Die Bewegung der gelben Westen ist global geworden.

Übersetzung LZ

Die Anti-Regierungsbewegung Yellow Vest begann am 17. November in Frankreich, als über 300.000 Menschen in ganz Frankreich gegen eine CO2-Steuer auf Kraftstoff protestierten, die der französische Präsident Emmanuel Macron als Beweis für die Führungsrolle Frankreichs bei der Bekämpfung des Klimawandels bezeichnete.

Die Proteste der gelben Westen entwickelten sich schnell zu einer allgemeinen regierungsfeindlichen Bewegung – mit Hunderttausenden wütender französischer Bürger, die zehn Wochen lang in Folge zu meist friedlichen Protesten auf die Straße gingen, die aber auch von Gewalt, Plünderungen und Chaos gekennzeichnet waren.

Außerdem – die Bewegung hat sich weltweit ausgebreitet – finden die wohl bemerkenswertesten Proteste außerhalb Frankreichs in Belgien statt, wo sich die Brüsseler Bereitschaftspolizei Woche für Woche damit beschäftigt hat, dass Demonstranten das Öllager blockierten und Gegenstände nach ihnen warfen.

srb news @srbnews0 #YellowVests march on #Brussels amid ongoing political turmoil Am 8. Dezember versuchten die Belgier, eine Antiaufstandsbarrikade zu durchbrechen und forderten den Rücktritt von Premierminister Charles Michel, was zu rund 100 Verhaftungen führte.

Und während die meisten Proteste außerhalb Frankreichs im letzten Monat stattfanden, folgt nun eine gute Liste, um festzustellen, wo die Unzufriedenheit zunimmt:

Bulgarien: Gelbe Westen begann am selben Wochenende wie die französische Bewegung zu protestieren – am 16. November kamen sie auf die Straße, um vor dem Parlament zu protestieren und den Rücktritt der Regierung zu fordern.

Kanada: Proteste von gelben Westen haben in mehr als einem Dutzend Städten in ganz Kanada stattgefunden – vor allem gegen den CO2-Preis, Kanadas Teilnahme am Global Compact der Vereinten Nationen für sichere, geordnete und reguläre Migration, die Trudeau-Regierung und andere Themen.

Kroatien: Die Kroaten gingen am 15. Dezember auf die Straßen und versammelten sich auf dem Ban Jelacic Square.

Ägypten: Ein ägyptischer Anwalt wurde verhaftet und für 15 Tage inhaftiert, nachdem er ein Bild von sich selbst mit einer gelben Weste zur Unterstützung der französischen Proteste gepostet hatte.

Finnland: Auch die Finnen sind Mitte Dezember auf die Straßen gegangen und haben sich vor dem Parlament gegen den Globalen Migrationspakt der Vereinten Nationen versammelt.

Deutschland: Aus Solidarität mit den Franzosen heraus haben sich die deutschen Gelben Westen ebenfalls gegen den UN-Migrationspakt ausgesprochen.

Irak: Gelbe Westen demonstrierten am 5. Dezember in Basra, Irak, um unter anderem gegen schlechte Arbeitsmöglichkeiten zu protestieren. Berichten zufolge wurde auf sie mit scharfer Munition von der Polizei geschossen.

Irland: Hunderte von Menschen versammelten sich im Zentrum von Dublin, um gegen die „wahrgenommenen Fehler der Regierung“ zu protestieren.

Israel: Gelbe Westen veranstalteten am 14. Dezember eine Kundgebung in der Azrieli Centre Mall in Tel Aviv.

Italien: In Italien gab es in den letzten Monaten mehrere laufende Proteste der gelben Westen, von denen einige gegen die harte Haltung der Regierung gegen illegale Migranten und andere regierungsfreundliche Aktivisten gegen die EU protestierten. Im Januar unterstützte die regierende italienische Regierung die Bewegung der gelben Westen, betreffs dessen AFP feststellte, dass es „extrem selten ist, dass europäische Führer regierungsfeindliche Demonstranten in einem anderen Mitgliedstaat unterstützen“.

Niederlande: Die Niederländer traten der Bewegung Anfang Dezember bei und blockierten Straßen, Kreisverkehre und Mautstellen. Pakistan: Hunderte von Ingenieuren kamen im Dezember auf die Straßen, um gegen Regierungsmaßnahmen und Gebührenerhöhungen zu protestieren.

Polen: Polnische Gelbe Westen protestierten im November und Dezember, blockierten die Autobahn A2 vor Warschau und forderten eine Entschädigung für Schweine, die sie schlachten mussten, sowie die ein verbot der Einfuhr von unmarkierten ukrainischen Agrarprodukten.

Russland: Gelbe Westen protestierten kurz vor Weihnachten im Moskauer Hyde Park gegen erhöhte Parkgebühren. „Ich bin ein Fahrer mit 20 Jahren Erfahrung, und ich kann verstehen, dass die Behörden die Stadt von Autos befreien und den Fußgängern zugänglich machen wollen“, sagte die Einwohnerin Tamara Papuashvili und fügte hinzu: „Es ist nur eine Schande. Du kannst die U-Bahn benutzen, aber es gibt immer mehr Leute dort, sie ist von der Menge überfordert.“

Serbien: Die Bürgerrechtsorganisation „Združena akcija Krov nad glavom“ begann bei ihren Protesten mit gelben Westen, um Solidarität mit den französischen Demonstranten und Widerstand gegen hohe Treibstoffpreise zu zeigen. Die Serben protestieren seit sechs Wochen hintereinander.

Taiwan: Die Tax and Legal Reform League, die seit 2016 gegen hohe Steuern protestiert, organisierte am 19. Dezember einen Marsch von gelben Westen.

Tunesien: Eine analoge Gruppe, die Gilets Rouges (Rote Westen), rief zu Protesten wegen der angeschlagenen Wirtschaft auf.

Mohamed Al Maeeni ✔ @redbey Tunisia Catches Yellow Vest Infection#Tunisia #Yellowvesthttps://bit.ly/2A11bIs Vereinigtes Königreich: sind meist rechtsgerichtete Pro-Brexit-Gruppen, die Kundgebungen in London und anderen britischen Städten durchgeführt haben. UK Yellow Vests sind meist rechtsgerichtete Pro-Brexit-Gruppen, die Kundgebungen in London und anderen britischen Städten durchgeführt haben.

Auffallend: Die Vereinigten Staaten sind nicht auf dieser Liste.

https://www.zerohedge.com/news/2019-01-20/yellow-vest-movement-has-gone-worldwide

