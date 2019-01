US unterstützen Putsch im ölreichen Venezuela. Rechtsextreme Opposition plant Massenprivatisierung und Hyperkapitalismus

von Ben Norton – http://www.mintpressnews.com

Die USA haben tatsächlich einen Putsch in Venezuela erklärt. Trump erkannte den nicht gewählten rechten Oppositionsführer Juan Guaidó als neuen „Präsidenten“ an, der eine Massenprivatisierung und neoliberale kapitalistische Politik plant.

Die Vereinigten Staaten haben tatsächlich einen politischen Staatsstreich in Venezuela aus dem Ausland erklärt. Trump kündigte am 23. Januar an, dass die USA den nicht gewählten, illegitimen, rechtsextremen Oppositionsführer Juan Guaidó als angeblich neuen „Interimspräsidenten“ der angeblich neuen „Regierung“ Venezuelas anerkennen.

Die von den USA unterstützte Opposition Venezuelas hat sich verpflichtet, eine Massenprivatisierung der Staatsvermögen durchzuführen und eine harte neoliberale kapitalistische Politik zu betreiben.

Die oppositionell kontrollierten Mitglieder des Parlaments erklärten in ihren „Übergangsplänen“, dass das „zentralisierte Modell der Wirtschaftskontrolle durch ein Modell der Freiheit und des Marktes ersetzt wird, das auf dem Recht jedes Venezolaners basiert, unter den Garantien der Eigentumsrechte und der Unternehmensfreiheit zu arbeiten“.

Die USA haben auch auf Gewalt in Venezuela hingewiesen. Während eines Hintergrundgesprächs nach Trumps Erklärung hörte der Journalist Dan Cohen einen US-Beamten erklären, dass, wenn die Regierung des derzeitigen Präsidenten Nicolás Maduro mit Gewalt reagiert: „Sie haben keine unmittelbare Zukunft, sie haben keine unmittelbare Existenzgrundlage. Auf die eine oder andere Weise sind ihre Tage gezählt.“

Trumps Regierungsvertreter fügte hinzu: „Wenn wir sagen, dass alle Optionen auf dem Tisch liegen, liegen alle Optionen auf dem Tisch…. Hoffen wir, dass Maduro und seine Freunde die Tragweite der Botschaft verstehen.“

Die rechten Länder der Region schließen sich den USA an, um Coup anzuerkennen.

Die liberale kanadische Regierung unter der Leitung von Premierminister Justin Trudeau, Brasiliens neuer rechtsextremer Führer Jair Bolsonaro und die offen pro-amerikanische Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) mit ihrem Generalsekretär Luis Almagro haben sich Trump angeschlossen, um diesen diplomatischen Putsch in Venezuela zu unterstützen.

Ebenso haben sich die rechtsgerichteten, mit den USA verbündeten Länder Lateinamerikas, darunter Argentinien, Chile, Kolumbien, Costa Rica und Ecuador, Trump angeschlossen, um Guaidó als Führer zu salben.

Die wenigen verbliebenen linken Regierungen der Region, Bolivien, Kuba und Nicaragua, anerkennen weiterhin die legitime Regierung Venezuelas ebenso wie der neu gewählte linke Präsident Mexikos Andrés Manuel López Obrador.

Der bolivianische Präsident Evo Morales warnte davor, dass „die Klauen des Imperialismus erneut versuchen, die Demokratie und die Selbstbestimmung der Völker Südamerikas tödlich zu verwunden“, und fügte hinzu: „Wir werden nicht länger der Hinterhof der USA sein“.

Die US-Regierung, ihre rechtsgerichteten Verbündeten und unterwürfigen Unternehmensmedien haben den derzeitigen Präsidenten Venezuelas, Nicolás Maduro, wiederholt als „autoritären Diktator“ bezeichnet. Was sie nicht erwähnt haben, ist, dass Venezuela immer noch reguläre Wahlen hat, aber die von den USA unterstützte rechte Opposition, die bekanntermaßen uneinig und inkompetent ist, sich entschieden hat, diese Wahlen zu boykottieren um stattdessen Militärputsche mit ausländischer Unterstützung zu fordern.

Einer der wenigen gewählten Vertreter in den USA, der sich gegen den Putsch ausgesprochen hat, ist der linke kalifornische Kongressabgeordnete Ro Khanna. Andere progressive und trumpfeindliche US-Politiker, darunter selbsternannte „demokratische Sozialisten“, haben zu Trumps wirksamer Erklärung eines Putsches in Lateinamerika geschwiegen.

Oppositionspläne für eine privatisierte „Freie Marktwirtschaft“.

Während die Anhänger des Regimewechsels in Venezuela darauf bestehen, dass dieser eklatant undemokratische Schritt notwendig ist, um die Demokratie zu „verteidigen“, machen Sie keinen Fehler, aber der Umbruch ist eindeutig nicht durch den Widerstand gegen den Autoritarismus motiviert.

Venezuela, das über die größten Ölreserven der Welt verfügt und die Hegemonie des US-Dollars in Frage stellt, ist seit langem ein Ziel der US-Aggression. Im Jahr 2002 unterstützten die Vereinigten Staaten einen Militärputsch, der den demokratisch gewählten Präsidenten Hugo Chávez kurzzeitig verdrängte und durch den rechten Oligarchen Pedro Carmona ersetzte. Die Intervention der USA, einschließlich lähmender Wirtschaftssanktionen, wurde erst seit diesem Zeitpunkt fortgesetzt.

Elemente der Opposition Venezeulas haben sich gegenüber leichtgläubigen ausländischen Beobachtern als „sozialdemokratisch“ dargestellt, aber ihre wahren Absichten sind klar: Die von der Opposition kontrollierte Legislative hat eine Massenprivatisierung des Staatsvermögens und die Rückkehr zu einem kapitalistischen, von der Oligarchie kontrollierten Wirtschaftssystem gefordert, das auf „Eigentumsrechten und Unternehmensfreiheit“ basiert.

Im Jahr 2017 erklärte die venezolanische Regierung die Gründung der Verfassungsgebenden Versammlung, um die Verfassung neu zu schreiben. Die venezolanische Opposition weigerte sich, dieses Organ anzuerkennen und boykottierte die Wahlen. Die Opposition behielt stattdessen ihre Kontrolle der Nationalversammlung und beschloss, sie als eigenständige parallele Legislative zu führen.

Die von der Opposition kontrollierte Nationalversammlung entwarf ein „Übergangsgesetz“, das offen darlegt, welche Politik die Opposition unter der Führung von Juan Guaidó in ihrer illegitimen, von den USA anerkannten „Regierung“ in Venezuela verfolgen würde. Was das bedeutet, erklärte Analyst Jorge Martín in einem von VenezuelaAnalysis veröffentlichten Artikel:

„Das von der Nationalversammlung ausgearbeitete „Übergangsgesetz“ (in Verachtung) bezieht sich ausdrücklich auf die zentralen Ziele des Putsches im politischen und wirtschaftlichen Bereich:

„[C]entralisierte Kontrollen, willkürliche Enteignungsmaßnahmen und andere ähnliche Maßnahmen werden abgeschafft…. Zu diesem Zweck wird das zentralisierte Modell der Wirtschaftskontrollen durch ein Modell der Freiheit und des Marktes ersetzt, das auf dem Recht jedes Venezolaners auf Arbeit unter den Garantien der Eigentumsrechte und der Unternehmensfreiheit beruht.“

Mit anderen Worten, die nationalisierten Unternehmen werden an ihre ehemaligen privaten Eigentümer zurückgegeben (einschließlich Telekommunikation, Elektrik, SIDOR, Zement usw.), ebenso wie enteignete Grundstücke. Es ist bemerkenswert, dass viel über Eigentums- und Unternehmensrechte gesprochen wird, aber die Arbeitnehmerrechte, die sicherlich abgeschafft würden, werden nicht erwähnt. Es geht weiter:



„Öffentliche Unternehmen werden einem Umstrukturierungsprozess unterzogen, der eine effiziente und transparente Verwaltung gewährleistet, auch durch öffentlich-private Vereinbarungen.“



Das bedeutet im Klartext eine massive Entlassung von Arbeitnehmern aus staatlichen Unternehmen und den Eintritt von Privatkapital in sie: eine Plünderungspolitik, die sich in allen Ländern, in denen sie angewendet wird, bereits als Katastrophe erwiesen hat.“

Das Modell des neuen Staatsstreichregimes der Opposition in Venezuela – unterstützt von den USA, Kanada und Brasilien – ist die Wiedereinsetzung des neoliberalen Kapitalismus und die Rekolonisation Lateinamerikas. Jedes Geschrei über die Wiederherstellung der Demokratie ist an dieser Stelle nur ein Vorwand.

Top Foto | Juan Guaido, Leiter des von der Opposition geführten Kongresses in Venezuela, erklärt sich während einer Kundgebung, die den Rücktritt von Präsident Nicolas Maduro in Caracas, Venezuela, 23. Januar 2019, forderte, zum Interimspräsidenten Venezuelas. Fernando Llano | AP

Ben Norton ist Journalist und Schriftsteller. Er ist Produzent und Reporter für The Real News und schreibt für das Grayzone Project und FAIR. Ben ist Co-Moderator des Moderate Rebels Podcasts mit Max Blumenthal. Seine Website ist BenNorton.com.

