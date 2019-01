90 BILDER: Tausende von Menschen marschierten am 23. Januar und bekundeten ihre Unterstützung für Nicolás Maduro.

von http://albaciudad.org

Fotos: AVN – Übersetzung LZ

Mit den Werten der Loyalität und des Engagements für die Achtung und Verteidigung der Souveränität und Demokratie der Nation bekundeten die revolutionären Kräfte am Mittwoch, den 23. Januar, die Unterstützung des Präsidenten der Bolivarischen Republik Venezuela, Nicolás Maduro. Von der Plaza Oleary in Caracas, inmitten des Tohuwabohu, das die bolivarischen Mobilisierungen identifiziert, bekräftigte das Volk, begleitet von seinen Führern, seine Solidarität mit der bolivarischen Revolution.

Die revolutionären Märsche begannen an drei Punkten in der Stadt: Brión Square in Chacaíto, Nueva Granada Avenue und Sucre Square in Catia, um sich auf dem O’Leary Square in El Silencio zu konzentrieren. Von dort aus hörten die Revolutionäre die Reden verschiedener Führer, wie Erika Farías und Diosdado Cabello, und machten sich dann auf den Weg zum Präsidentenpalast von Miraflores, wo sie Präsident Nicolás Maduro zuhörten.

