarisieren, obwohl einige Analysten behaupten, dass die linke paramilitärische Gruppe der National Liberation Army (ELN) die kolumbianischen und venezolanischen Behörden veranlasst hat, große Teile der Grenze „ihrem Schicksal überlassen“.

Angesichts der prekären Situation an der Grenze zwischen Venezuela und Kolumbien ist dies ein Schwachpunkt, durch den staatliche Akteure, die Venezuela destabilisieren wollen, leicht handeln könnten. Einige Beweise, einschließlich des oben genannten Vorfalls im August 2015, deuten darauf hin, dass eine solche Maßnahme bereits stattgefunden hat. So hat das venezolanische Militär im März 2017 ein rechtsgerichtetes paramilitärisches Lager in der Nähe der kolumbianischen Grenze eliminiert, das mit zahlreichen Vorräten wie gestohlenen venezolanischen Militäruniformen, kolumbianischen Militäruniformen und – am bemerkenswertesten – US-Armeeuniformen ausgestattet war. Damals behauptete teleSUR, dass die Entdeckung „die Behauptung untermauert, dass die US-Armee rechte Paramilitärs ausbildet, um Terror in der Region zu verbreiten“.

Vor kurzem, im vergangenen Jahr, behauptete Maduro, dass kolumbianische paramilitärische Gruppen durch die venezolanisch-kolumbianische Grenze „sickerten“ und planten, „eine Reihe von Provokationen durchzuführen“, bevor sie von venezolanischen Behörden abgefangen wurden. Damals hatte er kolumbianische Oligarchen und die US-Regierung dafür verantwortlich gemacht, dass sie die „Infiltration“ inszeniert hatten.

Obwohl einige sich dafür entscheiden können, Maduros Behauptungen zu ignorieren, hat die CIA 2017 im Wesentlichen zugegeben, dass sie aktiv versucht hat, den Regimewechsel in Venezuela zu fördern. Im Juli dieses Jahres erklärte Mike Pompeo – damals CIA-Direktor -:

„Wir sind sehr zuversichtlich, dass es in Venezuela einen Übergang geben kann, und wir, die CIA, tun unser Bestes, um die Dynamik dort zu verstehen, damit wir mit unserem Außenministerium und anderen kommunizieren können.“

Er fügte dann hinzu:

„Ich war gerade eine Woche vor den letzten Gesprächen in Mexiko-Stadt und in Bogota und habe versucht, ihnen zu helfen, die Dinge zu verstehen, die sie tun könnten, damit sie ein besseres Ergebnis für ihren Teil der Welt und unseren Teil der Welt erzielen können.“

Darüber hinaus kann die venezolanisch-kolumbianische Grenze genutzt werden, um die Situation mit verdeckten Mitteln zu destabilisieren, aber die derzeitige Situation entlang der Grenze kann auch den USA eine Rechtfertigung für ein militärisches Eingreifen geben. Tatsächlich hat die Präsenz der ELN-Gruppe sowohl in Venezuela als auch in Kolumbien dazu geführt, dass namhafte US-Figuren – wie der Architekt des aktuellen Staatsstreichs, Senator Marco Rubio (R-FL) – sie als Gründe anführen, Venezuela als „staatlichen Sponsor“ des Terrors aufzulisten.

Rubio drängt seit Monaten darauf, dass Venezuela in die Liste der staatlichen Sponsoren des Terrorismus der USA aufgenommen wird. Am vergangenen Samstag behauptete Rubio jedoch in einem Tweet, dass ELN „von Venezuela aus operiert, wo Maduro ihnen einen sicheren Hafen gegeben hat“, obwohl die Gruppe gleichermaßen in Kolumbien und Venezuela aktiv ist, venezolanische Soldaten häufige Ziele von ELN-Angriffen sind und pro-Maduro Venezuela-Zeitungen die ELN oft als „illegale Gruppe“ bezeichnen.

Donald Trump, Mike Pence und Senator Marco Rubio treffen sich mit der Frau des von den USA unterstützten venezolanischen Oppositionsführers Leopoldo Lopez. Foto vom Weißen Haus

Obwohl Rubio keine Beweise für die Behauptung lieferte, Maduro habe ELN-Mitgliedern einen „sicheren Hafen“ gegeben, könnte die wachsende Stärke der Gruppe und ihre gewalttätigen Taktiken nur der Vorwand sein, dass die USA oder ihre regionalen Verbündeten direkter in Venezuela eingreifen müssten, insbesondere wenn man bedenkt, dass US-amerikanische Think Tanks behauptet haben, dass die ELN jetzt in halb Venezuela präsent ist. In der Tat würde es den USA ermöglichen, den Druck auf das Land sowohl wirtschaftlich als auch diplomatisch erheblich zu erhöhen, wenn Venezuela zu einem offiziellen „staatlichen Sponsor des Terrorismus“ gemacht würde.

Andere Ereignisse, die in den letzten Jahren stattgefunden haben, deuten darauf hin, dass auch eine Rolle für das US-Militär in Aussicht steht – eine Möglichkeit, die nur durch die aufkommende „State Sponsor“-Narrative gestärkt wird, die bereits von Senator Rubio eingesetzt wird. So hielt das US-Militär 2017 eine große militärische Übung ab und errichtete mit den Regierungen Kolumbiens, Perus und Brasiliens eine „temporäre“ Militärbasis in der Nähe von Venezuela. Seitdem, nach der jüngsten Wahl von Jair Bolsonaro in Brasilien, erklärte ein kolumbianischer Beamter: „Wenn Bolsonaro hilft, Maduro mit einer militärischen Intervention zu stürzen, wird er die Unterstützung Kolumbiens erhalten.“ Obwohl Bolsonaro später behauptete, er habe „kein Interesse“ an einer militärischen Intervention in Venezuela, haben mehrere der Spitzenbeamten seiner Regierung – darunter sein Vizepräsident Hamilton Mourao – wiederholt eine „humanitäre Intervention“ in Venezuela gefordert. Größe und Umfang einer solchen Maßnahme sind jedoch noch nicht festgelegt.

Diese komplexen Situationen entlang der Grenze, die bestätigte Rolle der USA bei der Herbeiführung der politischen Krise des Landes und die sich abzeichnende Möglichkeit einer militärischen Intervention – entweder durch die USA oder ihre regionalen Verbündeten – zeigen, dass Venezuela derzeit viele der gleichen Elemente aufweist, die 2014 in der Ukraine und 2011 in Syrien vorhanden waren. Die USA scheinen entschlossen zu sein, mit allen notwendigen Mitteln einen Regimewechsel in Caracas herbeizuführen, aber der Erfolg Washingtons wird weitgehend von den Aktionen der mächtigsten ausländischen Verbündeten Venezuelas abhängen, die übrigens beide Washingtons Hauptkonkurrenten sind – Russland und China.

Russland und Chinas steigen ins Spiel ein

Für den Fall, dass sich die interne Situation in Venezuela – vor allem dank des Drucks von außen – zu einem großen Konflikt zwischen Guaidó-unterstützenden und Maduro-unterstützenden Seiten entwickelt, wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis sowohl Russland als auch China sich dem Kampf anschließen – entweder direkt oder indirekt -, um zu verhindern, dass ein von den USA unterstützter Regimewechsel gelingt.

Ein Hauptgrund für die Beteiligung Russlands und Chinas ist, dass beide einen enormen Geldbetrag in das Land investiert haben, insbesondere nachdem die Beziehungen Venezuelas zu den USA in den ersten Jahren der Chavista-Herrschaft stark zerfallen waren.

Die größten ausländischen Sponsoren Venezuelas nach dem Aufstieg der Chavista-Bewegung waren mit Abstand Russland und China. Obwohl es keine genauen Maße für ihre Investitionen in der südamerikanischen Nation gibt, wird angenommen, dass China rund 70 Milliarden Dollar in Form von Darlehen, sozialen Projekten und der Instandhaltung der Ölförderinfrastruktur des Landes investiert hat. Die meisten dieser Kredite sollen in Form von venezolanischem Rohöl an China zurückgezahlt werden. Darüber hinaus haben China und Venezuela mehrere Joint Ventures gegründet, die unter anderem Autos, Mobiltelefone und Computer herstellen. Diese Investitionen und Verbindungen machen China mit Abstand zum größten und einflussreichsten ausländischen Sponsor und Gläubiger von Maduro.

Allerdings, wie „Außenpolitik“ 2017 schrieb:

„Wenn Venezuela zusammenbricht…., besteht für China ein großes Risiko eines diplomatischen und finanziellen Rückschlags. Oppositionspolitiker wissen sehr wohl, dass China die Maduro-Herrschaft unterstützt hat. Eine neue venezolanische Regierung könnte sich durchaus weigern, die Verpflichtungen aus der Maduro-Ära vollständig zu erfüllen und stattdessen Washington um Unterstützung bitten.“

Es wird angenommen, dass Russland in den letzten 20 Jahren rund 17 Milliarden Dollar in Venezuela verliehen und investiert hat, deutlich weniger als China. Russland hat jedoch – über staatliche Unternehmen wie Rosneft – bedeutende Beteiligungen an mindestens fünf großen venezolanischen Ölfeldern erworben, ebenso wie die zukünftigen Erträge der venezolanischen Erdgasfelder in der Karibik. Darüber hinaus und vor allem aus US-amerikanischer Sicht bedeutsam bot Venezuela 2017 49,9 Prozent der Citgo – seine hundertprozentige Tochtergesellschaft in den USA – sowie drei Raffinerien an der Golfküste und sein Pipeline-Netzwerk als Sicherheit für 1,5 Milliarden Dollar an.

Die Interessen von Rosneft in Venezuela sind so groß, dass sein Vorstandsvorsitzender, Igor Sechin, 2017 erklärte: „Wir werden nie gehen und niemand wird uns da rauswerfen können“. Doch wie Leonid Bershidsky kürzlich in Bloomberg schrieb: „Wenn Maduro fällt und eine von den USA unterstützte Regierung seinen Platz einnimmt, ist es sehr wahrscheinlich, dass die russischen Projekte eingestellt werden und Venezuelas Schulden nicht zurückgezahlt werden.“

Neben dem enormen Geldbetrag, der für beide Nationen auf der Strecke liegt, sind weder Russland noch China bereit, das ölreichste Land der Welt – mit mehr nachgewiesen Rohölreserven als Saudi-Arabien – seine derzeitige Regierung, die ihren Interessen freundlich gesinnt, aber den Interessen der USA feindlich gesinnt ist, stürzen zu lassen und durch ihr polares Gegenteil zu ersetzen. Eine neue von den USA unterstützte Regierung in Venezuela würde nicht nur die Milliarden Dollar an Krediten, die die Regierung Maduro beiden Ländern schuldet, gefährden, sondern auch die Unabhängigkeit ganz Lateinamerikas.

Tatsächlich wurden in den letzten Jahren viele lateinamerikanische Regierungen von den USA betreffs eines Regimewechsel ins Visier genommen, und die meisten dieser Versuche waren erfolgreich, darunter die in Honduras (2009), Brasilien (2016) und Paraguay (2012). Venezuela mit seinen bedeutenden Öl- und Goldreserven ist der offensichtliche Preis in der Region, aber auch das wohl stärkste Land gegen die Dominanz der USA in der Region. Sollte Venezuela fallen, würde dies die Regierungen der regionalen Verbündeten Maduros, insbesondere Nicaragua und Kuba, erheblich schwächen.

Dies wird durch die jüngste Erfindung einer neuen lateinamerikanischen „Achse des Bösen“ durch den Nationalen Sicherheitsberater John Bolton unterstrichen, die er die „Troika von Tyrannei“ nennt und die Venezuela, Kuba und Nicaragua umfasst. Wenn die Regierung Venezuelas gestürzt wird, hat Bolton bereits das Signal gegeben, welche Nationen die nachfolgenden Ziele der Bemühungen um einen Regime-Change anderswo in Lateinamerika sein werden. So werden Russland und China – damit sie nicht einen Dominoeffekt des Sturzes der meisten der verbleibenden lateinamerikanischen Länder, die nicht von den USA dominiert werden – alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um den Zusammenbruch der Regierung Maduros zu verhindern.

Chinas Präsident Xi Jinping, rechts, und Venezuelas Präsident Nicolas Maduro sprechen in der Nähe einer Büste des verstorbenen venezolanischen Präsidenten Hugo Chavez in einem Apartmentkomplex, der im Rahmen eines Abkommens zwischen China und Venezuela in Caracas am 21. Juli 2014 errichtet wurde. Xi Jinping. Fernando Llano | AP

Es ist auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Vereinigten Staaten ihrerseits auch nicht wirklich aufgeben können. Während sich die US-Strategie der „Eindämmung“ Russlands und Chinas weitgehend darauf konzentriert hat, Proxy-Kriege sowohl in geopolitisch strategischen Bereichen als auch vor der Haustür zu beginnen und zu schüren, war die Strategie Russlands und Chinas verdeckter und zielte darauf ab, ihre Abhängigkeit vom von dem von den USA unterstützten Finanzsystem, insbesondere dem US-Dollar, zu verringern.

Diese Bemühungen, den US-Dollar zu untergraben, zielen häufig auf den Petrodollar ab, was ein wichtiger Faktor bei früheren US-Militäreinsätzen war, wie dem Sturz von Saddam Hussein im Irak und später Muammar Gaddafi in Libyen. Im Jahr 2017 hörte Maduro, wie Hussein und Gaddafi vor ihm, auf, venezolanisches Öl in Dollar zu verkaufen. Um das Petrodollarsystem inmitten der sich abzeichnenden wirtschaftlichen Rezession zu stützen, brauchen die Vereinigten Staaten eine Regierung in Venezuela, die den Verkauf ihres Öls in Dollar zeichnet, um den Grundstein für ihre globale Hegemonie, den US-Dollar, trotz beispielloser Bedrohungen ihres Wertes zu halten.

Da weder die USA noch ihre Konkurrenten in der Lage sind, sich zurückzuziehen, ohne einen großen geopolitischen und strategischen Vorteil an den anderen zu verlieren, ist es fast sicher, dass die Beteiligung aller drei Länder Venezuela bald zum am meisten beobachteten Land – und zum gefährlichsten – der Welt machen wird, wenn die Situation in Venezuela eskaliert.

„Ein weiteres blutiges Schlachtfeld der Farbenrevolution“?

Angesichts der enormen Investitionen in Venezuela und des Bestrebens, daß die größten Ölreserven der Welt von einer Regierung kontrolliert werden, die ihnen freundlich gesinnt ist, aber ihrem größten Rivalen feindlich gesinnt ist, haben Russland und China die jüngste Entscheidung der USA, Guaidó als den „legitimen“ Präsidenten Venezuelas anzuerkennen, ohne Zweifel verurteilt.

Die Reaktion Russlands warnte die USA nicht nur vor den „katastrophalen Folgen“ ihrer Bemühungen, die fragile Situation in Venezuela zu eskalieren, sondern deutete auch an, dass die Entscheidung der USA die Grundlage für einen Bürgerkrieg legen würde. Am Donnerstag sagte der stellvertretende russische Außenminister Sergej Rjabkow zu International Affairs: „Wir warnen davor… Wir glauben, dass dies ein katastrophales Szenario wäre, das die Grundlagen des Entwicklungsmodells, das wir in der lateinamerikanischen Region sehen, erschüttern würde“. In einem Telefongespräch mit Maduro beschrieb der russische Führer Wladimir Putin den Schritt der USA als „destruktive Einmischung“.

Dann gab das russische Außenministerium eine separate Erklärung heraus, in der es den Schritt der USA beschrieb, Guaidó als Präsidenten anzuerkennen, der „darauf abzielte, die Spaltung in der venezolanischen Gesellschaft zu vertiefen, den Konflikt auf den Straßen zu verschärfen, das innenpolitische System stark zu destabilisieren und den Konflikt weiter zu eskalieren“, wobei diese Eskalation „mit katastrophalen Folgen verbunden“ sei. Einige Medien verglichen diese Aussage mit derjenigen Russlands bei früheren internationalen Kontakten mit dem Westen vor der Intervention in Libyen und Syrien.

Seitdem sind russische Militärberater nach Venezuela entsandt worden, was Maduro veranlasste, zu versprechen, dass Venezuela nicht zu einem weiteren „Syrien oder Libyen“ wird. In einigen Berichten wird behauptet, dass die russischen Militärdienstleister „damit beauftragt wurden, Sympathisanten der Opposition oder Mitglieder der eigenen Streitkräfte davon abzuhalten, ihn festzunehmen“.

Chinas Antwort deutete auch an, dass die Entscheidung der USA darauf abzielte, einen internen Krieg im Land anzuheizen. In einem Artikel der chinesischen regierungsnahen Global Times erklärte Peking:

„In den letzten Jahren hat Washington seine Einmischung in die Angelegenheiten Venezuelas und Kubas verstärkt und versucht, den Einfluss in Lateinamerika zurückzugewinnen. Die schnelle Anerkennung von Guaidó signalisierte den starken Wunsch der USA, in die inneren Angelegenheiten Venezuelas einzugreifen.“

In dem Artikel heißt es weiter:

„Alle Seiten müssen ruhig bleiben und auf mögliche Provokationen für eine militärische Intervention in Venezuela achten…. Die internationale Gemeinschaft sollte die Kräfte Venezuelas ermutigen, das Problem im Rahmen des Dialogs friedlich zu lösen. Eine Seite zu unterstützen wird der Lösung nicht förderlich sein, aber die Rivalität verschärfen, die Situation verschlimmern und möglicherweise die Nation in langfristige Turbulenzen stürzen.“

Es fügte schließlich hinzu: „Venezuela sollte kein weiteres blutiges Schlachtfeld der Farbenrevolution sein.“

Die Tatsache, dass die Reaktionen der russischen und chinesischen Regierung auf die Entscheidung der USA, Guaidó zu unterstützen, direkt besagen, dass der US-Angriff darauf abzielt, einen weiteren von den USA unterstützten Proxy War zu schaffen, der sich als „Farbenrevolution“ ausgibt, ist von großer Bedeutung. Tatsächlich zeigen solche klaren Behauptungen dieser Realität nicht nur, wie deutlich die USA auf eine große Eskalation in Venezuela drängen, sondern auch, dass sowohl Russland als auch China wissen, dass ihre Interessen im Land als direkte Folge dieses US-Vorstoßes gefährdet sind. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass jeder weitere Eskalationsdruck aus Washington starke Reaktionen beider Länder auslöst und sich schnell zu einem „Wie du mir so ich dir“ entwickeln könnte, das sich schließlich zu einem großen militärischen Konflikt entwickeln könnte.

Beginnt so der Dritte Weltkrieg ?

Die aktuelle Situation in Venezuela – wenn die USA weiterhin auf neue Eskalationen drängen – hat das Potenzial, sich zu einem der gefährlichsten Stellvertreterkriege der Welt zu entwickeln, was auf die Größe des Preises (einschließlich der größten Ölreserven der Welt) und die Tatsache zurückzuführen ist, dass keine der beteiligten großen Parteien sich zurückziehen kann, ohne große Zugeständnisse an ihre wichtigsten geopolitischen Konkurrenten zu machen. Russland und China, wie bereits erwähnt, werden wahrscheinlich nicht untätig zusehen, da die USA eine Regierung installieren, die ihre jahrelangen Investitionen in dem Land rückgängig machen und sich weigern würde, Milliarden von Krediten zurückzuzahlen. Tatsächlich hat Russland bereits Militärkräfte nach Venezuela geschickt und damit einen Präzedenzfall geschaffen, der in den kommenden Monaten eine bedeutendere russische Unterstützung für Venezuela erfahren könnte.

Darüber hinaus ist die Tatsache, dass die USA deutlich gemacht haben, dass Venezuela, wenn es dem Regimewechsel erliegt, nur die erste auf der neuen Liste der linken lateinamerikanischen Regierungen der „Troika von Tyrannei“ ist, die die Trump-Administration zu stürzen versucht. Das Ziel ist es, ein Lateinamerika, das den USA gehorsam ist, zu einem entscheidenden Teil des ultimativen US-Ziels der Aufrechterhaltung der bestehenden unipolaren Weltordnung zu machen. Sowohl Russland als auch China wissen jedoch, dass dieses Ziel ein Mikrokosmos des Endspiels von Washington ist und dass sie beide die ultimativen Ziele sind. Eine solche Agenda ist kaum ein Geheimnis, da sie direkt in der National Defense Strategy des Pentagons festgelegt ist.

Es wäre jedoch naiv anzunehmen, dass die USA eine Eskalation nur in Venezuela und nicht in anderen US-Proxy-Konflikten wie der Ukraine und Syrien planen. Vor nur zwei Monaten kam es in der Ukraine zu einem Aufflammen des so genannten „Kerch Strait Incidents“, und während des Konflikts gab es in Syrien häufig Provokationen, vor allem in Momenten, in denen es so aussah, als würden die Dinge endlich sich entspannen. Diese und weitere Brennpunkte – wie unter anderem das Südchinesische Meer – können alle von den USA in Rotation versetzt werden, um ihre russischen und chinesischen Rivalen zu desorientieren.

So kann Venezuela Gastgeber für den neuesten in einer Reihe von Stellvertreterkriegen und Brandherden auf der ganzen Welt werden, die Washington als Teil seines langfristigen Ziels hervorgerufen hat, um die Bildung einer multipolaren Weltordnung zu verhindern. Und es könnte schnell am gefährlichsten werden, wenn es darum geht, größere Weltmächte in den Konflikt zu ziehen, was das Risiko eines größeren Weltkriegs zu einer unübersehbaren Möglichkeit macht. Was in Venezuela in Zukunft passiert, wird erhebliche Folgen für die gesamte Region und die Welt haben; und da die USA die Länder bereits zur Seite drängen, könnte die Welt bald so gespalten wie eh und je werden, mit der Gefahr, dass ein weiterer „großer Krieg“ droht.

Top Foto | Eine regierungsfeindliche Demonstrantin bedeckt ihr Gesicht mit einer venezolanischen Flagge und verwendet Zahnpasta um ihre Augen herum, um die Wirkung von Tränengas zu mildern, bei Zusammenstößen mit Sicherheitskräften nach einer Kundgebung, die den Rücktritt von Präsident Nicolas Maduro in Caracas, Venezuela, 23. Januar 2019 forderte. Fernando Llano | AP

Whitney Webb ist Mitarbeiterin für MintPress News und Autorin von Ben Swann’s Truth in Media. Ihre Arbeiten erschienen unter anderem in Global Research, dem Ron Paul Institute und 21st Century Wire. Sie hat auch Radio- und Fernsehauftritte bei RT und Sputnik gemacht. Derzeit lebt sie mit ihrer Familie im Süden Chiles.

https://www.mintpressnews.com/us-follows-ukraine-syria-roadmap-in-venezuela-regime-change-push/254265/?utm_source=Stay+Informed%3A+Sign+Up+For+Our+Daily+Newsletter&utm_campaign=0da344232e-EMAIL_CAMPAIGN_2018_01_17_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_51e062931b-0da344232e-108597709

Advertisements